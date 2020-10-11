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Новости Местные выборы-2020
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За сутки открыто 13 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция

За прошедшие сутки в полицию поступило 181 заявление о нарушениях избирательного законодательства. Открыто 13 уголовных производств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской области - 23, в Киевской - 17, по 15 в Днепропетровской и Одесской, в Ривненской - 10, по 8 в Донецкой и Черкасской, в Житомирской - 6, по 5 в Волынской и Николаевской, по 4 в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской, в Запорожской - 3, по 2 в Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой, по 1 в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3 797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За сутки открыто 13 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция 01

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За сутки в ЕРДР внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связанно с избирательным процессом.

За сутки открыто 13 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция 02

Также составлен 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

За сутки открыто 13 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция 03

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забавно шо самые законопослушные слуга и опизже) Ни одного дела
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11.10.2020 13:38 Ответить
Попізже.(азіровка)
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11.10.2020 13:42 Ответить
Суди завалять кляузами і будуть розбиратись не один рік.
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11.10.2020 13:40 Ответить
Ну і..?? Яке буде покорання-погроза пальцем--ню-ню!!)))
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11.10.2020 14:01 Ответить
Просив би прослідкувати в нашій багаторічній бюрократично-корупційній системі присудження в "наших" судах дисциплінарних покарань, скільки виборів вже відбулось,а покарань так і щодного не було.
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11.10.2020 14:24 Ответить
Авакяну и его выкормышам по «обеспечению выборов» веры не было, нет и не будет никогда. Этот гаспадин всегда ведёт игру только в одни каламойские ворота...
Беспредел своей обслуги уродов они прикроют, у остальных брёвна из глаз таскать будут...
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11.10.2020 15:20 Ответить
За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5980
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11.10.2020 15:22 Ответить
 
 