За сутки открыто 13 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция

За прошедшие сутки в полицию поступило 181 заявление о нарушениях избирательного законодательства. Открыто 13 уголовных производств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской области - 23, в Киевской - 17, по 15 в Днепропетровской и Одесской, в Ривненской - 10, по 8 в Донецкой и Черкасской, в Житомирской - 6, по 5 в Волынской и Николаевской, по 4 в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской, в Запорожской - 3, по 2 в Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой, по 1 в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3 797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

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За сутки в ЕРДР внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связанно с избирательным процессом.

Также составлен 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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