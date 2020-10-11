Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю", – говорится в сообщении правительства России.
Еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и
разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда российского правительства.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
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