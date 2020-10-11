Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю", – говорится в сообщении правительства России.

Еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и

разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда российского правительства.

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Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.