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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму

Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю", – говорится в сообщении правительства России.

Еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и
разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда российского правительства.

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Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Автор: 

Крым (26435) россия (96420) город Севастополь (1764) вода (921)


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Топ комментарии
+41
Приятно осознавать, что это бабло пойдет не на оружие, а как всегда - в песок Пилите гири, Шура...
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11.10.2020 15:10 Ответить
+39
В Енисее говорят есть вода. Много)
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11.10.2020 15:07 Ответить
+28
новый объект водоснабжения в Крыму
Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4035
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11.10.2020 15:10 Ответить
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а опреснять воду Карадениза все же не будут... слишком дорого, не по карману
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11.10.2020 16:54 Ответить
Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5033
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11.10.2020 17:50 Ответить
Эти деньги пойдут зелёным мразям в карманы, а те взамен пустят воду в Крым. Произойдет это в аккурат после выборов.
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11.10.2020 18:14 Ответить
Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1
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11.10.2020 19:05 Ответить
Всё правильно! Какая вода?!
Мост ведь рухнул!
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11.10.2020 20:40 Ответить
Строить будет Минобороны. Ага... То, есть- стройбаты. А это- срочники. Строить бесплатно, за миску перловки. Качество работ - соответственное. Стройматериалы солдатики и куски- пустят налево, а плотину слепят из говна и глины!
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11.10.2020 20:58 Ответить
захватили - поите
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12.10.2020 01:44 Ответить
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