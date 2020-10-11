Если Азербайджан хочет продолжительной войны, мы не откажемся и призовем всех армян, - "глава" Нагорного Карабаха Арутюнян

"Президент" непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что может объявить "отечественную войну" против Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Арменпресс", об этом он заявил 11 октября на пресс-конференции.



Арутюнян заверил, что Нагорный Карабах "больше всех на свете хочет мира", но не может "принять обязательное условие от страны, цель которой – уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру и саму историю Арцаха".



"Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война", - сказал он.



Арутюнян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании масштабной войны против Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Баку и Анкара "в рамках арцахского конфликта пытаются создать новую платформу для международного терроризма".

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