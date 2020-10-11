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Если Азербайджан хочет продолжительной войны, мы не откажемся и призовем всех армян, - "глава" Нагорного Карабаха Арутюнян

Если Азербайджан хочет продолжительной войны, мы не откажемся и призовем всех армян, -

"Президент" непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что может объявить "отечественную войну" против Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Арменпресс", об этом он заявил 11 октября на пресс-конференции.

Арутюнян заверил, что Нагорный Карабах "больше всех на свете хочет мира", но не может "принять обязательное условие от страны, цель которой – уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру и саму историю Арцаха".

"Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война", - сказал он.

Арутюнян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании масштабной войны против Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Баку и Анкара "в рамках арцахского конфликта пытаются создать новую платформу для международного терроризма".

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Азербайджан (794) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+47
Кацапский тупорыл. Захараст его заждался
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11.10.2020 15:31 Ответить
+35
ага.. я прям вижу как комик Галустян, журнаглисты Кеосаян и Симонян, и прочие мрази в модном пикселе от Долчи и Габаны, идуть в модный ресторан на Арбате под шашлычок и вискарик, побеждать азербайджанскую армию.. прям еще выпьют, закусят, и уже вот, вот победили.. а на следующий денб, они по ТВ будут русских наемников приглашать в уютные Карабахские горы, на веселый сафари-тур,..
ага!.. так они и поедут воевать!.. Ашот уже не тот!!!
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11.10.2020 15:41 Ответить
+28
Когда на Лондон?
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11.10.2020 15:35 Ответить
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У террориста арутюняна банально выбиты солдаты. Это видно по диаграмам потерь кадровых военных и резервистов и доказывается массой видео и фото материалов. И за две недели Азербайджан освободил около 30 % оккупированной территории.Кроме того нихило разбомблена инфрастуктура. Так что ждем-с драк у у билетных касс и трапов самолетов от Лос-Анджелеса до Ливана между добровольцами и патриотами великой армении.
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11.10.2020 22:02 Ответить
Казалось бы, при чём здесь армяне, вы же не оккупанты... Но оказалось, что таки да.
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12.10.2020 00:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY&list=RDN3QloWNenoY&start_radio=1&t=0
.
Якщо Азербайджан хоче тривалої війни, ми не відмовимося і закличемо всіх вірмен, - "глава" Нагірного Карабаху Арутюнян - Цензор.НЕТ 1376
Т.К. армяне наполовину евреи , то результат освобождения Карабаха ясен.
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12.10.2020 00:39 Ответить
интересно... оккупировали территорию азербайджана и сейчас, как и кацапы, скиглят, что их *****т... уважаемые азербайджанцы, освобождайте свою территорию от оккупантов, подавайте правильный пример другим народам в Грузии, Молдове и Украине...
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12.10.2020 07:16 Ответить
Призвати можна взагалі цілий світ, але чи всі погодяться?
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12.10.2020 11:45 Ответить
Нічого, ті вірмени, які виживуть, приймуть іслам і називатимуться турками, навіть не ходитимуть до Вірменської церкви у Стамбулі.
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27.10.2020 19:35 Ответить
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