Алиев обещает сегодня посетить Джебраил и Гадрут, еще не занятые Азербайджаном. Это говорит о продолжении войны, - Бутусов

Ильхам Алиев заявил сегодня, что посетит освобождённые Джебраил и Гадрут. Заявление рискованное и говорит о продолжении военной операции, поскольку ни Джебраил ни Гадрут азербайджанцам занять не удалось.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На видеозаписях турецкой телегруппы, которая подъезжала к Джебраилу, видно, что азербайджанцы вышли на южную окраину, но занять город полностью не могут, поскольку с севера над городом нависают горы, которые удерживаются армянами и дают отличный обзор. Без контроля этих гор занять город полностью невозможно. А чтобы их занять нужна масштабная общевойсковая операция, крупные силы. Взятие Джебраила позволяет полностью перекрыть одну из трёх магистралей через Карабах, и это создаёт рубеж для дальнейшего наступления к Лачинскому коридору", - отмечает Бутусов.

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Также он описывает обстановку в Гадруте.

"Сегодня российский пропагандист Пегов снял видео из Гадрута. Азербайджанцы оттуда не снимали. Звуков боя уже не слышно, это говорит о том, что армяне уверенно контролируют большую часть населенного пункта. Армения утверждает, что азербайджанцев из города полностью выбили. Но Пегов весь город не показывает, говорит, что снайперы продолжают работать, армяне также не показывают западную часть города, не показывают куда прорвались азербайджанцы, не показывают тела погибших и места боев. Это может говорить о том, что все-таки часть высот над городом и какие-то позиции в городе удерживают азербайджанцы. Ночью азербайджанские "Байрактары" били по машинам снабжения на дороге в Гадрут. Но судя по всему, армяне удерживают большинство высот вокруг города, там плотная зелень, и одни дроны победу не обеспечат. В любом случае, в ближайшее время Алиев туда явно не доберётся", - пишет журналист.

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Главред Цензор.НЕТ резюмирует, что в ближайшее время сражение за Гадрут и Джебраил продолжится: "Слишком много политических авансов роздано. Это сейчас ключевые пункты войны в Карабахе."