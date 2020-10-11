Алиев обещает сегодня посетить Джебраил и Гадрут, еще не занятые Азербайджаном. Это говорит о продолжении войны, - Бутусов
Ильхам Алиев заявил сегодня, что посетит освобождённые Джебраил и Гадрут. Заявление рискованное и говорит о продолжении военной операции, поскольку ни Джебраил ни Гадрут азербайджанцам занять не удалось.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На видеозаписях турецкой телегруппы, которая подъезжала к Джебраилу, видно, что азербайджанцы вышли на южную окраину, но занять город полностью не могут, поскольку с севера над городом нависают горы, которые удерживаются армянами и дают отличный обзор. Без контроля этих гор занять город полностью невозможно. А чтобы их занять нужна масштабная общевойсковая операция, крупные силы. Взятие Джебраила позволяет полностью перекрыть одну из трёх магистралей через Карабах, и это создаёт рубеж для дальнейшего наступления к Лачинскому коридору", - отмечает Бутусов.
Также он описывает обстановку в Гадруте.
"Сегодня российский пропагандист Пегов снял видео из Гадрута. Азербайджанцы оттуда не снимали. Звуков боя уже не слышно, это говорит о том, что армяне уверенно контролируют большую часть населенного пункта. Армения утверждает, что азербайджанцев из города полностью выбили. Но Пегов весь город не показывает, говорит, что снайперы продолжают работать, армяне также не показывают западную часть города, не показывают куда прорвались азербайджанцы, не показывают тела погибших и места боев. Это может говорить о том, что все-таки часть высот над городом и какие-то позиции в городе удерживают азербайджанцы. Ночью азербайджанские "Байрактары" били по машинам снабжения на дороге в Гадрут. Но судя по всему, армяне удерживают большинство высот вокруг города, там плотная зелень, и одни дроны победу не обеспечат. В любом случае, в ближайшее время Алиев туда явно не доберётся", - пишет журналист.
Главред Цензор.НЕТ резюмирует, что в ближайшее время сражение за Гадрут и Джебраил продолжится: "Слишком много политических авансов роздано. Это сейчас ключевые пункты войны в Карабахе."
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https://www.youtube.com/watch?v=bSh5tm2Hmn0
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капитан очевидность... это ещё со времён ВОВ известно.
@newkc14
Момент удара баллистической ракеты "земля-земля" "Точка У" по жилому кварталу в #азербайджанском городе Гянджа выпущенной с территории #Армении. Армянские войска продолжают массовые убийства мирных жителей Азербайджана #карабах
Там же и видео
@newkc14
По последним данным в результате удара с территории #Армении баллистической ракеты по жилым кварталам #азербайджанского города #Гянджа убито 9 и ранено 34 мирных жителей. Дом разрушен. Это все что нужно знать о перемирии с армянам и гарантиях Путина #карабах
Или он должен ежедневно рассказывать, что очередной обстрел со стороны Армении, это всего лишь "провокация", поэтому Азербайджан в одностороннем порядке будет соблюдать "перемирие"?
https://www.youtube.com/watch?v=y3CyUzPDm1U
-ну какже,там ведь живут армяне и хотят,чтобы их взяла Армения,но не просто их а еще и земли на которых они проживают,неважно что международно они признаны территорией Азербайджана.А как отличить армянина от азербайджанца в НКР,наверное ж по мовi,та по церквi...Нiчого не нагадуе? А нам тут каже один клоун "та какая разница"...
Обесточиваются ЛЭП. Останавливается подача воды и газа. Разворачиваются палаточные городки и полевые кухни для приёма беженцев из Степанакерта...
Так что даже бомбить не нужно.
Напомню, что войска СССР так оставили Одессу в 1941-м.
Не думаю, что можно сравнивать мощь армий гитлеровской Германии и Азербайджана.
Главная изюминка в том, что у Армении нет общей границы с РФ, а Грузия и Азербайджан войска кацапов точно не пропустят.
Кафан, Южная Армения
Но однозначно, что ни о каком посещении Алиевым этого города сегодня, и речи быть не может.