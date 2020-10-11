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Новости Агрессия России против Украины Война
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Алиев обещает сегодня посетить Джебраил и Гадрут, еще не занятые Азербайджаном. Это говорит о продолжении войны, - Бутусов

Алиев обещает сегодня посетить Джебраил и Гадрут, еще не занятые Азербайджаном. Это говорит о продолжении войны, - Бутусов

Ильхам Алиев заявил сегодня, что посетит освобождённые Джебраил и Гадрут. Заявление рискованное и говорит о продолжении военной операции, поскольку ни Джебраил ни Гадрут азербайджанцам занять не удалось.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На видеозаписях турецкой телегруппы, которая подъезжала к Джебраилу, видно, что азербайджанцы вышли на южную окраину, но занять город полностью не могут, поскольку с севера над городом нависают горы, которые удерживаются армянами и дают отличный обзор. Без контроля этих гор занять город полностью невозможно. А чтобы их занять нужна масштабная общевойсковая операция, крупные силы. Взятие Джебраила позволяет полностью перекрыть одну из трёх магистралей через Карабах, и это создаёт рубеж для дальнейшего наступления к Лачинскому коридору", - отмечает Бутусов.

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Также он описывает обстановку в Гадруте.

"Сегодня российский пропагандист Пегов снял видео из Гадрута. Азербайджанцы оттуда не снимали. Звуков боя уже не слышно, это говорит о том, что армяне уверенно контролируют большую часть населенного пункта. Армения утверждает, что азербайджанцев из города полностью выбили. Но Пегов весь город не показывает, говорит, что снайперы продолжают работать, армяне также не показывают западную часть города, не показывают куда прорвались азербайджанцы, не показывают тела погибших и места боев. Это может говорить о том, что все-таки часть высот над городом и какие-то позиции в городе удерживают азербайджанцы. Ночью азербайджанские "Байрактары" били по машинам снабжения на дороге в Гадрут. Но судя по всему, армяне удерживают большинство высот вокруг города, там плотная зелень, и одни дроны победу не обеспечат. В любом случае, в ближайшее время Алиев туда явно не доберётся", - пишет журналист.

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Главред Цензор.НЕТ резюмирует, что в ближайшее время сражение за Гадрут и Джебраил продолжится: "Слишком много политических авансов роздано. Это сейчас ключевые пункты войны в Карабахе."

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Бутусов Юрий (4390) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+53
Алиев дал понять что Армения должна покинуть территорию НГ во избежании лишних жертв и дальнейшего кровопролития...
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11.10.2020 15:58 Ответить
+29
И правильно сделает. Гнать оккупантов ср...ной метлой с чужих территорий!
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11.10.2020 16:01 Ответить
+24
Дашкесан наш! Первые кадры из освобожденного села ВИДЕО https://haqqin.az/news/191355
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11.10.2020 16:12 Ответить
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Алиев дал понять что Армения должна покинуть территорию НГ во избежании лишних жертв и дальнейшего кровопролития...
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11.10.2020 15:58 Ответить
Якщо в нас нема свого Алієва, подивіться як прагнуть азейрбаджанці звільнити свої території від армяно-рашистських окупантів!
https://www.youtube.com/watch?v=bSh5tm2Hmn0
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11.10.2020 17:15 Ответить
век милитаризма какой то, все дрочат на войну. Не нравится мне это
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11.10.2020 22:06 Ответить
А если еще ****** из танка по армянам.его еще больше уважать будут
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11.10.2020 18:42 Ответить
Не всё так просто: дронами города и крупные населённые пункты не освободишь. Освобождая города нужно быть готовым к многочисленным жертвам и своих, и гражданского населения этих городов, включая женщин, стариков и детей.
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11.10.2020 19:01 Ответить
им достаточно перерезать пути снабжения. для этого дронов хватит с головой
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11.10.2020 19:27 Ответить
Не уверен, что хватит: одно дело - подлететь и уничтожить, а другое - держать блокаду. Как насчёт авиации? Её тоже будут сдерживать дроны?
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11.10.2020 20:10 Ответить
Освобождая города нужно быть готовым к многочисленным жертвам и своих, и гражданского населения этих городов,

===
капитан очевидность... это ещё со времён ВОВ известно.
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11.10.2020 19:28 Ответить
не бубеныш ни разу...
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11.10.2020 15:59 Ответить
Вы себе представили "армянский партизан" ?
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11.10.2020 16:01 Ответить
представляю - на вешалке
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11.10.2020 16:26 Ответить
на базаре где то в калинерьской облости замордовья?
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11.10.2020 16:37 Ответить
И правильно сделает. Гнать оккупантов ср...ной метлой с чужих территорий!
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11.10.2020 16:01 Ответить
Чьи снайперы сидят на турецкой горе Арарат?
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11.10.2020 16:04 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Момент удара баллистической ракеты "земля-земля" "Точка У" по жилому кварталу в #азербайджанском городе Гянджа выпущенной с территории #Армении. Армянские войска продолжают массовые убийства мирных жителей Азербайджана #карабах

Там же и видео
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11.10.2020 16:05 Ответить
По мирному городу? Однозначно - преступники.
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12.10.2020 15:01 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
По последним данным в результате удара с территории #Армении баллистической ракеты по жилым кварталам #азербайджанского города #Гянджа убито 9 и ранено 34 мирных жителей. Дом разрушен. Это все что нужно знать о перемирии с армянам и гарантиях Путина #карабах
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11.10.2020 16:06 Ответить
Это вам не зелень поганая.
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11.10.2020 16:08 Ответить
Это освободительная война,война за независимость,за территориальную целостность.
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11.10.2020 16:11 Ответить
А что такое?
Или он должен ежедневно рассказывать, что очередной обстрел со стороны Армении, это всего лишь "провокация", поэтому Азербайджан в одностороннем порядке будет соблюдать "перемирие"?
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11.10.2020 16:12 Ответить
Дашкесан наш! Первые кадры из освобожденного села ВИДЕО https://haqqin.az/news/191355
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11.10.2020 16:12 Ответить
МоЇ вітання! (Мои поздравления)
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11.10.2020 16:56 Ответить
Это здорово, только как освободить тот же Стапанакерт, где 50К население, из которого 99% - армяне?
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11.10.2020 19:13 Ответить
никак не надо его освобождать. просто перерезать снабжение и дать гуманитарный коридор на выход
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11.10.2020 19:28 Ответить
В идеале - блокада, но для этого нужны огромные силы, а армяне тоже не будут сидеть сложа руки, и кто знает как долго всё это может продлиться. Достаточно вспомнить осады городов в прошлом.
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11.10.2020 20:03 Ответить
Иран закопошился....
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11.10.2020 16:20 Ответить
подробнее об иране плиз.
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11.10.2020 17:17 Ответить
Я кабы не слышал о втором городе, но над джебраилом азербайджанский флаг развивается уже неделю.
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11.10.2020 16:22 Ответить
Там видео несколько есть из центра Джебраила с флагами Азербайджана. Людей там практически не было с 1994 года. Поэтому и на видео их не видно.Почему Бутусов пишкт,что город не взят-задка? Гадрут, да не взят. Но это вопрос 2-3-х дней.
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11.10.2020 17:18 Ответить
Ето говорит не о ПРОДОЛЖЕНИИ ВОЙНЫ, а о ОСВОБОЖДЕНИИ СВОИХ ТЕРРИТОРИЙ, Войну продолжает тот кто соглашается с окупантами о перемирии не освободив свои земли и свои дома.
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11.10.2020 16:27 Ответить
Будет там Алиев. Так же, как и Украина будет в Донецке, Луганске и Симферополе. А Пашинян с }{уйлом сдохнут, параша развалится, и Армения останется внутри своих признанных границ. И это будет скорее, чем многие себе представляют.
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11.10.2020 16:31 Ответить
Ух ты,наш бусик предлагает нам верить пегову.Посмотри,дурик, на этот диалог пегов - габрилян.

https://www.youtube.com/watch?v=y3CyUzPDm1U
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11.10.2020 16:32 Ответить
Проводя некоторые аналогии с Донбассом(с руснявой точки зрения) напрашивается вопрос:а каким боком там Армения?Разве это не гражданский конфликт в Азербайджане?Почему Азербайджан должен вести переговоры с Арменией,не признавшей независимость НКР?
-ну какже,там ведь живут армяне и хотят,чтобы их взяла Армения,но не просто их а еще и земли на которых они проживают,неважно что международно они признаны территорией Азербайджана.А как отличить армянина от азербайджанца в НКР,наверное ж по мовi,та по церквi...Нiчого не нагадуе? А нам тут каже один клоун "та какая разница"...
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11.10.2020 16:33 Ответить
короче. на эриваньском ханстве не все так однозначно. там многослойный храшданский конфликт как говорила алкосцывуха.
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11.10.2020 16:40 Ответить
Многослойный,вокак?А слои нарашивают не "миротворцы" в кремлевских кабинетах? Патамушта...
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11.10.2020 16:47 Ответить
В Азербайджане народ против перемирия :,, Мы хотим вернуть свои земли , а не идти на пепемирие с врагами !
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11.10.2020 16:46 Ответить
Проблема возникнет при освобождении Степанакерта и других относительно крупных населённых пунктов НГ.
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11.10.2020 19:30 Ответить
У нас собирались в кольцо взять миллионный Донецк! А тут и ста тысяч населения нет.

Обесточиваются ЛЭП. Останавливается подача воды и газа. Разворачиваются палаточные городки и полевые кухни для приёма беженцев из Степанакерта...
Так что даже бомбить не нужно.
Напомню, что войска СССР так оставили Одессу в 1941-м.
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12.10.2020 15:07 Ответить
Посмотрим как у них получится организовать блокаду Степанакерта. У меня большие сомнения по этому поводу.

Не думаю, что можно сравнивать мощь армий гитлеровской Германии и Азербайджана.
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19.10.2020 02:03 Ответить
Конечно время покажет. Я лишь кратко написал один из сценариев.
Главная изюминка в том, что у Армении нет общей границы с РФ, а Грузия и Азербайджан войска кацапов точно не пропустят.
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19.10.2020 09:59 Ответить
короче примерно так - Азербайджан освободил Джебраил и Гадрут, но армяне сразу за этими городками на высотах и Алиев собирается рискнуть туда съездить
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11.10.2020 16:48 Ответить
Не розумію, що вірмени хочуть?
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11.10.2020 17:19 Ответить
розширити Вірменію, але час христових походів давно пройшов
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11.10.2020 17:32 Ответить
С такими раскладами им бы не сузить ее )))
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11.10.2020 19:12 Ответить
там и так узкая часть Южная Армения, но она вся гористая, захватить ее сложно
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11.10.2020 19:16 Ответить
Такая же, как Нагорный Карабах, по которому гуляют как по бульвару ))
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11.10.2020 19:26 Ответить
нет другая, Карабах это нагорье, оно ниже и с участками плоскогорий, а там Южная Армения конкретные высокие хребты с ущельями, Джебраильский район подходит к хребтам снизу с долины, снизу же вверх и айзера наступают
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11.10.2020 19:34 Ответить
Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це говорить про продовження війни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6891
Кафан, Южная Армения
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11.10.2020 19:49 Ответить
Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це говорить про продовження війни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6297
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11.10.2020 19:50 Ответить
Слушай, ну глянь физическую карту. Не пори херни. В Карабахе и в районе западнее боев высота 3,5-4 км, хребтов. Какое нагорье? )))
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12.10.2020 02:05 Ответить
не кажи гоп поки не перескочешь
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11.10.2020 16:50 Ответить
согласен. ато ары заранее сбегут оттуда.
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11.10.2020 16:56 Ответить
Алиев-не дурак,там,где стреляют,он туда не поедет!
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11.10.2020 16:57 Ответить
Може вірменам треба на своїй теріторії лад наводити? А Карабах віддати, як крадене?
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11.10.2020 17:17 Ответить
))) щас хитрые ормяне шумною толпою покочуют оборонятся от его визита, а он приедет с тыла!
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11.10.2020 17:17 Ответить
Переконаний, що брати місто плізуть "вагнеровці". Дуже важливо їх там всіх покласти. Бажано перед битвою.
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11.10.2020 17:27 Ответить
Алиев блефует в пропагандитских целях или не знает реалии. Возможно его целенаправленно вводят в заблуждение собственные военные. Гадрут ещё не взят, вчерашняя попытка взять азербайджанцами этот город закончилась неудачей для них. Азербайджанские войска отступили, но находятся неподалеку, и понятно очень уже скоро предпримут новую попытку занять город.
Но однозначно, что ни о каком посещении Алиевым этого города сегодня, и речи быть не может.
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11.10.2020 17:17 Ответить
вот так! собственно, а не прячась за спинами! армения проигрывает эту войну, впрочем как и российская империя...
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11.10.2020 17:35 Ответить
есть такое. куда то пропала безальтернативная мыролюбность у него.
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11.10.2020 17:53 Ответить
Нужна только перестать стрілять.
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11.10.2020 17:59 Ответить
Пуйлу и его холуям действительно нужно перестать стрелять! Именно об этом Зе тогда и ответил журналистам.
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11.10.2020 18:56 Ответить
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11.10.2020 19:15 Ответить
Ильхам Алиев об ударе по Гяндже: «Азербайджан даст достойный ответ!» https://haqqin.az/news/191358
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11.10.2020 18:11 Ответить
А може таке бути, що сидять вірмени з азербайджанцями, грають в нарди і кидають в інтернет ролики? Котрийсь виграв партію - зайняв Джебраїл, програв - віддав Гадрут.
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11.10.2020 18:13 Ответить
Может. Сидит наш Осел и играет в шахматы с Моторылой.
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11.10.2020 18:25 Ответить
Армяне от безысходности пытаются ракетными обстрелами городов Азербайджана спровоцировать ответный удар. Шоб потом заявить - видите, Азербайджан напал на Армению! Вова Пу! Спаси!....Турция должна уничтожить ПВО и пусковые установки армян и заявить об этом. Защищала своего союзника. Вова Пу, как всегда, начнет давить помидоры.
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11.10.2020 18:24 Ответить
Причому свої, якщо вони ще є.
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11.10.2020 20:16 Ответить
 
 