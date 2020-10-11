Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК

9 октября Венецианская комиссия утвердила заключение по новому судебному законопроекту №3711 президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что его надо существенно доработать.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Венецианская комиссия констатирует, что проект №3711 не является комплексной реформой и подчеркивает необходимость как можно быстрее обеспечить доброчестный состав Высшего совета правосудия. Однако в проект №3711 об этом - ни слова", - говорят в ЦПК.

Читайте также: Венецианская комиссия дала в целом положительную оценку законопроекту о судебной реформе в Украине

"Вопрос добродетели членов ВСП является срочным и он должен быть решен без проволочек", - говорится в заключении ВК.

Также Венецианская комиссия подчеркивает отсутствие реформы Окружного админсуда Киева.

"Ключевой посыл этого вывода Венецианской комиссии таков: Украине нужна добропорядочная судебная власть, а проект Зеленского этого не гарантирует", - резюмируют в ЦПК.