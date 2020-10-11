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Новости Судебная реформа
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Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК

Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК

9 октября Венецианская комиссия утвердила заключение по новому судебному законопроекту №3711 президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что его надо существенно доработать.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Венецианская комиссия констатирует, что проект №3711 не является комплексной реформой и подчеркивает необходимость как можно быстрее обеспечить доброчестный состав Высшего совета правосудия. Однако в проект №3711 об этом - ни слова", - говорят в ЦПК.

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"Вопрос добродетели членов ВСП является срочным и он должен быть решен без проволочек", - говорится в заключении ВК.

Также Венецианская комиссия подчеркивает отсутствие реформы Окружного админсуда Киева.

"Ключевой посыл этого вывода Венецианской комиссии таков: Украине нужна добропорядочная судебная власть, а проект Зеленского этого не гарантирует", - резюмируют в ЦПК.

Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК 01

Венецианская комиссия (423) судебная реформа (1805) Высший совет правосудия (568) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+12
Интресно узнать фио автора
Неужели опять Ермак???😀😀😀
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11.10.2020 16:13 Ответить
+7
Скорее всего портянка подсуетилась, он творец многих юридических безобразий, включая продвинутых им на должности судей
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11.10.2020 16:43 Ответить
+6
Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5715
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11.10.2020 16:33 Ответить
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Интресно узнать фио автора
Неужели опять Ермак???😀😀😀
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11.10.2020 16:13 Ответить
Скорее всего портянка подсуетилась, он творец многих юридических безобразий, включая продвинутых им на должности судей
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11.10.2020 16:43 Ответить
Вообще на проектах закона на первой странице должны писать авторов
Вот интресно услышать их ФИО ,
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11.10.2020 16:45 Ответить
Номер, дата реєстрації:3711 від 22.06.2020Сесія реєстрації:3 сесія IX скликанняВключено до порядку денного:https://zakon.rada.gov.ua/go/828-IX 828-ІХ від 01.09.2020Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент УкраїниІніціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент УкраїниГоловний комітет:Костін А.Є. Комітет з питань правової політикиІнші комітети:Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджетуРадіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політикиКлимпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
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11.10.2020 16:59 Ответить
Проще говоря, ему напечатали, он от своего имени отправил, кто автор, никто не узнает
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11.10.2020 17:00 Ответить
А кто реально написал - секрет 😀😀😀
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11.10.2020 17:04 Ответить
Да не секрет, Порятянка у нас разруливает судебной системой. Написал законопроект под свои нужды в усилении контроля над судебной системой, передал своим людям в ближайшем окружении Зели, те ему по ушам поездили, мол "Узрит Мир твою гениальность мысли, о величайший". Воно ж тупеньке, отправило довольное от своего имени, вот и результат.
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11.10.2020 17:09 Ответить
Главы комитетов тоже могли не читать , а поручили своим помощникам , якобы экспертам
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11.10.2020 17:11 Ответить
Тоді не дивно, що про доброчесність там нема ні слова. Де Зєлєнскій, а де доброчесність??!
Це як акула і лев - існують в одному часі, але ніколи не зустрінуться
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11.10.2020 17:08 Ответить
Тільки хотів сказать, що Зеленський його навіть не читав...
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11.10.2020 16:43 Ответить
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО ????
Какой друг Зеленского так подставил нашу БУБОЧКУ ! 😀😀😀
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11.10.2020 16:47 Ответить
Нет, конечно. Вдвоём с Портняжкой.))
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11.10.2020 16:43 Ответить
Та не, по судам у них портнов, видно ж рыгоуши торчат из законопроекта, иначе был другой вывод ВК
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11.10.2020 17:56 Ответить
ти мий унітази, не відволікайся, тобі від того нічого не зміниться. а ми тут самі розберемося із всяким дерьмаками і портянками
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11.10.2020 21:24 Ответить
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11.10.2020 21:34 Ответить
та мені пофіг де ти їх миєш
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11.10.2020 21:46 Ответить
Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9198
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11.10.2020 21:55 Ответить
і там теж мий унітази
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11.10.2020 22:12 Ответить
Только не связываться с этим сбродом самозванцев, который называет себя Венецианской комиссией.
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11.10.2020 16:13 Ответить
Законопроєкт Зеленського не передбачає комплексної судової реформи, а зашкварена Вища рада правосуддя не повинна контролювати конкурс до ВККС - це головне, що ви маєте знати з висновку Венеційської комісії щодо законопроєкту 3711.
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11.10.2020 16:22 Ответить
Одно я знаю на 100% - в доработке нуждается сам Зеленский (где то в области головы)
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11.10.2020 19:48 Ответить
Рішучі та безкомпромісні рехворми від зеленої плісняви , це лише недолуга імітація реформ !!)))
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11.10.2020 16:24 Ответить
Бубочка , не ****** *********** !!))
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11.10.2020 16:26 Ответить
ето они еще игры на рояле не слышали...
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11.10.2020 16:29 Ответить
Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5715
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11.10.2020 16:33 Ответить
Достатньо побачить "сру", і все ясно...
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11.10.2020 16:45 Ответить
Чем меньше телодвижений делает власть Зеленского, тем легче для народа. Если позволить шмаркле провести много законов, то мы вообще из этого завала никогда не выберемся.
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11.10.2020 16:35 Ответить
"9 октября Венецианская комиссия утвердила заключение по новому судебному законопроекту №3711 президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что его надо существенно доработать" - пишет Центр противодействия коррупции, https://censor.net/ru/n3224223

"Венецианская комиссия в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" - такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Укринформ (урядовий сайт) - https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html https://censor.net/ru/n3224079

Хто бреше?
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11.10.2020 16:46 Ответить
Оскільки голоборотька ніколи не бреше значить бреше шабунін, який теж ніколи не бреше
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11.10.2020 16:53 Ответить
Вже запісяли всім очі "реформатори" законами про імпічмент президента і зняття недоторканості депутатів ВР. але лохі--витерлись і кричать --слава бубочці. Все робиться по-маланські,багато слів,але мало справ.
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11.10.2020 16:48 Ответить
мало того, - справи ще й протилежні словам
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11.10.2020 16:54 Ответить
Эти "реформатори" ещё хотят и https://censor.net/ru/news/3224192/krikliyi_o_vvedenii_obyazatelnogo_tehosmotra_avtomobileyi_tyajelyyi_zakonoproekt_kajdyyi_raz_kogda_egoвернуть. Янукович в этом вопросе коррупцю ликвидировал, а "реформатори" хотят вернуть и будут красивыми словами объяснять, что это необходимо, иначе нас в НАТО не возьмут.
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11.10.2020 17:55 Ответить
"Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК" - какой Зеленский, такой и законопроект. -
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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11.10.2020 17:35 Ответить
Часом не всэпартийна Мария Ставничук там тужится.
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11.10.2020 17:44 Ответить
Зі Зе все ясно - він же юрист по освіті. Тут інше питання спливає: як же ж при найкращому президентові всіх часів вибрали таку паскудну ВРП? Пам'ятаю, як штурхали Раду доброчесності, щоб не заважала атестувати "чесних" суддів. Петя зараз хворіє, тому більше не буду нічого писати.
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11.10.2020 19:53 Ответить
Расстрел с конфискацией, лучшие друзья "доброчестности" украинских судей.
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11.10.2020 20:41 Ответить
Так у этого автора, к стати, точно также ни слова про то как именно "подолать эпоху бидности", так же и с коррупцией.Одни лозунги.
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12.10.2020 11:42 Ответить
 
 