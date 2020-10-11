Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК
9 октября Венецианская комиссия утвердила заключение по новому судебному законопроекту №3711 президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что его надо существенно доработать.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Венецианская комиссия констатирует, что проект №3711 не является комплексной реформой и подчеркивает необходимость как можно быстрее обеспечить доброчестный состав Высшего совета правосудия. Однако в проект №3711 об этом - ни слова", - говорят в ЦПК.
"Вопрос добродетели членов ВСП является срочным и он должен быть решен без проволочек", - говорится в заключении ВК.
Также Венецианская комиссия подчеркивает отсутствие реформы Окружного админсуда Киева.
"Ключевой посыл этого вывода Венецианской комиссии таков: Украине нужна добропорядочная судебная власть, а проект Зеленского этого не гарантирует", - резюмируют в ЦПК.
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Неужели опять Ермак???😀😀😀
Вот интресно услышать их ФИО ,
Це як акула і лев - існують в одному часі, але ніколи не зустрінуться
Какой друг Зеленского так подставил нашу БУБОЧКУ ! 😀😀😀
"Венецианская комиссия в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" - такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Укринформ (урядовий сайт) - https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html https://censor.net/ru/n3224079
Хто бреше?
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119