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Новости Коронавирус и карантин
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На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, - "слуга народа" Радуцкий

На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, -

Во время последнего совещания у Президента Владимира Зеленского принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа"  Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", - написал Радуцкий, добавив подробную расшифровку принятых решений.

1. Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко.

2. Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учебные заведения надо переводить на дистанционную форму, а также вводить карантин выходного дня, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

3. В красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться.

4. Президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время.

5. По приказу Президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец Спорта.

6. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19.

7. Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов привлекут к работе в инфекционных отделениях. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.

Читайте также: "Слуга народа" Радуцкий о дефиците медицинского кислорода в больницах: Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат

8. По приказу Президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

9. Президент поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн.

10. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима - введение ответственности владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3 400-5 100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Также читайте: Очереди скорых в больницы Киева образуются из-за обработки медицинских автомобилей, - "слуга народа" Радуцкий

На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, - слуга народа Радуцкий 01
На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, - слуга народа Радуцкий 02
На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, - слуга народа Радуцкий 03

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Довели ситуацию практически до катастрофы, а теперь будут с ней героически бороться
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11.10.2020 17:00 Ответить
+40
10 шагов ЗЕвласти:
1. Продать все маски за границу;
2. Не закупить ни одного аппарата ИВЛ:
3. Сорвать поставки кислорода в ковид-больницы;
4. Разворовать остатки ковид-фонда;
5. Довести количество заболевших до 10 тысяч в день;
6. В очередной раз пообещать доплаты медикам;
7. Установить для "Велюра" круглосуточный безмасочный режим работы;
8. Пропиариться еще раз на завозе "Эпицентром" унитазов в Украину.
9. Выделить еще несколько миллиардов на зарплату Авакову и его орлам.
10. Снять видосик о ЗЕ - мастеру спорта по борьбе с ковид
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11.10.2020 17:29 Ответить
+38
шаг 1. Снять видлсик
шаг 2. Снять второй видосик
шаг3....
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11.10.2020 17:00 Ответить
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Тобто Зєлєнскій тепер працює міністром МОЗ ???????????????
А нахріна Стєпанову зарплата йде ???????????
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11.10.2020 18:19 Ответить
ЗЕленский - БОХ !
не верите ?
спросите у его адептов в изумрудных очках !
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11.10.2020 18:29 Ответить
Їм залишилося тільки проспівати, - "не питай мене даремно про мою любов".
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11.10.2020 21:22 Ответить
Президент, Президент, Президент...

Это не тот ли самый Президент Зеленский, что летом забрал деньги из Фонда борьбы с Ковид-19, на строительство (кстати не качественное, на пару лет без ремонта) автомобильных дорог?
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12.10.2020 14:54 Ответить
СЭС героически побороли, теперь ходите в масках.
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11.10.2020 18:22 Ответить
Навіщо тобі СЕС ? Чим би вони допомогли ?
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11.10.2020 18:24 Ответить
Вы не равняйте те службы, что доили рынки и магазины с теми службами, что должны были бороться эпидемиями.
При Януковиче продали единственный в стране завод по производству вакцин.
При Порошенко разогнали инфекционистов ( а имена многих наших, из того же НИИ в Харькове, знают специалисты всего мира).
При Зеленском добили то, что не успели уничтожить при Порошенко.

Думай народ Украины! ДУМАЙ!!!
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12.10.2020 14:57 Ответить
Куди їх,в біса,розігнали ????? Коли пишуть,що ліквідували СЕС,це не значить,що будівлі з обладнанням розпродали,а людей на вулицю вигнали !
ВСЕ і ВСІ залишилились на місцях.
Контроль за якістю продуктів перейшов до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,а функція епідеміологічного нагляду перейшла до ЦГЗ МОЗ (з майновими комплексами,лабораторіями і персоналом).
А за бажання їх легко відновити-вивіску поміняв-і возрадуйтесь !
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12.10.2020 15:51 Ответить
А врачей вы вернете из той же Польши так же легко?
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12.10.2020 19:49 Ответить
Як пов'язані реорганізація СЕС і виїзд лікарів за кордон ?
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12.10.2020 19:57 Ответить
Специалистов не осталось.
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12.10.2020 20:47 Ответить
На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6501

"Місто Шепетівка, Хмельницька область. Так інфікованих на COVID-19 перевозять з одного відділення в інше. Лікар-анестезіолог несе на собі кисневий балон, захисних костюмів на лікарях та медпрацівниках немає, про комфорт хворих взагалі не йде мова. І так практично по всій країні. Від заходу до сходу.
Як там дороги, пане Зеленський?
Як відкриті вами будки та забиті м'ячі? Як там «мости Ротару» та «швейцарія» на Буковині?"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXTuC62SiGNSr9TNZ6-Yv0DVgh0Jyzsw0KjBFptRQvqsheg4Li7oQpffg2ebA06bWhl4zYicaGGTIfF7kOM-0y0_TGaEE7vm25JArtyrGd95l_j-sAwdksg1TekQd42ZMbUjwv0acXO49Pa6rmqhDvj3xBiiWzgdIUqF_l-w_j52w&__tn__=-UC*F Андрій Смолій
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11.10.2020 18:23 Ответить
асхвальт в больничке хороший ....
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11.10.2020 18:30 Ответить
а дороги такі самі. У в Новограді-Волинському розрили три вулиці в липні... І от вже жовтень, а дороги такі самі як в липні...
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11.10.2020 18:35 Ответить
Скіки можна мусолити фейк? Де це в нас дозволили білити дерева?
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11.10.2020 19:04 Ответить
А ти вправний аналітєг.Разоблачів дівєрсію.
Це новина триденної давнини,облетіла соцмережі,ТСН,Обозрєватєль,дрібніші агенції.
Автор фотофейку-завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії лікарні Валерій Сивоконюк.

"Друзі здалеку почав, але біда! У нас в роботі вже 5 апаратів ШВЛ! Залишився один! Кисневої станції немає! Ліфта немає! Ніколи не був в паніці! Повірте мені, що буде ситуація, коли ми не зможемо допомогти вашим рідним людям! Але дуже прошу дзвонити не до мене, а до очільників! Нехай докупляють апарати! Розширюють на два поверхи! Добавляють ставки! Виплачують заборгованість! Я про це попереджував ще в березні," - каже Валерій Сивоконюк.

Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/medik-z-shepetivki-obureniy-umovami-likuvannya-hvorih-z-covid-19-scho--11145754.html

Фейк встиг прокоментувати голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.
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11.10.2020 20:50 Ответить
Це ж там головна лікарка в міські голови подалася?
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11.10.2020 22:04 Ответить
На пункті 10 зелені почвари будуть наживатися до очманіння...
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11.10.2020 18:24 Ответить
Усі попередні обурення піидтримую, але що воно собі дозволяє:
"За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів Джерело"
Знову ліпить (ліплять) царя-батю: президент не наказує КМУ. Неосвічене гівно не може вивчити свої повноваження за 1,5 роки.
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11.10.2020 18:31 Ответить
Ось, мені також не зрозуміло...

Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?

Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
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12.10.2020 09:18 Ответить
Это тот самый Радуцкий, который в начале эпидемии все маски из Украины вывез или новый какой-то?

Страшно подумать, какие еще шаги ЗЕленые задумали...
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11.10.2020 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=96aDzzhEEPo&list=PLuFlabNyN8mOG8iDUuvcLruqH4pfz6KCc У Зеленського приховують реальні цифри, витрачені з антикризового коронавірусного фонду

Ворюги при владі , ворують все . Навіть з державного резерву зерно продали , а МИШІ ВИННІ !!

https://www.youtube.com/channel/UCsJ9Vr9TOgyEIt46CmsX4Mg
Oksana Tyshchuk Greenstone

І де ті крикуни, ті принципіальні відстоювачі правди, що колись були так ображені "баригою" та "мародером"?!!!! Де тіі протести з гаслами і вимогами?! А ніхто не башляє, то й гори вона вогнем та правда. Треба якнайбільше поширювати таку інформацію!

(Порох із свинарчуками нервно курять в сторонке)
На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3265
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11.10.2020 18:48 Ответить
"Я ВАШ ВИРОК !!!!!!!!" - Зе
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11.10.2020 19:46 Ответить
Дуже вірне рішення з приводу переходу Унівепситетів на дистанційну форму навчання. На економіці країни це ніяким чином не відобразиться, натомість буде реально зменшена кількість соцівльних контактів, які несуть в собі загрозу розповсюжєення коронавірусу.
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11.10.2020 20:02 Ответить
а вообще клубы закрыть,рестораны только(еда только на вынос,доставка на дом). что меняется в 22:00?
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11.10.2020 20:11 Ответить
На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6647
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11.10.2020 20:15 Ответить
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11.10.2020 21:12 Ответить
Пані ще не "позеленіла" а вже "зашкварилася".
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11.10.2020 21:26 Ответить
НА ЭТО МОЖНО ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ОДНО: ПОЗОР...
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11.10.2020 23:23 Ответить
Щось я не побачив пункту по забороні, на використання залишків ковід фонду, на юудь які інші потреби, ніж боротьба вірусом...
Не побачив пункту, де би було гарантовано забеспечення ліками хворих, на рахунок ковід фонду...
Тобто гроші з фонду далі будуть дерибанити на аферу величного будівництва...
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11.10.2020 20:44 Ответить
Хто-небудь мені пояснить, школи і садочки є громадськими приміщеннями?
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11.10.2020 20:47 Ответить
Ключова ідея закладена в п.10 цієї абракадабри-захмарні штрафи на підприємців.В маленьких магазинах намає на вході охорони,ніхто не може зупинити покупця без маски,але замість того,щоб штрафувати таких покупців,всю відповідальність перекладають на підпрємців.Розумні
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11.10.2020 21:06 Ответить
никакого вируса бы не было (как, например, во Франции) если бы выбрали потужнейшего.
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11.10.2020 22:00 Ответить
там где правят зеленые мрази , там везде полная жопа. зеленые ублюдки лето красное прогуляли а когда в стране уже полный капец, раздуплились уроды. че летом делали дегенераты?
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11.10.2020 22:47 Ответить
боротьба буде героїчна і не на життя, а на смерть! Боротись будемо АЖ ПОКИ лисий даун ПЄРДУЦКіЙ НЕ СТАНЕ ДОЛАРОВИМ МІЛЬЯРДЕРОМ!!!!
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11.10.2020 22:58 Ответить
"Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время." - Через сколько недель, а точнее даже дней "мыши съедят" его и он вдруг окажется на полках ЕС или еще где то?
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12.10.2020 00:12 Ответить
О чем Крадутский умолчал, так это о том, что больницы второй волны в Украине не запущены - они не готовы, у некоторых не подписаны контракты с НСЗУ. А https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-nazval-rehiony-s-**********-zapolnennostju-bolnits-iz-za-covid-19.html больницы первой в некоторых областях уже заполнены более чем на 100% .
Не упомянул Михаил Радуцкий и о https://zn.ua/ukr/UKRAINE/hroshej-na-testuvannja-nemaje-ale-moz-osvojiv-vsoho-3-5-vidilenikh-z-koronavirusnie-fondu-koshtiv.html проваленом Минздравом использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом - 3,5% из выделенных 14,3 млрд .
«Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн», - пишет Радуцкий.
Где взять обещанные МЗ 12000 концентраторов, которых в Украине не хватает, а также специалистов, которые смогут работать с такими больными, он не уточнил. Вместо этого глава комитета ловко переложил ответственность на местную власть накануне выборов 25 октября.
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12.10.2020 01:08 Ответить
І навіть катастрофу зелені використовують як піар зеленського. Відвертий цинізм.
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12.10.2020 04:06 Ответить
Не пройшло і півроку як слугоуроди розікравши пандемійні кошти почали планувати щось по епідемії. Очуміти, квартально-оманський вилупок прокинувся.
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12.10.2020 07:40 Ответить
За наказом ***********... па пріказу прєпіздєнта Зе-чма...ать, раз, два...

Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?

Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
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12.10.2020 09:14 Ответить
Раньше писали: "На совещании у Президента...".
Неплохо бы уточнять, что не "на совещании квартала-95..." все-таки.
имхо.
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12.10.2020 09:14 Ответить
Давным - давно пора вводить уголовную ответственность мэрам городов и политикам, которые отказываются от суровых мер карантина, А НАМ самим придерживаться мер безопасности; маски, дистанция, мыть по чаще руки и беречь жизни, и здоровье своих родителей.
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12.10.2020 09:15 Ответить
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