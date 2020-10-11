На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, - "слуга народа" Радуцкий
Во время последнего совещания у Президента Владимира Зеленского принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", - написал Радуцкий, добавив подробную расшифровку принятых решений.
1. Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко.
2. Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября.
3. В красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться.
4. Президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время.
5. По приказу Президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец Спорта.
6. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19.
7. Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов привлекут к работе в инфекционных отделениях. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.
8. По приказу Президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.
9. Президент поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн.
10. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима - введение ответственности владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3 400-5 100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.
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А нахріна Стєпанову зарплата йде ???????????
не верите ?
спросите у его адептов в изумрудных очках !
Это не тот ли самый Президент Зеленский, что летом забрал деньги из Фонда борьбы с Ковид-19, на строительство (кстати не качественное, на пару лет без ремонта) автомобильных дорог?
При Януковиче продали единственный в стране завод по производству вакцин.
При Порошенко разогнали инфекционистов ( а имена многих наших, из того же НИИ в Харькове, знают специалисты всего мира).
При Зеленском добили то, что не успели уничтожить при Порошенко.
Думай народ Украины! ДУМАЙ!!!
ВСЕ і ВСІ залишилились на місцях.
Контроль за якістю продуктів перейшов до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,а функція епідеміологічного нагляду перейшла до ЦГЗ МОЗ (з майновими комплексами,лабораторіями і персоналом).
А за бажання їх легко відновити-вивіску поміняв-і возрадуйтесь !
"Місто Шепетівка, Хмельницька область. Так інфікованих на COVID-19 перевозять з одного відділення в інше. Лікар-анестезіолог несе на собі кисневий балон, захисних костюмів на лікарях та медпрацівниках немає, про комфорт хворих взагалі не йде мова. І так практично по всій країні. Від заходу до сходу.
Як там дороги, пане Зеленський?
Як відкриті вами будки та забиті м'ячі? Як там «мости Ротару» та «швейцарія» на Буковині?"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXTuC62SiGNSr9TNZ6-Yv0DVgh0Jyzsw0KjBFptRQvqsheg4Li7oQpffg2ebA06bWhl4zYicaGGTIfF7kOM-0y0_TGaEE7vm25JArtyrGd95l_j-sAwdksg1TekQd42ZMbUjwv0acXO49Pa6rmqhDvj3xBiiWzgdIUqF_l-w_j52w&__tn__=-UC*F Андрій Смолій
Це новина триденної давнини,облетіла соцмережі,ТСН,Обозрєватєль,дрібніші агенції.
Автор фотофейку-завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії лікарні Валерій Сивоконюк.
"Друзі здалеку почав, але біда! У нас в роботі вже 5 апаратів ШВЛ! Залишився один! Кисневої станції немає! Ліфта немає! Ніколи не був в паніці! Повірте мені, що буде ситуація, коли ми не зможемо допомогти вашим рідним людям! Але дуже прошу дзвонити не до мене, а до очільників! Нехай докупляють апарати! Розширюють на два поверхи! Добавляють ставки! Виплачують заборгованість! Я про це попереджував ще в березні," - каже Валерій Сивоконюк.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/medik-z-shepetivki-obureniy-umovami-likuvannya-hvorih-z-covid-19-scho--11145754.html
Фейк встиг прокоментувати голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.
"За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів Джерело"
Знову ліпить (ліплять) царя-батю: президент не наказує КМУ. Неосвічене гівно не може вивчити свої повноваження за 1,5 роки.
Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?
Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
Страшно подумать, какие еще шаги ЗЕленые задумали...
Ворюги при владі , ворують все . Навіть з державного резерву зерно продали , а МИШІ ВИННІ !!
https://www.youtube.com/channel/UCsJ9Vr9TOgyEIt46CmsX4Mg
Oksana Tyshchuk Greenstone
І де ті крикуни, ті принципіальні відстоювачі правди, що колись були так ображені "баригою" та "мародером"?!!!! Де тіі протести з гаслами і вимогами?! А ніхто не башляє, то й гори вона вогнем та правда. Треба якнайбільше поширювати таку інформацію!
(Порох із свинарчуками нервно курять в сторонке)
Не побачив пункту, де би було гарантовано забеспечення ліками хворих, на рахунок ковід фонду...
Тобто гроші з фонду далі будуть дерибанити на аферу величного будівництва...
Не упомянул Михаил Радуцкий и о https://zn.ua/ukr/UKRAINE/hroshej-na-testuvannja-nemaje-ale-moz-osvojiv-vsoho-3-5-vidilenikh-z-koronavirusnie-fondu-koshtiv.html проваленом Минздравом использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом - 3,5% из выделенных 14,3 млрд .
«Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн», - пишет Радуцкий.
Где взять обещанные МЗ 12000 концентраторов, которых в Украине не хватает, а также специалистов, которые смогут работать с такими больными, он не уточнил. Вместо этого глава комитета ловко переложил ответственность на местную власть накануне выборов 25 октября.
Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?
Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
Неплохо бы уточнять, что не "на совещании квартала-95..." все-таки.
имхо.