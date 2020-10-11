На разрушенной вандалами могиле воинов УПА в Польше восстановили мемориальную плиту, поменяв надпись. ФОТО
В Польше на могиле братской воинов УПА, на горе Монастырь недалеко от Перемышля, вместо уничтоженной мемориальной плиты установлена новая, с другими надписями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На гранитной плите теперь выбита надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".
На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.
На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, находится могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также памятник. Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года.
Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.
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В быковне?
На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.Источник: https://censor.net/ru/n3224227
Новий текст більш точний.
Перший, був більш декларативний.
Полякам, респект.
Що тобі тут незрозуміло?
И кому мешали их фамилии?
Украинцы не имеют права знать имена своих героев?
Чоловіче, якщо ти такий «русскій», то «кабы» і «какбы», то різні слова.
Далі: «Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года. Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3224227. Источник: https://censor.net/ru/n3224227»
Давай излагай.
Вот мог приехать внук на могилу деда поклониться.
Теперь не может, не понятно, кто тут похоронен.
За это респект, или за что?
От що сказано у повному тексті https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ , чого нема чомусь тут :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.
Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.
В воскресенье президент Польши Анджей Дуда начинает трехдневный официальный визит в Украину. Среди тем, которые будут обсуждаться, сложные исторические вопросы. Во время визита планируется, в частности, проведение переговоров между руководителями институтов национальной памяти Украины и Польши Антоном Дробовичем и Ярославом Шареком.»
Тобто, це було виконано у поспішному, пожежному поряду, повязаному з візитом Президента Польщі в Україну.
От тут Дробович іШарек повинні будуть і обговорити всі питання повноцінного відновлення меморіалу. Впевнений що так і буде
Але, тут ця новина подана у провокативному ракурсі.
Чомусь.
А може, й ненавмисне.
Але тут вже у вівсю це експлуатують.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.»
все таки 62 героїчні людини, поховані на чужині... тепер начебто.. як невідомі...
та зараз - це закордоння і тому кожне викарбуване на камені призвище для Історії і українських нащадків безцінне (я тільки це мав на увазі) і губити жодного не можна..
стільки безімених могил, і нема змоги втановити хто то був... а тут наявні 62 зтерли ...затерли
На могилі встановлено чотирикутний хрест, який признають і православні, і католики...
...да и деды у всех разные -- синие, жёлтые, белые, красные...
за НКВД-шных вертухаев их потомки вряд ли впрягутся
-- не восстановили они Памятник, а уточнили об себе... -- это жлобство.
"Należy wyraźnie oddzielać naszych sąsiadów Ukraińców od stworzonych przez wywiad niemiecki organizacji zbrodniczych OUN-UPA. Polacy i Ukraińcy, to najbliższe sobie Narody............"
6 год
П'ять років тому у Польщі вандали зруйнували пам'ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це був один з 19 (!) актів плюндрувань українських місць пам'яті на польських теренах за 2014-2019 роки.
Його особливість - цей пам'ятник захищено міждержавною угодою України та Польщі, то ж він мав бути відновлений негайно. Але цього не сталося, бо нинішня польська влада не готова була відновити пам'ятник загиблим українським повстанцям. Попри обіцянки про перезавантаження відносин з Україною після зміни тут влади в 2019.
Врешті щойно тепер напередодні візиту президента Дуди до нас на могилі з'явився пам'ятник. Але не відновлений, а новий, непогоджений з українською стороною. «Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «поляглі за волю України».
І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок на зустріч. Українська влада може вдати, що не помітила зневаги і говорити про нормалізацію стосунків. Хоч мала б згадати про гідність і те, що справжні партнерські стосунки будуються лише на взаємній повазі.