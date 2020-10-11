На разрушенной вандалами могиле воинов УПА в Польше восстановили мемориальную плиту, поменяв надпись. ФОТО

В Польше на могиле братской воинов УПА, на горе Монастырь недалеко от Перемышля, вместо уничтоженной мемориальной плиты установлена ​​новая, с другими надписями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На гранитной плите теперь выбита надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".

На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.

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На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, находится могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также памятник. Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года.

Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.

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