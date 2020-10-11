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На разрушенной вандалами могиле воинов УПА в Польше восстановили мемориальную плиту, поменяв надпись. ФОТО

В Польше на могиле братской воинов УПА, на горе Монастырь недалеко от Перемышля, вместо уничтоженной мемориальной плиты установлена ​​новая, с другими надписями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На разрушенной вандалами могиле воинов УПА в Польше восстановили мемориальную плиту, поменяв надпись 01

На гранитной плите теперь выбита надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".

На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.

На разрушенной вандалами могиле воинов УПА в Польше восстановили мемориальную плиту, поменяв надпись 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, находится могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также памятник. Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года.

Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.

Также читайте: Польская сторона восстановит поврежденную могилу воинов УПА на горе Монастырь, - Зеленский

Автор: 

памятник (2243) Польша (8541) УПА (634) вандализм (609)


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Топ комментарии
+20
призвища тепер ***********...забудуться...
все таки 62 героїчні людини, поховані на чужині... тепер начебто.. як невідомі...
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11.10.2020 17:57 Ответить
+18
За что респект?? За то что могила именами превратилась в безимянную??
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11.10.2020 18:00 Ответить
+14
Тобто, полягли за вільну Україну когось там дратує ?
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11.10.2020 17:50 Ответить
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В быковне?
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11.10.2020 17:41 Ответить
И НЕ ТОЛЬКО !)
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11.10.2020 17:50 Ответить
На гранитной плите теперь выбита надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".
На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.Источник: https://censor.net/ru/n3224227

Новий текст більш точний.
Перший, був більш декларативний.
Полякам, респект.
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11.10.2020 17:41 Ответить
Более точный, это, когда не понятно кто и за что?
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11.10.2020 17:43 Ответить
Це украинці, що загинули в битві с радянским НКВС.
Що тобі тут незрозуміло?
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11.10.2020 17:48 Ответить
Я кабы не понял, за что они боролись, может за великую Германию или Польшу от Эльбы до Дона.
И кому мешали их фамилии?
Украинцы не имеют права знать имена своих героев?
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11.10.2020 17:54 Ответить
«кабы »...
Чоловіче, якщо ти такий «русскій», то «кабы» і «какбы», то різні слова.
Далі: «Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года. Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3224227. Источник: https://censor.net/ru/n3224227»
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11.10.2020 18:03 Ответить
Ты не придуривайся.
Давай излагай.
Вот мог приехать внук на могилу деда поклониться.
Теперь не может, не понятно, кто тут похоронен.
За это респект, или за что?
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11.10.2020 18:11 Ответить
Сбавь тон, таварісчь.

От що сказано у повному тексті https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ , чого нема чомусь тут :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.
Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.
В воскресенье президент Польши Анджей Дуда начинает трехдневный официальный визит в Украину. Среди тем, которые будут обсуждаться, сложные исторические вопросы. Во время визита планируется, в частности, проведение переговоров между руководителями институтов национальной памяти Украины и Польши Антоном Дробовичем и Ярославом Шареком.»

Тобто, це було виконано у поспішному, пожежному поряду, повязаному з візитом Президента Польщі в Україну.
От тут Дробович іШарек повинні будуть і обговорити всі питання повноцінного відновлення меморіалу. Впевнений що так і буде
Але, тут ця новина подана у провокативному ракурсі.
Чомусь.
А може, й ненавмисне.
Але тут вже у вівсю це експлуатують.
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11.10.2020 18:25 Ответить
За що саме респект ?
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11.10.2020 17:53 Ответить
За те, що відновили розбиту кацапськими вилупками меморіальну плиту, і показали їм, що вони є мерзенними нащадками своїх дєдєв вертухаїв НКВС.
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11.10.2020 17:57 Ответить
погано знаєш поляків, друже.... це, власне, їх рук робота
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11.10.2020 18:45 Ответить
Погано знаєш кацапських пропагандонів, друже
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.»
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11.10.2020 18:52 Ответить
частенько бував в польщі і польський шовінізм відчувається всюди.... в них та сама хвороба, що і в кацапів - вялічіє
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11.10.2020 18:59 Ответить
Так сиди дома и не шастай.
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11.10.2020 19:19 Ответить
ты видимо вел себя как кацап - вот и ощутил на себе шовинизм, которого в Польше нет в принципе по отношению ко всем нормальным людям
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11.10.2020 20:08 Ответить
як кацап, я себе, в принципі, поводити не можу.....достатньо послухати кілька годин польське радіо, щоб зробити правильні висновки
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12.10.2020 08:06 Ответить
Не надо ля-ля. Поляки нормально относятся к украинцам. А то что было 70-80 лет назад волнует только незначительный процент особо упоротых (такие же самые присутствуют и в Украине).
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12.10.2020 00:10 Ответить
За что респект?? За то что могила именами превратилась в безимянную??
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11.10.2020 18:00 Ответить
За те що ВІДНОВИЛИ.
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11.10.2020 19:32 Ответить
Ты никому ничего не докажешь. У людей СВОЁ видение ситуации.
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12.10.2020 00:11 Ответить
вам українофобам недолугим завжди все зрозуміло
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11.10.2020 18:18 Ответить
тобі москаль повинно бути однаково..полягли в бою з твоиіми предками.
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11.10.2020 19:21 Ответить
Это к визиту Дуды в Киев востановили---в который раз причём. Пройдёт время---очередная свалка затеется. Всё стало дешёвым, легко покупается и продаётся.
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11.10.2020 19:28 Ответить
то ли дело при совке - дали тебе дюлей, и работаешь бесплатно, за пайку!
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11.10.2020 20:10 Ответить
Пришлось и не мало в ту эпоху за пайку! Что тогда меня удивляло особо. 25 числа аванс и 10 получка---именно получка, так и гворили:*...Давай беги в красный уголок получай. пока наш участок стоит в очередь подходит...*. Ну бежал. И за столько лет, десятков лет ни один совок в очереди не спросил----а за что получаем?, ведь продукция за позапрошлый месяц до сих пор на складе готовой продукции и не вывезена?! Бабло за что? Ну не может так быть?! Тем более долго. В третьи страны и в соц лагерь гнали туфту что в тропиках ржавела(Сам видел) за 3 месяца и всё в долг! Потом выяснилось что долга 101 вроде миллиард зелени---только Куба с Вьетнамом по 30 лярдов накрутили. Но кино продолжалось---но однажды кончилось. Хреново другое теперь---очередное кино пошло!
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12.10.2020 19:52 Ответить
Тобто, полягли за вільну Україну когось там дратує ?
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11.10.2020 17:50 Ответить
Полягли в битві з нелюдським тоталітарним Радянським Союзом, гнобителем народів України і Польщі.
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11.10.2020 17:54 Ответить
призвища тепер ***********...забудуться...
все таки 62 героїчні людини, поховані на чужині... тепер начебто.. як невідомі...
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11.10.2020 17:57 Ответить
От, у нас зараз є такий товаріщь Дворковіч, питання до нього.
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11.10.2020 18:06 Ответить
Якій «чужині»?!-це етнічні землі українців!
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11.10.2020 18:30 Ответить
зараз - на чужині.. хіба ні ?
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11.10.2020 18:43 Ответить
Перемишль - це Україна
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11.10.2020 18:46 Ответить
На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной... - цитата
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11.10.2020 18:55 Ответить
це етнічні українські землі, які йося сталін віддав пшекам
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11.10.2020 18:56 Ответить
так! все так...жодним словом не спорю
та зараз - це закордоння і тому кожне викарбуване на камені призвище для Історії і українських нащадків безцінне (я тільки це мав на увазі) і губити жодного не можна..
стільки безімених могил, і нема змоги втановити хто то був... а тут наявні 62 зтерли ...затерли
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11.10.2020 19:23 Ответить
Про признанные СОВРЕМЕННЫЕ границы стран вы в курсе? Или ваш любимчик - ***** "собиратель земель"? Все как он любит: исконные земли, скрепы, духовность.....
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12.10.2020 00:15 Ответить
Вічна пам'ять Героям.
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11.10.2020 18:00 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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11.10.2020 18:06 Ответить
Це ,як видається,аби той хто бачитиме думав що ті українці гинули за Польщу! Україна,як держава,ні полякам ні нашим владним манкуртам не потрібна!
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11.10.2020 18:09 Ответить
Чому воїни УПА загинули в бою за вільну Україну на території Польщі,хто знає?
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11.10.2020 18:09 Ответить
у тебя интернет не работает
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11.10.2020 18:14 Ответить
Бо в ті часи це були етнічно українські землі. Але переселення та операція "Вісла" змінили це.
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11.10.2020 18:19 Ответить
Тому й запитую,тому що земля на якій вони прийняли бій за вільну Україну і зараз є чужиною для їх могили,тому й знищили спочатку плиту,а тепер і напис.
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11.10.2020 18:59 Ответить
Поляки оккупировали ЗУНР. Дивись Польсько-українська війна (1918-1919)
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11.10.2020 21:26 Ответить
Ти ідіот?
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11.10.2020 18:29 Ответить
для чого ображати людину? Не всі ж знають про Закерзоння
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11.10.2020 18:51 Ответить
Не всі знають про життя УКРАЇНЦІВ в Закерзонні, не всі знають, як енкаведисти перевдягались у воїнів УПА і натравлювали і громили польські села...і т.п.
На могилі встановлено чотирикутний хрест, який признають і православні, і католики...
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11.10.2020 20:24 Ответить
Втічи,чмо.
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11.10.2020 18:55 Ответить
поляки як і москалі стараються стерти історію.
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11.10.2020 19:23 Ответить
Якісь міфічні українці, майже що не експедитаційний корпус, а не конкретні місцеві жителі-ось так поляки стирають національну пам'ять.
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11.10.2020 18:32 Ответить
...я извиняюсь, но тут такэ ... -- врядли бы Вы, я и мы, впряглись сегодня за то, за что деды между собой воевали...

...да и деды у всех разные -- синие, жёлтые, белые, красные...
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11.10.2020 19:25 Ответить
это смотря какие у кого деды, это верно
за НКВД-шных вертухаев их потомки вряд ли впрягутся
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11.10.2020 20:12 Ответить
...судя по нынешней Украине... ...НКВД-шные потомки из ерма не вылезают -- пашут, суки, сеют и жнут не вынимая... -- не? *)
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11.10.2020 20:17 Ответить
О то правильно Свобода ставит таблички - здесь похоронены бандиты армии Крайовой
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11.10.2020 18:52 Ответить
Не согласен с панами!

-- не восстановили они Памятник, а уточнили об себе... -- это жлобство.
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11.10.2020 19:28 Ответить
Свободе какие из ******** говорят - такие она таблички и ставит
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11.10.2020 20:13 Ответить
Поляки вважають, що ОУН і УПА були створені німцями, щоб не бути голослівним, процитую адміністратора і засновника групи POLAND:
"Należy wyraźnie oddzielać naszych sąsiadów Ukraińców od stworzonych przez wywiad niemiecki organizacji zbrodniczych OUN-UPA. Polacy i Ukraińcy, to najbliższe sobie Narody............"
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11.10.2020 20:44 Ответить
Volodymyr Viatrovych
6 год

П'ять років тому у Польщі вандали зруйнували пам'ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це був один з 19 (!) актів плюндрувань українських місць пам'яті на польських теренах за 2014-2019 роки.
Його особливість - цей пам'ятник захищено міждержавною угодою України та Польщі, то ж він мав бути відновлений негайно. Але цього не сталося, бо нинішня польська влада не готова була відновити пам'ятник загиблим українським повстанцям. Попри обіцянки про перезавантаження відносин з Україною після зміни тут влади в 2019.
Врешті щойно тепер напередодні візиту президента Дуди до нас на могилі з'явився пам'ятник. Але не відновлений, а новий, непогоджений з українською стороною. «Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «поляглі за волю України».
І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок на зустріч. Українська влада може вдати, що не помітила зневаги і говорити про нормалізацію стосунків. Хоч мала б згадати про гідність і те, що справжні партнерські стосунки будуються лише на взаємній повазі.

На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами - Цензор.НЕТ 8770
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11.10.2020 21:06 Ответить
А не от рук польских оккупантов ЗУНР? Польская АК уничтожала местное население
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11.10.2020 21:24 Ответить
Так загинули ж українці. Що дворковичу чи зеленському до них?
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12.10.2020 06:25 Ответить
 
 