РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8768 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
932 13

Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 11 октября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники РФ 3 раза открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районе Майорска и Зайцево провоцировал украинских военных неприцельными очередями из стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 10 октября, в полосах ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение со стороны противника договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Водяное враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы нашим военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: за два месяца наемники РФ 130 раз нарушили перемирие на Донбассе и 21 раз использовали запрещенные беспилотники

Военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, были локализованы ячейки возгораний неподалеку Болотенного.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 56 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 559 транспортных средств и 4 287 человек. Также была задержан 1 человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 527 человек, в обратном направлении - 684 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не функционировали.

Также смотрите: Уроженка РФ Ольга Симонова воюет за Украину в 24 ОМБр: Наши бойцы и укрепления лучше российских. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (28218) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2672
показать весь комментарий
11.10.2020 18:13 Ответить
+10
ого! уже провокационные... это серьезнее чем не прицельные и хаотичные?...
какое-то перемирие...гибридное...одностороннее и ...
(не наказанное зло борзеет...)
показать весь комментарий
11.10.2020 18:04 Ответить
+7
ага! И уже наёмники, противник.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ого! уже провокационные... это серьезнее чем не прицельные и хаотичные?...
какое-то перемирие...гибридное...одностороннее и ...
(не наказанное зло борзеет...)
показать весь комментарий
11.10.2020 18:04 Ответить
ага! И уже наёмники, противник.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:12 Ответить
Классный термин "провокационные обстрелы"!
А такой термин, как "адекватный ответ на провокацию" в МО слышали?!
Если нет,- пусть к Алиевуобратятся!
показать весь комментарий
11.10.2020 18:10 Ответить
Адекватну відповідь на провокчтивні обстріли з боку Вірменіхдав Азербайджан. І ще. Адекватну відповідь дає адекватна армія за адекватною командою адекватного Верховного Головкома, або адекватного Головкома ЗСУ. Вочевидь ні Зєлєнскій, ні Хомчак такими не є.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:56 Ответить
Это односторонний тир.
Такого нет в истории позорища.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:12 Ответить
Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2672
показать весь комментарий
11.10.2020 18:13 Ответить
На додаток до «неприцільних» обстрілів на війні ще бувають «провокаційні».
показать весь комментарий
11.10.2020 18:26 Ответить
От від таких "неприцільних" і "провокативних" обстрілів і втрати "не бойові".
показать весь комментарий
11.10.2020 18:52 Ответить
...с мазилами в катку впряглись, а победить не могём. -- токо побредить...
показать весь комментарий
11.10.2020 18:59 Ответить
Нам повезло. Был бы дурачек, он не смог бы с серьезным лицом нести такой бред: "неприцільних i провокативних".
Найманці РФ вели провокаційні обстріли біля Мар'їнки, Майорська та Зайцевого, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5068
показать весь комментарий
11.10.2020 19:03 Ответить
Ківа ? чи що ?
наш дурний елехторат може і голоснути.
показать весь комментарий
11.10.2020 19:24 Ответить
армяне занимались тоже провокационными обстрелами...
показать весь комментарий
11.10.2020 19:29 Ответить
Чого "ховати голову в пісок"? Називайте речі своїми іменами - чергове порушення режиму перемир*я! "Та сторона" що, попереджає, що буде стріляти провокаційно?
показать весь комментарий
11.10.2020 20:38 Ответить
 
 