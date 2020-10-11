Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 11 октября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники РФ 3 раза открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районе Майорска и Зайцево провоцировал украинских военных неприцельными очередями из стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 10 октября, в полосах ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение со стороны противника договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Водяное враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы нашим военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

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Военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, были локализованы ячейки возгораний неподалеку Болотенного.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 56 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 559 транспортных средств и 4 287 человек. Также была задержан 1 человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 527 человек, в обратном направлении - 684 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не функционировали.

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