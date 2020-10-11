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Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях

Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическом сотрудничестве двух стран, в частности, в вопросах развития инфраструктуры.

"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, которое будет направлено на инфраструктурную тематику. Будет подписан ряд соглашений, в частности, о нашей морской инфраструктуре", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Жовква указал, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики. "Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе", - отметил он.

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Замглавы ОП напомнил, что визит президента Польши Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года, и он очень важен, ведь впервые за последние три года президент Польши посещает Украину. В 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве последний раз - в 2016 году.

Автор: 

визит (3121) история (2018) Польша (8541) Дуда Анджей (777) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+5
Боже , какой планктон всплыл на поверхность 😀😀😀
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11.10.2020 18:25 Ответить
+4
Це кандидатка від Слуг Народу Каріна Єнокян і фото з її сторінка у соцмережах, яка знову подала до суду з вимогою скасувати реєстрацію Європейської Солідарності у Кременчуці. Приїхав в суд депутат від Зе Мовчан , племінник депутата від "За майбутнє" Шаповалова, якого називають "хресним татом" Кременчука.

Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях - Цензор.НЕТ 5579
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11.10.2020 18:24 Ответить
+2
Історики повинні обговорювати минуле.а не політикі,особливо неучі з 95 кварталу.
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11.10.2020 18:12 Ответить
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и наших экономических отношениях Гроші клянчити?
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11.10.2020 18:05 Ответить
Жовква , стройте совместный автобан Одесса Броды , чтобы повернуть поток Польских Жителей отдыхать в Украине

Иначе полякам ехать через Киев не удобно
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11.10.2020 18:06 Ответить
Это то Жовква что оповещало о "мало сказать прекрасном" визите Вовки в Лондон ?А в судах по отмыванию бабок БЕни о КО он успел побывать? Жовква не рассказал...
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11.10.2020 18:09 Ответить
Історики повинні обговорювати минуле.а не політикі,особливо неучі з 95 кварталу.
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11.10.2020 18:12 Ответить
Донецкие особенные пропутинские неучи, криворожанские совково-ватные,,, - в ОПУ под правлением консервы Кремля... Ой Дуда-Дуда куда тебя занесло!!!
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11.10.2020 18:15 Ответить
Янелох вчило історію щоб говорити про неї?
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11.10.2020 18:23 Ответить
Це кандидатка від Слуг Народу Каріна Єнокян і фото з її сторінка у соцмережах, яка знову подала до суду з вимогою скасувати реєстрацію Європейської Солідарності у Кременчуці. Приїхав в суд депутат від Зе Мовчан , племінник депутата від "За майбутнє" Шаповалова, якого називають "хресним татом" Кременчука.

Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях - Цензор.НЕТ 5579
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11.10.2020 18:24 Ответить
Боже , какой планктон всплыл на поверхность 😀😀😀
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11.10.2020 18:25 Ответить
они шо, дебильно-упоротые продвигатели ЕС ?
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11.10.2020 18:40 Ответить
 
 