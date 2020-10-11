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На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква

На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква

Президент Украины Владимир Зеленский провел на саммите Украина-ЕС 6 октября в Брюсселе честный открытый разговор с руководителями Европейского союза, и для украинской стороны на этом саммите не было никаких "поблажек", отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Институты ЕС – это не какие-то сентиментальные органы или люди, которые будут делать какие-то поблажки. Был честный, открытый разговор. И на саммите, на пленарном заседании президент Зеленский беседовал тет-а-тет с Шарлем Мишелем. Поэтому никаких поблажек Украине не было. А то, что должно быть оценено как прогресс, было оценено", - сказал Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя звучащие мнения, что руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти, дабы с самого начала не ухудшать отношения, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины считает абсолютно некомпетентными тех, кто говорит о "первой встрече" Зеленского с руководителями ЕС.

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"Президент Зеленский уже имел коммуникацию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым они говорили по телефону, и у них была личная встреча, когда он (Мишель. - Ред.) еще не был на этой должности, но уже знал о назначении. С председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая физически не присутствовала на саммите, президент также несколько раз говорил по телефону, в том числе накануне саммита. Встретились с высоким представителем ЕС по иностранным делам и по политике безопасности Жозепом Боррелем за десять дней до саммита", - отметил он.

Жовква указал, что на саммите в Брюсселе говорили и об определенных критических вещах, например, об антикоррупционной инфраструктуре.

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"Для ЕС важно, чтобы антикоррупционная политика и в дальнейшем осуществлялась, чтобы деятельность антикоррупционных органов была независимой. И президент Зеленский в очередной раз заверил, что он – абсолютный сторонник этой политики, и независимость деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет абсолютно обеспечена. ЕС услышал и согласился с этой позицией", - подчеркнул он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) саммит (1230) Евросоюз (17341) САП (2082) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+17
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1148
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11.10.2020 18:27 Ответить
+16
ЄС не банкомат. Чули вже.
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11.10.2020 18:24 Ответить
+16
А ЗЕ не якийсь там дурачок.
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11.10.2020 18:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
команда пианиста мыслит физиологически
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11.10.2020 18:24 Ответить
кстати, органная музыка здесь не при чем
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11.10.2020 18:26 Ответить
А по сраке ему надавали в ЕС как раз за плохо используемые органы (правовые, правда, не его собственные в бытность клованом)
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11.10.2020 18:29 Ответить
пианист надеялся на "сентиментальные" органы, а они оказались шершавыми, очень шершавыми
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11.10.2020 18:33 Ответить
ЄС не банкомат. Чули вже.
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11.10.2020 18:24 Ответить
Ай-яй-яй, это вам не на минималка выживать! Никаких поблажек.
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11.10.2020 18:25 Ответить
А ЗЕ не якийсь там дурачок.
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11.10.2020 18:26 Ответить
Твердження досить суперечливе.
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11.10.2020 18:27 Ответить
не и правда, не ЯКЫЙСЬ ТАМ, а абсолютно определенный с именем и Фамилией и в определенной стране ...
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11.10.2020 18:32 Ответить
Судя по прокси, ты тоже в определенной.
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11.10.2020 18:56 Ответить
а калированый ...
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11.10.2020 20:10 Ответить
шо? и даже табуреточку под трибуну не подставили?...хамы
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11.10.2020 18:27 Ответить
Так над трибуною ж, зашморгу не було...
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11.10.2020 18:34 Ответить
та то не та табуреточка...))) эта шоб величие и масштаб личности разглядели
(
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11.10.2020 18:45 Ответить
Кажуть, коли перші японські християни "задрали" усіх в Японії, сьогун повелів їх розіп"ять... При цьому, нібито, сказав: "Ваші наставники, єзуїти, казали що ви "вознесетесь над натовпом"? Я вас "возносю"... На двадцять ліктів вище всіх...".
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11.10.2020 19:02 Ответить
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1148
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11.10.2020 18:27 Ответить
так он уже, не в прямом смысле а в политическом таки да
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11.10.2020 18:35 Ответить
Портников считает этот выбор 73-х процентов украинцев , как последнее очищение перед повзрослением как нации ( рискованное, судя по поддержке опозажопы) - так что, вполне реально - ЗЕ это и есть жертва такого очищения... Плохо, что пандемия ему в помощь - ну так он же и есть носитель бед, ВЫРОКОМ он сам себя озвучил , не Порох уж точно..
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11.10.2020 19:03 Ответить
Боги стерво не клюют !
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11.10.2020 18:59 Ответить
Как же, как же.Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель
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11.10.2020 18:28 Ответить
"...руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти, дабы с самого начала не ухудшать отношения." Это называется у зебилов "никаких поблажек".

На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6853
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11.10.2020 18:30 Ответить
Вже прийшов, щоб йому повилазило.
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11.10.2020 18:33 Ответить
Коли трупі артистів запропонували зіграти партію про вище керівництво країною за великий гонорар. Сподіваюся сукупний олігархат в захваті, експеримент не вдався
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11.10.2020 19:51 Ответить
а оно не кается и сразу на Пастора дело завел
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11.10.2020 18:33 Ответить
А кто то физически ,хотя бы,присутствовал с этим членограем?
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11.10.2020 18:35 Ответить
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 192
Жовква-ква-ква.
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11.10.2020 18:43 Ответить
Три ЗЕглавы новорожденного НЕсентиментального органа ОПУ - Ермак, НЕлох, Жов-КВА ))
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11.10.2020 18:50 Ответить
Зєля таки виконав Полонез?
Поважаю. Там, там, тарам....
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11.10.2020 18:46 Ответить
зачем ты за него голосовал во втором туре ?
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11.10.2020 18:51 Ответить
Не тільки голосував, а й ПРАЦЮВАВ НА НЬОГО НА ДІЛЬНИЦІ.
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11.10.2020 19:05 Ответить
Безкоштовно, зауваж. На відміну від тебе
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11.10.2020 19:12 Ответить
доволен результатом ?
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11.10.2020 19:15 Ответить
Дєдушка, нахібати нам цього дурака безкоштовно придбав ?
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11.10.2020 19:41 Ответить
Теперь у тебя пожизненное клеймо на лбу - *длбб*! Окружающие постоянно пялятся на тебя и ехидно подхихикивают...
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11.10.2020 20:17 Ответить
Жопвква-иди броди со своим чёсом.
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11.10.2020 18:48 Ответить
если не было поблажек, то сможет ли он после такого саммита иметь ещё детей? ))
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11.10.2020 18:49 Ответить
А зачем? Госдач на всех детей й все равно не хватит
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11.10.2020 18:53 Ответить
Пианисту хлопнули крышкой по рабочему органу. Ню. Ню. Посмотрим сделает он выводы или продолжит топить себя и Украину.
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11.10.2020 18:49 Ответить
Да. Поблажек не было. Поставили пианино и заставили играть от и до. Бубочка работал не покладая рук!
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11.10.2020 18:52 Ответить
Дайте ему орден за то, что он не пердел привселюдно.
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11.10.2020 18:54 Ответить
Vprincipe to na etot raz zeljonaja soplja bez bumazhki i ne govorila, vot i poluchilos izbezhatj jumorosticheskih tekstov, osobo obidno bilo chto pro njanji ni slovom, a vedj bila takaja programma, eh .
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11.10.2020 19:02 Ответить
Украина - це ты! Слуга народу! (Из говно-рекламы))))
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11.10.2020 19:12 Ответить
На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8154
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11.10.2020 19:15 Ответить
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11.10.2020 20:17 Ответить
Это намёк на сентиментальные органы - гениталии?
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11.10.2020 19:27 Ответить
-- на гены и талии...
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11.10.2020 19:30 Ответить
в одному фільмі про зачаття "русского мира" звучала пісня (яку виконував рідний племінник Молотова Б.Чирков) "ех яблочко, куда ти котишся, к большевикам попадеш, не вортишся", А от українська казка про колобка більш наближена до реальності - "по засіках метений........., як від родичів утік, від лисиці я утік, і від тебе вовче, утечу" однак забув, що то не вовк - а сам ВВП разом з корешем дитинства дядьою Колею (Патрушевим), які обговорюють мабутню трапезу " час ще є, всеодно схаваємо". Ну тримайтесь ВОЗ та його теплий кореш Армяк.
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11.10.2020 19:30 Ответить
МВФ и ЕС не устают повторять , когда эту тварь кАламойшу привлекут к уголовной ответственности за разворовывание приватбанка и отмывание денег . Зеро тянет вола за хвост и всячески тормозит дело, потому что сам там же замешан. Зебараны ,вы подонки конченные,такое впечатление,что у вас еще одна жизнь припасена или нет детей и внуков...
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11.10.2020 19:58 Ответить
а якщо б на його місці був би якийсь дурачок? А так не якийсь.
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11.10.2020 20:29 Ответить
Модер -- голуба... -- ты ж не меня залёшал, а Поэта Бродского!
...но потерпи ещё недельку -- я щас должен быть в круизе по Средиземке с любимой Бырашней... -- а проходится, от нефиг делать, тебя мучать с места постоянной прописки...*(

-- но со сл. понедельника в рейс -- и будет уже не до стихов и не до нам -- друг до друга... *)
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11.10.2020 20:41 Ответить
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: но руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти ) Зелень включает так же дурака , как и кремлёвские ублюдки , сами себе противореча )Источник: https://censor.net/ru/n3224231
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11.10.2020 21:21 Ответить
всё правильно сказал.
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11.10.2020 21:53 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=**************************************************************************************************-WE9lwgo1qfkByO1Lx_53UH2Gzkg5RRhY&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3126
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11.10.2020 23:34 Ответить
 
 