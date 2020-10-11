ЦИК объяснил, можно ли проголосовать с паспортом в "Дія": Рекомендуем идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты
В Центральной избирательной комиссии рекомендуют предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту. Паспорта из приложения "Дія" лучше не использовать, так как для этого на избирательном участке должно быть специальное оборудование, а его может не быть.
Об этом заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт", - написала она.
При этом Гатауллина отметила, что в настоящее время в участковых избирательных комиссиях таких устройств нет.
Она также объяснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.
"Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес - это не всегда адрес места регистрации", - отметила секретарь ЦИК.
По ее словам, отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".
Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не должно введение электронной формы отменять прошлые документы и не заставлять переделывать правильное. Потом приложение Дия это лишь приложение но из нее делают базу. База должна быть у государства - архив с дублированием. А способов получить информацию должно быть много - через приложения Дия, Глина и тп. По обращению получить бумажную форму в муниципалитете заверенную штатным нотариусом и тп.
И все же чем незаконна ДИЯ? Вы так и не ответили. При чем тут приемственность прав и доллар 1980 года?
.У Дии есть внутренняя база.
.Доллар 1880 года а не 1980, не путай это важно.
Чем больше вас таких - тем лучше.
"Ми - за Кернеса": у Харкові з ножем напали на "ЗеКоманду" -А я думаю почему люди с команды "Слуга Народа" приезжают в любой город, .а там все места проданы,молодые понимаешь,хотят всё быстро и сразу