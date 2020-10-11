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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК объяснил, можно ли проголосовать с паспортом в "Дія": Рекомендуем идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты

ЦИК объяснил, можно ли проголосовать с паспортом в

В Центральной избирательной комиссии рекомендуют предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту. Паспорта из приложения "Дія" лучше не использовать, так как для этого на избирательном участке должно быть специальное оборудование, а его может не быть.

Об этом заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт", - написала она.

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При этом Гатауллина отметила, что в настоящее время в участковых избирательных комиссиях таких устройств нет.

Она также объяснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.

"Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес - это не всегда адрес места регистрации", - отметила секретарь ЦИК.

По ее словам, отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".

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Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

ЦИК объяснил, можно ли проголосовать с паспортом в Дія: Рекомендуем идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты 01

Автор: 

голосование (1397) местные выборы (2752) паспорт (1183) Дія (427) Гатауллина Елена (1)


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Топ комментарии
+3
😃 сваяло зеленое стадо приложение...которое мало того что и нафиг не нужно...так еще и бесполезно...
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11.10.2020 18:58 Ответить
+3
Те , кто прийдут на эти выборы , - станут героями . )) . Лично я , - доползу шоб проголосовать .
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11.10.2020 19:12 Ответить
+3
ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом в "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти - Цензор.НЕТ 8499
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11.10.2020 19:51 Ответить
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😃 сваяло зеленое стадо приложение...которое мало того что и нафиг не нужно...так еще и бесполезно...
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11.10.2020 18:58 Ответить
Нечего добавить...
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11.10.2020 19:00 Ответить
ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом в "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти - Цензор.НЕТ 8499
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11.10.2020 19:51 Ответить
А скільки ще бабла на розробку цьогонедосоіта розпиляли?!
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11.10.2020 21:54 Ответить
А ще скільки грошей на розробку і впровадженнч цього недософта розпилчли...
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11.10.2020 21:55 Ответить
ЦИК объяснил, можно ли проголосовать с паспортом в "Дія": Рекомендуем идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты - Цензор.НЕТ 3267
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11.10.2020 19:04 Ответить
Не бачу сенсу іти на вибори в країні де 73% ідійотів, та ще 14% ЗАЖОПУ.
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11.10.2020 19:04 Ответить
Те , кто прийдут на эти выборы , - станут героями . )) . Лично я , - доползу шоб проголосовать .
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11.10.2020 19:12 Ответить
Правильно, дия незаконна и без референдума об изменении функционирования органов власти нарушает конституцию. И конечно должна быть соблюдена норма прав и свобод.
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11.10.2020 19:18 Ответить
Чем ДИЯ незаконна?
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11.10.2020 22:23 Ответить
Правильно как в США когда есть преемственность перехода прав. Старые документы и договора действительны. Доллары 1880 года действительны.
Не должно введение электронной формы отменять прошлые документы и не заставлять переделывать правильное. Потом приложение Дия это лишь приложение но из нее делают базу. База должна быть у государства - архив с дублированием. А способов получить информацию должно быть много - через приложения Дия, Глина и тп. По обращению получить бумажную форму в муниципалитете заверенную штатным нотариусом и тп.
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12.10.2020 08:44 Ответить
У ДИЯ нет базы, она берет информацию с уже существующих реестров.
И все же чем незаконна ДИЯ? Вы так и не ответили. При чем тут приемственность прав и доллар 1980 года?
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12.10.2020 09:09 Ответить
А чем законна дия? Чем и на основании чего регламентируется? Паспорт имеет прописанные законы, которые прошли проверку на конституционность.
.У Дии есть внутренняя база.
.Доллар 1880 года а не 1980, не путай это важно.
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12.10.2020 09:48 Ответить
То може взагалі краще проігнорувати ці вибори , якщо держава не здатна зчитувати власні документи ? Та й чи можна вважати такі вибори чесними , якщо виборця з вини держави не допускають до голосування ? Думаю ні .
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11.10.2020 19:35 Ответить
Заявляю вам со всей серьезностью: для любого голосования готов преодолеть путь только до своего смартфона. Точка.
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11.10.2020 19:51 Ответить
И хорошо. Не напрягайся.
Чем больше вас таких - тем лучше.
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11.10.2020 21:32 Ответить
а кого не выбери результат один..
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12.10.2020 01:38 Ответить
Ага, но есть нюанс))
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12.10.2020 08:17 Ответить
конечно, или придут наши белые или ваши коричневые
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12.10.2020 12:04 Ответить
ого, сколько кацапчегов проблеяли о том, что эти выборы лучше проигнорировать. я вот пойду. проголосовать за Европейскую солидарность
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11.10.2020 20:18 Ответить
Я теж, якщо в свідомості буду - на вибори піду і за ЄС проголосую!
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11.10.2020 22:00 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/16/119295/elektronnyj-kontslager-v-rossii--tsifrovoe-oruzhie-kremlevskogo-rezhima.shtml жесть в мордоре. такое же хочет в Украине Аваков
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11.10.2020 20:26 Ответить

"Ми - за Кернеса": у Харкові з ножем напали на "ЗеКоманду" -А я думаю почему люди с команды "Слуга Народа" приезжают в любой город, .а там все места проданы,молодые понимаешь,хотят всё быстро и сразу
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11.10.2020 21:11 Ответить
гепа вроде все..
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11.10.2020 21:26 Ответить
ОЙ!
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12.10.2020 21:57 Ответить
Специальное оборудование это ещё один смартфон на котором установлена ДІЯ...
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11.10.2020 22:22 Ответить
Я считаю эти выборы должны били быть перенесены, но их специально протягивают поскорее потому что если выборы провести весной то у СН шансов еще меньше и другие политсилы договариваться с ними будут меньше. Разочарование от СН в народе будет расти.
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12.10.2020 08:50 Ответить
 
 