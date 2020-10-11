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Визит в Украину особенно важен: работаем ради усиления связей между странами, - Дуда

Визит в Украину особенно важен: работаем ради усиления связей между странами, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявляет о важности визита в Украину для развития сотрудничества между странами в условиях пандемии COVID-19.

"Сегодняшний визит к нашему соседу в Украину особенно важен. В период пандемии множество хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", - написал Дуда в своем Twitter в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях

Визит в Украину особенно важен: работаем ради усиления связей между странами, - Дуда 01

Автор: 

визит (3120) Польша (8538) Дуда Анджей (777)


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Топ комментарии
+6
Саме так!!! Чому і казиться кремлівський недопалок !!! Євроінтеграція України це здіпець імперським мріям )(уйла !!)))
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11.10.2020 19:48 Ответить
+5
Хто б дивувавсь, що Україна для Польщі є дуже важливою. Польський мораьний авторитет Єжи Гедройць казав, що "без незалежної України не буде незалежної Польщі". Ще пан Єжі казав на початку минулого сторічча, що Польщі треба нарешті: "...визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. І потім позбавившись цих фантомних болей вільно йти у майбутнє"
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11.10.2020 19:23 Ответить
+3
Дуда молодец! Куй железо, пока ЗЕленые играют на выборы и в красных и в пронатовских...
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11.10.2020 19:10 Ответить
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Дуда молодец! Куй железо, пока ЗЕленые играют на выборы и в красных и в пронатовских...
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11.10.2020 19:10 Ответить
Заява Ермака в Лондон об ублажении Кремля на фоне Вовки прозападника -тому подтверждение.
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11.10.2020 19:11 Ответить
Вовка прозападник? Пффф. Буратіна на мотузочках в руках ляльковода.
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11.10.2020 19:16 Ответить
Актор поганый . Историк еще хреновее - но пусть играет хоть с Дудой, а не с Кремлем , пока ему Ермак с Мертвечуком позволяют.
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11.10.2020 19:19 Ответить
Все веревочки ведущие к клоун выборы и покажут.
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11.10.2020 19:20 Ответить
Кацапам ещё один отвод . Молодцы , - работают по плану .
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11.10.2020 19:20 Ответить
Клован так , поц плановий !!))
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11.10.2020 19:49 Ответить
Нафга обезличили напис на могилі воїнів УПА?
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11.10.2020 19:13 Ответить
теперішня влада торгує історією.
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11.10.2020 19:22 Ответить
гендлярі як політичні так й фінансові - без батьківщини , без принципів та моралі
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11.10.2020 19:33 Ответить
Що це ще за квіти у кольорах прапорів ?
Зайві гроші в державі, чи що ?
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11.10.2020 19:22 Ответить
Що це ще за квіти у кольорах прапорів ?
Зайві гроші в державі, чи що ? Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда - Цензор.НЕТ 1069

Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда - Цензор.НЕТ 4542 Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда - Цензор.НЕТ 791
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11.10.2020 19:43 Ответить
Що це ?
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11.10.2020 21:01 Ответить
Хто б дивувавсь, що Україна для Польщі є дуже важливою. Польський мораьний авторитет Єжи Гедройць казав, що "без незалежної України не буде незалежної Польщі". Ще пан Єжі казав на початку минулого сторічча, що Польщі треба нарешті: "...визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. І потім позбавившись цих фантомних болей вільно йти у майбутнє"
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11.10.2020 19:23 Ответить
Без Украины нет Московской империи - кто кому важнее на фоне высказываний еще одного умного , Бжезинского .
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11.10.2020 19:37 Ответить
Саме так!!! Чому і казиться кремлівський недопалок !!! Євроінтеграція України це здіпець імперським мріям )(уйла !!)))
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11.10.2020 19:48 Ответить
Нужно наращивать торговые отношения и увеличивать экспорт Украинской продукции в Польшу, чтобы оживить экономику Украины от получения денег с продаж. Украина должна больше продавать всего и зарабатывать больше!
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11.10.2020 19:23 Ответить
109166 посетителей онлайн

Ніфіга собі. Скоро сервер видасть ПТН ПНХ.
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11.10.2020 19:35 Ответить
Погнали совєтув поляки та українці!
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11.10.2020 20:19 Ответить
История Украины и Польши сложная но все же мы истинные славяне и я думаю в край придем к пониманию просто потому что мы славяне, а не мокшане безродные.
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11.10.2020 22:34 Ответить
Як там зараз в Чебоксарах, кацапюра?
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12.10.2020 01:30 Ответить
 
 