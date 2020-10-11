Визит в Украину особенно важен: работаем ради усиления связей между странами, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявляет о важности визита в Украину для развития сотрудничества между странами в условиях пандемии COVID-19.

"Сегодняшний визит к нашему соседу в Украину особенно важен. В период пандемии множество хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", - написал Дуда в своем Twitter в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях