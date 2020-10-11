Визит в Украину особенно важен: работаем ради усиления связей между странами, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявляет о важности визита в Украину для развития сотрудничества между странами в условиях пандемии COVID-19.
"Сегодняшний визит к нашему соседу в Украину особенно важен. В период пандемии множество хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", - написал Дуда в своем Twitter в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий11.10.2020 19:48 Ответить Ссылка
+5 sulima ivan
показать весь комментарий11.10.2020 19:23 Ответить Ссылка
+3 Наталия Гончар
показать весь комментарий11.10.2020 19:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зайві гроші в державі, чи що ?
Зайві гроші в державі, чи що ?
Ніфіга собі. Скоро сервер видасть ПТН ПНХ.