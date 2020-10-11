В Сумах усиливают карантин из-за попадания в "красную" зону: вводятся ограничения на работу транспорта, а школы переводят на дистанционное обучение
В Сумах усиливают карантин, поскольку город попал в "красную" зону по ситуации с распространением коронавируса. В городе с 13 октября будет ограничена посадка пассажиров в общественный транспорт, школы перейдут на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в дежурном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"В городе ограничено: посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения с 13 октября; посещение учебных заведений соискателями образования (учреждения дошкольного образования работают в дежурном режиме); посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования", - говорится в сообщении.
В то же время исполком решил обратиться к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой разрешить работу общественного транспорта, но с ограничениями по количеству пассажиров.
В понедельник, 12 октября, исполком горсовета Сум решит вопрос об ограничении работы кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, спортзалов и других заведений сферы услуг.
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