Не стоит спекулировать на теме макрофинансовой помощи ЕС: мы можем точно говорить о первом транше в октябре, - замглавы ОП Жовква

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского союза еще не был предоставлен ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым она была выделена, поэтому спекуляции вокруг этого вопроса неуместны, подчеркивает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Насколько мне известно, ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым была выделена макрофинансовая помощь, первый транш еще не был предоставлен. Поэтому не стоит заниматься спекуляциями и искусственными привязками к любым другим вопросам. Насколько я знаю, диалог с МВФ плодотворный и он продолжается. Думаю, что в короткие сроки мы будем рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи. По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре", - сказал Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Замруководителя Офиса президента отметил, что на саммите Украина-ЕС 6 октября в Брюсселе отдельных собственных замечаний или пожеланий от руководства ЕС в контексте макрофинансовой помощи не было.

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"В Брюсселе мы говорили о макрофинансовой помощи, о безусловном выделении первого транша в размере EUR600 млн. Напомню, что это действительно должно быть безусловным. Это уже второй транш зависит от определенных обязательств, которые на себя взяла Украина. Действительно, есть привязка к нашей активности в отношениях с МВФ. Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", - рассказал Жовква.