Не стоит спекулировать на теме макрофинансовой помощи ЕС: мы можем точно говорить о первом транше в октябре, - замглавы ОП Жовква
Первый транш макрофинансовой помощи Европейского союза еще не был предоставлен ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым она была выделена, поэтому спекуляции вокруг этого вопроса неуместны, подчеркивает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Насколько мне известно, ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым была выделена макрофинансовая помощь, первый транш еще не был предоставлен. Поэтому не стоит заниматься спекуляциями и искусственными привязками к любым другим вопросам. Насколько я знаю, диалог с МВФ плодотворный и он продолжается. Думаю, что в короткие сроки мы будем рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи. По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре", - сказал Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Замруководителя Офиса президента отметил, что на саммите Украина-ЕС 6 октября в Брюсселе отдельных собственных замечаний или пожеланий от руководства ЕС в контексте макрофинансовой помощи не было.
"В Брюсселе мы говорили о макрофинансовой помощи, о безусловном выделении первого транша в размере EUR600 млн. Напомню, что это действительно должно быть безусловным. Это уже второй транш зависит от определенных обязательств, которые на себя взяла Украина. Действительно, есть привязка к нашей активности в отношениях с МВФ. Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", - рассказал Жовква.
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при Порошенко наёмный работник Ахметова не был премьером,
а благодаря тебе наёмный работник Ахметова стал премьером.
Зачем ты так сделал ?
Кремль тоже.
А кто же их вкидывает ?
а без Пети сколько освободили ?
Л- логіка.
какого числа какого месяца какого года ?
Так може тоді він керівник ?
А платить дань Ахметову - такая твоя холопская доля
- Да, эти договора нам юристы составляли.
- А что такое "б\щ"?
- Банковский щёт!
Я те точно говорю, остру бритву навострю и обрею тебе наголо совсем! (с)
ПіхваЖовква появилась?
Сейчас об октярбре, потом о декабре, потом о следующем сроке.
С таким диким прогрессом по всем фронтам нам разговоры только и остаются.