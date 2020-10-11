Госпогранслужба сообщает об очередях на границе Украины с Польшей и Венгрией: пропуска ждут около 300 автомобилей
На границе Украины с Польшей и Венгрией вечером 11 октября около 300 автомобилей стоят в очередях.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По информации пограничников, на границе с Польшей очереди наблюдаются на пунктах пропуска "Грушев", "Шегини" и "Краковец", где ожидают пропуск 25, 60 и 30 автомобилей соответственно.
Также сложная ситуация зафиксирована на границе с Венгрией, где по меньшей мере 140 автомобилей ждут пересечения границы на пункте пропуска "Лужанка" и еще 30 стоят в очереди на "Тисе".
Топ комментарии
+3 Татьяна Лайф
показать весь комментарий11.10.2020 20:36 Ответить Ссылка
+3 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий11.10.2020 21:14 Ответить Ссылка
+2 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий11.10.2020 20:27 Ответить Ссылка
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А тут епидемия и реальные мертвые люди.
И денег нет потому что раздерибанили на дорогах. Но вы почему-то в упор не замечаете связи между первым шагом и сегодня.
...ну вот, прохожу наш контроль, погранка и спрашивает: А Вы немец? А у вас внутренний паспорт Германии есть?
-- А як же ж! -- показываю...
Та горлає навкруги: Хлопці, дівчата -- біжить сюди -- я вам німецький паспорт покажу! *)