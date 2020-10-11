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Госпогранслужба сообщает об очередях на границе Украины с Польшей и Венгрией: пропуска ждут около 300 автомобилей

Госпогранслужба сообщает об очередях на границе Украины с Польшей и Венгрией: пропуска ждут около 300 автомобилей

На границе Украины с Польшей и Венгрией вечером 11 октября около 300 автомобилей стоят в очередях.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По информации пограничников, на границе с Польшей очереди наблюдаются на пунктах пропуска "Грушев", "Шегини" и "Краковец", где ожидают пропуск 25, 60 и 30 автомобилей соответственно.

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Также сложная ситуация зафиксирована на границе с Венгрией, где по меньшей мере 140 автомобилей ждут пересечения границы на пункте пропуска "Лужанка" и еще 30 стоят в очереди на "Тисе".

Госпогранслужба сообщает об очередях на границе Украины с Польшей и Венгрией: пропуска ждут около 300 автомобилей 01

Автор: 

Венгрия (2018) Госпогранслужба (6635) граница (5312) очередь (250) Польша (8538)


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Топ комментарии
+3
Не лгите, причина в ковид, которого у нас актуально очень много. Ходите без масок в общественных местах дальше
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11.10.2020 20:36 Ответить
+3
Смотри логику - сначала вы выбираете тупого шута с набором папиков. Папики за год розворовывают все шо можно и нельзя включая маски.
А тут епидемия и реальные мертвые люди.
И денег нет потому что раздерибанили на дорогах. Но вы почему-то в упор не замечаете связи между первым шагом и сегодня.
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11.10.2020 21:14 Ответить
+2
безвізу походу краник. Поляки не пускають без посвідки на проживання або підтверженого виклику на роботу.
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11.10.2020 20:27 Ответить
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безвізу походу краник. Поляки не пускають без посвідки на проживання або підтверженого виклику на роботу.
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11.10.2020 20:27 Ответить
Не лгите, причина в ковид, которого у нас актуально очень много. Ходите без масок в общественных местах дальше
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11.10.2020 20:36 Ответить
У нас актуально много тупых зебилов. А ковид и зеля єто уже следствие.
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11.10.2020 20:45 Ответить
С логикой у вас проблемы
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11.10.2020 20:49 Ответить
Скорее у вас с причинно-следственными связями
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11.10.2020 21:03 Ответить
Смотри логику - сначала вы выбираете тупого шута с набором папиков. Папики за год розворовывают все шо можно и нельзя включая маски.
А тут епидемия и реальные мертвые люди.
И денег нет потому что раздерибанили на дорогах. Но вы почему-то в упор не замечаете связи между первым шагом и сегодня.
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11.10.2020 21:14 Ответить
Нiмеччина та ПОльща вiд вчора посилили правила в'iзду та транзиту через своi краiни в зв'язку зі збільшенням хворих на Ковід
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11.10.2020 21:50 Ответить
Кпп "Лужники"???? Кто это печатает?
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11.10.2020 20:46 Ответить
Не "Лужники" а "Лужанка" - бухати припиняй!!!
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11.10.2020 20:48 Ответить
Ти довбню, статтю прочитай до кінця!
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11.10.2020 20:50 Ответить
он не читатель ,он писатель
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11.10.2020 20:52 Ответить
не, реально транслейтом переклали Лужанка як Лужнікі)
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11.10.2020 20:53 Ответить
Надземный переход рухнул на трассе, связывающей Москву и Санкт-Петербург
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11.10.2020 20:49 Ответить
у лаптей каждый день что то рухается
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11.10.2020 20:50 Ответить
...хы, в 1996, ехал в Бундес через Венгрию -- хату в Киеве продал, при бабле -- через Польшу опано было. На границе очередина с обеих сторон, но меня друган из Прокуратуры сопровождал -- продвинул мигом... ...да ещё и машинка на немецких табличках...

...ну вот, прохожу наш контроль, погранка и спрашивает: А Вы немец? А у вас внутренний паспорт Германии есть?
-- А як же ж! -- показываю...
Та горлає навкруги: Хлопці, дівчата -- біжить сюди -- я вам німецький паспорт покажу! *)
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11.10.2020 21:08 Ответить
 
 