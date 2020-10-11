Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию
Глава МВД Молдовы Павел Войку, который весной уже переболел коронавирусной инфекцией, осенью попал в реанимацию с COVID-19.
Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил 11 октября, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", – написал Войку.
По словам министра, его здоровье улучшилось и он надеется "скоро вернуться к работе".
Весной 47-летний Войку уже переболел коронавирусной инфекцией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але реалії такі, що повно людей, мабуть "нащадки Іллі Муромця, з богатирським здоров'ячком" носять маски на щелепах, щедро засіваючи оточуючих своїми "богатирськими" бацилами.
І передай там своїм щоб навчили свій плебс маски на морду натягувати, а не на підборідді носити.
Такое создаётся впечатление что посещение реанимации для него всё равно что посетить 5 звёздочный отель Ну и идиоты эти випы
за зарплату в 4000грн..
А може мент бреше ради страховки чи ще чогось.