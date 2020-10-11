Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию

Глава МВД Молдовы Павел Войку, который весной уже переболел коронавирусной инфекцией, осенью попал в реанимацию с COVID-19.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил 11 октября, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", – написал Войку.

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По словам министра, его здоровье улучшилось и он надеется "скоро вернуться к работе".





Весной 47-летний Войку уже переболел коронавирусной инфекцией.