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Новости Коронавирус и карантин
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Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию

Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию

Глава МВД Молдовы Павел Войку, который весной уже переболел коронавирусной инфекцией, осенью попал в реанимацию с COVID-19.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил 11 октября, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", – написал Войку.

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По словам министра, его здоровье улучшилось и он надеется "скоро вернуться к работе".


Весной 47-летний Войку уже переболел коронавирусной инфекцией.

Автор: 

карантин (16729) Молдова (1893) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию - Цензор.НЕТ 7485
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11.10.2020 20:58 Ответить
+6
Решение будет, но не скоро. Пока ношение масок в общественных местах и социальная дистанция должны стать нормой
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11.10.2020 21:03 Ответить
+5
Слід готуватися до важкої зими.
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11.10.2020 20:44 Ответить
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Слід готуватися до важкої зими.
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11.10.2020 20:44 Ответить
Повторное заболевание за такой короткий период говорит о ложной диагностике Ковида. Инфекция после заболевания дает иммунитет от него. Тут или ложная диагностика, или вранье было про заболевание или коронавирус - это не инфекция вовсе, а что-то другое, что очень даже может быть. А что тогда вакцина от такого непонятного возбудителя? И как долго она будет действовать? И как можно прививаться непонятно от чего и с каким эффектом? В общем людей дурят по взрослому, при чем во всем мире.
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11.10.2020 22:42 Ответить
может штамм другой. антитела же не реагируют на "шипы" которыми тот вирус цепляется - иначе иммунитет был бы на все короно-типные вирусы.
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11.10.2020 22:52 Ответить
Вопрос - какая может быть прививка к такому вирусу? Почему ее навязывают? Прививка ли это или что-то другое?
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11.10.2020 23:36 Ответить
дык прививки пока нет. а как появится всем станет пофиг на коронавирус, несмотря на количество жертв. так же как с "эболой". как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. (как помним очень удачный украинский бизнес на масках в самом начале пандемии, о войне и говорить нечего)
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11.10.2020 23:51 Ответить
к сезонным простудам и гриппу еще и коронавирус ...на наши головы...
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11.10.2020 20:45 Ответить
Это хорошо ещё, что мы, люди, этот коронавирус сравнительно легко переносим. Близкий родственник этого вируса вызывает вирусный инфекционный перитонит у кошек, кошатники в курсе, что это такое. Если кошка заболела, всё, считай пора её усыплять, чтобы зря не мучилась.
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11.10.2020 21:05 Ответить
А как же общий иммунитет о котором нам здесь некоторые втирают?
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11.10.2020 20:52 Ответить
он на пол года как бы. и только у тех кто тяжело перенес...по крайней мере говорили такое
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11.10.2020 21:02 Ответить
Решение будет, но не скоро. Пока ношение масок в общественных местах и социальная дистанция должны стать нормой
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11.10.2020 21:03 Ответить
Вакцины обычно 5-7 лет разрабатывают. А то и лет 10, если есть сложности. И что, нам теперь 10 лет в масках ходить? Это как-то печально.
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11.10.2020 21:07 Ответить
Это лучше, чем болеть
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11.10.2020 21:13 Ответить
Звучит как альтернатива, но на самом деле нет там никакой альтернативы. Носи ты эту маску, не носи - всё равно заболеешь рано или поздно. Только костюм полной био-хим-защиты, тамбур с антисептическим душем в прихожей, принудительный наддув в квартире с электростатическим очистителем воздуха, а лучше с полнопоточным химическим. Это даёт хоть какую-то гарантию. Всё остальное - ролевые игры для идиотов.
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11.10.2020 21:38 Ответить
це тільки як тусуєшся з іншими бовдурами по кабаках і клубах, там тобі нема ніякой альтернативи, і ще якщо ти у масці, а на дітей поруч її не одягаєш, мільон таких тупих мамочек бачу кожного дня по крамницях
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11.10.2020 21:58 Ответить
Ой да ладно, жить в Киеве и не наталкиваться на людей без всяких масок, кашляющих, чихающих, просто невозможно, не нужно для этого идти в кабак. Достаточно просто выйти на улицу. И в магазин приходится ходить, кушать всё равно ведь надо, а там, эти, адепты веры "нет никакого вируса". Ах да, это хорошо, что дети у меня взрослые, но ещё недостаточно, чтобы уже притащить в дом внуков, и у меня нет основного канала заражения любой ОРВИ - дети из детсадика и школы. Так что мне в этом ещё относительно повезло.
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11.10.2020 22:03 Ответить
"ношение масок в общественных местах и социальная дистанция должны стать нормой" - Звичайно.
Але реалії такі, що повно людей, мабуть "нащадки Іллі Муромця, з богатирським здоров'ячком" носять маски на щелепах, щедро засіваючи оточуючих своїми "богатирськими" бацилами.
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11.10.2020 21:11 Ответить
Поки не буде контролю і штрафів, то нормою не стане.
І передай там своїм щоб навчили свій плебс маски на морду натягувати, а не на підборідді носити.
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11.10.2020 21:13 Ответить
Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию - Цензор.НЕТ 7485
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11.10.2020 20:58 Ответить
и даже очень!
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11.10.2020 21:56 Ответить
Кацапы новый штамм завезли.
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11.10.2020 20:58 Ответить
Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", - написал Войку.Источник: https://censor.net/ru/n3224240

Такое создаётся впечатление что посещение реанимации для него всё равно что посетить 5 звёздочный отель Ну и идиоты эти випы
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11.10.2020 21:02 Ответить
Администрация в приказном порядке переводит разных випов в реан, ибо только в этих отделениях самые высококлаасные медсестры обеспечат индивидуальный уход.
за зарплату в 4000грн..
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11.10.2020 22:42 Ответить
Глава МВД Молдовы Войку второй раз заболел COVID-19: его госпитализировали в реанимацию - Цензор.НЕТ 6472
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11.10.2020 21:06 Ответить
Как вариант: мог сбрехать весной, а сейчас подхватил ковид по-настоящему.
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11.10.2020 21:07 Ответить
Да нет, врачи из гипотезы перевели это в доказанный факт, иммунитета хватает примерно на полгода. Кстати, для адептов религии "скоро будет вакцина" это плохая новость, вакцинироваться то тоже придется раз в полгода. Вот это будет золотая жила для фармацевтических компаний...
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11.10.2020 21:41 Ответить
Около 15% заболевших выздоравливают не получив антитела G, чисто на первоначальном ответе иммунитета интерферонами. Но с другой стороны нет и подтверждения долговременного наличия антител G. Слишком мало времени прошло, нету достоверной информации.
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11.10.2020 23:44 Ответить
У нас даже был презедент дважды несудимый...чисто поржать )))) бог шельму метит
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11.10.2020 21:27 Ответить
Может, это не ковид-19, а ковид-20.
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11.10.2020 21:29 Ответить
тут же на цензорі хтось запевняв мене, що тест реагує і на інші коронавіруси. Тобто міг раніше бути не ковід, а зараз ковід. А можливо, що вірус настільки швидко мутує, що організм вже не впізнає такий знайомий йому ковід 19.
А може мент бреше ради страховки чи ще чогось.
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11.10.2020 21:35 Ответить
Мутирует с большой скоростью особенно у тех кто верит в НЛО, что планета земля плоская и слушает рэп
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11.10.2020 22:01 Ответить
Что то у него долго всё затягивается и он тянет резину гад , ну вон Трампу хватило всего 3 дня и 100 штук баксов
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11.10.2020 21:33 Ответить
Надо наконец признать, что тесты на Ковид существуют сами по себе, а симптомы пациентов - сами по себе и от результатов тестов практически не зависят... В Украине на данный момент ежедневно проводят порядка 30 тыс. тестов. Большинство тестов делают людям, которые уже имеют симптомы, обращаются к медикам и им проводят тестирование, чтобы уточнить диагноз. В том числе еще какая-то небольшая часть тестов делается условно здоровым людям без симптомов для разных справок, поездок за границу и т.п. Из тридцати тысяч ежедневных тестов, только порядка 5-ти тысяч являются позитивными на Ковид (в том числе 1 тысяча позитивных это те, кто не имеют никаких признаков болезни) ...Но симптомы-то имеют почти 30 тысяч обратившихся в поликлиники...И статистика дальнейшей судьбы примерно 25 тысяч ежедневных ковид-негативных больных мало кого беспокоит, хотя она скорее всего мало чем отличается от статистики возможного течения болезни у ковид-позитивных пациентов...
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12.10.2020 03:49 Ответить
 
 