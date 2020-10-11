Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет
Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме
Об этом сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ни политическими лозунгами, ни разгоном паники, фейков и популизмом в социальных сетях невозможно остановить распространение пандемии коронавируса.
Мы должны конкретными действиями сохранить здоровье и жизнь каждого украинца.
Поэтому, имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.
Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года).
Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым, будем подавать такое же предложение от МОН и МОЗ на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании Правительства уже 13 октября.
Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача.
Дорогие украинцы! Только вместе мы сможем преодолеть эту страшную болезнь и сохранить Украину. Надеюсь на Ваше понимание и гражданскую ответственность.
Будьте здоровы и берегите себя!" - рассказал Шкарлет.
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...никому не предлагают принцип "спасения утопающих"...
Это я не в назидание и не в упрёк -- это я про факт фака.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/za-krok-do-kolapsu-chogo-ochikuvati-vid-koronavirusu-voseni-prognozi-likariv-1640056.html
А то шо розворованый фонд ковид формировали отобрав местные налоги и теперь у них просто нету средств уже "забыли"?
Завтра закрывают школы - все в онлайн. Дети хоть выспятся
хорошо, что у тебя все хорошо, и твоих детей - пока(!) - не волнуют тарифы и цены в сегодняшней Украине, где шариковы продолжают грабеж народа Украины..