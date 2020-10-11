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Новости Коронавирус и карантин
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Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет

Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме

Об этом сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ни политическими лозунгами, ни разгоном паники, фейков и популизмом в социальных сетях невозможно остановить распространение пандемии коронавируса.

Мы должны конкретными действиями сохранить здоровье и жизнь каждого украинца.

Поэтому, имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.

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Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года).

Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым, будем подавать такое же предложение от МОН и МОЗ на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании Правительства уже 13 октября.

Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача.

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Дорогие украинцы! Только вместе мы сможем преодолеть эту страшную болезнь и сохранить Украину. Надеюсь на Ваше понимание и гражданскую ответственность.

Будьте здоровы и берегите себя!" - рассказал Шкарлет.

Автор: 

вуз (908) каникулы (136) карантин (16729) школа (3023) студенты (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+14
https://censor.net/ru/user/325794 Покоління ZE.
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11.10.2020 21:26 Ответить
+11
По вищим навчальним закладам правильне рішення, хоч трішки запізніле. Соціальні контакти серед великої верстви населення нашої країни будуть обмежені і це добре. При цьому, жодної шкоди для еконміки країне спричинено не буде. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію в медичних установах нашої держави.
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11.10.2020 22:00 Ответить
+10
Прекрасно можно учиться и дистанционно. Было бы желание
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11.10.2020 22:29 Ответить
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І що ж Україна отримає з покоління дистанційного навчання...
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11.10.2020 21:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/325794 Покоління ZE.
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11.10.2020 21:26 Ответить
А шо она отримала от предыдущих не дистанционных навчунив?
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11.10.2020 22:06 Ответить
Та "навчунів" і отримала...
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11.10.2020 22:09 Ответить
Прекрасно можно учиться и дистанционно. Было бы желание
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11.10.2020 22:29 Ответить
особенно, на врача. Хирурга.
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12.10.2020 09:22 Ответить
Шкарлет, а ты кто? Можешь только рекомендовать? Пусть решают другие, тебе лишь министерская зарплата и положение нужно? Дармоеды позорные.
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11.10.2020 21:26 Ответить
всім викладачам запропонували з 15 жовтня не брати хабарі.
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11.10.2020 21:27 Ответить
Потрібно закупити москальску вакцину,без неї ніяк.
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11.10.2020 21:27 Ответить
Невже настав той довгоочікуванний короновірусний ПІСЄЦ?
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11.10.2020 21:27 Ответить
Так усі ж його хотіли, нпближали як могли
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11.10.2020 22:30 Ответить
А в Бундесе, центральная Влада собирает глав регионов и городов, что бы согласовать совместную стратегию борьбы с эпидемией, с учётом финансовых затрат и необходимостей.
...никому не предлагают принцип "спасения утопающих"...
Это я не в назидание и не в упрёк -- это я про факт фака.
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11.10.2020 21:27 Ответить
Вражина рыговская...
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11.10.2020 21:30 Ответить
"Ситуація вийшла з-під контролю": лікарі про коронавірус в Україні, прогнози і медичний колапс
Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/za-krok-do-kolapsu-chogo-ochikuvati-vid-koronavirusu-voseni-prognozi-likariv-1640056.html
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11.10.2020 21:32 Ответить
Это было понятно думающим ещё 1 сентября, что через месяц после того как дети пойдут в школу/институт будет пик зараженности.
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11.10.2020 22:36 Ответить
З-пись. Роздали рекомендации местным властям и умыли ручки.
А то шо розворованый фонд ковид формировали отобрав местные налоги и теперь у них просто нету средств уже "забыли"?
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11.10.2020 21:32 Ответить
В Словакии сегодня был кризовый штаб

Завтра закрывают школы - все в онлайн. Дети хоть выспятся
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11.10.2020 21:36 Ответить
У многих крупных фирм работники с весны перешли работать дома . В связи с этим из 4х этажей ( к примеру) остаётся в аренде один этаж . Походе будет кризис В офисных помещениях
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11.10.2020 21:38 Ответить
Это в Словакии
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11.10.2020 21:39 Ответить
Ну и отлично, меньше барыговать воздухом)
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11.10.2020 22:35 Ответить
Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4306
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11.10.2020 21:39 Ответить
а билеты домой, шкарлет оплатит студентам?.. оно цены на жд билеты видело? нищую страну - шариковы продолжают грабить, каждый новый президент - хуже предыдущего.. зеленский - днище..
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11.10.2020 21:51 Ответить
И пиво с таранькой бесплатно купит, чтобы было не скучно
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11.10.2020 22:31 Ответить
Если у студентов нет денег даже на сраную электричку - куда они лезут и чем думали их родители?
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12.10.2020 04:05 Ответить
чучело, твоя сраная электричка стоит 1000 грн.. например Киев-Днепр..
хорошо, что у тебя все хорошо, и твоих детей - пока(!) - не волнуют тарифы и цены в сегодняшней Украине, где шариковы продолжают грабеж народа Украины..
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12.10.2020 14:37 Ответить
Рєкомендантскій час також на волонтерських засадах запроваджуватимуть? Рекомендасти, блін...
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11.10.2020 21:55 Ответить
каникулы? целый месяц? т.е. учителя даже дистанционно работать не должны? всеобщая гульня целый месяц??? для выпускников это вообще приговор... вместо усиленной подготовки к ЗНО - месячные каникулы... только зеленая плесень может так решать проблемы...
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11.10.2020 21:58 Ответить
Нужно было ещё с 1 июня готовиться к удалённому обучению, но не власть особо не хотел, не пипл
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11.10.2020 22:33 Ответить
Вы в курсе, что учителя отдыхают, условно говоря, только летом? В другое время, то, что для учеников каникулы, для учителей всякого рода хйня: педсоветы, курсы, заполнение документации, дежурства, командировки, ну и ещё многое другое.
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12.10.2020 00:10 Ответить
З 15 по 30 жовтня - це не місяць.
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12.10.2020 00:35 Ответить
По вищим навчальним закладам правильне рішення, хоч трішки запізніле. Соціальні контакти серед великої верстви населення нашої країни будуть обмежені і це добре. При цьому, жодної шкоди для еконміки країне спричинено не буде. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію в медичних установах нашої держави.
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11.10.2020 22:00 Ответить
О, наконец-то здравый коммент
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11.10.2020 22:33 Ответить
Сегодняшние 30-летние могут не рассчитывать на пенсии. Сегодняшние семилетние могут не рассчитывать на знания. С.ка, нечего же терять кроме собственных цепей (в виде поборов, штрафов и коммуналки). Давайте тогда убьём хотя бы всех членов правительства и ОП. Пожалуйста. Так хочется, писец просто.
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11.10.2020 22:41 Ответить
зараз для навчання є всі пeрeдумови, просто 73 відсотки школярів в школі втикають в ігри на тeлeфонах.
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11.10.2020 23:05 Ответить
Ага, все эти ваши интернеты и видеоигры виноваты. Не учителя-неудачники, не преподы-коррумпированные безмозглые ******, а все видеоигры.
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12.10.2020 04:08 Ответить
***** - цe тільки ти, рашкобот
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12.10.2020 08:53 Ответить
Кто хочет учиться, тот сможет учиться и на дистанционке. Кто не хочет,того и в школе ничему не научат!
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11.10.2020 22:55 Ответить
шойто - неужто жопа показалась, или так для выборов перестраховываются, типа, дотянуть до конца месяца?
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11.10.2020 22:56 Ответить
т.е. студентов вышвырнуть из общаг и пусть разъедутся по всей Украине и развезут вирус из Киева по перефериям, где нет никакой медицины, никаких средств борьбы с вирусом...
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11.10.2020 22:58 Ответить
а так они думаете не ездят домой?
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11.10.2020 23:40 Ответить
діти та студeнти найбільшe пeрeносять ковід бо в них нe виражeні симптоми, алe нeсуть цю заразу до старших в родини. Вчитeлі почали хворіти : ім видали одну маску за вeсь час - виживайтe, як хочeтe, а платити за лікування 30000 грн будeтe самі. Хоч би застрахували здоров.я та життя пeдагогів. В лікарню вжe зараз бeз блата нe потрапити. Носіть маски, нe швeндайтe бeз потрeби у натовпі, нe хворійтe
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11.10.2020 23:03 Ответить
Не видавали взагалі ні по якій масці, все за свій рахунок.
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12.10.2020 00:12 Ответить
"Мастера спорта по борьбе с вирусом"(с), блеать...
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11.10.2020 23:24 Ответить
 
 