Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме

Об этом сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ни политическими лозунгами, ни разгоном паники, фейков и популизмом в социальных сетях невозможно остановить распространение пандемии коронавируса.



Мы должны конкретными действиями сохранить здоровье и жизнь каждого украинца.



Поэтому, имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.

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Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года).



Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым, будем подавать такое же предложение от МОН и МОЗ на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании Правительства уже 13 октября.



Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача.

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Дорогие украинцы! Только вместе мы сможем преодолеть эту страшную болезнь и сохранить Украину. Надеюсь на Ваше понимание и гражданскую ответственность.



Будьте здоровы и берегите себя!" - рассказал Шкарлет.