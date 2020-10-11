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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба об урегулировании на Донбассе: Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины

Кулеба об урегулировании на Донбассе: Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины

В ситуации с российской агрессией для Украины абсолютным приоритетом является дипломатическое решение, но при этом нужно готовиться к любому сценарию развития событий.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о готовности Украины к военному сценарию в случае провала политического процесса, министр отметил: "Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Вы знаете, это не мы напали на Россию. Это Россия напала на Украину. Но дипломатическое решение ситуации остаётся абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках".

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Он также подчеркнул, что в интересах Украины и всей Европы, чтобы санкции против РФ продолжались до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям.

При этом глава МИд Украины назвал Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе "важным инструментом", способным выполнять свои задачи, но отметил, что "каждый результат и шаг вперед требует больших усилий".

"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, главное достижение ТКГ за последнее время - это принятие условий для всеобъемлющего прекращения огня, "которое длилось шесть недель подряд, когда не был убит или ранен в бою ни один солдат".

Автор: 

россия (96413) Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+15
30 лет по Карабаху Минская группа проводила дипломатию, результата 0, тут будет тоже самое
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11.10.2020 21:38 Ответить
+12
Мы ведь ВСЕ понимаем,что это БРЕД .
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11.10.2020 21:36 Ответить
+10
+1 долб#$б - кулеба. никогда этот вопрос не решится дипломатами. к сожалению.
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11.10.2020 21:37 Ответить
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Кулеба об урегулировании на Донбассе: Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины - Цензор.НЕТ 5362
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11.10.2020 21:35 Ответить
...залишилось ще якихось 24 роки дипломатії..., а потім в наступ
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11.10.2020 21:36 Ответить
Мы ведь ВСЕ понимаем,что это БРЕД .
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11.10.2020 21:36 Ответить
Кулєьа - черговий дебіл, який корчить із себе Короля-Сонце. Це не абсолютний пріоритет України, а абсолютний пріоритет колаборантів із зеленої влади. Погодьтеся, це дещо інші речі. Хоча судячи з усього, воювати Зєлєнскому таки прийдеться. Бо маю чуйку, що кацапи таки попруть на Донбасі. І можливо, перед самими виборами, або і під час них.
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11.10.2020 22:05 Ответить
+1 долб#$б - кулеба. никогда этот вопрос не решится дипломатами. к сожалению.
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11.10.2020 21:37 Ответить
хотелось еще спросить Клубу - а слабо было предупредить Вовку, что его ухищрения при голосовании по комисси для антикоррупционного конкурса , так коротко назовем то ********* , что произошло в ВР , приведет к полному анана по сраци и совершенно не обязательно закончится обещанными помощами ... Ведь ОПУ отвела окончанию конкурсов месяцы а Вовка думает , что ЕС раньше ему бабки переведет ... Вы специально подставили НЕлоха? а теперь втираете очки такими миролюбивыми в духе глянуть в глаза )(йлу заявками,,,
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12.10.2020 00:10 Ответить
30 лет по Карабаху Минская группа проводила дипломатию, результата 0, тут будет тоже самое
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11.10.2020 21:38 Ответить
Как можно урегулировать войну? Кулеба ты дебил, предлагаешь оставить под окупацией наши земли и наших людей, сделав в Украине Нагорный Карабах и приднестровье и передать войну нашим внукам?
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11.10.2020 21:38 Ответить
не видел давно Али Хасана, кто знает что с ним, или кто то его видел тут? Спасибо за ответ.
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11.10.2020 21:38 Ответить
Теж давно не бачив...
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11.10.2020 21:41 Ответить
может приболел,пту пту пту, но тогда здоровья иму.
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11.10.2020 21:49 Ответить
Вибач, я поспішив пообіцять... Порився, але, видно, забув, де я це зустрічав... Може, завтра, "на свіжу голову"... У мене вдосвіта голова краще варить...
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11.10.2020 23:02 Ответить
всё в порядке, не волнуйся, может вернёться он к людям тут - время покажет.
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12.10.2020 13:52 Ответить
Будем надіяться... Я дивився зранку, бо встав ще затемна, але так і не знайшов...
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12.10.2020 14:34 Ответить
Хоч і опонент, але вже точно з місяць не було, якщо не більше.
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11.10.2020 21:45 Ответить
Писали якось, що ніби-то деактивація, але ніхто не знає причини...
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11.10.2020 21:58 Ответить
деактивація - да ладно, ведь с динозаурами так не поступает, так в бан отправить, это нормально, но деактив не верью.
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11.10.2020 22:12 Ответить
Я зараз знайду і скину тобі переписку...
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11.10.2020 22:33 Ответить
Тільки "мирний план". Як завжди.
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11.10.2020 21:40 Ответить
Азербайджан 30 років дипломатичним шляхом намагався повернути свої землі назад..
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11.10.2020 21:41 Ответить
Ага видим это по Карабаху. 30 лет заседало ОБСЕ в Минске. Кулеба нам что еще 24 года ждать?
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11.10.2020 21:43 Ответить
дебилоид....это закончится когда Армия наша будет вооружена до зубов!и в подходящий момент мы выбьем всю эту кацапскую нечисть из Крыма/Донецка/Луганска...
кацапо-фашисты понимают только силу.и ВОТ ТОГДА БУДЕМ МИР.
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11.10.2020 21:43 Ответить
хоть он и из бригады зелебилов, но таки он выглядит лучше чем прежнии, ну тот кто нёс такую фигню, что мне не ясно - почему Порох его не поменял а в месте сним авакова и прокурора луцика.
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11.10.2020 21:47 Ответить
Да?
И как успехи у дипломатов?
Или рано говорить, подождем лет 25-30?
Кацапы устроили эту войну, что бы в Украине был хаос и бардак.
И откажутся они только ради чего то очень серьезного: если будут точно знать, что Украина останется под их контролем!
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11.10.2020 21:48 Ответить
россий напала.
россия стреляет.
а ты кулеба и такие как ты, отдали приказы не стрелять по врагу.
болтовнёй хочешь вернуть территорию.
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11.10.2020 21:50 Ответить
какое нах дипломатическое решение ??? кто падает на колени - того рашисты убивают и добивают...
только вооруженный отпор рашистской агрессии , вот к чему нужно готовиться ,слуги вы драные , кацапского народа
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11.10.2020 21:50 Ответить
пока жив путин - дип.решения небудет никогда!!!
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11.10.2020 21:51 Ответить
Воюют за территории. За ватных коллаборантов никто нигде не воюет. Нагорный Карабах тому пример. Так шо прекращайте якшаться с Макшанией и организовывайте линию обороны с Луганьдонией. Наступит время - вернем Крым и Довбас.
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11.10.2020 21:52 Ответить
Та не потрібен Росіі Донбас , Росіі потрібна вся Україна , принаймні в статусі країни сателіта !!!))
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11.10.2020 21:53 Ответить
Нужно на прифронтовой зоне везде в городах назначить военных комендантов,а то после выборов увидим что много территорий отойдёт в рублёвую зону, ОПЗЖ ,РПЦ и за сланцы с дыры уже на полную работают по отчуждению земли.
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11.10.2020 21:56 Ответить
Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины/Старший указал: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Стоимость Украины уточняется дипломатическим решением.
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11.10.2020 21:56 Ответить
РАБссия получит дырку от бублика в итоге,впрочем Крысам Мавзолейным не привыкать...
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11.10.2020 21:57 Ответить
дегенераты во власти необучаемые
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11.10.2020 21:58 Ответить
В ситуации с российской агрессией для Украины абсолютным приоритетом является дипломатическое решение
-- Ты Коломойского видишь?
-- Нет...
-- А он есть!
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11.10.2020 21:59 Ответить
В таком случае,это не последнее,что потеряла Украина.
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11.10.2020 22:01 Ответить
На сегодня вокруг РАБссии нарисоваль картинап красивая,Белорусь,Украина,Армения,Азербайджан,Грузия,на юге Киргизия....,а если добавить Сирию и Ливию....то я не завидую крысам Путлера....
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11.10.2020 22:02 Ответить
Все верно. За исключением одного и главного. Расея и дипломатия понятия не совместимые. Вся дипломатия Рашки делиться на двое." Или они нас, или мы их" Расея страна которая считается только с силой
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11.10.2020 22:03 Ответить
Расея и дипломатия понятия не совместимые.

------------------------------------------------------------------------
Тем более, что глава МИД кацапстана армянин Лавров.
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11.10.2020 22:36 Ответить
Настоящая фамилия Лаврова - Калантарян

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавров,_Сергей_Викторович


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11.10.2020 22:39 Ответить
удивитесь - там и Мишустин армянин ... А ДИАСПОРА ! А РАШАТУДЕЙКИНА руководительница! А ее муженек пропутинских армянин ! Представьте силу мести Вовки Плешивого Пашиняну за его многовекторность !!!
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12.10.2020 00:15 Ответить
Не удивлюсь. Все это и даже намного больше мне известно.
Но ваш пост ни к месту. Речь шла о внешней дипломатии росии.
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12.10.2020 01:41 Ответить
Дипрішення є лише одне , на напівзігнутих в московську орду !!))
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11.10.2020 22:05 Ответить
Дипломатическое решение...ЛНР ДНР направляє в Україну дипломатів...
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11.10.2020 22:09 Ответить
Какой то террорист поджег траву вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии.Ветер восточный дует,наверное капец авиабазе....
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11.10.2020 22:14 Ответить
Даремно ви на кулебу накинулись Він лише професійний дуполиз. Рішення приймає зЕзідент- капітулянт.
Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону

https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз.
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ.
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан".
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11.10.2020 22:21 Ответить
все как в старые времена. безальтернативный мыролюбный план и мыролюбство за которое платит народ Украины.
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11.10.2020 22:28 Ответить
На 30 лет.
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11.10.2020 22:34 Ответить
Кулеба про врегулювання на Донбасі: Дипломатичне рішення - абсолютний пріоритет для України - Цензор.НЕТ 6258
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11.10.2020 22:55 Ответить
Даже если ты ссыкло по жизни, и брехливый дипломат из элитки, ты не должен такое говорить, абсолют ты наш водочный. Потому как по таким обосранным зелепузикам судят о всей нации.
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11.10.2020 23:21 Ответить
Украина должна готовить Армию и готовить план и операцию быстрого захвата Донбасса! Операция должна быть такая масштабная и такая быстрая, что максимум она должна занять - 2 дня. И нужно ждать, когда будет момент слабости РФ, что ей будет не до Донбасса. Хотя пока Донбасс может и не надо возвращать. Он дает санкции против РФ, анаконда сжимает и душит РФ. Далее нужно требовать эмбарго на нефть РФ от Запада.
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11.10.2020 23:26 Ответить
Кроме военного пути, нуту пути возвращения Донбасса!
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11.10.2020 23:27 Ответить
Роль министра иностранных дел охренительно низкая и бесполезная для страны , но холуйскопослушная перед Козырем
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12.10.2020 00:12 Ответить
 
 