Кулеба об урегулировании на Донбассе: Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины

В ситуации с российской агрессией для Украины абсолютным приоритетом является дипломатическое решение, но при этом нужно готовиться к любому сценарию развития событий.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о готовности Украины к военному сценарию в случае провала политического процесса, министр отметил: "Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Вы знаете, это не мы напали на Россию. Это Россия напала на Украину. Но дипломатическое решение ситуации остаётся абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках".

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Он также подчеркнул, что в интересах Украины и всей Европы, чтобы санкции против РФ продолжались до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям.

При этом глава МИд Украины назвал Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе "важным инструментом", способным выполнять свои задачи, но отметил, что "каждый результат и шаг вперед требует больших усилий".

"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, главное достижение ТКГ за последнее время - это принятие условий для всеобъемлющего прекращения огня, "которое длилось шесть недель подряд, когда не был убит или ранен в бою ни один солдат".