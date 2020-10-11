Кулеба об урегулировании на Донбассе: Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины
В ситуации с российской агрессией для Украины абсолютным приоритетом является дипломатическое решение, но при этом нужно готовиться к любому сценарию развития событий.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос о готовности Украины к военному сценарию в случае провала политического процесса, министр отметил: "Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Вы знаете, это не мы напали на Россию. Это Россия напала на Украину. Но дипломатическое решение ситуации остаётся абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках".
Он также подчеркнул, что в интересах Украины и всей Европы, чтобы санкции против РФ продолжались до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям.
При этом глава МИд Украины назвал Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе "важным инструментом", способным выполнять свои задачи, но отметил, что "каждый результат и шаг вперед требует больших усилий".
"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, главное достижение ТКГ за последнее время - это принятие условий для всеобъемлющего прекращения огня, "которое длилось шесть недель подряд, когда не был убит или ранен в бою ни один солдат".
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кацапо-фашисты понимают только силу.и ВОТ ТОГДА БУДЕМ МИР.
И как успехи у дипломатов?
Или рано говорить, подождем лет 25-30?
Кацапы устроили эту войну, что бы в Украине был хаос и бардак.
И откажутся они только ради чего то очень серьезного: если будут точно знать, что Украина останется под их контролем!
россия стреляет.
а ты кулеба и такие как ты, отдали приказы не стрелять по врагу.
болтовнёй хочешь вернуть территорию.
только вооруженный отпор рашистской агрессии , вот к чему нужно готовиться ,слуги вы драные , кацапского народа
-- Ты Коломойского видишь?
-- Нет...
-- А он есть!
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Тем более, что глава МИД кацапстана армянин Лавров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавров,_Сергей_Викторович
Но ваш пост ни к месту. Речь шла о внешней дипломатии росии.
Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону
https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз.
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ.
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан".