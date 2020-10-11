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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель

Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.

"Накануне Президент Украины собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации. Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На совещании у Зеленского утвердили 10 шагов по борьбе с эпидемией СOVID-19 в Украине, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) карантин (16729) Мендель Юлия (232) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Чувака, який ледве скінчив провінціальний вуз і все життя працював клоуном вибрали президентом країни під час війни і пандемії. Ні програми, ні команди-одні пусті обіцянки і брехливі звинувачення і відмазки. ******* стид!
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11.10.2020 22:03 Ответить
+11
Ша, на арені корабельна сосна ,Меееендель !!!)))))
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11.10.2020 21:45 Ответить
+9
Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9969
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11.10.2020 22:15 Ответить
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Ша, на арені корабельна сосна ,Меееендель !!!)))))
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11.10.2020 21:45 Ответить
Щось вона "воочію" не з"являється... Таки, мабуть, точно вони з Вовкою "попустували", і вона "ковтнула кавуна" і "надулася"...
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11.10.2020 22:02 Ответить
Правильно.
Ну, и зрадуленция одновременно.
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11.10.2020 21:47 Ответить
А може школи до літніх канікул зачинити ???))
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11.10.2020 21:47 Ответить
пусть ученики сразу на Польшу едут зегнидам бабло зарабатывать, чтоб судьям и мудьям пенсии по двести пачек отваливать
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11.10.2020 21:50 Ответить
К этому идет. Учиться в школах, по мнению зеленых, большая роскошь.
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11.10.2020 22:31 Ответить
мкндель-шмендель
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 627
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11.10.2020 21:49 Ответить
После каникул, школы и ВУЗы уже не откроются. Будет дистанционное обучение, целый учебный год.
Под предлогом борьбы с короновирусом, школы закроют. Дети должны расти неучами.
Зелени нужны дибилы а не образованные люди.
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11.10.2020 21:51 Ответить
до 2019 года школы работали, и что? сильно помогло?
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11.10.2020 21:55 Ответить
предлагаете вообще навечно закрыть все школы и ВУЗы?
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11.10.2020 22:00 Ответить
нет конечно, я против закрытия школ. просто они не помогают от тупости.
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11.10.2020 22:11 Ответить
правильное замечание,73 процента все равно дебилами вырасли
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11.10.2020 22:30 Ответить
Порохогнида, ты же сама воешь что в стране епидемия косит людей а власть ничего не делает. Ублюдки соевые разбрасывают свое дерьмо и визжат что в стране беспредел.
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11.10.2020 22:14 Ответить
яркий пример неуча - ты. Тоже был какой-то карантин или почему ты не учился?
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12.10.2020 07:25 Ответить
Ну вот каким боком Шмаркля к школьным каникулам? Или оно возомнило себя диктатором, без которого жизнь в Украине остановится и Солнце не встанет. Такого бестолкового президента Украина не заслуживает
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 2945
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11.10.2020 21:52 Ответить
Боржоми не помогло?
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11.10.2020 21:52 Ответить
зеленский - иди делай клоунаду в 95 квартале, для Украины зеленский - очередное позорище...
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11.10.2020 21:53 Ответить
Зеленский -это кто? Моральный или научный авторитет нации. Может он Родину защищал когда все на диванах сидели. Или может он окончил престижные мировые ВУЗы. Или всю жизнь защищал людей от произвола властей. А ааа Это тот что на рояле умеет играть! Ясно!
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11.10.2020 21:53 Ответить
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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11.10.2020 22:04 Ответить
Зебилов уже со скидкой предлагают. Но никто не берёт.
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 1677
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11.10.2020 21:54 Ответить
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 8334
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11.10.2020 21:56 Ответить
Був господар Золотого унітазу, а тепер господар томатного очка.
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11.10.2020 22:08 Ответить
2 очка по цене 1.
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11.10.2020 22:09 Ответить
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 8199
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11.10.2020 21:56 Ответить
дуремар зеленский - уйди ты на каникулы, лучше никакого президента, чем такое брехло, как голобородько.. институт президентства в Украине - окончательно себя дискредитировал..
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11.10.2020 21:56 Ответить
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 1375
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11.10.2020 21:58 Ответить
https://lb.ua/society/2020/10/11/467891_harkovi_grupa_nevidomih_napala_ni.html В центрі Харкова ввечері група молодиків з ножем напала на агітаторів від провладної партії.Про це у Facebook повідомив Голова Харківської ОДА Олексій Кучер."Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем в руках ******** напали на агітаторів "Зе! команди", - повідомив Кучер.Він зазначив, що нападники скандували гасла на підтримку чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Такі дії Кучер розцінює як спробу спровокувати конфлікт між політичними силами.
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11.10.2020 21:59 Ответить
внимание на текст
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9581
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11.10.2020 22:00 Ответить
Ну не знають руденькі як правильно писати "освічений". Теж мені... Тут редактори на Цензорі з нею разом навчались. Оце біда.
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11.10.2020 22:10 Ответить
А у нас на форумі таких "грамотіїв" мало? Скільки разів доводилося відкривать Великий академічний словник у Гуглі, робить витяг і "тикать мордою"... Я цю Руденьку не знаю, не подумай, що захищаю... Але ж плакат робила не вона...
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11.10.2020 22:11 Ответить
Она через Aliexpress рекламу заказывала
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11.10.2020 22:53 Ответить
Чувака, який ледве скінчив провінціальний вуз і все життя працював клоуном вибрали президентом країни під час війни і пандемії. Ні програми, ні команди-одні пусті обіцянки і брехливі звинувачення і відмазки. ******* стид!
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11.10.2020 22:03 Ответить
А от скажеш «поверніть Порошенко, поки не пізно»- з гівном змішають. Нація самогубців.
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11.10.2020 22:09 Ответить
Було 39 кандидатів, а лохи обрали саме лайно. Тепер їж те і не скигліть.
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11.10.2020 22:17 Ответить
але ж і ми потерпаемо так само через ціх дєбілів
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12.10.2020 08:15 Ответить
мендель давненько не было слышно, говорили, что забеременела, видно на каких-то островах или султанатах была.
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11.10.2020 22:09 Ответить
Це вона ще не знає про циганку.
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11.10.2020 22:19 Ответить
Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом/ Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский/ Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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11.10.2020 22:10 Ответить
я вообще офигиваю от ***********. в каждой дырке затычка Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 3256.
членограй , займись делом, курни айкосик, мож попустит
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11.10.2020 22:11 Ответить
Опять порохосрань зрадофильская взвыла. Им бы получше было чтобы в стране коллапс и епидемия бушевала чтобы было что кричать что нужно вернуть Порося
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11.10.2020 22:12 Ответить
Епідемію позвозив сюди твій ідол з усього світу і розпустив по домам без карантину. Зате пропіарився який він спасітєль чілавєков і собачки з Китаю. Тепер маємо що маємо.
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11.10.2020 22:24 Ответить
а помните борды где порох против ***** и предупреждение для украинцев - думайте между кем выбираете? ну вот... собственно

После местных выборов в Украине представители партий "Слуга народа" якобы объединятся с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью информагентству "Единство", опубликованном на YouTube в воскресенье, 11 октября.
Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать: "Надо будет некую конструкцию выстраивать".
Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".
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11.10.2020 22:13 Ответить
Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9969
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11.10.2020 22:15 Ответить
Поддєржал прєдложеніє усіліть рєкомєндациі...
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11.10.2020 22:20 Ответить
После выборов всех посадят по домам.
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11.10.2020 22:20 Ответить
Це вже після повідомлень про те,що влада хоче переложити відповідальність на місцеве самоврядування.
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11.10.2020 22:33 Ответить
Це добре, що тільки підтримав, а не взяв під особистий контроль.
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11.10.2020 22:35 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер....."
Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9909
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11.10.2020 22:39 Ответить
Мусора поголовно заняты самообогащением.
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11.10.2020 22:51 Ответить
Сам не хотел учится и другим детям не даёт
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11.10.2020 22:54 Ответить
є така категорія дітей (у яких не всі вдома), які не можуть вчитися за означенням; таким і був наш Зєєчек Зе...
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11.10.2020 23:23 Ответить
Реально мест в больницах уже нет: вскоре ждем очереди на кладбищах из-за COVID-19 - «Зеркало недели»
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11.10.2020 22:58 Ответить
- а там вже давно місць нема; лишилось лише Байкове в Києві, але там лише місця передбачені для президентів та їхніх секретарок, а також голів Києва та прем'єр міністрів. І на тому усьо... Може полеглих від коронавірусу в космос запускатимуть?
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11.10.2020 23:21 Ответить
Чому наш Зєєв Зе ще й досі не захворів? І його Мендель й досі не захворіла. Що вони п'ють і їдять і чим дихають, що не хворіють? Чому нам про це не розголошують???
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11.10.2020 23:19 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


Коли Зеленський звинуватить у жахливій статистиці пандемії «місцеві вибори», покажіть «слугам» для наглядності цю ілюстрацію витрат коштів з Фонду COVID-19. Жахлива статистика пандемії - це результат їхнього популізму. Зе-популізм, який вбиває.

Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 4327
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11.10.2020 23:27 Ответить
Министерство цифры, образования,экономики...должны сосредоточиться на дистанционном обучении. Уверен что оно гораздо эффективнее и во время эпидемии единственный выход. Всем нуждающимся выдать планшеты, бесплатный интернет, доработать программы. Курсы для учителей, которые должны принимать д.з. следить за тем чтобы дети занимались и.т.п. это гораздо важнее чем Дия 2 или Дия 3. Носить пластик меня не затрудняет. И зачем что-то грузить куда-то мне не понятно. Настраивать надо до весны, как минимум. У меня давно скачали бесплатные курсы которые раздавали бесплатно и слушают на английском. Какие то практики может и стоит проводить на открытом воздухе или уроки физкультуры, труда... Лекции во многих странах временно запретили
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12.10.2020 04:43 Ответить
Давно пора пересмотреть летнее расписание, сейчас детям не надо трудиться на полях, поэтому в июне надо учиться
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12.10.2020 04:45 Ответить
У меня малой пошёл в первый класс в этом году, они там рисуют картинки и подтягивают остальных до уровня тех, кто ходил на подготовительные (кто даже читать и считать не умеет толком), что мешало родителям учить своих детей??? Первоклашек бы хотябы дома оставили, нафиг им сейчас эта лепка апликаций с листиков и проий бред в период пандемии? Мой и так уже за месяц второй раз болеет ибо родятлы приводят своих чад с соплями и температурой в школы "ибо работа". Пока больных детей пускают в школы во время карантина, пока таких родятлов не начнут штрафовать - школы должны быть закрыты.
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12.10.2020 07:29 Ответить
А кто родятлам будет больничные выплачивать? Я согласна, сами страдаем от этого явления, но объективно не родители же в этом виноваты, а уровень нищеты в стране.
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12.10.2020 10:23 Ответить
 
 