Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.
"Накануне Президент Украины собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации. Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
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Ну, и зрадуленция одновременно.
Под предлогом борьбы с короновирусом, школы закроют. Дети должны расти неучами.
Зелени нужны дибилы а не образованные люди.
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
членограй , займись делом, курни айкосик, мож попустит
После местных выборов в Украине представители партий "Слуга народа" якобы объединятся с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью информагентству "Единство", опубликованном на YouTube в воскресенье, 11 октября.
Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать: "Надо будет некую конструкцию выстраивать".
Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Коли Зеленський звинуватить у жахливій статистиці пандемії «місцеві вибори», покажіть «слугам» для наглядності цю ілюстрацію витрат коштів з Фонду COVID-19. Жахлива статистика пандемії - це результат їхнього популізму. Зе-популізм, який вбиває.