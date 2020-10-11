Шмыгаль о разработке экономической стратегии-2030: Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке
Украина должна сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и возобновить доверие к государству.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на втором заседании рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Украина должна стать самой привлекательной страной экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса, лучшим местом для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития. Необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и возобновить доверие к государству. Также мы должны выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке и стимулировать развитие инноваций и модернизации секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке. И в конце концов способствовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты", - сказал Шмыгаль.
Участники мероприятия рассмотрели видение стратегии и техническую задачу для разработки конкретных направлений стратегии экспертными группами, работающими на платформе Центра экономического восстановления.
Координатор рабочей группы, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап представил материалы, над которыми работает группа.
"Сегодня над созданием документа работают 20 экспертных групп по разным направлениям. Мы провели анализ тенденций развития экономики в Украине и в мире, проанализировали уже утвержденные на государственном уровне стратегии, доктрины и Указ Президента Украины "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года". Безусловно, мы также учитываем изменения условий развития нашего государства, которые сложились в результате российской вооруженной агрессии против Украины, а также тенденции в образовании и медицине из-за мировой пандемии. Наша задача, чтобы документ, который будет разработан, максимально соответствовал вызовам настоящего и учитывал будущие изменения, которые мы сейчас можем прогнозировать", - отметил Криволап.
К процессу разработки Национальной экономической стратегии привлечены чиновники, ведущие специалисты из разных сфер, ученые, международные аналитики, представители бизнеса.
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Или в связи с не слишком высоким спросом, в Амстердам отправили, жалованье отрабатывать?
тобто, стає жахливо тільки від однієї цифри - до 2030 ... та з цими жабами ???
(я теж не голосував за цирк)))
а не в розовых очках и в параллельных мирах...
Аж 20.Скільки ці групи зжерли бюджетних коштів?
Даже они не поверили...
Ви наївні.Вони не будуть вклади кошти.І тюрми не бояться.
Відповідь Пальчевському це Перемога.
Конгениально!
Вперёд!!!
За неполный 2020 год - 500 000, а тут 10 лет!
6-7 миллионов, как минимум создадут!
А пока, присутствует возможность потратив пару миллионов и сговорившись с судьей, государственным регистратором и представителем исполнительной службы, захватить чей то бизнес, нас все будут стороной обходить!
Тобі прочать, після виборів, копняка під сраку, а він на десять років наперед марить...
Ваша монобільшість не прийняла жодного антикорупційного закону.
Натомість доламала найменші паростки, які лишила минула влада.
Суд решил, что президент Зеленский не оскорбил мэра Черкасс, назвав его бандитом Воскресенье, 11 октября 2020, 17:42
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/judiciary/2020-10-11/sud-reshil-chto-prezident-zelenskiy-ne-oskorbil-mera-cherkass-nazvav-ego-banditom/211530 переглянути новину українською
Печерский районный суд Киева вынес решение https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-05-21/mest-za-bandita-mer-cherkass-raskryl-detali-iska-protiv-zelenskogo/197891 по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко , в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в унижении его чести и достоинства во время пресс-конференции, когда глава государства назвал городского председателя бандитом.
Соответствующее решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92054342 опубликовано в государственном реестре.
Напомним, что мэр Бондаренко обратился в суд с просьбой защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.
Иск был рассмотрен Печерским судом без присутствия ответчика или его представителей. Рассмотрев позицию сторон, суд пришел к выводу, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.
"Оспариваемые фразы Президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению Главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица Президентом Украины", - сказано в судебном решении.
Суд также не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.
"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - сказано в тексте решения.
Оценив все доказательства, суд отклонил иск мэра Черкасс к президенту Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.
Как сообщал "Апостроф", в мае этого года https://apostrophe.ua/article/politics/2020-05-20/ot-razboynika-do-bandita-o-chem-govoryat-messedji-zelenskogo-na-press-konferentsii/32917 на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами" , как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.
2030 ніхто і не вспомнить!
шахматэкономической мысли.