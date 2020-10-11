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Шмыгаль о разработке экономической стратегии-2030: Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке

Шмыгаль о разработке экономической стратегии-2030: Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке

Украина должна сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и возобновить доверие к государству.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на втором заседании рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина должна стать самой привлекательной страной экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса, лучшим местом для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития. Необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и возобновить доверие к государству. Также мы должны выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке и стимулировать развитие инноваций и модернизации секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке. И в конце концов способствовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты", - сказал Шмыгаль.

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Участники мероприятия рассмотрели видение стратегии и техническую задачу для разработки конкретных направлений стратегии экспертными группами, работающими на платформе Центра экономического восстановления.

Координатор рабочей группы, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап представил материалы, над которыми работает группа.

"Сегодня над созданием документа работают 20 экспертных групп по разным направлениям. Мы провели анализ тенденций развития экономики в Украине и в мире, проанализировали уже утвержденные на государственном уровне стратегии, доктрины и Указ Президента Украины "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года". Безусловно, мы также учитываем изменения условий развития нашего государства, которые сложились в результате российской вооруженной агрессии против Украины, а также тенденции в образовании и медицине из-за мировой пандемии. Наша задача, чтобы документ, который будет разработан, максимально соответствовал вызовам настоящего и учитывал будущие изменения, которые мы сейчас можем прогнозировать", - отметил Криволап.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты саммита Украина-ЕС дают положительный сигнал иностранным инвесторам, - Шмыгаль

К процессу разработки Национальной экономической стратегии привлечены чиновники, ведущие специалисты из разных сфер, ученые, международные аналитики, представители бизнеса.

Автор: 

бизнес (1625) инвестиции (1167) Кабмин (14041) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+12
Сначала покажите вашу "инвестиционную няню" .
Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Цензор.НЕТ 2216
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11.10.2020 22:17 Ответить
+11
С вашими налогами и вашими взяточниками типа лазаревой из Украины капиталы и рабочая сила будет только убегать.
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11.10.2020 22:12 Ответить
+11
Вони планують керувати до 2030 року?
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11.10.2020 22:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
С вашими налогами и вашими взяточниками типа лазаревой из Украины капиталы и рабочая сила будет только убегать.
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11.10.2020 22:12 Ответить
Имитация бурной деЯтельности
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11.10.2020 22:12 Ответить
Буйной))
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11.10.2020 22:42 Ответить
Спасибо КЕП. Тупая болтология..за мир во всём мире, за всё хорошее против всего плохого, каждой бабе по мужику, земля крестьянам фабрики рабочим...и главное на 2030 год
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11.10.2020 22:13 Ответить
Лицо надо сделать , а то никто денег не даст
Получайте уроки у Добкина 😀😀😀
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11.10.2020 22:13 Ответить
Место Шмагаля - в психушке или на нарах.
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11.10.2020 22:13 Ответить
Та на посаду його призначив зеленський.
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11.10.2020 22:23 Ответить
А как Вы думаете в данном вопросе кто здесь серый кардинал и кто почти голый король в носках с ремнём , в галстуке и кепке
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11.10.2020 22:35 Ответить
Как там дела с инвестиционными нянями?
Или в связи с не слишком высоким спросом, в Амстердам отправили, жалованье отрабатывать?
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11.10.2020 22:14 Ответить
Все в збитках,хороша стратегія.
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11.10.2020 22:14 Ответить
+40% на мировом рынке
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11.10.2020 22:15 Ответить
Размечтался лузер.
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11.10.2020 22:16 Ответить
а может сначала что-то попроще...
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11.10.2020 22:16 Ответить
Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Цензор.НЕТ 5383
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11.10.2020 22:20 Ответить
Вони планують керувати до 2030 року?
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11.10.2020 22:17 Ответить
уже жутко )))) да?
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11.10.2020 22:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/371210 А до чого це питання мені? Я за них не голосував.Але подібне всі попередні уряди розповідали.Це балабольство.
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11.10.2020 22:21 Ответить
та то як би і не зовсім питання...а така собі підтримка Вашого запитання...
тобто, стає жахливо тільки від однієї цифри - до 2030 ... та з цими жабами ???
(я теж не голосував за цирк)))
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11.10.2020 22:32 Ответить
Сначала покажите вашу "инвестиционную няню" .
Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Цензор.НЕТ 2216
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11.10.2020 22:17 Ответить
у хлопців тупо галюцинації.
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11.10.2020 22:17 Ответить
не надо до 2030...разработайте на год-два...реальную и жизненную...
а не в розовых очках и в параллельных мирах...
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11.10.2020 22:17 Ответить
Шутишь?
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11.10.2020 22:21 Ответить
та трошки )))) самую малость )))
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11.10.2020 22:29 Ответить
В 2030 году - правление зеленских будет вспоминаться как самое позорное время в истории Украины
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11.10.2020 22:17 Ответить
Кто будет вкладывать в страну где самые высокие налоги, енергоносители и коррупция хоть копейку? Все что здесь можно делать ето сидеть на бюджетных потоках и воровать у рабов типо с помощью *зеленых тарифов*.
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11.10.2020 22:18 Ответить
когда ты дебил перестанешь искать тех кто виноват в твоей победе полтора года назад?
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11.10.2020 22:27 Ответить
Какое доверие может быть у потенциальных инвесторов к стране,где у людей со стажем 35-45 лет пенсия 70-100$, при этом чиновники получают зарплату не хуже,чем в Европе,а во многих случаях и лучше?
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11.10.2020 22:18 Ответить
Шмыгло и Нью-Васюки
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11.10.2020 22:19 Ответить
"Сегодня над созданием документа работают 20 экспертных групп по разным направлениям. Источник: https://censor.net/ru/n3224248

Аж 20.Скільки ці групи зжерли бюджетних коштів?
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11.10.2020 22:19 Ответить
Выиграть ему что то там надо, дожить надо...игрун мля
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11.10.2020 22:19 Ответить
И это нам говорит чувак...программу правительства которого не приняла даже верховная рада состоящая в основной своей массе из зеленых идиотов...
Даже они не поверили...
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11.10.2020 22:20 Ответить
сказочный долбодятел - АХМЕТКА ТВОЙ ПООБЕЩАЛ ПРАВИТЬ ЕЩЕ 10 лет ? Или Мертвечук?
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11.10.2020 22:20 Ответить
Як виплюнути цю воду з очей? Це ж ні про що. Вже ,очевидно, що в умовах пандемії, курс треба брати на внутрішньогосподарький замкнутий цикл. Здебільшого. І ті, хто пилив безбожно національні багатства на лярди, повинні стати найкращими інвесторами. Або сісти.
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11.10.2020 22:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/119382 І ті, хто пилив безбожно національні багатства на лярди, повинні стати найкращими інвесторами. Або сісти.

Ви наївні.Вони не будуть вклади кошти.І тюрми не бояться.
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11.10.2020 22:23 Ответить
А хто ж їх садив? Профукали другий Майдан. Там якщо не папутчік, так партнер. Тепер маємо.
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11.10.2020 22:26 Ответить
капец.ю вы программу правительства НА ГОД не в силах разработать. какой нахер 2030 год? что вы мелите дебилы зеленожопые?
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11.10.2020 22:20 Ответить
Бо "стратеги", добре що хоч на тисячоліття не замахнулись.
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12.10.2020 08:13 Ответить
Нихера Шмыгаля понесло. Тебе хотя бы до весны продержаться....Вот же зетипиллы дают...По приколу! А-ха-ха!!
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11.10.2020 22:21 Ответить
Президент и премьер-министр Украины. Настоящие, а не с видосиков. И вы хотите хорошо жить?
Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Цензор.НЕТ 448
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11.10.2020 22:21 Ответить
Согласен.Это реапьные правители Украины,скоро и Фирташ из командировки подтянется.
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11.10.2020 22:32 Ответить
Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Цензор.НЕТ 1960
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11.10.2020 22:21 Ответить
"Разбежался мислями по древу" !!!!!!! і одурел від себе.
Відповідь Пальчевському це Перемога.
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11.10.2020 22:22 Ответить
есть ли а вас план мистер фикс? я так понимаю это чмо шмыгло, зеленый дегенерат, ставленник бандюка ахметки , решил быть премьером до 2030 года ? оно хотя бы до 2024 досидело .страна не пуганный правящих идиотов
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11.10.2020 22:23 Ответить
"Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке", Шмыгаль.

Конгениально!
Вперёд!!!
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11.10.2020 22:24 Ответить
Надо бороться не за иллюзорный капитал, а за счастливый и культурный народ. Если это сказал шмыгаль то на нары эту шавку, а если фэйк то всизо фэйкометов без права залога.
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11.10.2020 22:24 Ответить
яка нафіг стратегія. коли забезпечення країни бензином та дизелем ніхто за шість років так і не зайнявся... від слова "зовсім"
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11.10.2020 22:24 Ответить
Клоун, роби хоч щось корисне у 2020.
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11.10.2020 22:24 Ответить
Тридцять років переливають ***** з пустого в порожднє.
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11.10.2020 22:25 Ответить
кокс крепчал!
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11.10.2020 22:25 Ответить
У Стратегії буде створення 1 000 000 робочих місць, не менше напевно.
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11.10.2020 22:25 Ответить
Это херня.
За неполный 2020 год - 500 000, а тут 10 лет!
6-7 миллионов, как минимум создадут!
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11.10.2020 22:37 Ответить
Если все предприятия, будут регистрироваться где нибудь в Лондоне, продаваться будут на фондовой бирже в Нью-Йорке, а все претензии по их деятельности, будут рассматриваться судом в Стокгольме, то и желающие инвестировать в нашу страну сразу появятся.
А пока, присутствует возможность потратив пару миллионов и сговорившись с судьей, государственным регистратором и представителем исполнительной службы, захватить чей то бизнес, нас все будут стороной обходить!
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11.10.2020 22:27 Ответить
Блін, за півтора роки проср.ати всі гроші країни. Повідомити, що до кінця року вже нічим платити пенсії, і при цьому будувати прожекти на 2030 рік. Чи дебіли, чи намагаються під них косити, щоб уникнути відповідальності.
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11.10.2020 22:28 Ответить
І який тільки гуморист пише репризи цим клоунам? Це ж треба, мати таку уяву!
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12.10.2020 08:19 Ответить
Надо выиграть/ Обычное кукареканье кодлана Коломойского .Шмыгаль :нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль : создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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11.10.2020 22:29 Ответить
Плять...
Тобі прочать, після виборів, копняка під сраку, а він на десять років наперед марить...
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11.10.2020 22:31 Ответить
Дуже смішно.
Ваша монобільшість не прийняла жодного антикорупційного закону.
Натомість доламала найменші паростки, які лишила минула влада.
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11.10.2020 22:31 Ответить
Коронавирус способен проникать в мозг Шмыгаля, - немецкие ученые
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11.10.2020 22:34 Ответить
Там метостази з голови до п"яток !!)))
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11.10.2020 22:46 Ответить
Торрічелева пустота.
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12.10.2020 08:30 Ответить
Маячня псіхично хворої людиноподібної істоти !!)))
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11.10.2020 22:34 Ответить
Які інвестори, який капітал в наскрізь корумповану країну ,де панує олігархат !!!))))
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11.10.2020 22:37 Ответить
Шмыгаль - "Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке"

Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Цензор.НЕТ 6184
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11.10.2020 22:42 Ответить
Скільки можна серйозно ставитись до позитивних планів і заяв зелених? Вони не ставлять перед собою інших задач, окрім підтримки рейтинга зеленського і слуг взагалі. Гарних слів, як вони вже знають, достатньо для українців. Справи не обов'язкові.
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11.10.2020 22:43 Ответить
Одним словом-звіздоболи !!)))
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11.10.2020 22:45 Ответить
Все вкрадено і розділено, під що інвестувати зібралися?
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11.10.2020 22:44 Ответить
"виграти конкуренцію за капітал" ??? Зразу видно, що в людини не все порядку з головою і логікою!!! Бачив, як люди створюють капітал, але жодного разу не бачив, щоб капітал зробив ХОЧА БИ ОДНУ людину!!!!!111 Але що з нього лисого можна взяти??... голова зовсім не працює... Чи може я неправий? Хтось може мені показати, як з доларів, євро, тугриків чи золота створюється людина????
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11.10.2020 22:48 Ответить
Когда читал, чуть мобилу от смеха не уронил )))
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11.10.2020 23:16 Ответить
"Украина должна стать самой привлекательной страной экономических возможностей-"зелень",обещавшая сделать Украину такой страной,- делает все от нее зависящее,что бы она никогда такой не стала...
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11.10.2020 23:19 Ответить
Це і є робота уряду, а не підприємців. Тільки чим вони залучать інвесторів? Безкінечною війною, чинновниками-хабарниками, недолугою податковою системою?
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11.10.2020 23:22 Ответить
С такими судами ни один инвестр не прийдет. Подождут пока зеленых шморклей не прогонят.
Суд решил, что президент Зеленский не оскорбил мэра Черкасс, назвав его бандитом Воскресенье, 11 октября 2020, 17:42

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/judiciary/2020-10-11/sud-reshil-chto-prezident-zelenskiy-ne-oskorbil-mera-cherkass-nazvav-ego-banditom/211530 переглянути новину українською

Печерский районный суд Киева вынес решение https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-05-21/mest-za-bandita-mer-cherkass-raskryl-detali-iska-protiv-zelenskogo/197891 по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко , в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в унижении его чести и достоинства во время пресс-конференции, когда глава государства назвал городского председателя бандитом.
Соответствующее решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92054342 опубликовано в государственном реестре.
Напомним, что мэр Бондаренко обратился в суд с просьбой защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.
Иск был рассмотрен Печерским судом без присутствия ответчика или его представителей. Рассмотрев позицию сторон, суд пришел к выводу, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.
"Оспариваемые фразы Президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению Главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица Президентом Украины", - сказано в судебном решении.
Суд также не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.
"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - сказано в тексте решения.
Оценив все доказательства, суд отклонил иск мэра Черкасс к президенту Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.
Как сообщал "Апостроф", в мае этого года https://apostrophe.ua/article/politics/2020-05-20/ot-razboynika-do-bandita-o-chem-govoryat-messedji-zelenskogo-na-press-konferentsii/32917 на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами" , как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.
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12.10.2020 00:20 Ответить
Щось нагадує оцінку недавніх висловлювань Фокіна. Може цей суд дасть і аналогічну оцінку словам Марусі і Федини як "повишений уровєнь крітіки, в том чіслє в грубой формє" в алрес президента?
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12.10.2020 08:28 Ответить
не "ботинкам" этого призыва решать такие глобальные проблемы.им стоит позаботиться о себе хотябы до весны..Это за ними придётся разгребать завалы и провалы.
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12.10.2020 00:39 Ответить
Еси ано училасся не у маупи, то знало бы шо памима фактарав праисфоцтва: капиталу и труда, есц исчё и фактор праисфоцтва ынфармассыя. А то тока денех украсть с капиталу.
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12.10.2020 01:08 Ответить
К 3030 догоним Берег Слоновой Кости.
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12.10.2020 03:41 Ответить
Так подымите еще выше % по кредитам и выиграете капитал на мировом рынке и угробите экономику вместе со страной-вредители.
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12.10.2020 04:19 Ответить
Воно, шо зовсім їб...нуте, та його в
2030 ніхто і не вспомнить!
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12.10.2020 06:11 Ответить
Проще говоря найти побольше буратин для нашего черноземного поля чудес. Им же дурачкам деньги пристроить некуда. А, мы поможем, мы такие пристроители знатные!
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12.10.2020 07:50 Ответить
Шановні зелені профани, вам до стратегії як до Місяця рачки. У вас проста тактична задача це щоб було тепло, світло, ходили поїзди, працювали садочки і громадянам було де працювати і не померли з голоду. Для розробки стратегії потрібні не прості виконавці фантазери, а суперрозумні фахівці які мають мислення і великий кругозор щоб збагнути на якому етапі розвитку чи падіння знаходиться Україна і що потрібно зробити в перспетиві для її розвитку на 10, 50 і 100 років, хто буде відповідальний за впровадження стратегії. Ви не можете шановні не те що стратегю дотримати, ви не можете простий план розвитку міст і сіл витримати , який весь час мафія гвалтує а влада хабарників переписує.
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12.10.2020 08:55 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахмат экономической мысли.
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12.10.2020 08:59 Ответить
Ви спочатку зробіть умови для зростання малого та середнього бізнесу в середині країни аби робітники не втікали. А то, всі три дясятиліття ви вішаєте лапшу про міжнародні інвестиції. Але який хрін везти в Україну чужі гроші, коли звідси свої втікають? Ніхто, з серьйозних людей Заходу, не буде вкладати якісь значні гроші туди де свої не приживаються.
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12.10.2020 11:39 Ответить
 
 