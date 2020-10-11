"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину
Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН Лиза Богуцкая, комментируя заявление своего коллеги по фракции Александра Качура о том, что "если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать", передает Цензор.НЕТ.
"Видео, которое вчера мне сбросили в личку, абсолютно меня не удивило.
Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в СН. Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации - это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!
У меня давно сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга-Крюгера.
Самое интересное, что они порят всякую хрень в открытом эфире, а критиковать их они же просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы: "Давайте поклянемся дружить и никогда не предавать друг друга!"
Недавно в чате Саша Качура написал, чтоб я ему не завидовала.
Уверен, что зависть меня ночами мучает. А я и не спорю. Бессмысленно.
Боже, Боже, Боже... Если Сашу не остановить - еще и президентом Порошенко станет..." - заявила Богуцкая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но это не на долго:
Быстро прерываются рецидивами деградации и "безусловными рефлексами" на Порошенко.
Two from Zoo - https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%AF #ІЗОЛЯЦІЯ (lyric video)
https://www.youtube.com/watch?v=rxb-M_N4GI0
Лізавєта права
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
https://www.obozrevatel.com/russia/putin-dopustil-vozmozhnost-postavok-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19-v-ukrainu.htm Путин заговорил о поставках "сомнительной" российской вакцины от COVID-19 в Украину
Ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний https://www.obozrevatel.com/russia/uchenyie-************-chto-rossijskaya-vaktsina-ot-covid-19-mozhet-vyizvat-mutatsiyu-koronavirusa.htm может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
А в Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса http://www.obozrevatel.com/abroad/uchenyie-zametili-anomalii-v-testah-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19.htm дали сомнительные результаты .
МОЖЕТ НЮХАЮТ ??????
В КАКОЙ СТРАНЕ Я ЖИВУ ??? И ПОЧЕМУ ВСЕ КТО У ВЛАСТИ ЖЕЛАЮТ НАРОДУ ТОЛЬКО С М Е Р Т Ь !!!!!!!!!
А кацапи щось за пару місяців замутили і видають за панацею... Ну хіба що вони цей ковід самі і створили і паралельно з вірусом вакцину до нього розробляли!
https://censor.net/ru/news/3224193/v_ukraine_8_millionov_chelovek_jivut_s_psihicheskimi_rasstroyistvami_voz/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74809410
Анализ ученых о том, дает ли вакцина Sputnik V иммунный ответ, были опубликованы в журнале The Lancet. Так, международные ученые отметили несколько явных аномалий.
Порошенковоспитатель , надает по попе и больше не будет возможности шкодничать.
Боже! Бережи Неньку!
Если у них мало что получается, можно себе представить, как далеки другие от получения вакцины.
Очкастой Выхухоли Лизе Богуцкой персонально вбить стёклы в бельма, шоб нае гавкала.
А Качура наградить ценным подарком по его выбору: или коньками, или ластами; шоб после вакцинации российской вакциной было шо откинуть или шо склеить.