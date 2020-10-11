РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10791 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
17 484 100

"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину

Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН Лиза Богуцкая, комментируя заявление своего коллеги по фракции Александра Качура о том, что "если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать", передает Цензор.НЕТ.

"Видео, которое вчера мне сбросили в личку, абсолютно меня не удивило.

Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в СН. Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации - это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура

У меня давно сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга-Крюгера.

Самое интересное, что они порят всякую хрень в открытом эфире, а критиковать их они же просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы: "Давайте поклянемся дружить и никогда не предавать друг друга!"

Недавно в чате Саша Качура написал, чтоб я ему не завидовала.

Уверен, что зависть меня ночами мучает. А я и не спорю. Бессмысленно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО

Боже, Боже, Боже... Если Сашу не остановить - еще и президентом Порошенко станет..." - заявила Богуцкая.

Слуга народа Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину 01
Слуга народа Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Медведчук Виктор (1791) Богуцкая Лиза (67) Слуга народа (2638) Качура Александр (170) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Епічне протистояння двох Зебілів!
показать весь комментарий
11.10.2020 23:00 Ответить
+44
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5598
показать весь комментарий
11.10.2020 23:07 Ответить
+35
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5054Яке їхало, таке здибало. Вони один одної варті.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Епічне протистояння двох Зебілів!
показать весь комментарий
11.10.2020 23:00 Ответить
Епічне протистояння "ботінка" і "сандалії". 😁. Дещо перекручу Маяковського: ".. Кто болєє матері-фракції цєнєн? Ми говорім Качура - подразумєвпжм - Богуцкая, ми говорім Богуцкая, подразумєваєм Тищенко.." і далі по списку. Там якийсь зоопарк розбирався у цій фракції. І раз їх щось згуртувало докупи, отже те щось є у них спільне - відсутність мізків і любов до залявного бабла. Тому даремно кукушка не хвалить пєткха. 😊
показать весь комментарий
11.10.2020 23:15 Ответить
Ну, ти "загнув" - "сандалія"... Це ж благородна взуванка! Її фараони носили, прикрашаючи золотом і дорогоцінним камінням... А Богуцька, просто, "стара калоша"...
показать весь комментарий
11.10.2020 23:23 Ответить
Я в принципі і не заперечую. 😊
показать весь комментарий
11.10.2020 23:45 Ответить
ведроид проснулась
показать весь комментарий
11.10.2020 23:00 Ответить
Вспомни ещё гетьмановича требовавшего принимать законы аналогичные российским,там у вас много идиотов.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:01 Ответить
Эти🤢🤡🎪💩🐀 гниды ,и тут не могли не вспомнить Порошенко !
показать весь комментарий
12.10.2020 09:17 Ответить
А у вашій гімняній партєйці інших не має.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:01 Ответить
Говорящая лабутена не пара тупому ботинку!
показать весь комментарий
11.10.2020 23:03 Ответить
Вы ото как в лужу сделал... Говорящие ТВИКС-ВЯЛЯНКИ (два сапога с портянкой -пара)
показать весь комментарий
12.10.2020 00:38 Ответить
так качура уже укололся рашистской вакциной, хотя и эта не лучше и без вакцинации.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:03 Ответить
Мне стыдно и противно что на украинцах собираются испытывать мордорскую вакцину.может она с вирусом рузького мира или не дай Аллах с новичком.пусть бубочка и медведчук ширнут её в свои вены
показать весь комментарий
11.10.2020 23:04 Ответить
Вас моральных уродов, надо на органы разобрать для трансплантаций!
показать весь комментарий
11.10.2020 23:05 Ответить
Разве что на половые
показать весь комментарий
12.10.2020 01:09 Ответить
Так їхні токсичні органи нормальному українцю не підійдуть, НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я.
показать весь комментарий
12.10.2020 09:34 Ответить
Не скажите, эти гниды за свое здоровье очень даже переживают, некоторые так вообще планируют вечно жить!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:01 Ответить
давай запевай что это его частное мнение и про вакцину и про Мертвечука
показать весь комментарий
11.10.2020 23:05 Ответить
Иногда у некоторых "Слуг" случаются просветления рассудка, что-то умногое говорят.
Но это не на долго:
Быстро прерываются рецидивами деградации и "безусловными рефлексами" на Порошенко.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:05 Ответить
Ну вот что им такое Порошенко сделал, что для них как типа ,,дело чести,,по поводу и без лягнуть того, кому они в подметки не годятся.... Странный какой то контингент у этих ,слуг,,
показать весь комментарий
12.10.2020 01:13 Ответить
нет там никакого просветления! просто услышала, что простой народ думает про кончуру, его идею обколоть всех кацапской блевотой и про прочих слуг
показать весь комментарий
12.10.2020 07:17 Ответить
И правду Качура дебил. Петя вон себе уколол прививку от своих росийских торговых партньоров и слег с вирусом
показать весь комментарий
11.10.2020 23:05 Ответить
А тобі що укололи, що ти в кожну дірку Порошенка пхаєш?
показать весь комментарий
11.10.2020 23:26 Ответить
То не укол був. 😊 То чоловіка зґвалтували. Через вуха. Не природним способом. І він так близько взяв до серця, а може сподобалось, що згадує по це ґвалтування у кожному пості. 😊
показать весь комментарий
11.10.2020 23:49 Ответить
Анекдот про "кірпіч" і солдата, знаєш? "А я завжди про неї думаю..."
показать весь комментарий
11.10.2020 23:54 Ответить
Ему КОВИД мозг повредил.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:05 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5054Яке їхало, таке здибало. Вони один одної варті.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:07 Ответить
Цікаво, в неї її кокошнік також в'язаний?
показать весь комментарий
11.10.2020 23:11 Ответить
Обожнюю цю пісню!

Two from Zoo - https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%AF #ІЗОЛЯЦІЯ (lyric video)

https://www.youtube.com/watch?v=rxb-M_N4GI0
показать весь комментарий
11.10.2020 23:19 Ответить
Шикарно ... Шедеврально ... Дякую ...
показать весь комментарий
12.10.2020 03:38 Ответить
краще в кошику, ніж з Новичком
Лізавєта права
показать весь комментарий
12.10.2020 00:47 Ответить
ТП
показать весь комментарий
12.10.2020 04:25 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5598
показать весь комментарий
11.10.2020 23:07 Ответить
- Куме, а ви чули? Путін оголосив, що в Росії розроблена, випробувана та запускається у виробництво вакцина проти коронавірусу!
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
показать весь комментарий
11.10.2020 23:28 Ответить
Слуги не поделили конверт от хозяина. Психически больные - Богдан о "Слуге народа". /"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:08 Ответить
Он не тупой, он осознанный враг и предатель. Эта ЗЕкрыса специально и сознательно действует во вред Украине.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:08 Ответить
Хто тут жаба, а хто гадюка?
показать весь комментарий
11.10.2020 23:09 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 2975
показать весь комментарий
11.10.2020 23:12 Ответить
А Тищенко тогда кто?
показать весь комментарий
11.10.2020 23:21 Ответить
Мабуть Качура новин не читає.

https://www.obozrevatel.com/russia/putin-dopustil-vozmozhnost-postavok-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19-v-ukrainu.htm Путин заговорил о поставках "сомнительной" российской вакцины от COVID-19 в Украину
Ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний https://www.obozrevatel.com/russia/uchenyie-************-chto-rossijskaya-vaktsina-ot-covid-19-mozhet-vyizvat-mutatsiyu-koronavirusa.htm может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
А в Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса http://www.obozrevatel.com/abroad/uchenyie-zametili-anomalii-v-testah-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19.htm дали сомнительные результаты .
показать весь комментарий
11.10.2020 23:23 Ответить
Только не ботинок. Валенок. Тупой медицинский полуфабрикат в виде конечного продукта - валенка.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:24 Ответить
Зетипиллы выбрали не за шо не отвечающее ни раньше ни сейчас быдло в Раду. Хто все эти представители макак? Тягают друг друга за шо попало. Может хватит уже этого цирка?
показать весь комментарий
11.10.2020 23:28 Ответить
Вколіть йому ту вакцину в коробочку, де у людей мізки. Іп@нута субстанція.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:31 Ответить
"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 179
показать весь комментарий
12.10.2020 00:10 Ответить
А ШО ОНИ ТА КУПЯТ ??????????

МОЖЕТ НЮХАЮТ ??????

В КАКОЙ СТРАНЕ Я ЖИВУ ??? И ПОЧЕМУ ВСЕ КТО У ВЛАСТИ ЖЕЛАЮТ НАРОДУ ТОЛЬКО С М Е Р Т Ь !!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.10.2020 23:31 Ответить
зебилы понавыбирали
показать весь комментарий
11.10.2020 23:34 Ответить
"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 3861
показать весь комментарий
11.10.2020 23:34 Ответить
Богдан прав был, когда говорил, что во фракции половина дураков. Но сейчас их время.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:37 Ответить
Похоже этому шурику что то не то вкололи уже при рождении.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:40 Ответить
друг друга может предавать вы и не будете . А вот Украину предаёте и продаёте ежедневно .А посему нужно нам знать всё . что происходит внутри партии . Иначе вы вреда ещё больше принесёте Украине .
показать весь комментарий
11.10.2020 23:44 Ответить
Вообще то десятки тысяч уже укололись и что то я не слышал, что бы кто то из них умер или с ума сошел. Зато слышал и знаю о очень тяжело переболевших с необратимыми отрицательными последствиями для здоровья и даже скончавшихся не привитых. Вакцинация дело добровольное. Говорят Словакия делает хорошую вакцину, но у неё один не достаток, дороговизна.
показать весь комментарий
11.10.2020 23:54 Ответить
Емм, а де докази, що вакцина допомагає? Пофіг, кацапська, словацька чи ще якась... Впровадження вакцини це РОКИ досліджень! Де опубліковано результати досліджень - і не лабораторних, а на людях. Як ми можемо перевірити, чи захищені привиті від коронавірусу?

А кацапи щось за пару місяців замутили і видають за панацею... Ну хіба що вони цей ковід самі і створили і паралельно з вірусом вакцину до нього розробляли!
показать весь комментарий
12.10.2020 00:01 Ответить
А вам и не надо делать прививку. ВЫ ждите когда выйдет хорошая.
показать весь комментарий
12.10.2020 00:09 Ответить
Якщо розробили кацапи - то 100% прививка не хороша. Коли в останнє кацапи робили якийсь прорив у медицині?))))
показать весь комментарий
12.10.2020 00:12 Ответить
Да как вы все не добегаете... Блин, хорошая у кацапов вакцина или не очень... Да будь она трижды идеальная - идут они в ср"ку со своей вакциной и вообще со всем своим барахлом. После 2013 года этого народца лично для меня уже нет
показать весь комментарий
12.10.2020 01:25 Ответить
А скажешь это своей матери, или жене, или своему ребенку? То-то же. Вакцинация дело добровольное. Каждый сам должен сделать для себя выбор.
показать весь комментарий
12.10.2020 06:22 Ответить
Своим близким и родным и говорить ничего не надо .Они все кацапское на дух не переносят. И не только потому, что они большие патриоты, а просто из брезгливости к эрэфии
показать весь комментарий
12.10.2020 11:55 Ответить
"Назло врагу, я лучше умру"??? И кому от этого будет хуже? Ну да ладно, только остальные вправе за себя сами решать.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:58 Ответить
Назло врагу нужно жить, а вакцину ( именно вакцину, а не эрэфовскую бодягу ) , слава Богу можно будет приобрести и у другого источника
показать весь комментарий
12.10.2020 18:29 Ответить
Плохо только, что вакцину из другого источника, не все успеют дождаться...
показать весь комментарий
13.10.2020 07:05 Ответить
А нафига Вы у рашки в прошлом году закупили 20 000 тонн свинины?
https://censor.net/ru/news/3224193/v_ukraine_8_millionov_chelovek_jivut_s_psihicheskimi_rasstroyistvami_voz/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74809410
показать весь комментарий
12.10.2020 07:22 Ответить
Лично я ничего ордынского для себя не закупал ни в каком году
показать весь комментарий
12.10.2020 11:57 Ответить
Молодец! Но всё равно, пользовался Ордынскими изобретениями. Армейское единоначалие как пирамида, налоговое законодательство с фиксированной выплатой, регулярное транспортное маршрутное сообщение позволившее связать все изолированные ячейки общества в одно государство, организованное почтовое сообщение как нервы государства. Всё это как и многое другое дала миру Орда. И свинину она тебе есть не запрещала и против твоей религии, ничего не имела. А чего же ты, так на неё взъелся?
показать весь комментарий
12.10.2020 12:08 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2020 18:33 Ответить
русский, ты уже привился этим русским фейком?
показать весь комментарий
12.10.2020 00:28 Ответить
А ты уже засунул в жопу лампочку? А отбеливателя напился?
показать весь комментарий
12.10.2020 06:41 Ответить
Он дождётся российскую вакцину,только реверсом из Словакии.как и газ.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:04 Ответить
І як перевірити, чи доживемо жо пенсії? ГМО 15 років досліджували на сотнях поколінь тварин...
показать весь комментарий
12.10.2020 00:12 Ответить
Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
Анализ ученых о том, дает ли вакцина Sputnik V иммунный ответ, были опубликованы в журнале The Lancet. Так, международные ученые отметили несколько явных аномалий.
показать весь комментарий
12.10.2020 00:04 Ответить
"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 5675
показать весь комментарий
12.10.2020 00:08 Ответить
Відчуваю, скоро богуцька почне благати, щоб "путч" відбувся пошвидше)))))
показать весь комментарий
12.10.2020 00:24 Ответить
И как обычно, для зеленых малышей самое страшное не то, что они все обсираются и обмазывают какахами все вокруг себя, а то что вернется злой Порошенко воспитатель , надает по попе и больше не будет возможности шкодничать.
показать весь комментарий
12.10.2020 00:32 Ответить
Типова логіка та риторика зебілки, тому що в кінці обов'язково треба згадати Порошенка. Це вже перевірено за півтора роки. Які ж вони упороті та розумововідсталі ці зебілки, навіть страшно уявити, що такі мають дітей та виховують майбутнє покоління українців.
Боже! Бережи Неньку!
показать весь комментарий
12.10.2020 00:41 Ответить
То вана Юлю зкорчила, в своей приверженности к СН... Каарочи, подлиз защитан.
показать весь комментарий
12.10.2020 00:49 Ответить
Я ваапше опупеваю с неудачника Пальчевского... После аферы с баб Юлей, насчет тамифлю, и после того, как некоторыми порицаемый Леня Космос(истинный патриот-гражданин, в борьбе с хутинскими заслаными казачками) прихлопнул поликлинику пальчевского, специализирующуюся на "борьбе " со свинным гриппом, невдаха не спешит разворачивать евролаб на борьбу с коронавирусом... SURE, кишка тонка, бо моск в кацап партии любителей пива пропил и на тамифлю зхибленый, ка и Юля, шо рыба об лед - молчок...
показать весь комментарий
12.10.2020 00:46 Ответить
Он не тупой ботинок, он вражина!
показать весь комментарий
12.10.2020 00:53 Ответить
Розумным был бы, мосты за собой не рушил бы... Ведь зебикам то осталось здесь всего то навсего и ничего, как их кышнут от власти... Многим подобным дурачкам придется стать на лыжи , если успеют, а то и ответят перед законом. У народа больше толерантности не найдется.
показать весь комментарий
12.10.2020 01:08 Ответить
у слугах усі законтачені. Так чи інакше
показать весь комментарий
12.10.2020 01:22 Ответить
Сомневаюсь,что Мертвечук с Качурой вакцинируются. Так ведь можно и окачуриться ненароком. А ведь не для этого они рвутся к власти,что бы над их могилами ревели их безутешные вдовы. Пиарятся,хитропопые..
показать весь комментарий
12.10.2020 01:48 Ответить
Взагалі кажучи, зміст у словах качури є, коли воно заявило, що вакцинацією себе любимого він дуже-очєнь-сильно турбується за українську націю. Бо є немала імовірність, що вакцина на той організм подіє непередбачувано...
показать весь комментарий
12.10.2020 03:25 Ответить
Качура на подхвате опожопи и шария.
показать весь комментарий
12.10.2020 03:31 Ответить
ватник Качура тупая убогая рожа...корона и расийская вакцина в его тупой мозг уже проникла. Потому не удивительно что он бредит на эфирах рашиста медведчука.
показать весь комментарий
12.10.2020 04:04 Ответить
Я не понял, что её смущает? Качество прививки или её происхождение?
показать весь комментарий
12.10.2020 04:07 Ответить
Ведмедчук скоро притаранит труп чЛенина из Савзолея для краснопузости украинского ЛОХтората.... "Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 1993
показать весь комментарий
12.10.2020 04:54 Ответить
та скрипін цього гівнюка розкусив давно. Подивіться на каналі skripin.ua передачу 16+, більше питань не буде
показать весь комментарий
12.10.2020 07:26 Ответить
Типо скрыпин не такой же гавнюк.
показать весь комментарий
12.10.2020 08:08 Ответить
може і гівнюк, але точно не такий.
показать весь комментарий
12.10.2020 09:53 Ответить
Прав был классик: "дураков учить - только портить". Послушали полторы лекции в Буковеле и уже - политические стратегии высшей категории, говоря проще - проффесора. Как назвать тех, кто опасаясь прослыть дураком помалкивает, чтобы показаться умным? В наших политических реалиях они сошли бы за политических гениев.
показать весь комментарий
12.10.2020 07:37 Ответить
Если точнее -- политические недоноски высшей категории...
показать весь комментарий
12.10.2020 08:02 Ответить
Стукнула б його ще відром, щоб прийшов до тями.
показать весь комментарий
12.10.2020 07:50 Ответить
Такое впечатление что сн подбирали по отвратительной внешности. Ну почему они такие страхолюдины? Брррррррррр......кто столько может выпить, что бы позариться на столь страшные создания?
показать весь комментарий
12.10.2020 07:57 Ответить
М одной стороны - вакцина гавно, с другой - ее производит та же контора, которая этот вирус синтезировала.
Если у них мало что получается, можно себе представить, как далеки другие от получения вакцины.
показать весь комментарий
12.10.2020 08:11 Ответить
це не черевик, а Медведчуківська лапоть!
показать весь комментарий
12.10.2020 08:23 Ответить
Кто ж спорит насчёт тупости идеи с российской вакциной от COVID-19. Лично я бы поддержал бы эту идею только при одном условии - если бы жил с доходов от похоронного бизнеса. Дело в том, что «Слугам народа» показана совсем другая вакцина - от ПРИДУРКУЛИТА. И эту вакцину следует забить молотком в голову каждому «Слуге народа», незабывая при этом о сопутствующей терапии - о бодрящем пенделе промеж полужопий, шоб бежали дальше, чем видели, "распыляя по деревьям содержимое желудка"©.
Очкастой Выхухоли Лизе Богуцкой персонально вбить стёклы в бельма, шоб нае гавкала.
А Качура наградить ценным подарком по его выбору: или коньками, или ластами; шоб после вакцинации российской вакциной было шо откинуть или шо склеить.
показать весь комментарий
12.10.2020 08:55 Ответить
Хм))) А Богуцкая походу комменты на Цензоре читает))) "с эффектом Даннинга-Крюгера"))) Но так и не поняла, что это и про нее)))
показать весь комментарий
12.10.2020 09:32 Ответить
Ну це ж прекрасно - вакціонувався зебіл, а винний знову Порошенко. Лізочко, пора тобі вже в дурку.
показать весь комментарий
12.10.2020 09:55 Ответить
 
 