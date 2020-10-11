"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину

Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН Лиза Богуцкая, комментируя заявление своего коллеги по фракции Александра Качура о том, что "если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать", передает Цензор.НЕТ.

"Видео, которое вчера мне сбросили в личку, абсолютно меня не удивило.

Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в СН. Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации - это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!

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У меня давно сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга-Крюгера.

Самое интересное, что они порят всякую хрень в открытом эфире, а критиковать их они же просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы: "Давайте поклянемся дружить и никогда не предавать друг друга!"

Недавно в чате Саша Качура написал, чтоб я ему не завидовала.

Уверен, что зависть меня ночами мучает. А я и не спорю. Бессмысленно.

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Боже, Боже, Боже... Если Сашу не остановить - еще и президентом Порошенко станет..." - заявила Богуцкая.



