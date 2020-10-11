Двое участников встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ вышли на свободу
Вечером субботы, 11 октября, в Минске из следственного изолятора Комитета государственной безопасности выпустили двух оппозиционеров. Они принимали участие во вчерашней встрече с Александром Лукашенко.
Об этом объявили в эфире провластного белорусского телеканала "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По информации телеканала, сегодня члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.
Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречи с политзаключенными, в которой они принимали участие, пишет tut.by.
По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.
Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".
За последнюю неделю на гостелевидении Беларуси дважды появлялись интервью с Воскресенским, где он рассказывал о "технологиях цветных революций". Его жена допускает, что на него было оказано давление.
Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе".
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Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.
Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.
Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.
======================================================================= -Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным.
пока не прозреете, не будет вам счастья
заединщики московские
Договорились з Бацькою. Продались. По другому не бува ,щоб вийти.
«Я ж белы і пушысты, сама дабрыня ў плоці. Толькі трошкі лысы і ня трошкі як прусак вусаты. Я з радасцю і замілаваннем ў сэрцы адпушчу на волю кожнага, хто дасць мне пісьмовае абавязацельства стукаць на родную матулю, любімую бабулю, не кажучы ўжо пра усялякіх там майдановцев-мітінговальщиков.
А калі не - "змушаю-замучаю як Пол Пот Кампу́чыю!" ©»