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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Двое участников встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ вышли на свободу

Двое участников встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ вышли на свободу

Вечером субботы, 11 октября, в Минске из следственного изолятора Комитета государственной безопасности выпустили двух оппозиционеров. Они принимали участие во вчерашней встрече с Александром Лукашенко.

Об этом объявили в эфире провластного белорусского телеканала "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации телеканала, сегодня члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО

Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречи с политзаключенными, в которой они принимали участие, пишет tut.by.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

За последнюю неделю на гостелевидении Беларуси дважды появлялись интервью с Воскресенским, где он рассказывал о "технологиях цветных революций". Его жена допускает, что на него было оказано давление.

Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе".

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+4
О чем Лукашенко договаривался с политзаключёнными
Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.
Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.
Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.
======================================================================= -Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным.
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11.10.2020 23:45 Ответить
+3
Поправки в Конституцию обсуждаются в СИЗО КГБ. Ну, где тут поклонники бульбофюрера?
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11.10.2020 23:44 Ответить
+2
Двое предпочли спокойную жизнь. Их можно понять, и я бы не называл это предательством (хотя, возможно, это потому, что я ничего про них знаю). В любом случае - хорошо, что лишь двое.
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11.10.2020 23:38 Ответить
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Двое предпочли спокойную жизнь. Их можно понять, и я бы не называл это предательством (хотя, возможно, это потому, что я ничего про них знаю). В любом случае - хорошо, что лишь двое.
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11.10.2020 23:38 Ответить
покаялись?
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12.10.2020 11:04 Ответить
Неважно, как это называлось и обставлялось. По факту - договорились. Они соглашаются на план Лукашенко по конституционной реформе (после чего он либо остается Президентом с почетными церемониальными функциями, либо уходит - опять-таки, с почетом, а не в результате революции), бацька взамен обеспечивает им спокойную жизнь.
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12.10.2020 12:42 Ответить
PS Меня это совсем не радует. Хорошо, что таких олько двое.
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12.10.2020 12:43 Ответить
Поправки в Конституцию обсуждаются в СИЗО КГБ. Ну, где тут поклонники бульбофюрера?
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11.10.2020 23:44 Ответить
О чем Лукашенко договаривался с политзаключёнными
Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.
Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.
Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.
======================================================================= -Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным.
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11.10.2020 23:45 Ответить
Вас продали. Причем в открытую и не стесняясь.
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11.10.2020 23:47 Ответить
Волчара в овечьей шкуре задабривает овец.Я вас не съем,я свой
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11.10.2020 23:48 Ответить
Есть кавказская народная мудрость....Овцы уверены, шо пастух и его собаки охраняют их от волков. Овцы слишком тупы, шоб посчитать, шо пастух и его собаки сьедают больше овец, чем волки.
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11.10.2020 23:59 Ответить
Нє, сябри. Або такі договорняки у вас будуть щодня, або ви ,нарешті, зрозумієте кому ласти клеїть. І це не бацька.
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11.10.2020 23:48 Ответить
И никакой Бацька и не диктатор. У диктатора б не вышли.
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12.10.2020 01:42 Ответить
они там советские на всю голову, как и восточньіе братишки
пока не прозреете, не будет вам счастья
заединщики московские
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12.10.2020 01:58 Ответить
Бацька, звичайно сволота і дулю в кишені тримає, але треба віддати йому належне всіма силами намагається не лягати під Росію, на відміну від українських Ригів, заЖопів і іншої національної погані!
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12.10.2020 06:57 Ответить
Двое участников встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ вышли на свободу...

Договорились з Бацькою. Продались. По другому не бува ,щоб вийти.
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12.10.2020 08:13 Ответить
То есть как презик скажет - так и сделают. Сцарь вершит правосудие по беларусски
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12.10.2020 09:31 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі нават для беларусаў-палітвязняв ў СІЗА заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Я ж белы і пушысты, сама дабрыня ў плоці. Толькі трошкі лысы і ня трошкі як прусак вусаты. Я з радасцю і замілаваннем ў сэрцы адпушчу на волю кожнага, хто дасць мне пісьмовае абавязацельства стукаць на родную матулю, любімую бабулю, не кажучы ўжо пра усялякіх там майдановцев-мітінговальщиков.
А калі не - "змушаю-замучаю як Пол Пот Кампу́чыю!" ©»
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12.10.2020 11:27 Ответить
 
 