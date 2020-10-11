Двое участников встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ вышли на свободу...

Вечером субботы, 11 октября, в Минске из следственного изолятора Комитета государственной безопасности выпустили двух оппозиционеров. Они принимали участие во вчерашней встрече с Александром Лукашенко.

Об этом объявили в эфире провластного белорусского телеканала "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации телеканала, сегодня члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО

Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречи с политзаключенными, в которой они принимали участие, пишет tut.by.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

За последнюю неделю на гостелевидении Беларуси дважды появлялись интервью с Воскресенским, где он рассказывал о "технологиях цветных революций". Его жена допускает, что на него было оказано давление.

Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе".