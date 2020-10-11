Мобильные, пластик и деньги: коронавирус может жить на некоторых поверхностях 28 дней, - исследование национального научного агентства Австралии
Вирус, являющийся носителем болезни COVID-19, может оставаться инфекционным на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь в течение 28 дней, утверждают исследователи.
Согласно результатам исследований национального научного агентства Австралии, вирус SARS-Cov-2 может жить на поверхностях гораздо дольше, чем считалось ранее, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В целом вирус чаще всего передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Но эксперты утверждают, что он также может распространяться летающими частицами в воздухе, а также находясь на таких поверхностях, как металл и пластик.
Предварительные лабораторные исследования показали, что новый коронавирус может жить в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.
Однако последнее исследование австралийского агентства CSIRO показало, что вирус способен жить в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов, пластике и бумажных банкнотах при температуре 20 ° C, что примерно равно комнатной температуре.
Для сравнения, вирус обычного гриппа может жить при тех же параметрах в течение 17 дней.
"Установление того, как долго вирус остается жизнеспособным на поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать и уменьшить его распространение, а также лучше защищать людей", - сказал руководитель CSIRO д-р Ларри Маршалл.
Исследование показало, что вирус выживал меньше времени при высоких температурах; он переставал быть инфекционным в течение 24 часов при температуре 40 ° C на некоторых поверхностях.
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Вот только вас бы закапывать где-то подальше от городов бульдозером после смерти, а не, как всех людей хоронить на кладбищах.
И по телеку регулярно остальным показывать, что их ждет.
Простым методом наблюдения вирус НЕ ВИДНО!
Из прямых методов наблюдения существуют электронные/рентгеновские микроскопы.
Вот только они... убивают вирусы при наблюдении.
Да и угол обзора у них очень узкий - будешь год рассматривать образец площадью в пару миллиметров.
Кто помнит эпидемии холеры в Одессе в 70-х, тот помнит и злых солдат в костюмах химзащиты на жаре на КПП, которым было пофиг на ваше "а мне срочно надо..."
PS Ах да, небольшое пояснение для совсем уж далеких от темы. Вирус - он неживой, для него нет "питательной среды". Есть клетки-хозяева, в который вирус может внедрить свой генетический код и тем самым заставить клетку репродуцировать его. Вне этих клеток вирус - это просто комок белков, иногда покрытый липидной оболочкой. Он не размножается сам вот вообще никак, не двигается, не есть, не дышит, не спит и не ходит в туалет.
https://m.facebook.com/groups/986804208118953?view=permalink&id=2333418196790874
Ни слова не сказали о самом ГЛАВНОМ факторе выживания вируса, о ВЛАЖНОСТИ!
В сухой среде время жизни вируса сокращается в сотни раз.
При 60% влажности и лёгком сквозняке любая поверхность полностью высыхает за десять минут.
А у них, небось образцы тестировались в герметично закрытых чашках Петри с бульонно-желатиновым высевом.
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***! Журналісти зробили відкриття, - вірус не є причиною хвороби, - він є тільки її носієм!
Тобто, у хвороби не вірусна природа. А яка тоді?
Певно, якесь демонське прокляття, або навроки лихого ока.
Капець. Які тільки дебіли пишуть новини.
А тупий плебс навіть не помічає, як йому відвертим гамном мажуть по вухах...
Вирус не способен жить, так как он не является живым организмом, это просто молекула в липидной оболочке. Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров.
Я в кругу своего общения пытался провести эксперимент, насколько люди вообще воспринимают информацию, что вне живого организма вирусы - это просто статичный комок молекул и живым строго говоря его назвать нельзя. Эксперимент показал, что практически у всех стоит четкий барьер "как это неживой, он же размножается!" И рассказы о том, что сам он размножаться вот вообще не может и не умеет, просто блокируются вторым посылом "а ему для размножения требуется благоприятная среда внутри человеческого организма". Вот второе заблуждение вообще никак развеять не получается, биохимия слишком сложна для понимания обычного обывателя.
Указ повысить количество тестируемых в 2,5 раза - значит будут публиковать в отчетах бессимптомных.