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Новости Коронавирус и карантин
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Мобильные, пластик и деньги: коронавирус может жить на некоторых поверхностях 28 дней, - исследование национального научного агентства Австралии

Мобильные, пластик и деньги: коронавирус может жить на некоторых поверхностях 28 дней, - исследование национального научного агентства Австралии

Вирус, являющийся носителем болезни COVID-19, может оставаться инфекционным на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь в течение 28 дней, утверждают исследователи.

Согласно результатам исследований национального научного агентства Австралии, вирус SARS-Cov-2 может жить на поверхностях гораздо дольше, чем считалось ранее, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В целом вирус чаще всего передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Но эксперты утверждают, что он также может распространяться летающими частицами в воздухе, а также находясь на таких поверхностях, как металл и пластик.

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Предварительные лабораторные исследования показали, что новый коронавирус может жить в течение двух-трех дней на банкнотах и ​​стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.

Однако последнее исследование австралийского агентства CSIRO показало, что вирус способен жить в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов, пластике и бумажных банкнотах при температуре 20 ° C, что примерно равно комнатной температуре.

Для сравнения, вирус обычного гриппа может жить при тех же параметрах в течение 17 дней.

"Установление того, как долго вирус остается жизнеспособным на поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать и уменьшить его распространение, а также лучше защищать людей", - сказал руководитель CSIRO д-р Ларри Маршалл.

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Исследование показало, что вирус выживал меньше времени при высоких температурах; он переставал быть инфекционным в течение 24 часов при температуре 40 ° C на некоторых поверхностях.

Автор: 

карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Не уж то нельзя за 9 месяцев точно определить полные ТТХ этого вируса? Такое впечатление что в разных странах исследуют одно и тоже по несколько раз. Разве нельзя начихать того вируса на все образцы типовых поверхностей и простым методом наблюдения с последующими анализами вирулентности определить его живучесть в течение 40 дней?
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11.10.2020 23:51 Ответить
+7
Мутирует, но не настолько, что бы выживать на поверхностях 7 дней, а через несколько месяцев уже 28. Это какая та сверхмутация. Если такое предположить, то к лету вирус уже станет бессмертным.
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12.10.2020 01:13 Ответить
+4
"вирус способен жить"

Вирус не способен жить, так как он не является живым организмом, это просто молекула в липидной оболочке. Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров.
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12.10.2020 02:45 Ответить
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Нужно избавиться от денег тогда
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11.10.2020 23:48 Ответить
Телефонов и банковских карт.
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11.10.2020 23:50 Ответить
Телефоны и карты обрабатывать этиловым спиртом по результатам вылазки в районы обитания зомби.
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11.10.2020 23:52 Ответить
Антисептики перестали покупать ведрами, как весной - непорядок.
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11.10.2020 23:59 Ответить
А зачем они идиотам? Заболеваемость растет, смертность тоже. Естественный отбор работает.

Вот только вас бы закапывать где-то подальше от городов бульдозером после смерти, а не, как всех людей хоронить на кладбищах.

И по телеку регулярно остальным показывать, что их ждет.
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12.10.2020 01:20 Ответить
Тоесть денег нельзя брать в руки, а нужно просто держаться с хорошим настроением? Да и что то я не видел чтобы банкоматы или терминалы протирал кто то спиртом после тысяч людей в день.
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11.10.2020 23:52 Ответить
государство ща поможет не брать в руки денег, отберет все, посадит на карантин и всего доброго, вы держитесь там и здоровья вам)
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12.10.2020 00:03 Ответить
Обгортаєш палець шматком паперової салфетки і тицяєш на кнопки.
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12.10.2020 00:15 Ответить
Одноразовые перчатки решат проблему
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12.10.2020 06:22 Ответить
Истерички даже в магазин теперь сходить не смогут более-менее в адеквате, они и так зашуганные, а тут такое.
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11.10.2020 23:49 Ответить
а не - истерички пополняют золотой фонд погребальных услуг.... так что тут не ясно кто дэбил ... тот кому пофиг на всё на родных близких и окружающих или на тех кто всё же дружит с головой и не забывает свою грязную маску в грязном кармане натянуть на своё ущербное хлебало ... что бы статистику таких же даунов как он сам хоть немного но поубавить .....
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12.10.2020 00:13 Ответить
Ойой, страшно як.
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12.10.2020 00:15 Ответить
Тупые - всегда бесстрашны ))) Слабоумие и отвага ... удачи вам в первом и во втором)
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12.10.2020 00:19 Ответить
Не уж то нельзя за 9 месяцев точно определить полные ТТХ этого вируса? Такое впечатление что в разных странах исследуют одно и тоже по несколько раз. Разве нельзя начихать того вируса на все образцы типовых поверхностей и простым методом наблюдения с последующими анализами вирулентности определить его живучесть в течение 40 дней?
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11.10.2020 23:51 Ответить
Вже є інші різновиди цього вірусу і він же постійно мутує ..
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11.10.2020 23:58 Ответить
Мутирует, но не настолько, что бы выживать на поверхностях 7 дней, а через несколько месяцев уже 28. Это какая та сверхмутация. Если такое предположить, то к лету вирус уже станет бессмертным.
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12.10.2020 01:13 Ответить
Хз...але постйно в масці та одноразових рукавичках по шопах та закладах ходжу , життя одне та занадто коротке .. особливо якщо ти у групі різику..
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12.10.2020 08:14 Ответить
Ключевой момент: "Простой метод наблюдения".
Простым методом наблюдения вирус НЕ ВИДНО!
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12.10.2020 00:16 Ответить
Господи, вы чё слова буквально воспринимаете? А у них есть несколько смыслов. Не думаю, что современная наука не имеет средств наблюдения за вирусами.
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12.10.2020 01:07 Ответить
Не думай, это сложно.
Из прямых методов наблюдения существуют электронные/рентгеновские микроскопы.
Вот только они... убивают вирусы при наблюдении.
Да и угол обзора у них очень узкий - будешь год рассматривать образец площадью в пару миллиметров.
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12.10.2020 01:17 Ответить
Ок. Я предположил фигню. Но как-то же они устанавливают озвученные сроки жизни на поверхности? Значит есть оборудование? Или это просто моделирование компьютерное?
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12.10.2020 11:26 Ответить
наверняка можно, можно так же не вводить "всеобщий карантин", а разбить, скажем, на квадраты (карантинные зоны) всех там вылечить\похоронить, протестировать и постепенно таки избавиться от вируса. но так нужно работать, напрягаться, а проще понадеяться, что все и так будет ок и кто-то придумает антивирус, или что выработается всеобщий иммунитет или еще что-то. в общем, все как всегда - дурак платит дважды, или пока не поумнеет.
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12.10.2020 04:11 Ответить
Зонирование и изоляция отдельных зон у нас не будет работать точно так же, как и всеобщий карантин. В СССР умели делать карантин. С войсками на границе карантинной зоны, которые сначала стреляли, а уже потом уговаривали "сюда не ходи, туда ходи..."
Кто помнит эпидемии холеры в Одессе в 70-х, тот помнит и злых солдат в костюмах химзащиты на жаре на КПП, которым было пофиг на ваше "а мне срочно надо..."
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12.10.2020 04:51 Ответить
ну дык почему при ссср можно было, а сейчас, еще и во время войны - нельзя? возможно потому, что первоочередной целью является не победа над вирусом, а что-то другое, типа, сохранить\вывести бабло, остаться при власти и т.п.
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12.10.2020 12:19 Ответить
Сейчас нельзя, потому что изменился баланс между "общественное благо" и "личные права и свободы", если в СССР отдавали приоритет первому при полном игнорировании вторых, то сейчас всё наоборот и об "общественном благе" никто не думает и не вспоминает. Нет только власти, вот вообще все, всё население страны о таких странных вещах предпочитает забыть. Массовое игнорирование карантинных норм - как раз из этой оперы. "Мне работать/детей кормить/etc надо" - и всё, эта универсальная отговорка на все случаи жизни.
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12.10.2020 20:09 Ответить
Так тут начинается вся муть с научными подходами и методиками организации эксперимента, а также с интерпретацией выводов. Для начала - как определить, жив ли вирус через 40 дней? Единственный достоверный метод - попытаться им заразить человека отпадает по моральным соображениям. А заразить какого-нибудь мышонка или цыпленка не получится - уж очень специфический это вирус. И вот тут в дело вступают косвенные методы - по наличию РНК вируса в пробах, по количеству РНК на единицу поверхности, по наличию специфических белков оболочки вируса, много их, несть числа. Но все они дают очень сильно приближенный результат, поэтому даже исследования, проведенные по одной методике, дают сильные отличия. Но ведь и методик исследования можно придумать множество, а каждый ученый непременно желает придумать свою собственную, имени себя. В результате все эти исследования имеют больше научный, чем прикладной характер, и грубо говоря, делаются исключительно для удовлетворения любопытства ученых. Странно, что до сих пор находятся люди, которые не понимают, как работает наука...
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12.10.2020 04:47 Ответить
да вряд ли так все сложно. основной показатель активности вируса - его размножение. неужели нет какой-то "питательной среды" посмотреть состав до \ после, и нужно прям только живое тело? синтезировать новый вирус\антивирус - это конечно проблематично, но определить наличие\активность, причем в лабораторных условиях (а не сразу для миллионов человек) наверняка можно без проблем.
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12.10.2020 12:42 Ответить
Ну вот реально сложно, с ковидом - особенно. Он в человеке заражает только очень узкий класс клеток, вырастить из них искусственную ткань для тестов наверно можно, вот только мы ещё не научились решать столь сложные задачи. Если научимся, то вместо того, чтобы вирусы тестировать, проще будет заново руки/ноги и прочие органы выращивать в пробирке и пересаживать живому человеку. Это я для того, чтобы примерно была понятна степень сложности задачи.
PS Ах да, небольшое пояснение для совсем уж далеких от темы. Вирус - он неживой, для него нет "питательной среды". Есть клетки-хозяева, в который вирус может внедрить свой генетический код и тем самым заставить клетку репродуцировать его. Вне этих клеток вирус - это просто комок белков, иногда покрытый липидной оболочкой. Он не размножается сам вот вообще никак, не двигается, не есть, не дышит, не спит и не ходит в туалет.
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12.10.2020 20:04 Ответить
По мойму тем кто ездит в общественном транспорте и тем более метро уже пофиг должны быть ваши советы что можно брать в руки а что нельзя. Там друг другу в морду дышат вирусом и соплями прямо и без посредников.
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11.10.2020 23:54 Ответить
Ох і пугалки. Любому пересічномому громадянину сказати, що лікуванння вартує 30 косарів, і у нас вже ніхто не хворіє. Крім успішних чиновників і їхніх геніальних родичів.
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11.10.2020 23:56 Ответить
или показывать по ТВ каждый день онлайн-репортажи из реанимации где корчатся больные коронавирусом. Кстати кто не знает то лечение коронавируса столько же опасно и бьет по организму как и сам коронавирус. У меня знакомый чуть не сдох на 6 день от таблеток которые дают чтобы убивать ету инфекцию. Получил сильный удар по почках и сердцу, хотя до етого времени не жаловался вообще на них.
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12.10.2020 00:15 Ответить
Вы абсолютно правы! Многие месяц лежат под вентиляцией и не могут пойти на улучшение .... тратят на какие то таблетки по 500 баксов за сеанс ....а толку ....не особо ... просто поддерживают человека в живом состоянии .... в других более критичных случаях - смерть.
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12.10.2020 00:18 Ответить
Не допоможе. У тих, хто корчиться - 30 косарів є, раз вони там вже лежать. А наші бабусі загартовані.
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12.10.2020 00:23 Ответить
На телевізорі COVID-19 зберігається більше ніж 7 міс. Перевірив і дослідив особисто
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12.10.2020 00:05 Ответить
Походу нас спасёт только это.
https://m.facebook.com/groups/986804208118953?view=permalink&id=2333418196790874
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12.10.2020 00:19 Ответить
Мобільники, пластик і гроші: коронавірус може жити на деяких поверхнях 28 днів - Цензор.НЕТ 1571
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12.10.2020 00:19 Ответить
Ложиш деньги в кулек и на кассе просто даешь кассиру хай сама берет сколько надо. Там и карточка с нарисованным пинкодом. И телефон.
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12.10.2020 00:26 Ответить
"НЕ ВЕРЮ!" (с) Станиславский.
Ни слова не сказали о самом ГЛАВНОМ факторе выживания вируса, о ВЛАЖНОСТИ!
В сухой среде время жизни вируса сокращается в сотни раз.
При 60% влажности и лёгком сквозняке любая поверхность полностью высыхает за десять минут.
А у них, небось образцы тестировались в герметично закрытых чашках Петри с бульонно-желатиновым высевом.
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12.10.2020 00:27 Ответить
Какие чашки Петри с бульоном, это ВИРУС, он фактически неживой и ему пофиг на твой бульон. Не путай с бактериями. И влажность вирусам в достаточной мере пофиг, внутри него почти нет воды, и нечему высыхать. А наружная оболочка достаточно прочна, чтобы белки не денатурировали в обычных условиях.
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12.10.2020 04:56 Ответить
А какие модели смартфонов наиболее опасны? Жду сообщений, что наиболее современные и дорогие модели меньше подвержены Ковиду, а также разработку антивируса AntiCOVID-2020.
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12.10.2020 00:30 Ответить
Специальное антиковидное стекло на смартфон очень помогает. Да.
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12.10.2020 00:37 Ответить
та не дай бог . Всё , капец . Следующий вирус - будет добивать тех , - кто на кассе платил наличкой . ))
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12.10.2020 00:34 Ответить
Вирус, являющийся носителем болезни COVID-19
**********
***! Журналісти зробили відкриття, - вірус не є причиною хвороби, - він є тільки її носієм!
Тобто, у хвороби не вірусна природа. А яка тоді?
Певно, якесь демонське прокляття, або навроки лихого ока.
Капець. Які тільки дебіли пишуть новини.
А тупий плебс навіть не помічає, як йому відвертим гамном мажуть по вухах...
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12.10.2020 00:55 Ответить
Цікаво те, що на сьогодні в світі ще немає точного методу локалізації і дослідження цього вірусу під мікроскопом. То як дослідники можуть триндіти про такі дивні речі, як тривалість життя віруса (якого не можуть вловити) на різних предметах?..
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12.10.2020 01:50 Ответить
"вирус способен жить"

Вирус не способен жить, так как он не является живым организмом, это просто молекула в липидной оболочке. Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров.
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12.10.2020 02:45 Ответить
"Ученые изнасиловали журналиста" (с)
Я в кругу своего общения пытался провести эксперимент, насколько люди вообще воспринимают информацию, что вне живого организма вирусы - это просто статичный комок молекул и живым строго говоря его назвать нельзя. Эксперимент показал, что практически у всех стоит четкий барьер "как это неживой, он же размножается!" И рассказы о том, что сам он размножаться вот вообще не может и не умеет, просто блокируются вторым посылом "а ему для размножения требуется благоприятная среда внутри человеческого организма". Вот второе заблуждение вообще никак развеять не получается, биохимия слишком сложна для понимания обычного обывателя.
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12.10.2020 05:03 Ответить
Отличная отмазка. Почему не платил по счётам? Боялся в руки кредитку и деньги взять.
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12.10.2020 03:42 Ответить
Уже из вируса делают бактерию, а там скажут что он спит всю зиму в берлоге. Какие 28 дней, включите мозги у вируса нет такой защиты как у бактерии, которая сама есть живая клетка, у вирусов это набор ДНК, РНК и только тонкая липидная или белковая оболочка, которая мгновенно разрушается от лучей солнца, повышенной или пониженной температуры, детергентов и .д.т. Кому то хочется посеять панику и получить свои хотелки в виде дохода, политических уступок, продажи вакцин и.д.
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12.10.2020 06:47 Ответить
Ну, всё же не мгновенно, зависит от внешних факторов. Мне вот непонятно, почему к примеру пишут, что на полированных металлических и стеклянных поверхностях вирус живет дольше, чем на ткани и бумаге, по логике должно было бы быть наоборот. И кому это выгодно, что так пишут, тоже в общем-то непонятно.
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12.10.2020 20:13 Ответить
Зачем СМИ в последнее время раздувают истерию?
Указ повысить количество тестируемых в 2,5 раза - значит будут публиковать в отчетах бессимптомных.
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12.10.2020 09:01 Ответить
Сколько не повышай количество по взмаху руки чиновника, а все равно люди по неделе ждут своих результатов. А за неделю ты или уже и выздороветь успеешь, или умереть. У меня сын попытался сдать тесты. За деньги. Потому что потерял нюх. Плюнул на всё и пришел домой, сказал да ну их нафиг, потому что очередь на пару часов. Кстати, съездил в метро в масочке, почихал на окружающих. Вы там его случайно не встречали ?
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12.10.2020 20:17 Ответить
У меня шурин приболел, температура 38 и не чувствует вкуса. Пока не заключил договор, к врачу не допустили. 4 дня проходил осмотры, сдавал анализы, флюорографию ... В конце взяли на корону, 3 дня ждал результат - положительный. Скольких он перезаразил, пока ездил в поликлинику, сдавал анализы?
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13.10.2020 09:23 Ответить
Ну что Цензор, а слабо самому прочитать первоисточник? Почему не написали одно из главных условий выживания вируса "В ТЕМНОТЕ". Вот так и рождаются полуфейковые ровости...
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12.10.2020 09:21 Ответить
 
 