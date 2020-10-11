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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Количество задержанных сегодня в Беларуси на акциях протеста превысило 475 человек, - правозащитники

Количество задержанных сегодня в Беларуси на акциях протеста превысило 475 человек, - правозащитники

Белорусские правозащитники по состоянию на 23:55 заявляют о 476 задержанных на воскресных акциях протеста.

Список обнародован на сайте правозащитного центра "Вясна", передает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованным данным, среди задержанных - десятки журналистов. Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.

Список постоянно обновляется по ссылке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Беларуси против участников протестов применили водометы и свето-шумовые гранаты, людей жестко задерживают и бьют дубинками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что у стелы "Минск - город-герой" произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков, было много задержанных. Также собравшихся демонстрантов избивали "неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками)". Для разгона протестующих в Минске использовали водометы с красящей водой.

В столицу Беларуси Минск стянута военная и спецтехника. В том числе, были замечены бронемашины с пулеметом. Были закрыты 4 станции метро в центре Минска, после начала марша – еще две. Также были проблемы с интернетом. Происходили задержания журналистов.

Акции протеста и задержания проходили и в других городах Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) правозащитники (678) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+4
Не с удовольствием а накрашенные и с шариками. В знак протеста.
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12.10.2020 00:16 Ответить
+3
Беларусы ... это как груша для омона ... нахрен выходить на улицу если ты на ней нихрена не решаешь ??? сиди дома ... Лукашенко весь в цветах и плясках ржот над стадом идиотов ...
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11.10.2020 23:59 Ответить
+3
болотный раб самый послушный и покладистый. когда лукавый разошлет им повестки с требованием прийти в болотный полицайкомиссариат для утопления в менцком болоте, рабы с удовольствием пойдут туда и в очередь выстроятся.
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12.10.2020 00:05 Ответить
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Беларусы ... это как груша для омона ... нахрен выходить на улицу если ты на ней нихрена не решаешь ??? сиди дома ... Лукашенко весь в цветах и плясках ржот над стадом идиотов ...
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11.10.2020 23:59 Ответить
болотный раб самый послушный и покладистый. когда лукавый разошлет им повестки с требованием прийти в болотный полицайкомиссариат для утопления в менцком болоте, рабы с удовольствием пойдут туда и в очередь выстроятся.
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12.10.2020 00:05 Ответить
Не с удовольствием а накрашенные и с шариками. В знак протеста.
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12.10.2020 00:16 Ответить
Таракану все ближе и ближе светит Гаага.
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12.10.2020 00:00 Ответить
Его даже в санкционный список Европа не внесла. Какая Гаага? Будет править пока Колю не поставит. На ментов деньги Вова Пу даст.
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12.10.2020 00:15 Ответить
Беларусь же малонаселенная страна. Там вообще люди вне тюрьмы остались?
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12.10.2020 00:02 Ответить
конечно остались - цырики и вертухаи которые рабов пакуют и охраняют.
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12.10.2020 00:08 Ответить
ОМОН очень быстро соображает, когда его начинают убивать. Пока их не убивают, они с удовольствием избивают,пытают,убивают.
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12.10.2020 00:03 Ответить
Белоруссия идёт своим, уникальным путём.
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12.10.2020 00:08 Ответить
...раком в автозак)... уникально)
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12.10.2020 00:21 Ответить
Белоруссия ? что это за страна такая ? Есть Беларусь .
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12.10.2020 01:58 Ответить
Замучают ментов. У них скоро руки поодпадают дубинкой махать. Придется наш беркут из Макшании посылать на подмогу.
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12.10.2020 00:13 Ответить
они там давно тренируются
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12.10.2020 01:59 Ответить
КНДР и Беларусь братские народы. Прости Господи.
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12.10.2020 00:16 Ответить
До 5 ноября Лука может быть легитимным президентом, после этого все его права президента анулируются.
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12.10.2020 00:16 Ответить
Бросьте эти фантазии. Кловун у нас тоже президент.
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12.10.2020 00:17 Ответить
Мир признал выборы в Беларуссии фальцифицированными, у Лукашенко его президентские полномочия истекают 5 ноября, а там дальше будет интереснее.
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12.10.2020 00:19 Ответить
Ходять-бродять-чуму водять.
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12.10.2020 00:18 Ответить
Поки у вас не згорів жоден автозак - всі ваші потуги нікчемні.
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12.10.2020 00:26 Ответить
Чего вы так на беларуссов гоните, у них такая тактика, каждое воскресенье водить хороводы.
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12.10.2020 00:28 Ответить
Нажаль правління "Лукаша" за весь цей час так вплинуло на білоруський народ що при теперішній ситуації що виникла вони не можуть нічого протиставити диктатору крім кольорових кульок, квітів та пісень. Щкода людей, бо через їх "безхребетність" під кийками омона та у тюрмах страждають кращі представники нації.
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12.10.2020 00:33 Ответить
деньги на зарплату омон от кремля скоро закончатся
хаос на подходе
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12.10.2020 02:02 Ответить
чем меньшее количество протестующих, тем больше задержаний. Уже и сам лука приперся в СИЗО КГБ, чтобы дать хорошую статистику по сидельцам.
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12.10.2020 00:42 Ответить
А я в ступоре. Беларусы идут на убой за то, шобы не бацька, а Света любила и дальше хутина
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12.10.2020 04:29 Ответить
Білорусам мітинги були потрібні для того аби знайти однодумців і перевірити один одного у бойових умовах. Тепер це пройдений етап. Необхідно створювати осередки спротиву і планувати наступні кроки, можливо уходити у підпілля. На теперішньому історичному етапі історія із мітингами себе вичерпала.
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12.10.2020 07:34 Ответить
 
 