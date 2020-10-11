Количество задержанных сегодня в Беларуси на акциях протеста превысило 475 человек, - правозащитники
Белорусские правозащитники по состоянию на 23:55 заявляют о 476 задержанных на воскресных акциях протеста.
Список обнародован на сайте правозащитного центра "Вясна", передает Цензор.НЕТ.
Согласно опубликованным данным, среди задержанных - десятки журналистов. Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.
Список постоянно обновляется по ссылке.
Ранее сообщалось, что у стелы "Минск - город-герой" произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков, было много задержанных. Также собравшихся демонстрантов избивали "неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками)". Для разгона протестующих в Минске использовали водометы с красящей водой.
В столицу Беларуси Минск стянута военная и спецтехника. В том числе, были замечены бронемашины с пулеметом. Были закрыты 4 станции метро в центре Минска, после начала марша – еще две. Также были проблемы с интернетом. Происходили задержания журналистов.
Акции протеста и задержания проходили и в других городах Беларуси.
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