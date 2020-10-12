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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала

Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала

По словам президента США Дональда Трампа, у него появился иммунитет к коронавирусной болезни. Он советует врачам применять в больницах тот же коктейль из антител, который помог ему.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News 11 октября, что после перенесенного COVID-19 стал невосприимчив к коронавирусу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Похоже, у меня иммунитет, поэтому я могу выйти из подвала, что я бы сделал в любом случае", – сказал глава Белого дома.

Он собирается активно участвовать в избирательной кампании.

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"Президент находится в отличной форме, чтобы сражаться в битвах. Я победил этот безумный, ужасный китайский вирус. Прошел наибольшие испытания, и я в отличной форме. Должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", – заявил Трамп.

Он особо отметил коктейль из антител от фирмы Regeneron, который ему ввели 2 октября – в период острой фазы COVID-19. По мнению Трампа, коктейль следует распространить их по больницам страны.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день сообщил, что президент больше не заразен.

Автор: 

карантин (16729) США (27316) Трамп Дональд (5839) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А болел ли Трамп? Вот в чем вопрос...
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12.10.2020 00:28 Ответить
+9
Да и кто сказал что вирус китайский? Ниукого не закралось подозрение что первыми о вакцине против ковида заявили кацапы?
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12.10.2020 00:30 Ответить
+5
Не правда. Первым чемпионом в борьбе с коронавирусом себя объявил ЗЕ.

А еще ЗЕ теперь пожары умеет тушить лучше, чем в США
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12.10.2020 01:12 Ответить
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Не кажи гоп.
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12.10.2020 00:28 Ответить
А болел ли Трамп? Вот в чем вопрос...
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12.10.2020 00:28 Ответить
Я читала, что , возможно, таким оригинальным способом он хотел избежать провальных дебатов
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12.10.2020 07:04 Ответить
"болезнь" у трампа появилась исключительно, чтобы прекратить его участие в дебатах, еще одни и он похоронит себя заживо
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12.10.2020 07:11 Ответить
Трамп победил коронавирус, коронавирус победил мозг Трампа
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12.10.2020 00:28 Ответить
Не правда. Первым чемпионом в борьбе с коронавирусом себя объявил ЗЕ.

А еще ЗЕ теперь пожары умеет тушить лучше, чем в США
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12.10.2020 01:12 Ответить
Наглядно видим чтоу человек не сразу может сам осознать что коронавирус повредил его мозг
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12.10.2020 00:29 Ответить
його мізки були подряпані ще до того, коронавірус з тими мізками нічого не зміг зробити, бо вони чавунні
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12.10.2020 01:20 Ответить
за 100 тис косарів, можна і гідрантів воскрешати.
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12.10.2020 00:30 Ответить
Да и кто сказал что вирус китайский? Ниукого не закралось подозрение что первыми о вакцине против ковида заявили кацапы?
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12.10.2020 00:30 Ответить
Вакцины уже есть у многих. Просто кацапы оказались самыми *************** нетерпеливыми и не стали ждать результатов клинических испытаний, в отличии от других.
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12.10.2020 08:21 Ответить
Шо ж ты,фраер, сдал назад от вторых дебатов? И, до речи, сейчас пропозиция Рыжего за тест на наркотические вещества перед дебатами - как никогда актуальна
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12.10.2020 00:33 Ответить
Извиняюсь, но эпитеты относительно интеллекта Трампа (точнее, его полного отсутствия) давно уже иссякли…(с)
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12.10.2020 00:33 Ответить
Ох не зарекался бы... Есть множество случаев повторных заболеваний. А я слышал даже о трёх заражениях у одного человека за пол года.
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12.10.2020 00:33 Ответить
Перед выборами сейчас это модно болеть кандидатам коронавирусом, в Украине тоже самое.
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12.10.2020 00:40 Ответить
Из подвала пусть бы и не выходил, надо будет разгрести все то, что натворил сей державный муж, когда не был еще в подвале.
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12.10.2020 00:41 Ответить
Ржавый гораздо тупее, чем я думал...
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12.10.2020 01:03 Ответить
Молодец. Трамп 2020!
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12.10.2020 01:07 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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12.10.2020 01:17 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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12.10.2020 01:22 Ответить
Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала - Цензор.НЕТ 4758 https://censor.net/ru/user/470316

я тебе не мальчик. сколько тебе лет мальчик под русским прокси?
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
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12.10.2020 01:25 Ответить
я не палюсь, я просто на тебя и твое мнение абсолютно нахезать. я не руссий и не дебил.
а вот лично ты палящийся и русский, и дебил.
я выиграл.
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12.10.2020 01:33 Ответить
Успокойся. Не пропускай прием лекарств, а то санитары побьют.
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12.10.2020 01:37 Ответить
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
так, что ещё раз прочти само себе "Успокойся. Не пропускай прием лекарств, а то санитары побьют. "
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12.10.2020 01:39 Ответить
пшло вон, больное животное.
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12.10.2020 01:41 Ответить
ты знаешь заранее, какой ответ получишь и всё же пишешь.
значит тебе нравится получать своё же гуано назад. не буду отказывать тебе в удовольствии.
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
так, что ещё раз прочти само себе: "пшло вон, больное животное."
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12.10.2020 05:27 Ответить
Ну если на каждого больного потратить по 100 тысяч долларов... То конечно они все будут чувствовать себя хорошо. А вообще, все эти призывы раздавать всем больным лекарства перед выборами, попахивает подкупом избирателей.
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12.10.2020 01:09 Ответить
шо то быстро он от Меланьи вырвался - недоглядела...
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12.10.2020 01:10 Ответить
В их семье альфа-самка Иванка.

Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала - Цензор.НЕТ 4998
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12.10.2020 01:38 Ответить
краще б ти в том підвалі залишився
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12.10.2020 01:18 Ответить
Показательно что демократы предпочитают молчать о вмешательстве китайцев в выборы. Ведь китайцы против Трампа.
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12.10.2020 01:28 Ответить
Показательно, шо русские трампоиды до сих пор тупо отрицают вмешательство страны-помойки в выборы 2016 на стороне Рыжего.
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12.10.2020 01:35 Ответить
То что тоталитарные режимы вмешиваются в выборы в свободных странах этим никого не удивишь. Ну наплодили фейковых групп в мордокниге, запустили всякую пропаганду для дебилов. Не стоит преувеличивать их влияние.
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12.10.2020 03:38 Ответить
Угу.Тем более, шо ты распространяешь те же самые фейки, шо и русня.
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12.10.2020 04:45 Ответить
Зато это мое мнение основанное на собственной аналитике. А то что русня пишет то же самое, так может они поумнели? 😬
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12.10.2020 07:57 Ответить
История семьи Дональда Трампа - один из самых невероятных примеров успешной иммиграции
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12.10.2020 01:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wI5-gH8oVO4 Кто такой Дональд Трамп? Из иммигрантов в президенты | Документальный фильм Би-би-си
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12.10.2020 01:31 Ответить
Не вірте цьому брехуну, він скоріше за все і не хворів, а просто відволікав спільноту після програшу на дебатах.
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12.10.2020 01:36 Ответить
не, ты лучше посиди там еще..до выборов..
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12.10.2020 01:47 Ответить
Всех би так лечили.
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12.10.2020 03:07 Ответить
Трамп - красавчик )
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12.10.2020 03:46 Ответить
Трампычу вторую каденцию,пусть доваливает Путлера и его шайку гопников
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12.10.2020 05:09 Ответить
с таким "доваливанием" у ***** и его шайки гопников есть все шансы умереть от старости
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12.10.2020 07:14 Ответить
Держись Федорыч. Не болей.
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12.10.2020 08:16 Ответить
Трам забыл озвучить стоимость такого коктейля и какое количество таких доз возможно вообще произвести. Лишний раз показал, как ему плевать на всех, кроме себя любимого.
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12.10.2020 08:18 Ответить
З якого бодуна вірус став "Китайський", а де доктори Барік, Фаучі, Дасзак, Фергісон і інші "герої" пандемії. Дональд чомусь забув. З боку Китаю джійсно є одна сіра миша яка співпрацювкала з товаришами з США і ними ж фінансувалась до квітня 2020 панянка доктор Ши Чжэньли і баба генерал-майор медичної служби НВАК Чен Вей, яка займалась вже боротьбою з тим, що створили ці аморали вчені для міжнародних фармкорпорацій і за їх гранти.
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12.10.2020 08:33 Ответить
Стільки ненависті до людини, яка бореться за те, щоби США не перетворились на черговий соціалістичний "рай"! Чим це можна пояснити, крім тотальної тупості анти-трампістів?
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12.10.2020 10:06 Ответить
" А был ли мальчик".. и "болел" ли на самом деле Трампопон..КлоВун и шарлатан больших подмостков. Большие сомнения, если даже не наоборот.
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12.10.2020 11:46 Ответить
 
 