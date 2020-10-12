Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала
По словам президента США Дональда Трампа, у него появился иммунитет к коронавирусной болезни. Он советует врачам применять в больницах тот же коктейль из антител, который помог ему.
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News 11 октября, что после перенесенного COVID-19 стал невосприимчив к коронавирусу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Похоже, у меня иммунитет, поэтому я могу выйти из подвала, что я бы сделал в любом случае", – сказал глава Белого дома.
Он собирается активно участвовать в избирательной кампании.
"Президент находится в отличной форме, чтобы сражаться в битвах. Я победил этот безумный, ужасный китайский вирус. Прошел наибольшие испытания, и я в отличной форме. Должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", – заявил Трамп.
Он особо отметил коктейль из антител от фирмы Regeneron, который ему ввели 2 октября – в период острой фазы COVID-19. По мнению Трампа, коктейль следует распространить их по больницам страны.
Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.
В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.
10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день сообщил, что президент больше не заразен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А еще ЗЕ теперь пожары умеет тушить лучше, чем в США
***************нетерпеливыми и не стали ждать результатов клинических испытаний, в отличии от других.
я тебе не мальчик. сколько тебе лет мальчик под русским прокси?
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
а вот лично ты палящийся и русский, и дебил.
я выиграл.
так, что ещё раз прочти само себе "Успокойся. Не пропускай прием лекарств, а то санитары побьют. "
значит тебе нравится получать своё же гуано назад. не буду отказывать тебе в удовольствии.
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
так, что ещё раз прочти само себе: "пшло вон, больное животное."