В Минске с начала протестов к ответственности привлекли почти 3 тыс. человек, - прокурор Лаврухин

В Минске за весь период послевыборных акций протеста к административной ответственности привлечено около 3 тыс. человек, а также расследуется порядка 250 уголовных дел.

Об этом заявил прокурор города Минска Олег Лаврухин в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"...Были массовые задержания в период пиковых событий - ночь 9-10 августа, 11, 12 августа и последующие дни... И на сегодняшний день только по Минску к административной ответственности за весь этот период привлечено около 3 тыс. человек", - заявил прокурор города.

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"Из них две трети, как правило, - наказание в виде ареста, а остальные - более тысячи человек - это административные штрафы по статье 23.34", - отметил Лаврухин.

Кроме того, он заявил, что на сегодня в производстве органов предварительного следствия находится порядка 250 уголовных дел, связанных как с "участием в массовых беспорядках" (ст. 293 УК), так и сопутствующих (связанные с неповиновением, оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работника милиции; связанные с остановкой движения общественного транспорта). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений", - добавил Лаврухин.

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