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Новости Коронавирус и карантин
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Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным

Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным

На юге Чили вспыхнула неожиданно сильная вторая волна эпидемии.

Ученые в Чили исследуют возможную мутацию коронавируса в регионе Южная Патагония, где в последние недели наблюдается необычайно масштабная вторая волна эпидемии. Доктор Марцело Наваррети (Marcelo Navarrete) из Университета Магальяна рассказал, что исследователи нашли "структурные изменения" в шипах тел вируса. По его словам, сейчас исследуется потенциальная мутация и ее влияние на человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Эти изменения по времени совпали с интенсивной второй волной эпидемии в регионе. "Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волны, которая достаточно интенсивна в регионе", — сказал Наваррети.

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Регион Магальянес в Чили — это в основном удаленная, устланная ледниками пустыня, с маленькими городками и региональным центром Пунта-Аренас, где наблюдались случаи всплеска COVID-19 в сентябре и октябре после первой волны в начале года. На регион приходится лишь 1% населения страны, однако сегодня там обнаружено почти 20% общего количества случаев заболевания в Чили, что свидетельствует о возможной мутации нового вируса. Больницы приближаются к полной заполненности в пострадавшем регионе. Чиновники министерства здравоохранения Чили заявили, что начали эвакуацию больных жителей региона в столицу Сантьяго.

Подобные изменения фиксируют и ученые за пределами Чили. Вирус может эволюционировать и приспосабливаться к человеку. В частности, предварительное исследование после двух волн эпидемии в городе Хьюстон (США) показало, что в недавних образцах доминировал более заразный штамм.

Наваррети признал, что подобные мутации могут наблюдаться повсюду, но полагает, что относительная изолированность и суровый климат Южной Патагонии могут усиливать их влияние.

Ученые полагают, что мутации могут сделать вирус более заразным, но не обязательно – более смертоносным. Мутации также необязательно будут снижать эффективность потенциальной вакцины.

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На сегодня Чили занимает 14 место по числу подтвержденных случаев коронавируса. Там зафиксировано 479 595 случаев, при том что население страны составляет 18,7 млн человек.

Автор: 

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Топ комментарии
+6
Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным - Цензор.НЕТ 5282
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12.10.2020 01:52 Ответить
+2
Tю. Никак не успокоятся фейкомётчики.
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12.10.2020 04:38 Ответить
+1
Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волныИсточник: https://censor.net/ru/n3224260

Це вже якась астрофізика пішла в хід.
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12.10.2020 02:08 Ответить
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Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным - Цензор.НЕТ 5282
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12.10.2020 01:52 Ответить
Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волныИсточник: https://censor.net/ru/n3224260

Це вже якась астрофізика пішла в хід.
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12.10.2020 02:08 Ответить
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12.10.2020 05:26 Ответить
Наверное я живу в Патагонии )
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12.10.2020 04:03 Ответить
Суровый климат и удалённость как раз уменьшает мутации а не увеличивает. Вот как просто наборами слов нагло врут.
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12.10.2020 04:17 Ответить
Вірус починає своє життя, як казав Бубочка, при 36,6С після чого підкидає дров в пічку і піднімає температуру до 40С.
До лампочки COVID-19 суворий клімат, він живе в термостаті!
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12.10.2020 06:48 Ответить
Каким образом?
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12.10.2020 08:05 Ответить
Tю. Никак не успокоятся фейкомётчики.
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12.10.2020 04:38 Ответить
Видимо, название местности (Патагония) располагает к появлению и мутации новых патагенов!
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12.10.2020 05:01 Ответить
Вирусологи говорят есди за полгода не заболел,значит выработался нужный иммунитет к этом чумке
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12.10.2020 05:06 Ответить
А если кашель полгода не проходит - то это туберкулез...
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12.10.2020 07:23 Ответить
больше заразность это ничего, если смертельность от него меньше.
многие могут переболеть очень заразным и слабым штаммом, что даст иммунитет
от более смертельного.
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12.10.2020 05:41 Ответить
Учеными https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239799 выявлено , что ковид гораздо менее смертелен, если у человека в организме достаточное кол-во витамина D.
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12.10.2020 07:44 Ответить
Профессор Паганель тоже Патагонию искал.
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12.10.2020 06:00 Ответить
Губить людей не пиво,губить людей вода...
На Камчатке живность морская не дохнеть уже месяц....
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12.10.2020 08:00 Ответить
Самі створили , самі і досліджують, як мило.
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12.10.2020 09:14 Ответить
 
 