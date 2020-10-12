Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным

На юге Чили вспыхнула неожиданно сильная вторая волна эпидемии.

Ученые в Чили исследуют возможную мутацию коронавируса в регионе Южная Патагония, где в последние недели наблюдается необычайно масштабная вторая волна эпидемии. Доктор Марцело Наваррети (Marcelo Navarrete) из Университета Магальяна рассказал, что исследователи нашли "структурные изменения" в шипах тел вируса. По его словам, сейчас исследуется потенциальная мутация и ее влияние на человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Эти изменения по времени совпали с интенсивной второй волной эпидемии в регионе. "Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волны, которая достаточно интенсивна в регионе", — сказал Наваррети.

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Регион Магальянес в Чили — это в основном удаленная, устланная ледниками пустыня, с маленькими городками и региональным центром Пунта-Аренас, где наблюдались случаи всплеска COVID-19 в сентябре и октябре после первой волны в начале года. На регион приходится лишь 1% населения страны, однако сегодня там обнаружено почти 20% общего количества случаев заболевания в Чили, что свидетельствует о возможной мутации нового вируса. Больницы приближаются к полной заполненности в пострадавшем регионе. Чиновники министерства здравоохранения Чили заявили, что начали эвакуацию больных жителей региона в столицу Сантьяго.

Подобные изменения фиксируют и ученые за пределами Чили. Вирус может эволюционировать и приспосабливаться к человеку. В частности, предварительное исследование после двух волн эпидемии в городе Хьюстон (США) показало, что в недавних образцах доминировал более заразный штамм.

Наваррети признал, что подобные мутации могут наблюдаться повсюду, но полагает, что относительная изолированность и суровый климат Южной Патагонии могут усиливать их влияние.

Ученые полагают, что мутации могут сделать вирус более заразным, но не обязательно – более смертоносным. Мутации также необязательно будут снижать эффективность потенциальной вакцины.

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На сегодня Чили занимает 14 место по числу подтвержденных случаев коронавируса. Там зафиксировано 479 595 случаев, при том что население страны составляет 18,7 млн человек.