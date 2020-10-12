Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным
На юге Чили вспыхнула неожиданно сильная вторая волна эпидемии.
Ученые в Чили исследуют возможную мутацию коронавируса в регионе Южная Патагония, где в последние недели наблюдается необычайно масштабная вторая волна эпидемии. Доктор Марцело Наваррети (Marcelo Navarrete) из Университета Магальяна рассказал, что исследователи нашли "структурные изменения" в шипах тел вируса. По его словам, сейчас исследуется потенциальная мутация и ее влияние на человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Эти изменения по времени совпали с интенсивной второй волной эпидемии в регионе. "Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волны, которая достаточно интенсивна в регионе", — сказал Наваррети.
Регион Магальянес в Чили — это в основном удаленная, устланная ледниками пустыня, с маленькими городками и региональным центром Пунта-Аренас, где наблюдались случаи всплеска COVID-19 в сентябре и октябре после первой волны в начале года. На регион приходится лишь 1% населения страны, однако сегодня там обнаружено почти 20% общего количества случаев заболевания в Чили, что свидетельствует о возможной мутации нового вируса. Больницы приближаются к полной заполненности в пострадавшем регионе. Чиновники министерства здравоохранения Чили заявили, что начали эвакуацию больных жителей региона в столицу Сантьяго.
Подобные изменения фиксируют и ученые за пределами Чили. Вирус может эволюционировать и приспосабливаться к человеку. В частности, предварительное исследование после двух волн эпидемии в городе Хьюстон (США) показало, что в недавних образцах доминировал более заразный штамм.
Наваррети признал, что подобные мутации могут наблюдаться повсюду, но полагает, что относительная изолированность и суровый климат Южной Патагонии могут усиливать их влияние.
Ученые полагают, что мутации могут сделать вирус более заразным, но не обязательно – более смертоносным. Мутации также необязательно будут снижать эффективность потенциальной вакцины.
На сегодня Чили занимает 14 место по числу подтвержденных случаев коронавируса. Там зафиксировано 479 595 случаев, при том что население страны составляет 18,7 млн человек.
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Це вже якась астрофізика пішла в хід.
До лампочки COVID-19 суворий клімат, він живе в термостаті!
многие могут переболеть очень заразным и слабым штаммом, что даст иммунитет
от более смертельного.
На Камчатке живность морская не дохнеть уже месяц....