Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны

Беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия режима Александра Лукашенко по отношению к протестующим гражданам Беларуси. Таким образом она отреагировала на события на протестах 11 октября.

Об этом Тихановская написала в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Тихановская назвала жестькую реакцию режима Лукашенко на протесты 11 октября "новым этапе насилия над беларусским народом". Она заявила о массовых избиениях и сотнях задержанных беларусов.

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"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать", - написала Тихановская.

Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

Белорусские правозащитники по состоянию на 01:50 12 октября заявляют о 525 задержанных на воскресных акциях протеста.