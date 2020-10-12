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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны

Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны

Беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия режима Александра Лукашенко по отношению к протестующим гражданам Беларуси. Таким образом она отреагировала на события на протестах 11 октября.

Об этом Тихановская написала в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Тихановская назвала жестькую реакцию режима Лукашенко на протесты 11 октября "новым этапе насилия над беларусским народом". Она заявила о массовых избиениях и сотнях задержанных беларусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Беларуси против участников протестов применили водометы и свето-шумовые гранаты, людей жестко задерживают и бьют дубинками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать", - написала Тихановская.

Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

Белорусские правозащитники по состоянию на 01:50 12 октября  заявляют о 525 задержанных на воскресных акциях протеста.

Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны 01

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+24
Ну на что они способны это изначально было понятно, а вот на шо вы способны кроме как побои принимать и бабские демонстрации проводить которые уже нарекли Тампакс революцией, вот это большой вопрос. Цветочки ОМОНОвцам купили, чучела??
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12.10.2020 02:04 Ответить
+14
А ты думаешь твой любимый фюрерок русни ***** на шо-то другое способен, курица безмозглая?
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12.10.2020 02:07 Ответить
+14
Нужно мирно с любовью к мусора Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 1037 Вас ******, а вы тупни шарики и цветочки. Продолжайте

Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 4762
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12.10.2020 02:41 Ответить
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Та уже заткнулась бы , все сРыгорачам пыню не поделят.
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12.10.2020 02:03 Ответить
Нужно мирно с любовью к мусора Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 1037 Вас ******, а вы тупни шарики и цветочки. Продолжайте

Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 4762
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12.10.2020 02:41 Ответить
Ага... Змагаються удвох, хто "Сонцеликого" у "міжжоп"я" краще поцілує... Прямо як "пана ПЖ", у фільмі "Кін-дза-дза"...
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12.10.2020 06:55 Ответить
Ну на что они способны это изначально было понятно, а вот на шо вы способны кроме как побои принимать и бабские демонстрации проводить которые уже нарекли Тампакс революцией, вот это большой вопрос. Цветочки ОМОНОвцам купили, чучела??
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12.10.2020 02:04 Ответить
Такой же тампаксовый почерк и в дальневосточных "революциях" , а омон их пакует... а омон их импотентов пакует ...
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12.10.2020 02:07 Ответить
Ну ты, лапатнiк, мне настрой з ранiцы падняу'!
Ты з украiнскай мовы ведаеш толькi "шо" - таму цябе Вольгiна ставiць у начную смену гадзiць. Бо непiсьменнае чмо - удзень цябе у'краiнцы пазнаюць як кацапа i казлiнай мордай па падлозе возяць.
Пра у'краiнцау' раней вы казалi "кастрюлеголовые", пра беларусау' зарас - " тампаксныя". Гэта у'се, на што вы, пуцiноiды здольныя? Вы гэтым жадаеце дэскрэдытаваць пратэсты - перад кiм, лапатнiкi?! Хiба перад такiмi-самымi па п'янi недаробленымi.
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12.10.2020 06:38 Ответить
дыскрэдытаваць
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12.10.2020 06:47 Ответить
"Чья-бы корова мычала, а твоя-б, молчала...". "Патріот ОАЦовський", ти знову "на зміну" заступив?... Ти що, до цих пір думаєш, що, корчачи з себе "суперпатріота", притягнеш на себе увагу? Там ми таких уже набачилися за стільки років, що у нас уже "імунітет"... Он, вчора один, на сраці "вишиванку" рвав, бо, бачите, йому мова не сподобалася... Нічого, розібралися... І з тобою білоруси розберуться... І знання білоруської мови не допоможе...
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12.10.2020 07:05 Ответить
Папрау' здароу'е баярай - аптэка у'жо напэу'на адчынiлася.
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12.10.2020 07:11 Ответить
Ти про моє здоров"я не переживай... Про своє думай, "псевдопатріот"...
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12.10.2020 08:20 Ответить
А ты думаешь твой любимый фюрерок русни ***** на шо-то другое способен, курица безмозглая?
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12.10.2020 02:07 Ответить
Бери шинель , иди домой - вы знаете шо делать.
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12.10.2020 02:09 Ответить
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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12.10.2020 07:06 Ответить
на цветах экономили дурачки . принесли б ментам букеты подороже может не так сильно люлей накидали
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12.10.2020 02:10 Ответить
Їм треба підносить такі букети, як у Празі, в 1942-му, Гейдріху піднесли!... Буде результативніше...
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12.10.2020 07:08 Ответить
Пыня скололся на нашем Майдане, теперь не до жиру. Приказал жанчин - в игнор, не трогать, шобы и бацьку приструнить и не перегнуть палку. Боится выпустить ситуацию из-под контроля..
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12.10.2020 02:24 Ответить
_Тихановская таки дура... Ну при чём тут "способны", когда действия лукашонки и опричников определяются не способностью, а целью: удержать власть!
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12.10.2020 02:25 Ответить
Да неужели ты осознала?
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12.10.2020 04:00 Ответить
Білоруси (тільки чесно), невже ви і справді уявляєте, що повалення диктаторського режиму повинно виглядати саме так?
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12.10.2020 04:36 Ответить
Белорусы водят хороводы что бы свалить власть . Представим что режим упал и начал качаться от смеха . Посмеялся , поднялся и снова на ногах . Белорусы путают морковку с пальцем . ВАЛИТЬ режим нужно УДАРОМ , да так что бы тот уже не поднялся .
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12.10.2020 04:50 Ответить
Финансовая полиция США заблокировала банковскую систему Ирана.А почему не РАБссии вонючки?
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12.10.2020 04:56 Ответить
Лукашеску выпустит Бабарико из тюряги.Тихановской ничего не светит.Путлеру нужен Бабарико
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12.10.2020 05:01 Ответить
Если бы путлеру нужен был бы именно Бабарыко, он бы уже давно был бы на свободе, так же, как и вагнеровцы. Видимо, что-то идёт не так...
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12.10.2020 12:54 Ответить
И, кстати, Тихоновская никогда и не претендовала на сие кресло. Предвыборная программа Тихоновский имела всего два пункта:
1. Освобождение всех (подчёркиваю ВСЕХ) политзаключенных.
2. Новые выборы при их участии (а это не только Бабарыко) и без нынешнего ублюдка.
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12.10.2020 13:00 Ответить
верно сказала.
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12.10.2020 05:35 Ответить
Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 3001
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12.10.2020 05:47 Ответить
Та пох,всеравно через 7 лет ихнее ОПЗЖ победит,бессмысленные страдания.
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12.10.2020 06:35 Ответить
цікава думка.... , більше того, можливий сценарій який стане реальністю, принаймі, дуже скоро дізнаємось.
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12.10.2020 09:32 Ответить
Дипломатия - это наше все, как говорит украинский МИД. Надо Путину звонить, а что делать.
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12.10.2020 06:45 Ответить
То есть до вас начинает доходить, что красная таблетка становится....реальной.
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12.10.2020 07:11 Ответить
Матерому диктатору Лукашенко проиграть какой то "безмозглой домашней курице" - это же потеря себя среди таких же диктаторов как он. Отсюда такое бешенство и садизм.
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12.10.2020 07:19 Ответить
Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 6151....
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12.10.2020 07:34 Ответить
Митенька-лугандонец а ти яким чином відносишся до бандерівців?!
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12.10.2020 07:51 Ответить
К путяте съезди, попроси, что б полегче бил...
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12.10.2020 07:53 Ответить
Таки вона невиправна ідійотка.
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12.10.2020 08:03 Ответить
Невже їй ще не дійшло, що ці "протести" цікаві "декому" лише за наявності русофобської істерії?
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12.10.2020 08:25 Ответить
Я думаю, что в Минск сейчас российский ОМОН на учения отправляют.
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12.10.2020 08:27 Ответить
Мы тоже так думаем, а насколько это правда - ХЗ. Здесь и своих ублюдков, как оказалось,хватает в ОМОНе.
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12.10.2020 13:05 Ответить
А еще у вас наверняка окопались наши бывшие беркутовцы, которые не в Москву сбежали. Вот эти, по памяти поражения, как раз и могут быть самыми жестокими.
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12.10.2020 14:34 Ответить
То есть мадам Тихановская просто констатировала факт. Не организовала нацию на спасение, не скоординировала действия для организации безопасности, а просто....ну что ж нас избивают....это факт! Интересный выбор белых русов.
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12.10.2020 08:39 Ответить
Не "нас", а "их".

Сама-то Тихановская здриснула и с безопасного расстояния рисуется, как может. БОРЦЫЦА!!!
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12.10.2020 10:10 Ответить
Цветов,цветов больше цветов!!!
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12.10.2020 09:16 Ответить
Пиши ***** письма мелким почерком, дура.
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12.10.2020 10:08 Ответить
пойди отчмойкай у ху...ла. можэт паможэт
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12.10.2020 10:50 Ответить
Невже квіти закінчились?
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12.10.2020 11:05 Ответить
За то Лукашенко провел " встречу" в оппозицией ( в застенках СИЗО), а может назвать это проще - допрос.
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12.10.2020 11:39 Ответить
Те, с кем это животное иммитировало *круглый стол в застенках КГБ*, к оппозиции не имеют ни какого отношения.
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12.10.2020 13:09 Ответить
 
 