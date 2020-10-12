Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны
Беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия режима Александра Лукашенко по отношению к протестующим гражданам Беларуси. Таким образом она отреагировала на события на протестах 11 октября.
Об этом Тихановская написала в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Тихановская назвала жестькую реакцию режима Лукашенко на протесты 11 октября "новым этапе насилия над беларусским народом". Она заявила о массовых избиениях и сотнях задержанных беларусов.
"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать", - написала Тихановская.
Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.
Белорусские правозащитники по состоянию на 01:50 12 октября заявляют о 525 задержанных на воскресных акциях протеста.
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Ты з украiнскай мовы ведаеш толькi "шо" - таму цябе Вольгiна ставiць у начную смену гадзiць. Бо непiсьменнае чмо - удзень цябе у'краiнцы пазнаюць як кацапа i казлiнай мордай па падлозе возяць.
Пра у'краiнцау' раней вы казалi "кастрюлеголовые", пра беларусау' зарас - " тампаксныя". Гэта у'се, на што вы, пуцiноiды здольныя? Вы гэтым жадаеце дэскрэдытаваць пратэсты - перад кiм, лапатнiкi?! Хiба перад такiмi-самымi па п'янi недаробленымi.
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
1. Освобождение всех (подчёркиваю ВСЕХ) политзаключенных.
2. Новые выборы при их участии (а это не только Бабарыко) и без нынешнего ублюдка.
Сама-то Тихановская здриснула и с безопасного расстояния рисуется, как может. БОРЦЫЦА!!!