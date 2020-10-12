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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной"

С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в

9 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Он отметил: "С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Город Киев перешел в оранжевую зону!

К красной зоне будут отнесены:

- город Канев Черкасской области;

- город Сумы Сумской области.

в оранжевую зону попали:

- город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

- города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;

- город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

- города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

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- город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

- город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

- город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

- города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Полтава и Миргород Полтавской области;

- города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чорткив, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манькивский, Монастирищенский, Смилянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- в города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;

- город Киев".

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
через 2-3 недели все будем в красной зоне. куча придурков до сих пор считает "корону" фейком, а другая куча придурков не может одеть маску, потому как она "ущемляет" его права.
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12.10.2020 08:18 Ответить
+3
А де ті троляки які тут хвацько писали що корона фейк? Зокрема Поедатель зябліков.
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12.10.2020 07:56 Ответить
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С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной" - Цензор.НЕТ 8522
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12.10.2020 07:32 Ответить
Медленно но уверенно все накроется женским половым органом!
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12.10.2020 07:36 Ответить
Це ж який він має бути!
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12.10.2020 07:54 Ответить
Максимум на что ЗЕприматы способны
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12.10.2020 07:55 Ответить
А де ті троляки які тут хвацько писали що корона фейк? Зокрема Поедатель зябліков.
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12.10.2020 07:56 Ответить
через 2-3 недели все будем в красной зоне. куча придурков до сих пор считает "корону" фейком, а другая куча придурков не может одеть маску, потому как она "ущемляет" его права.
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12.10.2020 08:18 Ответить
Вы не доверяете владе которая давала свои обицянки. Всякое бывает не получилось. Но влада даже оправдыватся перед вами не хочет ей лень это делать. И вы готовы верить ей еще раз. Ну тогда ображайтесь тильке на себе, влада она такая какой вы ее сами сделали Брехливая. Но если она говорит что суслик есть тогда надо себя обмануть и ей поверить. Бо без вашей помощи она даже брехать не здатна.
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12.10.2020 08:31 Ответить
И шо интересно: те, хто не верил тратят десятки тысяч долларов, чтобы вылечиться за границей от несуществующей болезни. А у кого их нет, лучше верить в болезнь.
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12.10.2020 08:52 Ответить
"город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области"
Эй, министр. Нет такого района. Есть Днепровский.
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12.10.2020 09:23 Ответить
"- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;" - Зеленский ещё круче Хрущёва, всё укрупнил, оставил только три района, Хмельницкий, Каменец-Подольский и Шепетовский. Остальных районов уже нет.
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12.10.2020 10:05 Ответить
Львів. Двоє (!) людей на ШВЛ (один після авто-аварії). В реанімаціях - 7 людей з позитивними тестами на ковід, проте, з зовсім різними захворюваннями.

На Топольній у лікарні швидкої допомоги дурдом, місць нема у всіх відділеннях, бо ці придурки відтяли половину лікарні "під коронавірус" - і вона стоїть пуста.

Така правда і нема на то ради.
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12.10.2020 11:51 Ответить
 
 