С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной"
9 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Он отметил: "С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Город Киев перешел в оранжевую зону!
К красной зоне будут отнесены:
- город Канев Черкасской области;
- город Сумы Сумской области.
в оранжевую зону попали:
- город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;
- города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;
- город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;
- города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
- город Николаев и Николаевский район Николаевской области;
- города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Полтава и Миргород Полтавской области;
- города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чорткив, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манькивский, Монастирищенский, Смилянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- в города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;
- город Киев".
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Эй, министр. Нет такого района. Есть Днепровский.
На Топольній у лікарні швидкої допомоги дурдом, місць нема у всіх відділеннях, бо ці придурки відтяли половину лікарні "під коронавірус" - і вона стоїть пуста.
Така правда і нема на то ради.