Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Так, вблизи Марьинки противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность российских наемников из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.
"С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки", - добавили в штабе.
На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
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А за сентябрь и 10 дней октября в Киев , Днепр и дажэ в ГЕРМАНИЮ отправлялись БОРТЫ с ранеными ......????????????? ..
Это -
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КАК ПОНИМАТЬ ? ...
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Военнослужещие МАССОВО болеют и НЕ ОСТОРОЖНО ПОВОДЯТЬСЯ с ОРУЖИЕМ ?? ,
ах да... мины еще при ПОРОШЕНКО ? . . .
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Если перепрозировать дЕРМАТССКУЮ " философию" ,- на нормальный язык , .
То дЕрмак заявил -- - -
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ХВАТЬТЬ ВИНИТЬ РОССИЮ ,
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ДАВАЙТЕ ОБСЫРАТЬ УКРАИНССКУЮ АРМИЮ..
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
https://censor.net/ru/news/3224211/prakticheski_vse_privlechennye_k_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_sotrudniki_spetsslujb_uvoleny_im_shyut
а теперь так же стоят на позициях и боевых потерь пять в месяц - это зрада, конечно же.
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ
Сегодня, накануне Дня защитника Украины, на Краснопольском кладбище Днепра почтили память воинов, павших в войне с российским агрессором.
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