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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Марьинки противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность российских наемников из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: за два месяца наемники РФ 130 раз нарушили перемирие на Донбассе и 21 раз использовали запрещенные беспилотники

"С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки", - добавили в штабе.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС 01

обстрел (28205) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7385
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12.10.2020 07:33 Ответить
+4
Після виборів обстрілів буде по 300-400. Просто зараз ***** не хоче псувати Зеленському рейтинг перед виборами. А оці поодинокі постріли- то щоб Вовік не розслаблявся і пам'ятав хто його пердолить і годує.
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12.10.2020 07:40 Ответить
+2
УРА! ПЕРЕМИРИЕ ДЕЙСТВУЕТ!
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12.10.2020 07:33 Ответить
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УРА! ПЕРЕМИРИЕ ДЕЙСТВУЕТ!
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12.10.2020 07:33 Ответить
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7385
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12.10.2020 07:33 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1031
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12.10.2020 20:16 Ответить
Після виборів обстрілів буде по 300-400. Просто зараз ***** не хоче псувати Зеленському рейтинг перед виборами. А оці поодинокі постріли- то щоб Вовік не розслаблявся і пам'ятав хто його пердолить і годує.
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12.10.2020 07:40 Ответить
Проверим.
Ждать уже недолго осталось.
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12.10.2020 08:17 Ответить
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12.10.2020 07:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3224211/prakticheski_vse_privlechennye_k_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_sotrudniki_spetsslujb_uvoleny_im_shyut
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12.10.2020 08:58 Ответить
tut vodki net
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12.10.2020 07:53 Ответить
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12.10.2020 07:52 Ответить
Видео про Мавзолейных крыс на Донбассе столько в инете,что в Голливуде столько фильмов не сняли с дня его основания.Но быдло КГБиста упорно вкючает дурака ....ИХТАМНЕТ...
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12.10.2020 07:49 Ответить
Боевых потерь НЕТ ? ..
А за сентябрь и 10 дней октября в Киев , Днепр и дажэ в ГЕРМАНИЮ отправлялись БОРТЫ с ранеными ......????????????? ..
Это -
-
КАК ПОНИМАТЬ ? ...
.
Военнослужещие МАССОВО болеют и НЕ ОСТОРОЖНО ПОВОДЯТЬСЯ с ОРУЖИЕМ ?? ,
ах да... мины еще при ПОРОШЕНКО ? . . .
.


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12.10.2020 08:00 Ответить
Все живы и это - хорошо.
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12.10.2020 08:15 Ответить
Все живы ?
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12.10.2020 08:22 Ответить
https://censor.net/ru/news/3224263/vrag_za_sutki_chetyre_raza_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_boevyh_poter_i_raneniyi_net/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74814410
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12.10.2020 08:25 Ответить
І знову ніякої реакції, взагалі ніякої. Постріляли, не зачепили і тихенько раді, як солоденькі! Таке враження, що на лінії зіткнення у сніжки граються!!! Так і виникає поганяло «терпіло»
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12.10.2020 08:17 Ответить
На днях...
Если перепрозировать дЕРМАТССКУЮ " философию" ,- на нормальный язык , .
То дЕрмак заявил -- - -
-
ХВАТЬТЬ ВИНИТЬ РОССИЮ ,
.
ДАВАЙТЕ ОБСЫРАТЬ УКРАИНССКУЮ АРМИЮ..
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12.10.2020 08:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
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12.10.2020 17:59 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 360
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12.10.2020 08:27 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1264
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12.10.2020 08:28 Ответить
-
https://censor.net/ru/news/3224211/prakticheski_vse_privlechennye_k_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_sotrudniki_spetsslujb_uvoleny_im_shyut
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12.10.2020 08:56 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2770
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12.10.2020 09:00 Ответить
вот когда годами стояли на позициях и боевых потерь было тридцать в месяц -була перемога.
а теперь так же стоят на позициях и боевых потерь пять в месяц - это зрада, конечно же.
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12.10.2020 09:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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12.10.2020 17:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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12.10.2020 17:55 Ответить
НЕТ доверия к паркетным псевдогенералам зеленского и как и этому, прости господи, главнокомандующему.
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ
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12.10.2020 18:09 Ответить
//
Сегодня, накануне Дня защитника Украины, на Краснопольском кладбище Днепра почтили память воинов, павших в войне с российским агрессором.

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6207

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Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1296

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Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4954

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Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5963

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12.10.2020 21:56 Ответить
 
 