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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 81 тыс. человек, число заболевших превысило 37,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 81 тыс. человек, число заболевших превысило 37,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 октября в мире зарегистрировали 278 013 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 874 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 37 748 234 случаев инфицирования, из них 278 013 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 081 443 человека, из них 3 874 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 81 тыс. человек, число заболевших превысило 37,7 млн 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 28,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной"

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 81 тыс. человек, число заболевших превысило 37,7 млн 02

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зараз потрібне введення повного карантину, щоб розвантажити лікарні. Але перед виборами влада не піде на такий крок.
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12.10.2020 07:58 Ответить
Корона фейк.(Дупатут Шахов)
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12.10.2020 08:09 Ответить
Вы ж сразу начнёте хороводы за отмену карантина.
А потом, снова, начнёте кричать об его ужесточении.
А потом, снова, хороводы.
И так до бесконечности.
Нытьё - ваше жизненное кредо.
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12.10.2020 08:23 Ответить
На этом же сайте можно увидеть и другую статистику. Летальность по закрытым случаям 10/04-20 22,53%, а по состоянию на 11/10-20 - 3,67%. Падение более, чем в 6 раз.
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12.10.2020 08:12 Ответить
 
 