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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заверил украинских студентов, что их не будут принудительно выселять из общежитий, несмотря на то, что те являются одними из мест распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал Шкарлет.

Он отметил, что в официальном документе Минобразования содержится рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", - добавил и.о. министра.

COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно 01

карантин (16729) общежитие (167) студенты (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+2
Де Секта Недоумків відкопує такі екземпляри? Шкарлет, Дубілет і прочая, прочая.
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12.10.2020 08:06 Ответить
+1
Виганяти не будуть. Але ректори-корупціонери і коменданти знайдуть спосіб на цьому заробити
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12.10.2020 08:05 Ответить
+1
COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно - Цензор.НЕТ 6337
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12.10.2020 08:07 Ответить
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Виганяти не будуть. Але ректори-корупціонери і коменданти знайдуть спосіб на цьому заробити
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12.10.2020 08:05 Ответить
Де Секта Недоумків відкопує такі екземпляри? Шкарлет, Дубілет і прочая, прочая.
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12.10.2020 08:06 Ответить
там вся зеленая рать, как на подбор. Биомусор
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12.10.2020 10:21 Ответить
COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно - Цензор.НЕТ 6337
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12.10.2020 08:07 Ответить
91 хана совку, округляем = 100грм
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12.10.2020 16:45 Ответить
Весною ректори виселяли студентів, навіть іноземних (хоча їм в Україні більше ніде жити!), і відключали будинки гуртожитків від опалення, таким чином зберігаючи кошти.
Тепер, якщо там буде навіть п'ять-десять чоловік залишиться, вони не зможуть це зробити, а заставити платити за опалення студентів, які там в цей час не живуть, ректори не зможуть.
І звідки виші будуть брати кошти?
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12.10.2020 08:32 Ответить
В одному з вузів Франківська вже оплатили проживання за три місяці наперед.
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12.10.2020 09:47 Ответить
Примусово виселять не будуть... Просто не включать опалення, а до того-ж, почнуть усувать неполадки з водопроводом і електрозабезпеченням...
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12.10.2020 08:35 Ответить
Ага, "добооаольно-обязательно": санврач сказал "надо", молодежь ответила "есть"!
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12.10.2020 08:36 Ответить
Студенти подавайте позови до суду. Нехай ці владні остолопи вам повертають кошти за зірвану програму навчання. Нехай викладачі, ректори, проректори сидять теж дома, але без заплат.
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12.10.2020 08:38 Ответить
Юноши и девушки, настойчиво овладевайте друг другом! (первомайский спич)
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12.10.2020 08:50 Ответить
Сколько лет тюрьмы тем, кто будет выселять?
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12.10.2020 08:50 Ответить
 
 