COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заверил украинских студентов, что их не будут принудительно выселять из общежитий, несмотря на то, что те являются одними из мест распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал Шкарлет.

Он отметил, что в официальном документе Минобразования содержится рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).

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"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", - добавил и.о. министра.