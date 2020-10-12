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Новости Языковой вопрос
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Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба

Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба

Глава МИД рассказал турецкому телеканалу о языковой ситуации в восточной Украине и о том, есть ли ограничения на использование русского языка в стране.

Восточная Украина – смешанная среда для украинского и русского языков, а СМИ стоит быть аккуратнее в формулировках вопросов об "ограничениях" в использовании последнего, так как даже вопросами можно распространить опасную дезинформацию. Об этом в эфире стамбульского канала TRT Russian сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, он родился на востоке Украины и проводил там большую часть школьных каникул.

"Так что я жил в смешанной среде. Будет преувеличением сказать, что восточная Украина – это только русский язык. Все зависит от местности. В Сумах, да, говорят по-русски, но если переехать в ближайшее село – люди говорят уже на украинском. Поэтому, я бы не сказал, что восток Украины – русскоязычный", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд

Далее у ведущего и главы МИД состоялся такой диалог:

Кулеба: Единственный государственный язык – украинский. Все другие можно практиковать и использовать в рамках законов и международных обязательств. Поэтому нет нужды обсуждать ограничения...

Ведущий: То есть, вы выступаете за ограничения в части использования русского?

Кулеба: Какие ограничения? О каких ограничениях идет речь?

Ведущий: Русский не используется в правительственных учреждениях, школах, университетах...

Кулеба: Во-первых, таких ограничений нет, так как правительство Украины – это правительство Украины, и мы используем украинский язык, потому что это государственный язык Украины. Во-вторых, моя дочь ходит в школу, где она разговаривает по-украински, по-французски и свободно по-русски, это зависит от выбора языка, на котором вы общаетесь с собеседником. При получении госуслуг следует использовать государственный язык. Когда получаете образование, оно предоставляется в соответствии с законом, когда определенная часть предметов преподается на украинском, а другая – на русском или других языках нацменьшинств в Украине. Поэтому я бы просил быть осторожнее с формулировками, потому что даже ваши вопросы об ограничениях могут дезинформировать ваших зрителей.

Автор: 

язык (3780) русский язык (581) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
У абизян горе.

От COVID скончался автор гимна "ЛНР" и "министр" | Роман Мирою

Чума 21 века COVID-19 довершает то, что не смогли сделать украинские пули и правосудие с пособниками российских оккупантов.Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 87
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12.10.2020 08:41 Ответить
+9
Никакой разницы, у нас и по-венгерски,по-молдавски районы разговаривают. Хватит мусолить язык, вначале со страной разберитесь. Проблем нет? У вас может да, а народ в диком ужасе от правления...
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12.10.2020 08:34 Ответить
+9
Я бы сказал що на востоке похер на каком языке говорит ватник и коллаборант. И Харьков почему то Вова Пу не захотел взять в Ордлу. И ватный скот в Славянске вне зависимости от языка голосует за Штепу. Таких там большенство.
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12.10.2020 08:38 Ответить
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Никакой разницы, у нас и по-венгерски,по-молдавски районы разговаривают. Хватит мусолить язык, вначале со страной разберитесь. Проблем нет? У вас может да, а народ в диком ужасе от правления...
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12.10.2020 08:34 Ответить
Кулеба мог бы спросить, почему в турецких госучреждениях не используют курдский язык?
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12.10.2020 11:03 Ответить
100%!
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12.10.2020 17:43 Ответить
Я бы сказал що на востоке похер на каком языке говорит ватник и коллаборант. И Харьков почему то Вова Пу не захотел взять в Ордлу. И ватный скот в Славянске вне зависимости от языка голосует за Штепу. Таких там большенство.
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12.10.2020 08:38 Ответить
Харків він хотів, але ватноголові отримали неочікуваний опір від ультрас та молоді.
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12.10.2020 09:00 Ответить
А шо скажет наш еще не дохлый Кернес? Как они с Допкиным организовывали ХНР, как потом Харьков голосовал за этого предателя. Неужели вы думаете шо Аваков зачистив горсовет смог бы противостоять Вове Пу, который бы захотел там ХНР?
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12.10.2020 09:10 Ответить
Скоріше від вінницького "ягуару" під керівництвом Авакова
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12.10.2020 17:44 Ответить
Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах.
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12.10.2020 08:38 Ответить
Я бы сказал не русскоязычных ,а суржиковых
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12.10.2020 08:39 Ответить
Языки - - НАСТОЛЬКО ВЗАИМОПОНИМАЕМЫЕ , что второй - не нужэн ..
Разве что для УМСТВЕННОотсталых.


.
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12.10.2020 08:41 Ответить
У абизян горе.

От COVID скончался автор гимна "ЛНР" и "министр" | Роман Мирою

Чума 21 века COVID-19 довершает то, что не смогли сделать украинские пули и правосудие с пособниками российских оккупантов.Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 87
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12.10.2020 08:41 Ответить
Та хіба там тільки один автор гімна, - ціла купа.
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12.10.2020 09:23 Ответить
земля ему стекловатой !
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12.10.2020 10:53 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4283310-kachura-obedynenye-s-opzzh-neyzbezhno Качура: Объединение СН с ОПЗЖ неизбежно
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12.10.2020 08:44 Ответить
наконец Моника открыла личеко
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12.10.2020 08:46 Ответить
Я с Юга Украины , у нас в быту разговаривают на смешанном украино-русском языке
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12.10.2020 08:48 Ответить
Шоу, про твою абрикосівку та те, що ти з Херсону, відомо всім.
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12.10.2020 09:06 Ответить
Сумы, Полтава, Чернигов, Киев - это как раз и есть настоящая Украина.
Остальные - примазавшиеся.
Они же турки !! Им не понять.
Квоты - это не ограничения! Квоты это вседозволенность.
А "пнуть" русскоязычного - не разжигание межнациональной вражды а патриотизм.
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12.10.2020 08:49 Ответить
Та ти шо!!!... Шевченко "в гробу перевертається...". Виявляється, "знавець української мови", "Паротяг", визнав його "примазавшимся"... А це нічого, що середньодніпровський і брацлавський діалекти служать основою української літературної мови? А це "смуга" із Полтавської (Котляревський, Панас Мирний), Черкаської (Шевченко), півдня Київської (Нечуй-левицький), півдня Житомирської (Леся Українка), Вінницької(Марко Вовчок, Олена Пчілка, Михайло Коцюбинський) областей... Ти хоч думай, що пишеш...
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12.10.2020 09:29 Ответить
Речь в статье про восток!
А Шевченко, это тот художник (маляр), который большую часть жизни прожил в росии?
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12.10.2020 09:33 Ответить
Ні, це той "маляр", у якого більше пам"ятників по світу, ніж зображень Будди... І на основі мови якого сформувалась українська літературна... (Я, між іншим, пишу тобі саме нею...) А ти "бекаєш" кацапською...
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12.10.2020 09:42 Ответить
Не уважая чужой язык или культуру - иначе не будут уважать твои.
Почему маляр в кавычках? Шевченко считал себя маляром, писал благодарность маляру Брюллову... Я писал диплом в художественной школе по творчеству Тараса Григорьевича.
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12.10.2020 11:19 Ответить
Ну і що, що диплом? А у Зеленського - диплом юриста... А щодо "поваги", то хто ж у нас виявив неповагу до 2/3 українського народу? До Волині, Закарпаття, Галичини, Таврії, Поділля, Наддніпрянщини, Буджаку?... Я? Чи той, хто їх визнав "прмазавшимися?
Ось що я тобі скажу словами Пушкіна, "художник" (так і хочеться букву "Й" вставить:

"Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!"
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12.10.2020 12:04 Ответить
Додам, щоб ти знав - я зараз живу на Чернігівщині... І ЯКОЮ мовою тут говорять, знаю прекрасно... Північ - українсько-білорусько-російська суміш, сам Чернігів - український "суржик", і лише десь від Сосниці, Борзни, Ніжина, з"являється нормальна українська мова...
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12.10.2020 10:46 Ответить
На Донбасс начали завозить РАБссинянцев после амнистии Лаврентия Берия летом 1953 года,до этого там рюцких было очень мало....
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12.10.2020 08:52 Ответить
Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9260Изучать рюцкае наречие начали совсем недавно...
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12.10.2020 08:56 Ответить
Зе - фейк, тому перед зе-смертю (виборами) підійде для обмусолювання б/я інша тема)))
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12.10.2020 08:57 Ответить
ОП за Жопу вылазит с болота
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12.10.2020 08:59 Ответить
Вяликий африканский поэт Алексашка Пушкин придумал рюсскае наречие переведя с болгарского многие народнные словечки болгарского народа,также переведя с француского,немецкого и английского языков многие вещи,поскольку Алексашка был грамотным чуваком...
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12.10.2020 09:00 Ответить
Не мели дурниць... Мова - не горщик, за день не виліпиш... ******* мова російська почала формування ще при Батьку Петра І, коли з України стали запрошувать масово випускників Києво-Могилянської академії, як в якості священників, так і дяків (які тоді використовувалися в якості діловодів-канцеляристів). При посиленні централізації Петру знадобилися грамотні люди. Відкрив школи... Як ти думаєш, хто там почав викладання грамоти? З цього і почалося... Саме тому і пишуть росіяни, фактично, по-українськи, а говорять у відповідності з своєю фонетикою... Остаточно літературна російська сформувалася в часи Миколи І... (при Грибоєдові, Пушкіні...).
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12.10.2020 09:39 Ответить
доминирование в бытовом межличностном общении "рускамана языка" в Харьковском регионе, связано с тем, что при Кравчуке, Кучме, Ющенко и Януковиче, более 20 лет была негласная пропаганда именно "русского языка" и связанного с ней "русской культуры", и гнобление украинского языка и украинской культуры как "сельской, как более недоразвитой в сравнени с русской" (это тезисы россиянской пропаганды)..
Если следующие 20 лет в Харьковской области будет постоянная политика украинизации и доминирования украинского языка и культуры над остальными языками, то через 20 лет большинство населения Харькова будут общаться на украинском языке..
Коллективное сознание управляемо, и государственная власть и общество, должны поработать 20 лет, что бы в 2040 году получить в Харькове 85-90% украиномовных граждан..
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12.10.2020 09:03 Ответить
Мля, поработаем 20 лет, Харьков станет украиномовным и вот тогда мы запануемо! Придурки хватит мусолить эту тему!
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12.10.2020 09:17 Ответить
сЫрожа, срыгни в туман и не отсвечивай!
для тебя, тупого идиота, объясняю на пальцах: со времен Совка, и после 1991 года и по сей день, идет борьба за идентичность: Кацапы стремятся навязать нам свою идентичность и сделать нас "русскими" и сделать нас часть "рускавага мира", в котором Москва-Кремль, РПЦ, и другие атрибуты Московии, должны стать сакральными символами нашего мировоззрения, и мы (по замыслу Мацквы") должны устыдиться своего украинства, и стать русскими..
нас приучают стыдиться своего природного языка, своей природной идентичности, и предлагают нам мировоззренческую миграцию (стать русским).. для этого в Мацкве создали организацию "Россотрудничество", которая занималась и по сей день занимается в странах экс-Совка распространением идей "русскавага мира".. и вместе с ней эту дрянь распространяет РПЦ и её филиал УПЦ МП..
сЫрожа!!! продай компутер и купи себе мозги, если ты этого не понимаешь и не замечаешь..
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12.10.2020 09:33 Ответить
ты сЫрожа, не просто тупой!.. ты еще и гордишся этим..
придурок!!! продай компутер и купи себе мозги!!!
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12.10.2020 09:51 Ответить
Подгорает? Да, тролль? Нервишки сдают? Значит осознаешь, что ты дебил. Уже хорошо.
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12.10.2020 11:31 Ответить
"Сірожа", якби ти був тим, чий прапорець я бачу на екрані, я б тобі сказав "Котакбас! Котакты жеме!", але так як ти "гость с Лахты", то скажу простіше - "Гуляй, Вася..."
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12.10.2020 10:29 Ответить
Суржикоязычный: у кацапов - «что», у хохлів - «що», а тут - «шо».
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12.10.2020 09:05 Ответить
Национальности русский не было в СССре дохлом до 1932 года....с вводом паспорта ссср появилась графа национальность....стишок Маяковского о паспорте появился почти одновременно....
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12.10.2020 09:06 Ответить
Мокшандия и Украина это 2 совершенно разных народа....
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12.10.2020 09:15 Ответить
Что там в Турции "в правительственных учреждениях ..."?
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12.10.2020 09:18 Ответить
На РАБссии жил даже такой народец как Джагатаи.... между Доном и Окой,на остальной части меряне,мордва и прочие чуваши татары калмыки монголы.......
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12.10.2020 09:21 Ответить
Ану, кинь мені посилання, щоб і я знав, що це за народ, "джагатаї"... Бо щось Гугл не дає інформації... Тільки про правителя з династії Чингізидів з таким ім"ям...
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12.10.2020 10:11 Ответить
В другій половині 18 століття, (зовсім недавно появилася росія), англомовні США ведуть війну за незалежність, з англомовною Британською імперією.
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12.10.2020 09:28 Ответить
Так уже "обмежуємо, так уже ж "обмежуємо язик", що навіть суд зобов*язав президента виступати державною мовою! В якій державі ще таке було?!
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12.10.2020 09:29 Ответить
Человек живет в своем маленьком вымышленном мирке. Ничего страшного в этом нет. Живет, и пусть себе живет. Если бы не одно "но". Этот неадекват является чиновником очень высокого ранга, говорит от лица Украины, принимает решения, которые влияют на жизнь огромного количества людей.
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12.10.2020 09:41 Ответить
"Всі покою щиро прагнуть" ...,Гетьман Іван Мазепа написав цю Думу у ХХVII cторіччі,коли Пушкиным и прочими Лермонтовыми и не пахло....
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12.10.2020 09:42 Ответить
17 -му сторіччі...перепрошую...
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12.10.2020 09:43 Ответить
Без проблєм..
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12.10.2020 09:52 Ответить
В Днепре - суржик, смесь русского, украинского и идиш(проживало до 50% евреев). Ребёнком, родители отправили к деду в село, под Воронеж, а там все говорят на певучей мове!!! У меня был шок. Так коммунисты "нарезали" республики, закладывая мины замедленного действия. Украину они ополовинили. А на Донбасс, да, завозили человеческие отбросы со всей империи для работы на шахтах, формируя резервации с отрицательной селекцией. ********** янелох - продукт этой селекции, как и его "выборци". Политика ликвидации Украины проводимая ВСЕМИ ************* до 2014 года дала результат - нормальные люди выезжают, а остаётся... 73%. Украина стремительно деградирует. Образование уничтожено, работы нет, пропаганда "рюськага" продажными СМИ, массовые репрессии фискалов, дебильная налоговая политика оставшаяся со времён совка. И толпа предателей у "руля". Грустно...
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12.10.2020 09:47 Ответить
Правду сказал, как житель востока подтверждаю,и никаких изменений не нужно, государственный язык украинский и это всегда всех устраивало.
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12.10.2020 09:47 Ответить
Хай краще турки розкажуть як вони захищають мови нац. меншин:курдську,вірменську,грецьку ,кримсько татарську,а то таке враження що це брав інтерв'ю рос пропагандист.
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12.10.2020 09:57 Ответить
Не знаю, на своей малой родине, в одном из райцентров на Днепропетровщине, я узнал о существовании т.н. "русского " языка только когда пошел в школу. Бабушки и дедушки вообще говорили исключительно на украинском языке, аналогичным такому же в соседних Полтавщине и Кировоградчине.
Та и в Днепре русскоязычный в основном центр окружает почти украиноязычная среда.

Или Днепр - не Восток?
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12.10.2020 10:16 Ответить
Настоящий украинский только на западе. А большинство типа "украиномовных" фактически говорит на русском украинскими словами.
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12.10.2020 11:26 Ответить
Ага... Саме тому мені старий дідок, колишній учитель, на залізничному вокзалі Чопа, сказав: "О, паночку, як ви файно українською розмовляєте... У нас так не вміють... Багато мадярщини, полонізмів...".
Якщо не тямиш, кацапчику, то не мели дурниць...
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12.10.2020 12:57 Ответить
А это очень просто проверить. Попробуйте перевести на русский в гугле носителей настоящего украинского. В каждом втором предложении получается несуразица. А ваш дурацкий суржик переводит почти безупречно.
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12.10.2020 13:36 Ответить
Пояснюю для ідіотів: в Гугл закладена так звана "сталінська" лексика - після знищення політики "коренізації", була дана команда підготувать словники для найшвидшого "злиття" слов"янських мов. Цілий інститут працював над цією проблемою. Відбиралися слова-синоніми, що були найбільш близькі до російських аналогів. Синоніми, що різко відрізнялися, визнавалися "діалектизмами", "вульгаризмами" та "архаїзмами", і виключалися з словників... На основі цієї лексики вчилися учителі України більше півстоліття... А мова розвивалася за своїми законами... Потім цю лексику забили в Гугл. І тепер він видає вам, кацапам, "технічний переклад", а не справжню українську мову...На цьому ви, кацапи, тут і "палитеся"...
"Жьора, бьют не по паспогту!... Бьют по могде!!!..."
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12.10.2020 14:06 Ответить
"говорит на русском украинскими словами"
----------

Это на России говорят на русском украинскими словами - триколор, колобок, прапорщик и т.д. Ещё расставляют все точки над Ї.
Где вас таких грамотных набирают?
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12.10.2020 13:10 Ответить
На помийницях Южнава Бутово...
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12.10.2020 13:23 Ответить
Точніше, "Южнава Бутава"...
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12.10.2020 13:24 Ответить
І, бачиш, сученя кацапське навіть за роз"яснення не подякувало... А я ж йому "розжував і в рот поклав", майже толерантно...
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12.10.2020 18:32 Ответить
От только не надо. Я говорил именно о литературном классическом украинском, в селах - без вариантов! Настоящий на западе - это где? Если на западе Днепропетровщины (Пятихатки, Петриковка, Царичанка и т.д.), то да настоящий и есть. В Прикарпатье? Ну, такое...
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12.10.2020 13:35 Ответить
То же самое на юге - областной центр русскоязычный, область украиноязычная.
Поэтому так называемый "русскоязычный юговосток" - фейк кацапской пропаганды.
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12.10.2020 11:45 Ответить
нет никакой проблемы языка в Украине, ПТН ХЛО на всех языках звучит одинаково!
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12.10.2020 10:18 Ответить
Скорее можно назвать " суржикоязычный", ну какой там к ч--ты русский или украинский..., на чистом русском или украинском там не кто не говорит и не розмовляє.
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12.10.2020 10:30 Ответить
его искусственно делали прокремлевским и с молчаливого согласия киева, ну в прочем как и сейчас, кэш с донбасса капает не только артистам цирка и клоуну, но и их холуям.
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12.10.2020 11:32 Ответить
Вообще-то, как мне кажется, Сумы и Донецк это разные "востоки". По количеству населения город сопоставим с Горловкой, а вся Сумская область с одним Донецком.
Поскольку Донбасс индустриальный регион, то, до распада СССР, съезжались в него как добровольно на заработки, так и сосланные "на химию", со всех сторон и всяких национальностей. Ну а языком межнационального общения в СССР, как всем известно, был русский язык. В общем, промышленные районы Донбасса объективно - русскоязычные исторически(в новейшей истории). Хотя это совершенно не означает, что это земли исконно русские и РСФСРские или теперь РФские.
Беда не в том сколько в стране государственных языков, беда в том, что этот вопрос всеми(!) используется только для борьбы с политическими конкурентами и прорыва во власть, ну а прорвавшимся уже и не до политики, им нужно - одним "пилить бюджетные деньги", а другим "пиляти бюджетні кошти". И такие установки у всех "политиков", от сельсоветов до ВР.
Это касается всех власть имущих, але особливо хотілося б нагадати завзятим борцям за "тотальну й нещадну українізацію" - згадайте Тараса Григоровича та його "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".
Украинский язык, и не только в Донбассе, а и по всей Украине, нужно не навязывать, а предлагать "потребителям".
Скажем установлен максимальный налог на прибыль, к примеру, 30%. Предприятия и организации, чей документооборот(весь, и внутренний тоже) ведется на украинском языке, таблички на дверях, доски объявлений, информационные щиты, вывески на украинском, работники, как минимум управленческие, говорят на украинском - налог платят 20%. У кого на украинском только документооборот, те 25%, ну а те у кого челюсть русскоязычная и мозги "не той систеиы" - платят 30%.
Ну и дальше по той же схеме - в супермаркете персонал украиноязычный? - значит НДС платишь не 20%, а 18 например. Пришел в банк за кредитом, заполнил документы на украинском - годовой процент по кредиту 10%, челюсть не та? да ради бога - годовой процент 13.

Бл@дь ... кому я всё это рассказываю, если там поголовно:
- А шо б ти зробив, якби став царем?
- Та шо, нацарював би рублів 100 і втік ....
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12.10.2020 11:52 Ответить
Взагалі-то, "Хіба ревуть воли, як ясла повні", написав не "Тарас Григорович", а "Панас Якович", тобто, не ТГ. Шевченко, а П. Я. Рудченко (Панас Мирний)
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12.10.2020 13:03 Ответить
Вибачте, вже дуже багато часу пройшло коли я ходив до школи(русскоязычной), тому й вийшов такий ляп.
Але суті, це не міняє, як мінімум це ж не русскій Пушкін писав, а українець.
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12.10.2020 13:37 Ответить
Буває... Тут ще й не такі "перли" спливають, тільки на відміну від Вас, кидаються, отримавши зауваження, "очі видирать"...
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12.10.2020 13:57 Ответить
 
 