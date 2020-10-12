Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба

Глава МИД рассказал турецкому телеканалу о языковой ситуации в восточной Украине и о том, есть ли ограничения на использование русского языка в стране.

Восточная Украина – смешанная среда для украинского и русского языков, а СМИ стоит быть аккуратнее в формулировках вопросов об "ограничениях" в использовании последнего, так как даже вопросами можно распространить опасную дезинформацию. Об этом в эфире стамбульского канала TRT Russian сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, он родился на востоке Украины и проводил там большую часть школьных каникул.

"Так что я жил в смешанной среде. Будет преувеличением сказать, что восточная Украина – это только русский язык. Все зависит от местности. В Сумах, да, говорят по-русски, но если переехать в ближайшее село – люди говорят уже на украинском. Поэтому, я бы не сказал, что восток Украины – русскоязычный", – заявил он.

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Далее у ведущего и главы МИД состоялся такой диалог:

Кулеба: Единственный государственный язык – украинский. Все другие можно практиковать и использовать в рамках законов и международных обязательств. Поэтому нет нужды обсуждать ограничения...

Ведущий: То есть, вы выступаете за ограничения в части использования русского?

Кулеба: Какие ограничения? О каких ограничениях идет речь?

Ведущий: Русский не используется в правительственных учреждениях, школах, университетах...

Кулеба: Во-первых, таких ограничений нет, так как правительство Украины – это правительство Украины, и мы используем украинский язык, потому что это государственный язык Украины. Во-вторых, моя дочь ходит в школу, где она разговаривает по-украински, по-французски и свободно по-русски, это зависит от выбора языка, на котором вы общаетесь с собеседником. При получении госуслуг следует использовать государственный язык. Когда получаете образование, оно предоставляется в соответствии с законом, когда определенная часть предметов преподается на украинском, а другая – на русском или других языках нацменьшинств в Украине. Поэтому я бы просил быть осторожнее с формулировками, потому что даже ваши вопросы об ограничениях могут дезинформировать ваших зрителей.