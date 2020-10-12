Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба
Глава МИД рассказал турецкому телеканалу о языковой ситуации в восточной Украине и о том, есть ли ограничения на использование русского языка в стране.
Восточная Украина – смешанная среда для украинского и русского языков, а СМИ стоит быть аккуратнее в формулировках вопросов об "ограничениях" в использовании последнего, так как даже вопросами можно распространить опасную дезинформацию. Об этом в эфире стамбульского канала TRT Russian сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, он родился на востоке Украины и проводил там большую часть школьных каникул.
"Так что я жил в смешанной среде. Будет преувеличением сказать, что восточная Украина – это только русский язык. Все зависит от местности. В Сумах, да, говорят по-русски, но если переехать в ближайшее село – люди говорят уже на украинском. Поэтому, я бы не сказал, что восток Украины – русскоязычный", – заявил он.
Далее у ведущего и главы МИД состоялся такой диалог:
Кулеба: Единственный государственный язык – украинский. Все другие можно практиковать и использовать в рамках законов и международных обязательств. Поэтому нет нужды обсуждать ограничения...
Ведущий: То есть, вы выступаете за ограничения в части использования русского?
Кулеба: Какие ограничения? О каких ограничениях идет речь?
Ведущий: Русский не используется в правительственных учреждениях, школах, университетах...
Кулеба: Во-первых, таких ограничений нет, так как правительство Украины – это правительство Украины, и мы используем украинский язык, потому что это государственный язык Украины. Во-вторых, моя дочь ходит в школу, где она разговаривает по-украински, по-французски и свободно по-русски, это зависит от выбора языка, на котором вы общаетесь с собеседником. При получении госуслуг следует использовать государственный язык. Когда получаете образование, оно предоставляется в соответствии с законом, когда определенная часть предметов преподается на украинском, а другая – на русском или других языках нацменьшинств в Украине. Поэтому я бы просил быть осторожнее с формулировками, потому что даже ваши вопросы об ограничениях могут дезинформировать ваших зрителей.
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По русифікованих містах.
Разве что для УМСТВЕННОотсталых.
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От COVID скончался автор гимна "ЛНР" и "министр" | Роман Мирою
Чума 21 века COVID-19 довершает то, что не смогли сделать украинские пули и правосудие с пособниками российских оккупантов.
Остальные - примазавшиеся.
Они же турки !! Им не понять.
Квоты - это не ограничения! Квоты это вседозволенность.
А "пнуть" русскоязычного - не разжигание межнациональной вражды а патриотизм.
А Шевченко, это тот художник (маляр), который большую часть жизни прожил в росии?
Почему маляр в кавычках? Шевченко считал себя маляром, писал благодарность маляру Брюллову... Я писал диплом в художественной школе по творчеству Тараса Григорьевича.
Ось що я тобі скажу словами Пушкіна, "художник" (так і хочеться букву "Й" вставить:
"Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!"
Если следующие 20 лет в Харьковской области будет постоянная политика украинизации и доминирования украинского языка и культуры над остальными языками, то через 20 лет большинство населения Харькова будут общаться на украинском языке..
Коллективное сознание управляемо, и государственная власть и общество, должны поработать 20 лет, что бы в 2040 году получить в Харькове 85-90% украиномовных граждан..
для тебя, тупого идиота, объясняю на пальцах: со времен Совка, и после 1991 года и по сей день, идет борьба за идентичность: Кацапы стремятся навязать нам свою идентичность и сделать нас "русскими" и сделать нас часть "рускавага мира", в котором Москва-Кремль, РПЦ, и другие атрибуты Московии, должны стать сакральными символами нашего мировоззрения, и мы (по замыслу Мацквы") должны устыдиться своего украинства, и стать русскими..
нас приучают стыдиться своего природного языка, своей природной идентичности, и предлагают нам мировоззренческую миграцию (стать русским).. для этого в Мацкве создали организацию "Россотрудничество", которая занималась и по сей день занимается в странах экс-Совка распространением идей "русскавага мира".. и вместе с ней эту дрянь распространяет РПЦ и её филиал УПЦ МП..
сЫрожа!!! продай компутер и купи себе мозги, если ты этого не понимаешь и не замечаешь..
придурок!!! продай компутер и купи себе мозги!!!
Та и в Днепре русскоязычный в основном центр окружает почти украиноязычная среда.
Или Днепр - не Восток?
Якщо не тямиш, кацапчику, то не мели дурниць...
"Жьора, бьют не по паспогту!... Бьют по могде!!!..."
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Это на России говорят на русском украинскими словами - триколор, колобок, прапорщик и т.д. Ещё расставляют все точки над Ї.
Где вас таких грамотных набирают?
Поэтому так называемый "русскоязычный юговосток" - фейк кацапской пропаганды.
Поскольку Донбасс индустриальный регион, то, до распада СССР, съезжались в него как добровольно на заработки, так и сосланные "на химию", со всех сторон и всяких национальностей. Ну а языком межнационального общения в СССР, как всем известно, был русский язык. В общем, промышленные районы Донбасса объективно - русскоязычные исторически(в новейшей истории). Хотя это совершенно не означает, что это земли исконно русские и РСФСРские или теперь РФские.
Беда не в том сколько в стране государственных языков, беда в том, что этот вопрос всеми(!) используется только для борьбы с политическими конкурентами и прорыва во власть, ну а прорвавшимся уже и не до политики, им нужно - одним "пилить бюджетные деньги", а другим "пиляти бюджетні кошти". И такие установки у всех "политиков", от сельсоветов до ВР.
Это касается всех власть имущих, але особливо хотілося б нагадати завзятим борцям за "тотальну й нещадну українізацію" - згадайте Тараса Григоровича та його "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".
Украинский язык, и не только в Донбассе, а и по всей Украине, нужно не навязывать, а предлагать "потребителям".
Скажем установлен максимальный налог на прибыль, к примеру, 30%. Предприятия и организации, чей документооборот(весь, и внутренний тоже) ведется на украинском языке, таблички на дверях, доски объявлений, информационные щиты, вывески на украинском, работники, как минимум управленческие, говорят на украинском - налог платят 20%. У кого на украинском только документооборот, те 25%, ну а те у кого челюсть русскоязычная и мозги "не той систеиы" - платят 30%.
Ну и дальше по той же схеме - в супермаркете персонал украиноязычный? - значит НДС платишь не 20%, а 18 например. Пришел в банк за кредитом, заполнил документы на украинском - годовой процент по кредиту 10%, челюсть не та? да ради бога - годовой процент 13.
Бл@дь ... кому я всё это рассказываю, если там поголовно:
- А шо б ти зробив, якби став царем?
- Та шо, нацарював би рублів 100 і втік ....
Але суті, це не міняє, як мінімум це ж не русскій Пушкін писав, а українець.