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18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе

18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе

В Одессе 18-летний парень получил тяжелые термические ожоги всего тела при попытке сделать селфи на крыше товарного поезда станции Одесса-Западная.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Малиновский отдел полиции в г. Одессе.

Сообщается, что парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела с железнодорожной станции "Одесса-Западная". По предварительной информации, юношу ударило электрическим током на вагоне товарного поезда, куда он забрался, чтобы сделать селфи. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции. Они устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее квалификации.

Правоохранители в очередной раз предостерегли молодежь от таких необдуманных поступков: "Вы должны помнить, что на железной дороге током может ударить не только при касании проводов, но даже на расстоянии нескольких метров от них. Расплата за несколько сделанных фото неизбежна и слишком жесткая - это уродство и даже смерть".

Читайте на Цензор.НЕТ: 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Одесса (7953) поезд (1032) Нацполиция (16603)


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Топ комментарии
+14
18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе - Цензор.НЕТ 625
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12.10.2020 08:44 Ответить
+11
Премия дарвина
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12.10.2020 08:44 Ответить
+7
Для профилактики нужно выкладывать в тик-ток ролики с такими "погорельцами", чтоб хотя бы до некоторых дебилов, которые смотрят всю эту хрень было нагоядным примером их дебилизма!
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12.10.2020 08:54 Ответить
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Премия дарвина
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12.10.2020 08:44 Ответить
Причём тут Дарвин,?
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12.10.2020 11:01 Ответить
http://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Четай и учизь
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12.10.2020 11:24 Ответить
дубль два - при чём тут Дарвин?По ссылке антинаучный бред сивой кобылы.
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13.10.2020 00:19 Ответить
Если яйца отгорели, то таки да.
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12.10.2020 12:27 Ответить
18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе - Цензор.НЕТ 625
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12.10.2020 08:44 Ответить
Согласен. Естественный отбор.
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12.10.2020 10:01 Ответить
кто знает зачем они это делают?
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12.10.2020 08:46 Ответить
Для "випендрежу"... Один славиться тим, що в школі добре вчиться, інший - силою, третій - пикою красивою... А цьому теж захотілось чимось побахвалиться...
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12.10.2020 09:07 Ответить
Екстремальною засмагою?
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12.10.2020 10:57 Ответить
Знаєш, я колись був присутній при огляді місця події саме такого випадку... Правда, смертельного... Страшна штука... Ти, коли-небудь, бачив, як смалять свиню? Коли уже її обсмалили, шкіра стяглася, а потім її ошпарили кип"ятком і обшкребли від сажі? Шкіра блідо-жовта, натягнута, ноги розчепірені... І запах "смалятини"... Я після того з півроку сала в рот взять не міг...
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12.10.2020 11:20 Ответить
Я колись займався розвантаженням саміохідної РЛС із залізничної платформи з контактною лінією під напругою. Хоч і молодий був, а страшо. Нагорі тільки повзком пересувалися.
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12.10.2020 12:24 Ответить
Ну а там солдат поліз на дах КУНГу, що стояв на платформі... Та ще й після дощу...
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12.10.2020 12:27 Ответить
Я тебе скажу больше...))) Начальник отдела хранения боеприпасов, в/зв капитан, проинструктировал л/с перед выгрузкой, предупредил о том, что пока вагоны не отогнаны от электрофицированной линии, никаккие верхние люки не открывать, иначе даже по палке которй подимете крышку люка может произлойти пробой ...напряжение 27000В...и т.д и тп....
И после интруктажа залез на вагон...))))) наповал
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12.10.2020 13:52 Ответить
НУ а там чатовий, на посту стояв, платформи охороняв. Захотів їсти... А "заначка хавчика" була у нього схована у зовнішньому ящику КУНГа, що був закріплений на передній стінці, над кабіною водія... Поліз... "Наївся"...
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12.10.2020 14:32 Ответить
Поза боксера????
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12.10.2020 13:48 Ответить
Да...
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12.10.2020 13:51 Ответить
Привлекают таким образом самок. Инстинкт размножения.
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12.10.2020 09:15 Ответить
и так наплодилось слишком много. вон, даже вирус обосрался немного снизить кол-во "сцарей природы"
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12.10.2020 09:17 Ответить
лайкосы в соц сетях(выпендриваются)
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12.10.2020 09:32 Ответить
В 18 лет мог бы уже иметь мозги.
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12.10.2020 08:47 Ответить
даже у власти их нет - клоун - это продолжение каръеры этого селфа
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12.10.2020 08:59 Ответить
Селфи - вредно для здоровья!
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12.10.2020 08:53 Ответить
ну почему же, есстественный отбор еще никто не отменял
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12.10.2020 08:59 Ответить
Выживет - будет плодить потомков не чувствительных к высокому напряжению.
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12.10.2020 12:29 Ответить
Для профилактики нужно выкладывать в тик-ток ролики с такими "погорельцами", чтоб хотя бы до некоторых дебилов, которые смотрят всю эту хрень было нагоядным примером их дебилизма!
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12.10.2020 08:54 Ответить
Мій батько працював хірургом, потім став нейрохірургом. І рік за роком показував мені власні фото та малюнки відірваних пальців, стволів "самопалів" у голові підлітків і таке інше. Корисні наочні посібники.
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12.10.2020 13:46 Ответить
А ещё один юноша бросает петарды недалеко от дома. Что жители аж вздрагивают. Но я же триста раз говорил - организуйте бесплатные кружки юных техников, спортсменов, программистов - сделайте, чтобы не болталась молодёжь. Власть меня не слышит. Вот оно и происходит.
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12.10.2020 08:58 Ответить
Где 300 раз говорил, Серёжа?
Я первый раз от тебя это слышу.
Власть тебя где услышать может?
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12.10.2020 09:08 Ответить
Даже больше - при каждой власти я говорю одно и тоже. И сам хочу стать властью, но пока ещё не избрался.
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12.10.2020 09:24 Ответить
Насмешил.
Ты прозевал свой шанс.
Таким, как ты, место только в "сн".
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12.10.2020 09:27 Ответить
в чём смех? Ты знаешь кто я?
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12.10.2020 10:28 Ответить
Конечно знаю.
Ты - https://censor.net/ru/user/262789.
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12.10.2020 11:11 Ответить
Папужка Кеша, ти хочеш стати альфа-самцем? А самиці тебе хочуть бачити у цій ролі?
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12.10.2020 13:43 Ответить
Good riddance
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12.10.2020 08:58 Ответить
Ничего страшного,загар никому не помешает
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12.10.2020 09:00 Ответить
Зате пам"ятні знаки на все життя має... Буде дітям розповідать потім про "колчаковські фронти"... У нас був такий - діти до самої його смерті думали, що батько кисть руки на фронті втратив... А коли дід помер і син до военкома звернувся, заговорив про "воєнні почесті" при похороні, відкрилося, що він і на фронті не був, а по-п"янці руку в січкарню запхнув...
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12.10.2020 09:05 Ответить
У нас працював такий. Обох кістей не було майже до ліктів. Носив папери в кабінети в папочці під пахвою. Після війни пацани намагались розібрати гранату. Двох насмерть, а йому відірвало руки. Сам розповідав випивши.
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12.10.2020 09:12 Ответить
Ніхто не вчиться на чужих помилках поки не шандарахне. Кожному дебілу по шандараху!
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12.10.2020 09:06 Ответить
каждый месяц премия Дарвина находит своего номинанта.. естественный отбор, *****!
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12.10.2020 09:08 Ответить
это уже не оригинально. пусть придумают новый способ для таких "селфи".
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12.10.2020 09:10 Ответить
А что селфи на крыше поезда,это круто???Чё они туда пруться как мухи на гаумно!
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12.10.2020 09:12 Ответить
Разве премию Дарвина ещё не выдали? Столько желающих
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12.10.2020 09:14 Ответить
врачи борются за его жизнь.\\\\\\

Зачем? шоп потом гранату в институт принес, ну, "селфи" сделать и корешей попугать? Зачем спасать поехавших то?
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12.10.2020 09:15 Ответить
єстєствений отбор
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12.10.2020 09:18 Ответить
фотка хоч вийшла?
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12.10.2020 09:23 Ответить
Дарвин жив!
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12.10.2020 09:26 Ответить
идиот
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12.10.2020 09:27 Ответить
Если человек , достигший 18-ти летнего возраста, взбирается на крышу товарного поезда дабы сделать селфи, то этот человек...... (продолжите сами).
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12.10.2020 10:02 Ответить
Явно їх би цих зачеперів в військомат і на передок, не хай там використовують свої невгомонні гормони на користь Україні. В неї і так олігофренів зашкалює.
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12.10.2020 10:33 Ответить
Ага, буде там селфі з факелом посеред складу ГСМ або *********** робити...
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12.10.2020 10:59 Ответить
В 18 лет у большинства мозгов ещё нет. (Хотя, судя по выборам 2019, у более взрослого поколения проблем не меньше). Тем более для понимания тяжелых законов физики. После десятков подобных случаев, они наверняка думают что током может ударить если только дотронуться рукой до провода. Так что задача родителей вбивать в головы с младых лет о том, что в окружающем мире опасно для жизни и здоровья - селфи на поездах, быстрая езда на авто и любая езда на скутерах, выяснение отношений с пьяными людьми, "дружба" с рф и т.п. и т.д.
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12.10.2020 11:20 Ответить
Пригибаться нужно
18-річний юнак обгорів на даху поїзда під час селфі в Одесі - Цензор.НЕТ 571
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12.10.2020 13:50 Ответить
 
 