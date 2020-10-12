18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе

В Одессе 18-летний парень получил тяжелые термические ожоги всего тела при попытке сделать селфи на крыше товарного поезда станции Одесса-Западная.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Малиновский отдел полиции в г. Одессе.

Сообщается, что парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела с железнодорожной станции "Одесса-Западная". По предварительной информации, юношу ударило электрическим током на вагоне товарного поезда, куда он забрался, чтобы сделать селфи. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции. Они устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее квалификации.

Правоохранители в очередной раз предостерегли молодежь от таких необдуманных поступков: "Вы должны помнить, что на железной дороге током может ударить не только при касании проводов, но даже на расстоянии нескольких метров от них. Расплата за несколько сделанных фото неизбежна и слишком жесткая - это уродство и даже смерть".

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