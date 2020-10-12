В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев
В Украине по состоянию на утро понедельника, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
За сутки выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. В течение минувших суток умерли 43 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 015 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 265 454 человек.
Днем ранее, 11 октября, зафиксированы 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой области (219) и Киевской области (213).
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А нельзя ли уже за 5 дней убрать справа эту тварь парашную, на главной? Че я должен смотреть на мразь шо сюда убивать приехала? Сделали бы как на Ютубе - скрыть говно.
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Как сказал 3Э министр здравоОГРАБЛЕНИЯ Емец - - -
Умрут в основном пожылые..
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В основаном
Анализ эффективности использования средств госбюджета, выделенных из Фонда борьбы с Covid-19, показал, что распорядители тратили деньги на мероприятия, весьма далекие от борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Оказалось, что из Covid-фонда для Укравтодора было выделено 35 млрд грн, из них направлено:
на строительство и реконструкцию дорог госзначения - 6 125,6 млн грн;
на капитальный ремонт дорог государственного значения - 6 092,8 млн грн;
на текущий средний ремонт дорог госзначения - 20 781,5 млн грн;
на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог госзначения - 2 000,0 млн грн.
Минкультуры и информационной политики получило из Covid-фонда 1,0 млрд грн.
Министерство внутренних дел получило из Covid-фонда 2,5 млрд грн, из них:
аппарат МВД - 171,1 млн грн;
воинские части Национальной гвардии Украины - 125 100 000 грн;
главки и департаменты Нацполиции - 2,2 млрд грн.
Государственное управление делами получило из Фонда 41,2 млн грн.
Государственная таможенная служба - 160,9 млн грн.
Деньги из Covid-фонда также выделяли Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства (для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы) и Минюста (для финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины»), поэтому сейчас осуществляется держаудит использования средств.
Минздрав на бюджетные программы получил 14,3 млн грн, то есть непосредственно на медицину было выделено одну гривну из пяти.