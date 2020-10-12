В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

За сутки выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. В течение минувших суток умерли 43 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 015 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.

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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 265 454 человек.

Днем ранее, 11 октября, зафиксированы 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой области (219) и Киевской области (213).











