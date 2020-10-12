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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

За сутки выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. В течение минувших суток умерли 43 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 015 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.

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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 265 454 человек.

Днем ранее, 11 октября, зафиксированы 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой области (219) и Киевской области (213).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, 903 - выздоровели, выявлены 4 420 новых случаев 06

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карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 2079
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12.10.2020 09:05 Ответить
+2
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 8282
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12.10.2020 09:01 Ответить
+1
Дубинский опять верещит шо нам "п". То же он верещал и весной, правда громче, кажется.

А нельзя ли уже за 5 дней убрать справа эту тварь парашную, на главной? Че я должен смотреть на мразь шо сюда убивать приехала? Сделали бы как на Ютубе - скрыть говно.
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12.10.2020 09:13 Ответить
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В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 8282
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12.10.2020 09:01 Ответить
А ще тому, що для більшості всі обмеження закінчилися у кінці травня. Ця більшість вважає вірус якщо не фейком то чимось на кшталт сезонного грипу, що ним мають усі перехворіти і виробити колективний імунітет. Відповідно такі люди мали в носі всі засоби безпеки, ще й глузують з тих хто їх дотримується. Також треба подякувати окремим мерам, що перед виборами, заради рейтингів, щоб сподобались електорату вони наплювали на обмеження які встановлює центральна влада.Це головнв причини чому такий довгий карантин.
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12.10.2020 09:19 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 2079
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12.10.2020 09:05 Ответить
Дубинский опять верещит шо нам "п". То же он верещал и весной, правда громче, кажется.

А нельзя ли уже за 5 дней убрать справа эту тварь парашную, на главной? Че я должен смотреть на мразь шо сюда убивать приехала? Сделали бы как на Ютубе - скрыть говно.
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12.10.2020 09:13 Ответить
Да какая разница ! .
.
Как сказал 3Э министр здравоОГРАБЛЕНИЯ Емец - - -


Умрут в основном пожылые..
.
В основаном
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12.10.2020 09:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25715976.html От оно чё

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 6522

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 3062

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12.10.2020 09:25 Ответить
зеленая власть безнадёжно проиграла в борьбе с коронавирусом
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12.10.2020 10:20 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 3802
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12.10.2020 10:44 Ответить
Из двух зол мы выбрали оба.
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12.10.2020 10:46 Ответить
////
Анализ эффективности использования средств госбюджета, выделенных из Фонда борьбы с Covid-19, показал, что распорядители тратили деньги на мероприятия, весьма далекие от борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Оказалось, что из Covid-фонда для Укравтодора было выделено 35 млрд грн, из них направлено:

на строительство и реконструкцию дорог госзначения - 6 125,6 млн грн;
на капитальный ремонт дорог государственного значения - 6 092,8 млн грн;
на текущий средний ремонт дорог госзначения - 20 781,5 млн грн;
на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог госзначения - 2 000,0 млн грн.
Минкультуры и информационной политики получило из Covid-фонда 1,0 млрд грн.
Министерство внутренних дел получило из Covid-фонда 2,5 млрд грн, из них:
аппарат МВД - 171,1 млн грн;
воинские части Национальной гвардии Украины - 125 100 000 грн;
главки и департаменты Нацполиции - 2,2 млрд грн.
Государственное управление делами получило из Фонда 41,2 млн грн.
Государственная таможенная служба - 160,9 млн грн.
Деньги из Covid-фонда также выделяли Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства (для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы) и Минюста (для финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины»), поэтому сейчас осуществляется держаудит использования средств.

Минздрав на бюджетные программы получил 14,3 млн грн, то есть непосредственно на медицину было выделено одну гривну из пяти.
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12.10.2020 10:52 Ответить
 
 