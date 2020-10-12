Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 741 случай. Среди лидеров - Сумщина и Полтавщина
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 12 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 741 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии коронавируса.
Общее количество инфицированных составляет 25 186 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 414 человек. С начала эпидемии выздоровели 5 111 пациентов.
По состоянию на 12 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 19 661 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Сумская и Полтавская области.
Так, в Сумской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 418 человек. Общее количество заболевших - 7 280. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 91 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 321 пациент. Количество активных больных на Сумщине - 4 868.
На Полтавщине коронавирусом заболели 244 человека. Общее количество инфицированных составляет 4 621 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 72 человека. С начала эпидемии выздоровели 1 555 пациентов. Количество активных больных на Полтавщине составляет 2 994 человека.
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