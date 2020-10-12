"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если ему не удастся закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать. Об этом он заявил в интервью ВВС HARDtalk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

"Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель

Он подчеркнул, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".

Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".