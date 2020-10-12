РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9390 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
21 993 273

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если ему не удастся закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать. Об этом он заявил в интервью ВВС HARDtalk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

"Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель

Он подчеркнул, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".

Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) путин владимир (31651) россия (96420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+77
Так сделай всем большое одолжение и свали сейчас.
показать весь комментарий
12.10.2020 09:07 Ответить
+60
это он на мертвечука намекает гадина....
зеленые это промежуточный проект ***** для прихода к власти зажопинцев. с чем я вас дорогие "приколисты" и поздравляю.
"пони бегают по кругу" - рыги - майдан - демократия - рыги - майдан - демократия - рыги..... (мы тут)....
показать весь комментарий
12.10.2020 09:09 Ответить
+49
нужно было тебе просто не приходить ..
показать весь комментарий
12.10.2020 09:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Понятно, он так и не понял, что такое зеленое говно с прыгающим ростом. Все прошедшее он просто считает трагической историей. Эти все события - одна цепь, где каждая деталь имеет значение. Пожары, засухи, изменение климата, коронавирус, искуственно создаваемые войны и т.д.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:22 Ответить
Не знаю что имеет в виду Зе президент под " окончанием войны", в моем понимании это возвращение в состав Украины( на прежних условиях) не только ОРДЛО, но и Крыма и Севастополя и полное невмешательство РФ в жизнь нашей страны, включая желание вступления в НАТО и ЕС.. По другому война будет не окончена. Так что думаю За президенту можно готовиться на выход.. Как говорил герой кинофильма " Операция Ы" - " Вы ставите не реальные планы"
показать весь комментарий
12.10.2020 11:22 Ответить
Зе махровый идиот.

журналист Роман Цимбалюк об интервью Зеленского BBC: "Полтора года в кресле президента и ничего не понял".

"Вера - вещь хорошая: можно верить маме, а можно верить в Бога. Но когда президент Украины верит словам агрессора и президента РФ, тогда лучше быть атеистом", - отмечает Цимбалюк.

"Здесь самая главная наша беда. Это про адекватность в целом. Ребята, вы вообще дружите с реальностью? Или же желанием "увидеть мир" в глазах Путина вы думаете его разжалобить? Сколько можно уже?" - заявил Цимбалюк.

https://www.dialog.ua/blogs/216901_1602509270
показать весь комментарий
13.10.2020 00:27 Ответить
давай до свидание.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:29 Ответить
полтора года уже прошло.
ну и? еще 30 лет, как в карабахе ждать будешь?
показать весь комментарий
12.10.2020 11:38 Ответить
С...ка, прямо по Фрейду ...

"... закінчити цю трагічну історію між нашими країнами... "
показать весь комментарий
12.10.2020 11:39 Ответить
Так уходил бы прямо сейчас.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:45 Ответить
Зе-чмо. Яке ж воно лайно...
показать весь комментарий
12.10.2020 11:49 Ответить
Я ,случайно ,не на ,,Взгляд " попал?.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:00 Ответить
А вот что думают по этому поводу кацапы, простые кацапы...
"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
12.10.2020 12:05 Ответить
А що кацапів слухати - ВОНИ РАБСЬКЕ БИДЛО
показать весь комментарий
12.10.2020 12:17 Ответить
Я не про те, слухати чи ні. Просто зайвий раз показую, що нема нам про що з кацапнею взагалі розмовляти. Ні з сцарями їхніми, ані з самим бидлом кацапським.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:34 Ответить
Якщо для Зеленського закінчення війни є питанням суті його перебування у владі то, потрібно визнати що, всі спеціалісти говорять про те що, за каденції президента Зеленського це не можливо. Це, взагалі не можливо зробити вибраним Зеленським шляхом.
Тому, з його сторони чесним буде прийняти вольове рішення і визнати що, він зробив усе можливе і зазнав невдачі. Використовувати президентське крісло заради досягнення своєї мрії в країні, яка знаходиться в стані війни та переживає труднощі пов'язані з економікою дуже бузвідповідально.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:05 Ответить
Я уже 100500 разів говорив, що війну закінчити неможливо: її можливо або виграти, або грати. Україна наразі не може диктувати рф свої умови по закінченню війни. Значить, буде погоджуватись на умови рашистів. Тобто, це є капітуляція
показать весь комментарий
12.10.2020 12:17 Ответить
Нагадаю вам що, Мінські договорняки підписані при Порошенко і Порошенком, а 31.08.2015 навіть протягнуті через ВРУ за допомогою Порошенко та БПП.
"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5350
показать весь комментарий
12.10.2020 12:22 Ответить
нагадаю, розуму в тебе, як не небуло, так і не буде...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:05 Ответить
Старые лошади ,
показать весь комментарий
12.10.2020 19:14 Ответить
Цікаво, а що б тоді спромігся підписати якийсь зелений дурачок?
показать весь комментарий
12.10.2020 22:36 Ответить
Думаю що за все що зробив Зе клоун з Україною його треба на 25 років засадити у ТЮРЯГУ зі смертниками
показать весь комментарий
12.10.2020 12:20 Ответить
Ну, тоді Порошенко має йти, як організатор зговору з сєпарами і москалями у Мінську.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:23 Ответить
А що тоді улітку 2014 було робити коли армії не було? Тільки тягнути час і перед всім світом визнати що це конфлікт з втручанням Кремля. Задайся питанням щоб було коли на місці Пороха був Зе клоун улітку 2014 ??
показать весь комментарий
12.10.2020 13:10 Ответить
Була і армія, були і перемоги. Та і кінець літа 2015 це, не початок літа 2014. Не прибідняйтеся.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:38 Ответить
Маразматик ты старый, а не конь. Минск - 1, сентябрь 2014, после Илловайска, воевали добробаты. Минск - 2, февраль 2015, воевала армия, под Дебальцево, вся!!! Резервов 0(ноль). ООН и ЕС помогали только озабоченностью и эмбаргом на поставки оружия. Янелох давал гастроли в Москве, веселил врагов. А Пастор, Петя и Сеня + волонтёры + украинцы, вытягивали страну из говна, куда поместили нас "крепкие хозяйственники" из ЖОПАблока и Матькивщины. Теперь говно "слуги" снова толкают нас в выгребную яму.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:41 Ответить
Сколько "добробатов", было в секторе "А" в 2014 году?
И кто собственно воевал в этом секторе?
Расскажите это всем. Всем очень интересно.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:08 Ответить
У 2014 армії як такої не було, все було на добробатах. Як було протистояти кацапам як що вони зі своєї території сотні раз обстрілювали війська України які були в Донбасі ??
Порох багато зробив для будівництва армії, більше нього за всю історію Незалежності це ніхто не робив. Не будемо ширяти у мрійних облаках.

"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4710
показать весь комментарий
12.10.2020 22:37 Ответить
"Задайся питанням щоб було коли на місці Пороха був Зе клоун улітку 2014 ??" менше пафосу, Порошенко отримав нечуваний мандат народної довіри то ж, говорити "аби да каби" якось по-кловунськи.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:40 Ответить
Ви не старий кінь, Ви, пардон, старий дурень...
показать весь комментарий
12.10.2020 16:38 Ответить
Якеий пафос, що тут ще думати ?
Клоун у літку 2014 го відлизав би Пукіну дупу і здав би Україну за пару міліардів долярів допомоги, потім кожен рік бігав би до Мацкви за ще одним міліардним кредитом половину з якого клав би собі у кишеню. У Зебенського великі зв язки у Московії, це мабуть його батьківщина.
показать весь комментарий
12.10.2020 22:44 Ответить
Глупыш!
Войну с руссишшвайн никто не закончит. Сначала нужно сдать урода в Гаагу! Или чтоб сдох в своем подвале. А потом разберемся. Наращивай экономику!
показать весь комментарий
12.10.2020 12:50 Ответить
Спочатку треба РУЙНУВАННЯ МОСКОВІЇ - тільки ії імперськи ідеї і скрєпи винні у всіх війнах проти сусідей паРаши
показать весь комментарий
12.10.2020 22:41 Ответить
100 відсотків. респект.

Буде економічне зростання, інвестиції, все буде. Якщо не буде повернення ОРДЛО на українських умовах, відгородитися, ніяких пенсій, виплат, нічого... Відгородитися та займатися своїми справами, міцнішати та чекати слушного часу.
показать весь комментарий
12.10.2020 23:37 Ответить
https://twitter.com/krus_stern
https://twitter.com/krus_stern

Krus & Stern

@krus_stern

·

В ответ
https://twitter.com/BBC_ua @BBC_ua

Зелненський вже знає, що війну він не закінчить. "потрібна інша людина" - це він готує українців до Медведчука? Операція "Приємник" почалась?
показать весь комментарий
12.10.2020 13:25 Ответить
Медведчук тварь хуже Лукашенка.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:30 Ответить
Нельзя закончить войну с тем, кто не собирается её заканчивать.
Путин не для того начинал конфликты в Абхазии, Приднестровье и других районах,
чтобы когда-то их закончить - это рычаги управления (и источники удовольствия).
Потому затяжные конфликты надо вести так, чтобы они обходились дороже врагу.
А мы могли с этим жить, и развиваться - как это делает Израиль.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:26 Ответить
Так уходи к сивухе
показать весь комментарий
12.10.2020 13:31 Ответить
элементарно в 3 дня:
1й день - объявляешь войну
2й - подписываешь капитуляцию
3й - продолжаешь рулить под другим флагом
показать весь комментарий
12.10.2020 13:46 Ответить
Вспомнил анекдот эпохи застоя, когда уволенный руководитель оставляет своему преемнику три конверта, которые тот вскрывает по мере возрастающих трудностей.
записка в первом конверте,- вали всё на меня;
- во втором,- кайся, жалуйся на отсутствие опыта;
- в третьем,- подготовь три конверта следующему.
Так вот,-Зе уже на третьей стадии...
показать весь комментарий
12.10.2020 15:26 Ответить
В кого міцні нерви і ослаблений рвотний рефлекс можете переглянути
https://www.facebook.com/100001500321669/videos/pcb.3595582167168425/3595579887168653/ Зеленський ВВС
показать весь комментарий
12.10.2020 15:43 Ответить
Спасибо за ссылку. Зеленский перед британским журналистом выглядит как "школьник" перед директором. Врет, заикается, нервничает - жалкое зрелище. Если честно, стыдно что у Украины такой Президент.
показать весь комментарий
12.10.2020 15:57 Ответить
Чем скорей погоним зелеНых вместе с рыгами!тем лучше!
а Потом нужно делать хунту с запретом кацапских партии!и запретом голосоваль лет 15!пока всю ватную падаль не выжгем!
показать весь комментарий
12.10.2020 15:45 Ответить
100%.Але через вибори таке не пройде тому,що олігархічні групи через свої ЗМІ займаються керованою охлократією.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:12 Ответить
Ой, что то мне кажется, что через довольно короткое время отправит таких говорунов Путин,
на лесоповал.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:51 Ответить
чмо, а кто такой п утин? Єто кто вообще?
показать весь комментарий
12.10.2020 17:09 Ответить
Это система управления государством.
Образованная диктатура. Альтернатива современной демократии.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:50 Ответить
ты, конечно, не девочка, а бородатый тип под никнеймом женским. так вот , вопрос стял к тбе иначе, клоун, кто это такой? а чушь свою оставь своим соседям по общяге
показать весь комментарий
12.10.2020 18:22 Ответить
У Вас и правда психиатрические больницы распустили.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:29 Ответить
бот, с чего ты это взял? пруфы? Дурик, как зовут , того , кто, по твоим словам отправит в на лесоповал , как ты говорил, "говорунов"??? не писяйся , скажи
показать весь комментарий
12.10.2020 18:55 Ответить
Закусывать надо.
Чей Львов?
показать весь комментарий
12.10.2020 20:43 Ответить
Украинский конечно! только кацапское чмо может не знать!!! всосало?
показать весь комментарий
07.11.2020 22:28 Ответить
Войну можно закончить победив врага!
показать весь комментарий
12.10.2020 15:46 Ответить
іди вже нах!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:06 Ответить
На Мертвечука намекаешь, какашка?
показать весь комментарий
12.10.2020 16:12 Ответить
НА BBC РОЗКРИТИКУВАЛИ ЗЕЛЕНСЬКОГО

https://youtu.be/Bc0G0Y7Rubc

Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.

Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав кореспондент BBC.

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - відповів Зеленський.

Журналіст BBC заперечив і нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.

"Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані", - відповів Зеленський.

Журналіст BBC також поцікавився, чому силовики в Україні переслідують тільки Порошенка.

"Здається, проти нього зараз є п'ятнадцять справ. Водночас багатьох інших олігархів, щодо фінансової діяльності яких лунають звинувачення, ніхто взагалі не чіпає. Ви, здається, рішуче налаштовані переслідувати лише Порошенка. Чому?", - запитав Стівен Сакур.

"Чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи. Але правда, з самого початку я їх збирав, новий склад, я їх збирав і говорив: "Будь ласка, немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом", - зазначив Зеленський.

"Я вважаю, що всі рівні перед законом. Так має бути - і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрали гроші або, ймовірно, вкрали гроші, вони повинні постати перед судом", - заявив Зеленський.

Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".
показать весь комментарий
12.10.2020 16:38 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3920493.html
показать весь комментарий
12.10.2020 16:39 Ответить
Оно только на Ленке может "закончить", а войну закончить нельзя! Поц...
показать весь комментарий
12.10.2020 16:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:26 Ответить
Так он выходит не просто русский, а гэбэшный последыш, как и Зеленский!?
показать весь комментарий
12.10.2020 19:03 Ответить
Борис михайлович ГРУ радник... Там же где-то путался под ногами и Пальчевский.
показать весь комментарий
13.10.2020 01:55 Ответить
КГБ СССР по украинскому законодательству признана преступной организацией ,виновной в многочисленных злодеяниях на территории Украины. естественно было бы логично, чтобы и все последыши - родственники тех, кто работал в этой организации, не подпускались к гос. учреждениям на пушечный выстрел. А у нас сейчас они на высших должностях руководителей Украины.
показать весь комментарий
13.10.2020 10:42 Ответить
Пока РФ стремится к созданию "империи", договориться о "мире" с ней не удастся ни одному украинскому президенту. Поэтому главная сейчас задача срочно проводить коренные экономические реформы, улучшать жизнь народа, а не вешать ему ежедневно лапшу на уши о "мире" с агрессором.
показать весь комментарий
12.10.2020 19:00 Ответить
Он специально говорит, о мире, чтобы никто не мешал огархам воровать землю, и государственные производственные мощности.
показать весь комментарий
12.10.2020 21:03 Ответить
по моему , уже пришло время уступить место другому президенту!! Сам говорил!!
показать весь комментарий
12.10.2020 20:45 Ответить
Так как Зеленский, войну может закончить любой предатель. Закончи её так, чтобы Крым возвратился в Украину!
показать весь комментарий
12.10.2020 21:02 Ответить
"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8350
показать весь комментарий
12.10.2020 23:44 Ответить
Вова, знаешь шо, бери шинель, иди домой.
показать весь комментарий
13.10.2020 01:53 Ответить
Действия Зеленского как Президента, и его некоторые высказывания, вызывают удивление и сомнение : АДЕКВАТНОЕ ЛИ У НЕГО МЫШЛЕНИЕ, или он скрытый ИДИОТ, типа гоголевского Манилова !
Должен же человек на таком посту, иметь хоть малейшее понимание о РЕАЛЬНОСТИ !!!
показать весь комментарий
13.10.2020 02:00 Ответить
1. Возвращение ОРДЛО в Украину возможно только на условиях Путина.
2. Возвращение Крыма в Украину при жизни Путина не возможно.
Вопросы, Зеля!
показать весь комментарий
13.10.2020 11:00 Ответить
Господи де такі "олені" тільки беруться. Люба війна може закінчитись тільки або ПЕРЕМОГОЮ, або поразкою. Поназбирав фсбєшну агентуру навколо себе і всякий непотріб....і воно хоче закінчити війну.....Хоча що з нього візмеш-дезертир.....
показать весь комментарий
27.10.2020 09:25 Ответить
Страница 3 из 3
 
 