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Новости Пожары в Украине
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В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 30 человек, на водоемах - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 30 человек, на водоемах - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 5.11 по 11.10 во время пожаров в Украине погибли 30 человек, на водных объектах - 12.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 836 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 28 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 285 пожаров, спасены во время 18 человек и не допущено уничтожение огнем 765 зданий и 52 ед. техники. Во время пожаров погибли 30 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 547 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 311 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 846 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

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