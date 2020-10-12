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Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял. В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы

Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял. В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы

Президент Украины Владимир Зеленский считает критику со стороны семей Героев Небесной Сотни назначение заместителем главы Офиса Президента Олега Татарова, занимавшего должность в МВД во времена Януковича, "просто словами".

Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, комментируя назначение замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко, - Маселко

Комментируя заявление семей Героев Небесной Сотни о том, что "назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью", Зеленский сказал: "Это просто слова сейчас звучат, извините меня, пожалуйста, за такую формулировку. Это просто слова. Кто-то что-то говорит. Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины - никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане. То, что это поднимают СМИ, которыми обладает господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом".

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека. 

Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) евромайдан (7835) Небесная Сотня (414) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+46
)просто с тобой нормальные люди не хотят работать, никто вменяемый не хочет замазаться зеленым говном
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12.10.2020 09:41 Ответить
+39
Тю.
Так Янукович лично тоже никого не разгонял.

А Азаров так вобще лапочка - профессионал с большой буквы.
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12.10.2020 09:46 Ответить
+30
Портновские проффесионалы - костяк команды Зели.

"Татаров працював адвокатом -серед його клієнтів був одіозний Андрій Портнов.
А під час Революції Гідності Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.
Він забезпечував кримінальне переслідування майданівців, а також персонально озвучував брехливі звинувачення на адресу активістів: зокрема, що ті стріляють самі в себе.
На пресконференціях і зустрічах з послами західних країн Татаров намагався дискредитувати учасників протестів і виправдати силові дії проти Євромайдану.


За твердженням адвокатки майданівців Закревської, саме з Татаровим пов'язані можливі фальсифікації міліції справ щодо майданівців, яких правоохоронці виловлювали та били у центрі Києва, а потім їм інкримінували *********** дії та масові заворушення.

У Youtube є відеозапис з коментарями Татарова подій «чорного вівторка» 18 лютого 2014 року - коли силовики спробували зачистити Майдан від протестувальників:

https://texty.org.ua/fragments/101614/zrada-tyzhnya-zelenskyj-pryznachyv-zastupnykom-kerivnyka-ofisu-prezydenta-oleha-tatarova-orhanizatora-represij-proty-majdanu-video/
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12.10.2020 09:46 Ответить
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Еще бы!
Главный кошмар Вавы - встреча с Порохом на стадионе во время дебатов на следующих выборах.
И он уже обдумывает путь для отхода:
Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3224278
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12.10.2020 11:20 Ответить
Зебил - преступник, достойный самого страшного наказания.
А Барыга - и впрямь лучше, хотя такой же кагальный.
Достоин общего режима, или даже колонии поселения.
Лет на 5-10, не более.
А страной должны правитьпредставители титульной нации, проверенные фронтом!
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12.10.2020 11:21 Ответить
а в кпсс какие были профессионалы.
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12.10.2020 11:25 Ответить
Так и Гитлер не убивал евреев, лично и художник был не плохой.
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12.10.2020 11:31 Ответить
Зе-чмо.
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12.10.2020 11:32 Ответить
ЗЕбил блдь.
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12.10.2020 11:34 Ответить
мент і права людини - речі несумісні
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12.10.2020 12:00 Ответить
Я не розумію, якщо проти нього Порошенко не знайшов ніякої вини. Якщо три інстанції рехвормованого Порошенком суду визнали його звільнення незаконним. То, чого зараз порохоботи скисли? Раніше потрібно було зади чухати.
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12.10.2020 12:30 Ответить
А чого їм скисати? Їх олігарха ніхто не саджає, договорняки є. Мають радіти - вони знову зробили українців разом
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12.10.2020 18:59 Ответить
Кто это уже протер по ушам янелоху , шо БЫЛИ... Главное , что были - ключевое слово.
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12.10.2020 13:05 Ответить
Нелох прав: заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины не разгонял майдан, у него другая функция - сажать.Источник: https://censor.net/ru/n3224286
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12.10.2020 13:45 Ответить
Это просто слова сейчас звучат, извините за формулировку



Ну да, и когда Зеленский обещал отказаться от кортежей и госдач, бороться с кумовством и коррупцией - это тоже были просто слова. Кому, как не Зеле, знать, что слова незачем принимать близко к сердцу. )
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12.10.2020 13:55 Ответить
"Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял"
Американский экс-дипломат Амос Хохштайн уходит из наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в связи нарастающим саботажем со стороны коррумпированных сил. https://biz.censor.net/n3224302
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця": https://biz.censor.net/n3221515Аслунд: "Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы - иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков - упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия"
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12.10.2020 14:02 Ответить
Соромно за Президента, який дає професійну оцінку та коментарі про людину, не орієнтуючись навіть в біографії того та його "ділах праведних". Як і за що Татаров О.Ю. був призначений у віці 28 років на посаду у керівництво ГСУ і досі ходять різні чутки. Будучи міліціонером, ніколи не займав певних посад, не керував навіть відділом, ні слідчим управлінням. Не має даних і про те, щоб Татаров О. розкрив хоч один тяжкий злочин, чи очолив слідчу групу з ліквідації хоча б одного злочинного угрупування. Про його діяльність в МВС стільки компромату, що ніде печатку ставити (див. відкриті ЗМІ). 22 січня 2014 року, коли на Майдані лилась кров і приймались диктаторські закони, коли слідчі "штампували" справи відносно патріотів та мирних протестувальників, коли тітушки вбивали майданівців, Татаров О.Ю. Указом Президента Януковича №27 за "видатні заслуги" перед диктаторським режимом був відзначений високою державною нагородою і отримав звання заслуженого юриста України і досі це звання не скасовано.
Саме Татаров О.Ю. зі своїм патроном з АП на ниві теоретичних проектів під виглядом необхідності прийняття європейського законодавства заклали процес руйнації основ кримінального процесу та судочинства в Україні, провівши диверсію в галузі юриспруденції, заклавши лобістські підвалини адвокатської монополії, зруйнувавши систему досудового слідства, системи правосуддя. Заслуговує на особливу увагу і адвокатська діяльність "заслуженого" спеціаліста, але про його участь в таких процесах достатньо даних в ЗМІ.
Про наукову діяльність цього пана професора і говорити годі, зате на десятках захистів дисертацій він особлива людина, а його рецензії, наукові відгуки - це суцільна маячня. Тепер така людина стала куратором всієї правоохоронної структури в офісі Президента України, жах. Аж тепер став зрозумілий курс Президента Зеленського В.О. - в нікуди, а точніше у прірву і хаос, правову безодню.
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12.10.2020 14:16 Ответить
https://censor.net/ru/n3224356: мы внимательно следим за всеми событиями в Украине, и мы будем продолжать делать это в будущем, особенно в отношении деолигархизации, реформ судебной системы, децентрализации, а также борьбы с коррупцией, которая не может быть успешной при отсутствии мощных обязательств по обеспечению независимости судебных и правовых институтов.
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12.10.2020 14:34 Ответить
ВВС - Зеленському: "Зараз ваші рейтинги, згідно з опитуваннями, близько 35%. Ви втратили надзвичайно велику підтримку... Ви прийшли в політику, сказавши: "Я хочу ... Я провів життя, змушуючи людей сміятися, а зараз я хочу, щоб вони перестали плакати через політику в України". Але вони досі плачуть..."
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12.10.2020 15:09 Ответить
35%? Це що, в нього більший рейтинг, чим під час виборів? Пздц
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12.10.2020 19:00 Ответить
Да. Институт президента в этом виде - пережиток. Если Украина действительно хочет преаратиться в самодостаточную большую европейскую страну -- ей следует отказаться от негоЁ первой на постсоветском пространстве, Поиски нужного " отца нации" за тридцать лет кончились фарсом,надо признать
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12.10.2020 15:12 Ответить
Куда малоросам без царя?
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12.10.2020 19:01 Ответить
Правильно сказал, по хорошому с ним бесполезно - он из люлей которые слов не понимают, только 3.13здюли.
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12.10.2020 15:28 Ответить
Вот это зеля харканул в лицо семьям погибших от души...... со смаком........
идиот кон-ый!!!!!
ОООЧЕНЬ надеюсь, что он не успеет до Ростова смыться!!!
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12.10.2020 15:47 Ответить
власть наркотик хуже героина. У нынешнего президента пока еще имеется тот же шанс который был у Ющенко -- " наступить на горло собственной песне". Но это шагреневая кожа...
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12.10.2020 16:00 Ответить
СКОТ, СКОТЫ и лохи ...
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12.10.2020 17:07 Ответить
Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек,

А куйня сраная про эбонитовые палочки - это такая форма "патриотизма"? Блеать, лицемерная тварь!
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12.10.2020 17:17 Ответить
Коли в неті набираю Татаров, зявляється бородатий, любитель руцкага міра Новінський....
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12.10.2020 17:51 Ответить
чого Ви дивуєтесь. Система бізнесу, яку побудували три Андрії, дала трищину.Їх заслуг ніхто не оцінив. Одного Андрія не пустили в депутати (звільнили весь ЦВК). Інший Андрій б"є козлів в зоопарку, Інший, третій Андрій, знову хотів стати професором кафедри конституційного права КДУ, ректор публічно перед студентами скасував наказ. А Татарова вони отримали як сатисфакцію за внесені купюри в кампанію Зе. Ну буде позорити Зеленського, ну й нехай. Мало там було клоунів Сам Портной як компенсацію за купюри, мав стати головою суддівської комісії доброчесності, де Богдан зібрав старших товаришів по Львівському університету. Немає БАЙ, не має комісії, весь бізнес, густо замішаний на конфліктології, в цих реаліях вже не впливовий. Так що залишається Портному і Таттарову надувати щоки і гарчати на прокурорів. Зеленського можна зрозуміти Зе команді потрібн "свіжі" клоуни, які будуть сидіти на негативі і його переварювати. Все окей, прекрасная маркиза.
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12.10.2020 17:52 Ответить
Смакуйте чергову сцаніну в очі, дебіли!
Захарченко був ще кращим!
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12.10.2020 18:06 Ответить
Ссыт нагло в глаза всем патриотам Украины, гопник криворожский. Издевается над родственниками убитых.
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12.10.2020 18:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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12.10.2020 18:32 Ответить
****, Зеленский, ты реально доиграешься, что тебя вперед ногами вынесут, идиота кусок
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12.10.2020 18:45 Ответить
Гундос хочет всех убедить,что сепар в правоохранительных органах - это очень хорошо.
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12.10.2020 18:51 Ответить
ТТР ПНХ
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12.10.2020 19:14 Ответить
ну з такою логікою, то і СРАЛІН не вбив жодної людини і взагалі святий і невинний... Він же ж не стріляв ні в кого сам особисто!
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12.10.2020 19:16 Ответить
Что ты творишь клоун, вот это и есть твои новые лица??? Брехло ты самое настоящее, набрехал людям, а они тебе и поверили. Трепло, неужели такой должен быть президент, который без стыда и совести вешает лапшу на уши только лишь для того, чтоб занять кресло президента, откуда ты взялся на наши головы? Сидел бы в своём квартале и продолжал бы играть хреном на пианине.
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12.10.2020 20:00 Ответить
Інтерв'ю цього дегенерата BBC - це просто треш.
Абсолютне нерозуміння жодної теми, неадекватні відповіді, нездатність зв'язати бодай два слова, істеричний сміх і неадекватна поведінка.
За яника навіть не було так соромно на міжнародній арені.
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12.10.2020 20:11 Ответить
це точно. там було багато профффесорів і профффесіоналів. азірова пора в премьєри запрошувати
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12.10.2020 20:50 Ответить
Да!!! С каждым днём этот клоун -дебилЗеленский падает всё ниже и ниже!! Интересно сколько ещё народ Украины собирается это терпеть?!!
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12.10.2020 20:56 Ответить
Так и Янукович лично никого не разгонял и не стрелял в людей.
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12.10.2020 21:02 Ответить
А Гитлер не убил ни одного еврея своими руками. То все люди наговаривают
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12.10.2020 21:03 Ответить
Мало того, он по договору с сионистскими организациями аккуратно отправлял их кораблями в Палестину, на историческую родину! А эти немецкие корабли с евреями аккуратно топила красная армия в Средиземном море! О чем есть многочисленные свидетельства в архивах СССР, которые ***** бздит рассекретить
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13.10.2020 22:05 Ответить
Єрмаки,Іванови,Петрови,Татарови...Люди українські,ми де,на парашії?!
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12.10.2020 21:43 Ответить
Журналист все маски снял с Зеленского! Показал, какой Зеленский - жулик и лгун! Зеленский уже вконец заврался. Зеленский в полной мере показал, что морали у него нету и его пороки стали его нравами - врать все время, манипулировать, и выкручиваться, как скользкий слизень - вот он весь под масками.
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12.10.2020 21:46 Ответить
ну такие как ты , ваЗЕлиновский нарко-Дегенерат!!!
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12.10.2020 22:08 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Лживое лицо страны
Зеленский лживое ничтожество! Но,чтобы вот так,открыто,на голубом глазу Врать британскому журналисту,который более чем в теме -Этого еще НЕбыло Речь идет о Майдане и тех,на ком кровь Небесной сотни В т.ч.о непосаженном подонке-Татарове
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12.10.2020 23:09 Ответить
Зеленський щодо призначення Татарова: Він нікого не розганяв. У правоохоронних органах за часів Януковича були професіонали - Цензор.НЕТ 2442
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12.10.2020 23:29 Ответить
Цікаво, який образ поліцейського Зеленський сприймає за взірець? Мені здається, що це Жеглов.
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13.10.2020 07:38 Ответить
это из той же непобедимой серии - анало говнет...
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13.10.2020 08:00 Ответить
"Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины - никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане." © Зе
Та тут усі в курсі...

Зеленський щодо призначення Татарова: Він нікого не розганяв. У правоохоронних органах за часів Януковича були професіонали - Цензор.НЕТ 6522
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13.10.2020 09:48 Ответить
Одне слово - ЗЕнедоумок!!!
За овоча Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.
Тіп нікого не розганяв, але він стоїть за організацією кримінальних проваджень по майданівцям. Тобто він фактично забезпечував правове підгрунтя тому безчинству яке творив беркут і інші мусора (інакше я тих негідників назвати не можу).
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13.10.2020 10:18 Ответить
Это те прафессианалы которы сдали Крым, Донецк и Луганск? Оборотни в погонах билять Без единого выстрела сдавали ментовки с оружием Гиркиным
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13.10.2020 22:03 Ответить
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