Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял. В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы

Президент Украины Владимир Зеленский считает критику со стороны семей Героев Небесной Сотни назначение заместителем главы Офиса Президента Олега Татарова, занимавшего должность в МВД во времена Януковича, "просто словами".

Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, комментируя назначение замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы", - заявил Зеленский.

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Комментируя заявление семей Героев Небесной Сотни о том, что "назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью", Зеленский сказал: "Это просто слова сейчас звучат, извините меня, пожалуйста, за такую формулировку. Это просто слова. Кто-то что-то говорит. Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины - никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане. То, что это поднимают СМИ, которыми обладает господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом".

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.