Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял. В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы
Президент Украины Владимир Зеленский считает критику со стороны семей Героев Небесной Сотни назначение заместителем главы Офиса Президента Олега Татарова, занимавшего должность в МВД во времена Януковича, "просто словами".
Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, комментируя назначение замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы", - заявил Зеленский.
Комментируя заявление семей Героев Небесной Сотни о том, что "назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью", Зеленский сказал: "Это просто слова сейчас звучат, извините меня, пожалуйста, за такую формулировку. Это просто слова. Кто-то что-то говорит. Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины - никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане. То, что это поднимают СМИ, которыми обладает господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом".
Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.
Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".
В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.
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Главный кошмар Вавы - встреча с Порохом на стадионе во время дебатов на следующих выборах.
И он уже обдумывает путь для отхода:
Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3224278
А Барыга - и впрямь лучше, хотя такой же кагальный.
Достоин общего режима, или даже колонии поселения.
Лет на 5-10, не более.
А страной должны правитьпредставители титульной нации, проверенные фронтом!
Ну да, и когда Зеленский обещал отказаться от кортежей и госдач, бороться с кумовством и коррупцией - это тоже были просто слова. Кому, как не Зеле, знать, что слова незачем принимать близко к сердцу. )
Американский экс-дипломат Амос Хохштайн уходит из наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в связи нарастающим саботажем со стороны коррумпированных сил. https://biz.censor.net/n3224302
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця": https://biz.censor.net/n3221515Аслунд: "Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы - иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков - упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия"
Саме Татаров О.Ю. зі своїм патроном з АП на ниві теоретичних проектів під виглядом необхідності прийняття європейського законодавства заклали процес руйнації основ кримінального процесу та судочинства в Україні, провівши диверсію в галузі юриспруденції, заклавши лобістські підвалини адвокатської монополії, зруйнувавши систему досудового слідства, системи правосуддя. Заслуговує на особливу увагу і адвокатська діяльність "заслуженого" спеціаліста, але про його участь в таких процесах достатньо даних в ЗМІ.
Про наукову діяльність цього пана професора і говорити годі, зате на десятках захистів дисертацій він особлива людина, а його рецензії, наукові відгуки - це суцільна маячня. Тепер така людина стала куратором всієї правоохоронної структури в офісі Президента України, жах. Аж тепер став зрозумілий курс Президента Зеленського В.О. - в нікуди, а точніше у прірву і хаос, правову безодню.
идиот кон-ый!!!!!
ОООЧЕНЬ надеюсь, что он не успеет до Ростова смыться!!!
А куйня сраная про эбонитовые палочки - это такая форма "патриотизма"? Блеать, лицемерная тварь!
Захарченко був ще кращим!
Абсолютне нерозуміння жодної теми, неадекватні відповіді, нездатність зв'язати бодай два слова, істеричний сміх і неадекватна поведінка.
За яника навіть не було так соромно на міжнародній арені.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Лживое лицо страны
Зеленский лживое ничтожество! Но,чтобы вот так,открыто,на голубом глазу Врать британскому журналисту,который более чем в теме -Этого еще НЕбыло Речь идет о Майдане и тех,на ком кровь Небесной сотни В т.ч.о непосаженном подонке-Татарове
Та тут усі в курсі...
За овоча Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.
Тіп нікого не розганяв, але він стоїть за організацією кримінальних проваджень по майданівцям. Тобто він фактично забезпечував правове підгрунтя тому безчинству яке творив беркут і інші мусора (інакше я тих негідників назвати не можу).