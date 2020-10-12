Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерального прокурора Ирину Венедиктову могут уволить, если она к концу года "не покажет свой результат".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в интервью BBC News Украина.

Зеленский отметил, что в случае отсутствия результата в течение полугода он увольняет человека, кем бы он ни был - другом, приятелем, министром или премьер-министром.

На слова журналиста, что полгода это слишком короткий срок, Зеленский ответил: "Нет, нет времени, понимаете? Вот и все".

"И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она к концу года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ", - подчеркнул президент.

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