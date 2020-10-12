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Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский

Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерального прокурора Ирину Венедиктову могут уволить, если она к концу года "не покажет свой результат".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в интервью BBC News Украина.

Зеленский отметил, что в случае отсутствия результата в течение полугода он увольняет человека, кем бы он ни был - другом, приятелем, министром или премьер-министром.

На слова журналиста, что полгода это слишком короткий срок, Зеленский ответил: "Нет, нет времени, понимаете? Вот и все".

"И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она к концу года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) увольнение (2689) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+32
"результат" это посадить Порошенко?
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12.10.2020 09:45 Ответить
+31
тут кое кто показывает отрицательный результат уже полтора года.

Его не пора увольнять?
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12.10.2020 09:47 Ответить
+15
а це тобі, разом посміємося?

Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9116
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12.10.2020 09:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"результат" это посадить Порошенко?
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12.10.2020 09:45 Ответить
А Зеля дал результат за пол года ??? Может ему уже пора ...🤮
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12.10.2020 09:56 Ответить
Та не може, а точно. Імпічмент Зеленському!
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12.10.2020 11:43 Ответить
да, и пастора тоже
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12.10.2020 13:37 Ответить
Стерненко, Турчинов, Чорновол...
У того быдла, что ведётся на клоунов от них особо подгорает... Да и как говорил Портнов - это символ который нужно посадить.
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12.10.2020 18:12 Ответить
тут кое кто показывает отрицательный результат уже полтора года.

Его не пора увольнять?
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12.10.2020 09:47 Ответить
А чого ж його рейтинг підтримки населенням нині вищий, чим у твоєї святої свині був через півтора роки його "властвованія"?
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12.10.2020 09:49 Ответить
в псих.лікарні пацієнтів також більше чим лікарів.
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12.10.2020 09:51 Ответить
Сашок, тут , до речі, про вас писак вчора https://censor.net/ru/news/3224193/v_ukraine_8_millionov_chelovek_jivut_s_psihicheskimi_rasstroyistvami_voz на "Цензорі"
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12.10.2020 09:55 Ответить
а це тобі, разом посміємося?

Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9116
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12.10.2020 09:57 Ответить
І от скажи: до такої, як на твоїй картинці, маячні (тіпі "правка") може додуматись людина при здоровому глузді?
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12.10.2020 09:59 Ответить
я показав ваш рівень.
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12.10.2020 10:02 Ответить
Так чий "рівень" такі "правки" малювати?
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12.10.2020 10:04 Ответить
Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4220
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12.10.2020 10:13 Ответить
Подейкують, що вона (не плутати з ваною) кандидат ФІЛОЛОГІЧНИХ наук...
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12.10.2020 10:03 Ответить
Вибачайте, в автобіографії написано ПЕДАГОГІЧНИХ
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12.10.2020 10:06 Ответить
Для одного раза сойдёт.
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12.10.2020 11:35 Ответить
я не знаю який був у тебе рейтинг, свиня)
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12.10.2020 09:52 Ответить
Потому, что в стране слишком много дыбилов.
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12.10.2020 09:52 Ответить
О! А ось і бостууга. Ну шо скажеш про підвищення тарифів? Зокрема на ліктрічество.

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07

ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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12.10.2020 09:53 Ответить
Ти віриш виключно бабі Юлі, а Гросі та святому Петру не віриш?
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12.10.2020 09:56 Ответить
Злив зараховано.
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12.10.2020 09:58 Ответить
Я к показує реальність, це тут на форумі вас багато, та майже немає в реальному житті.
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12.10.2020 11:04 Ответить
это потому ты порохоботов не видишь в "реальной жизни", что обитаешь в дурдоме
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12.10.2020 11:38 Ответить
Зебил, ты уже показал антирезультат. Шо делать с тобой?
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12.10.2020 09:47 Ответить
Нет результата-нет зарплати!
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12.10.2020 09:48 Ответить
она покажет...отрицательный...
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12.10.2020 09:49 Ответить
Вона не чіпляєтья за владу, дайте їй ще 100 днів.
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12.10.2020 09:49 Ответить
реально клоун
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12.10.2020 09:49 Ответить
Зе-наркоман, ты САМ "не показал результатов" уже полтора года.
УВОЛИТЬ!!!
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12.10.2020 09:50 Ответить
Ужэ до конца года...
Ужэ МОГУТ ?.. А могут и не уволить..
Это НАПЕРСТОЧНИКИ!
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12.10.2020 09:51 Ответить
какой именно результат?
посадить порошенко, еще + 20 дел завести, что именно?
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12.10.2020 09:51 Ответить
Что такое результат, в его понимании?)
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12.10.2020 09:52 Ответить
Про Петю, рыгов, Майдан даже не упоминаю. Похоже главная цель деятельности Зе это -
Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2920
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12.10.2020 10:01 Ответить
Ротенберги и прочие за национализацию своего имущества? Или может клоун?))) И это я уже молчу, что ***** прямо заявлял, что членинский Союзный Договор, это была бомба заложенная под рашку))) Поэтому таких ошибок у них нет в планах...
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12.10.2020 10:14 Ответить
Что сказать? Что и в совке одни были равнее других?. Но тема не в этом. Просто "флаг" недомалоросии могут расценить как пропаганду. Да и "какая разница" проспект Шухевича или пр. Ватутина?
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12.10.2020 10:37 Ответить
ви разом вже на довічне заробили.
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12.10.2020 09:53 Ответить
Зеленый шулер тусует колоду . Горе кораблю которым управляет портовый биндюжник
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12.10.2020 09:56 Ответить
Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7733
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12.10.2020 09:57 Ответить
Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8977
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12.10.2020 10:43 Ответить
а шо, переезд с дачи на дачу за народные деньги разве не результат?!
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12.10.2020 09:58 Ответить
ты уже бухой, или ещё?
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12.10.2020 10:01 Ответить
Уже... пока... ВСЕГДА!!!
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12.10.2020 10:04 Ответить
При виді зєлєнскаго Сумський театр ім.Щєпкіна заспівав https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=386252445740824&id=365125280180398&_rdr "Господи помилуй нас"
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12.10.2020 10:00 Ответить
Не допомогло. Суми ввійшли в "червону зону" по захворюванності на коронавірус.
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12.10.2020 10:30 Ответить
А в нього є право звільняти Генпрокурора? За яким законом? Цікавий дЗюрист...
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12.10.2020 10:00 Ответить
А чого ж, візьме і виселить із державної дачі!
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12.10.2020 10:32 Ответить
У зебила каждое новое назначение - хуже предыдущего. Значит, после венедиктовой генпрокурором станет портнов. И даже пробудит ним полдня, пока будут разливать коктейли Молотова, подвозить покрышки, а с Троещины и Борщаг не подъедут в центр организованные по 10-20 тысяч человек, группы небезразличной молодёжи.
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12.10.2020 10:06 Ответить
"... в разі відсутності результату протягом пів року він звільняє людину, ким би вона не була..." - тоді ти ж ****, вже рік пересидів.
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12.10.2020 10:09 Ответить
Ну ладно, посадит она Порошенко. Дальше что? Подъем его рейтинга? Срач с Запдом? Наш Нельсон Манделла? Да и за полгода в нынешней правовой ситуации Порошенко даже Вышинский за полгода не упечет.
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12.10.2020 10:11 Ответить
Вибачаюсь, але і так вже на жопу сіли з тою "посадкою".
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12.10.2020 10:34 Ответить
а що там бакланов показав? злив вагнерівської операції?
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12.10.2020 10:11 Ответить
жити в президентській резиденції - вже досягнення, хехе
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12.10.2020 10:13 Ответить
Посадить Турчинова? Что ли???
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12.10.2020 10:19 Ответить
Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат/ Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. /Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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12.10.2020 10:27 Ответить
А сколько можно вписываться за шоколодного ублюдка, уничтожавшего добровольцев в котлах и душившего народ "европейскими" тарифами? И про Свинарчуков уже все забыли и про недавно опубликованный разговор Пети с ******. Народ и выбрал клоуна лишь бы убрать избавиться от этого барыги. Этот ещё хуже - это факт. Но это не значит что выгнав клоуна надо вернуть назад Потроха. Хватит этого круговорота говна!
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12.10.2020 11:33 Ответить
А сколько можно вписываться за шоколодного ублюдка/ Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .То же у Коломойского. Баканов, Аваков, Венедиктова - слуги Коломойского. Денег у Путина и Коломойского-немеряно. А Порошенко посадить не могут. Почему?
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12.10.2020 12:06 Ответить
"профессиональная женщина" - хоть бы не позорился! В какой сфере она "профессионал"? По правовым вопросам два слова связать не может.
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12.10.2020 10:32 Ответить
да тема не раскрыта
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12.10.2020 10:43 Ответить
Какие результаты? Как с одной госдачи в Пуще, максимально быстро перевезти свои манатки на другую госдачу в Конче?
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12.10.2020 10:34 Ответить
Уаольнять надо тебя, клоун!
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12.10.2020 10:47 Ответить
Результатом генпрокурора воюющей Украины может считаться только одно, это арест и посадка Медведчука, Рабиновича, Шуфрича и прочих лидеров пятой колонны в Украине. Пока этого нет.,деятельность генпрокурора считаю не удовлетворительной, не зависимо от фамилии и при каком президенте это происходило. Будь Пэтя, будь то ВоЛодя.
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12.10.2020 11:01 Ответить
по моему бенедиктовна показала уже все...да там и показывать-то особо нечего.
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12.10.2020 11:04 Ответить
а что значит "профессиональная женщина"?
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12.10.2020 11:07 Ответить
Трудно поймать черную кошку в темной комнате ,особенно, когда её там нет ! Надо посочувствовать "профессиональной" женщине....одних привлекать не позволяют ,других не за что ,а как показать результат? Видать выгонят. Пшонку надо звать.
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12.10.2020 11:16 Ответить
Так она и показывает, дело Стерненко чего только стоит
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12.10.2020 11:11 Ответить
Я бы начал увольнения с одного криворожского черта
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12.10.2020 11:26 Ответить
Проще Бубочке самому свалить и не позориться. Каждый его новый Генпрокурор будет хуже предыдущего.
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12.10.2020 11:27 Ответить
Щось подібне про результат та звільнення з посади Зеленський і Авакову говорив коли мова йшла про розслідування вбивства журналіста Шеремета. А віз і нині там...
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12.10.2020 11:50 Ответить
Зе-чмо, а який ти результат показало за рік?

З такими результатами,як в тебе, потрібно не просто звільняти,тебе на цугундер потрібно відправити на дуже багато років...
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12.10.2020 11:54 Ответить
Вот оно горе лютое, горе беспощадное пока только напомнило о себе Оберпрокурорше Иришке Венедиктовой - поставило перед дилеммой:
- либо Порохатого Барыгу Оберпрокурорша уконтрапупит на кичман, обрядит в лагерный клифт, всучит кайло в руки, заставит хавать баланду и восседать на параше;
- либо дупу само́й Иришки Венедиктовой, дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогреваемую, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский жесткосердно вытряхнет в холода зимние на улицу заснеженную, на 7 вьюг лютых да на морозы трескучие.
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12.10.2020 12:14 Ответить
Ні, є ще третій, і цілком реальний варіант: клован, разом з усіма уродами (ти, https://censor.net/ru/user/476275 - не виключення) - до ростова
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12.10.2020 12:32 Ответить
Ось тобі цікава лінгвістика.
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
І ти, Ан Мур, одне з тих смердячих поросят.
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12.10.2020 12:59 Ответить
Штурман-фюреру зеленої вати навпаки слід надіятись, щоб Венедіктова не показала результат. Хто в неї в обробці - Стерненко, Дугарь, Антоненко, Кузьменко та решта антиросійських діячів. Буде по них результат - буде зелень на смереці теліпатись
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12.10.2020 12:38 Ответить
Про півроку для Авакова ми вже чули.
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12.10.2020 12:51 Ответить
незалежне правосуддя, зачот
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12.10.2020 13:40 Ответить
Огооооо, целое увольнение? Зачем так жестоко? Зе разбушевался...
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12.10.2020 13:53 Ответить
Так она уже показала "результаты" во всей красе!!!!!!
даже клоун Луцик так быстро не косячил и не палился!!!!
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12.10.2020 15:43 Ответить
Луценко ніколи не був клоуном, на відміну від вашого зеленського.
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12.10.2020 22:47 Ответить
 
 