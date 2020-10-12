Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерального прокурора Ирину Венедиктову могут уволить, если она к концу года "не покажет свой результат".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в интервью BBC News Украина.
Зеленский отметил, что в случае отсутствия результата в течение полугода он увольняет человека, кем бы он ни был - другом, приятелем, министром или премьер-министром.
На слова журналиста, что полгода это слишком короткий срок, Зеленский ответил: "Нет, нет времени, понимаете? Вот и все".
"И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она к концу года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ", - подчеркнул президент.
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У того быдла, что ведётся на клоунов от них особо подгорает... Да и как говорил Портнов - это символ который нужно посадить.
Его не пора увольнять?
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07
ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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УВОЛИТЬ!!!
Ужэ МОГУТ ?.. А могут и не уволить..
Это НАПЕРСТОЧНИКИ!
посадить порошенко, еще + 20 дел завести, что именно?
З такими результатами,як в тебе, потрібно не просто звільняти,тебе на цугундер потрібно відправити на дуже багато років...
- либо Порохатого Барыгу Оберпрокурорша уконтрапупит на кичман, обрядит в лагерный клифт, всучит кайло в руки, заставит хавать баланду и восседать на параше;
- либо дупу само́й Иришки Венедиктовой, дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогреваемую, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский жесткосердно вытряхнет в холода зимние на улицу заснеженную, на 7 вьюг лютых да на морозы трескучие.
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
І ти, Ан Мур, одне з тих смердячих поросят.
даже клоун Луцик так быстро не косячил и не палился!!!!