Зеленский о падении рейтинга: Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Я хочу остаться в истории Украины. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поддержка в Украине такая же, как и в первом туре президентских выборов в 2019 году.
Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, комментируя падение своего рейтинга, передает Цензор.НЕТ.
"Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал. Вы знаете, что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Об утрате рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Смотрите, все очень просто: в первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры. А люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто что-то смог изменить. Сделать ключевые изменения в Украине. И остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет", - заявил Зеленский.
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Высосать из родного города все соки.
Уничтожить футбольный клуб «Днепр», городской стадион, баскетбольную арену, офицерский клуб.
Обокрасть Приватбанк.
Привезти в Город со своего никопольского завода пьяных люмпенов, которые всю зиму орали в центре и стучали в бочки, мешая людям жить.
Сделать авиабилеты из Днепра в Киев по цене Киев - Нью-Йорк.
Выгнать из Днепра все иностранные авиакомпании.
И повесить на здании государственного аэропорта Днепра, рекламу своей ублюдочной партии, у которой в родном Городе 0,5% рейтинга.
В этом - весь Беня.
«Ссы в глаза - все Божья роса» (с)
Уникальный подонок.
Но президент почему-то его любит...
Борис Филатов
Вони так кричали про "корупцію", що вибрали "шістку" найбільшого корупціонера.
Вони так волали про "крадуть", що обрали помічника найбільшого злодія.
Вони так "ненавиділи" путіна, що обрали його зашуганого блазня.
Дід Микола
Укрзалізниця - банкрот.
Укрнафтогаз - банкрот.
Энергоатом - банкрот.
Укрексімбанк - банкрот.
Пенсійний фонд - ну тут понятно, "а пачему я налогі платіть должен"?
Армія - скорочення.
Мусорам - збільшення.
Сепари - амністія.
Ну що, поігралісь в демократію с бидлом?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3304572.html
Патріотам - тюрми.
Такого тупого президента еще не было!
Татьяна Лайф подтвердит.
"Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. "
Господи, спаси Украину!
https://youtu.be/Bc0G0Y7Rubc (22.29 мин)
пиззидента!
У фраєра параноя 73%....
Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey
Зеленский говорит, что его выбрали, потому что страна летела в пропасть.
В 2019 г.
Видимо, постоянный рост экономики, доходов населения и снижения долговой нагрузки Зеленский считает путем в пропасть. И пытается это исправить.
Что ж, у него получается.
Вошли в историю.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
Корреспондент BBC: - По последним опросам Ваш рейтинг составляет около 35%, YOU HAVE LOST! Зєлємский: - Безудержный смех и аплодисменты. Наш "президент" и вправду йо....ся или мне показалось?
Мабуть це його найбижче майбутне...Джерело: https://censor.net/ua/n3224290