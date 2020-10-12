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Зеленский о падении рейтинга: Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Я хочу остаться в истории Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поддержка в Украине такая же, как и в первом туре президентских выборов в 2019 году.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, комментируя падение своего рейтинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал. Вы знаете, что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Об утрате рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Смотрите, все очень просто: в первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры. А люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто что-то смог изменить. Сделать ключевые изменения в Украине. И остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) рейтинг (1643)


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Топ комментарии
+48
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 549
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12.10.2020 10:10 Ответить
+46
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 3757Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 4799
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12.10.2020 10:10 Ответить
+42
Повір мені ти залишишся... Не так звісно як ти хочеш, але залишишся точно.
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12.10.2020 10:00 Ответить
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3304572.html Он сам себя назвал "спасителем Украины", но является подонком

Высосать из родного города все соки.
Уничтожить футбольный клуб «Днепр», городской стадион, баскетбольную арену, офицерский клуб.
Обокрасть Приватбанк.
Привезти в Город со своего никопольского завода пьяных люмпенов, которые всю зиму орали в центре и стучали в бочки, мешая людям жить.
Сделать авиабилеты из Днепра в Киев по цене Киев - Нью-Йорк.
Выгнать из Днепра все иностранные авиакомпании.
И повесить на здании государственного аэропорта Днепра, рекламу своей ублюдочной партии, у которой в родном Городе 0,5% рейтинга.
В этом - весь Беня.
«Ссы в глаза - все Божья роса» (с)
Уникальный подонок.
Но президент почему-то его любит...
Борис Филатов
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12.10.2020 11:11 Ответить
Вони так ненавиділи олігархів, що вибрали їхню маріонетку.
Вони так кричали про "корупцію", що вибрали "шістку" найбільшого корупціонера.
Вони так волали про "крадуть", що обрали помічника найбільшого злодія.
Вони так "ненавиділи" путіна, що обрали його зашуганого блазня.
Дід Микола

Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 725
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12.10.2020 11:12 Ответить
Укроборонпром - банкрот.
Укрзалізниця - банкрот.
Укрнафтогаз - банкрот.
Энергоатом - банкрот.
Укрексімбанк - банкрот.
Пенсійний фонд - ну тут понятно, "а пачему я налогі платіть должен"?
Армія - скорочення.
Мусорам - збільшення.
Сепари - амністія.
Ну що, поігралісь в демократію с бидлом?
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 9995

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3304572.html
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12.10.2020 11:15 Ответить
Сепарам - амністія.
Патріотам - тюрми.
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13.10.2020 00:29 Ответить
Едуард ІІ , король Англії, теж залишився в історії... І не тому, що його іменували Едуардом Будівельником (при ньому, дійсно, будували багато), а тому, що закінчив своє життя з розпеченою кочергою в жопі, бо був пасивним гомосексуалістом"...
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12.10.2020 11:14 Ответить
Не сцы, клоун, останешься в истории!
Такого тупого президента еще не было!

Татьяна Лайф подтвердит.
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12.10.2020 11:15 Ответить
" а какая,собственно говоря разница" - (((, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. ))),а получился "зеленый приговор" Украине,,,что и нужно было рашисту мацковскому и его подельникам в Украине
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12.10.2020 11:17 Ответить
ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО:

"Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. "

Господи, спаси Украину!
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12.10.2020 11:19 Ответить
Вляпаєшся ти в історію, тупенький)
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12.10.2020 11:19 Ответить
таки да... останется выроком, активрно старавшимся профукать Украину, но вовремя остановленным...
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12.10.2020 11:20 Ответить
да, в истории ты останешься как приговор Украине.
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12.10.2020 11:22 Ответить
Слова британского журналиста Стивена Сакура о потере поддержки большинства украинцев заставили Зеленского громко рассмеяться и захлопать в ладоши....

Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 589

https://youtu.be/Bc0G0Y7Rubc (22.29 мин)
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12.10.2020 11:23 Ответить
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 451
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12.10.2020 11:23 Ответить
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 5824
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12.10.2020 11:25 Ответить
Возьми большую лупу - - и ПУТИНА УВИДИШЬ
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12.10.2020 12:42 Ответить
Он уже вошёл в историю как первый клоун, ставший президентом и растерявший поддержку избирателей за рекордно короткий срок .
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12.10.2020 11:39 Ответить
В історію він вже тільки не увійшов, а вляпався, про такого тупого невігласа, такої ганебної гидоти Україна не мала.Він буде у сіх підручниках як самий бездарний і тупий наркоблазень...
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12.10.2020 11:52 Ответить
Ему кто-то суфлирует. Может Ермак? Ну не может же быть, чтоб такой сморчок, постоянно гугнявил такое, отчего становится стидно за украинского припиззидента!
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12.10.2020 11:53 Ответить
Да мы заметили что ты занимаешься удовлетворением собственного эго а не Украиной
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12.10.2020 11:58 Ответить
А інтерв"ю, довершене соєю тупістю, як те, яке він давав в "Нормандському формті".
У фраєра параноя 73%....
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12.10.2020 12:00 Ответить
Надіюсь цей розділ в історії не буде про втрату державності
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12.10.2020 12:25 Ответить
Вместо того, чтоб развернуть дополнительные медицинские мощности - сплошь запреты. Запретить легче. Нет денег? Не верю. Жадность, воровство....

Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
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12.10.2020 12:35 Ответить
Пам"ять ти залишиш як повний МУДАК, і мерзопакосна персона, ДЗЕРО. у всьому що зв"язано з Україною!!! Йди скоріше, і разом з своїми не доробленими командами!!!
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12.10.2020 12:35 Ответить
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 396
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12.10.2020 12:46 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Зеленский говорит, что его выбрали, потому что страна летела в пропасть.
В 2019 г.
Видимо, постоянный рост экономики, доходов населения и снижения долговой нагрузки Зеленский считает путем в пропасть. И пытается это исправить.
Что ж, у него получается.
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12.10.2020 12:54 Ответить
Ага останешся на грамотке в памяти падло обдолбленное вечно
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12.10.2020 13:02 Ответить
ты, дегенерат и наркоман, останешься в истории как последнее ДЕРЬМО.
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12.10.2020 13:39 Ответить
останется,как Янелох с роялем
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12.10.2020 13:55 Ответить
Останешься, Зебил, останешься. И в честь тебя будет играть музыка. Но ты.....
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12.10.2020 14:06 Ответить
Янукович: куем по лбу, Зеленский: куем по роялю.
Вошли в историю.
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12.10.2020 14:13 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Корреспондент BBC: - По последним опросам Ваш рейтинг составляет около 35%, YOU HAVE LOST! Зєлємский: - Безудержный смех и аплодисменты. Наш "президент" и вправду йо....ся или мне показалось?
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12.10.2020 16:58 Ответить
Ты уже вошел в историю как предатель и бестолковый менеджер.
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12.10.2020 18:30 Ответить
Тупым ослом,просравшим все ты вляпаешься в историю.
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12.10.2020 20:16 Ответить
Никогда ты володя ЗЕ,не войдёшь в историю Украины как порядочный президент!! Ты за пол-тора года столько вреда принёс Украине, что надо будет восстановливать порядок не один десяток лет!! Бездарь!! И откуда ты упал на нашу голову!!??
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12.10.2020 20:50 Ответить
"Зеленський заявив, що його підтримка в Україні така ж, як і в першому турі президентських виборів у 2019 році." Щось мені підсказує, після такої заяви, що у велічайшего такий стан норма.
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 2037

Мабуть це його найбижче майбутне...Джерело: https://censor.net/ua/n3224290Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 3895
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12.10.2020 21:17 Ответить
Залишитися в історії України зеленському не проблема, проблема в якості кого. А щодо його рейтингу, то, на жаль, він правий. Його рейтинг не падає. Українці все ще не включили свої мізки.
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12.10.2020 22:21 Ответить
В російській не толерантній мові є такий вислів: "Редкостной души ********". Я так думаю, що в історії це місце якраз для нього збережено.
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12.10.2020 22:44 Ответить
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 5120
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12.10.2020 23:27 Ответить
Зелена плесень залишиться в історії зеленою плесенню і пам'ятником 73 відсоткам зебілів, які його обрали.
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13.10.2020 00:34 Ответить
Залишишся. Зі знаком -
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13.10.2020 03:28 Ответить
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 4284
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18.10.2020 08:58 Ответить
зе вляпался в историю и чем дальше тем больше
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25.12.2020 21:56 Ответить
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