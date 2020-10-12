1 196 40
Twitter пометил как дезинформацию пост Трампа о том, что он больше "не заболеет коронавирусом"
Twitter счел пост президента США Дональда Трампа об иммунитете к коронавирусу вводящим в заблуждение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит президента США.
Трамп 11 октября написал: "Получил вчера полный отчет от врачей Белого дома. Это означает, что я не могу снова им заразиться (иммунитет), и не могу его передать".
Администрация Twitter пометила этот пост как нарушение правил о распространении заведомо ложной и потенциальной опасной информации о COVID-19, но не блокировала его, посчитав, что сообщение может представлять интерес для общественности.
Топ комментарии
+4 untrollable
показать весь комментарий12.10.2020 10:08 Ответить Ссылка
+2 Lalo Land
показать весь комментарий12.10.2020 10:38 Ответить Ссылка
+1 vitalmod
показать весь комментарий12.10.2020 10:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Создавайте свой собственный ресурс и устанавливайте там свои правила. Будьте готовы, что вас тоже могут засудить за распространение заведомо опасной дезинформации
тобто власником є юзер і він, як власник, і має відповідати за свій контент. ток шо тут ви вже збрехали.
комічним виглядає ваше бахвальство "власними правилами" і тут же (або нижче) судовими позовами. так от, суд діє не по "вашим правилам", а по законодавству. єдина тут можливість - коли "ваші правила" не суперечать законодавству. а цензура - суперечить.
Я, думаю, что у Твиттера достаточно квалифицированные юристы, которые знают, что делают
Богатые шляются по италиям и др. Курортам, ресторанам, клубам и прочим местам массового скопления людей.
Бедные не соблюдают элементарных норм гигиены, мытье рук, дезинфекция, ходят по всяким шарамыгам и базарам
Бары, рестораны открыты . Но не важно где, всё равно - Дистанцию не соблюдают.
Тапками не кидаюсь, констатирую факты про пофигизм богатых и бедных. Мне было бы на них пофик, если бы они не разносили заразу и не тратили ресурсы "лечения" на себя.
Природа требует хотя бы социальных контактов.
А что делать? Приходится выбирать.
Вот сижу дома (((
Я от закрытых клубов не очень страдаю. А вот отсутствие концертов, культурных мероприятий, путешествий, невозможности заводить новые знакомства, видеться со знакомыми - это, капец, как тяжело (((
У нас тут клубы культурными не назовешь))
Другое дело, если отчет врачей - выдумка! Хотя навряд ли Трамп стал бы его искажать.
Но левая мразь (аналог которой в Украине ОПЗЖ) знает больше врачей!