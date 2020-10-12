Twitter пометил как дезинформацию пост Трампа о том, что он больше "не заболеет коронавирусом"

Twitter счел пост президента США Дональда Трампа об иммунитете к коронавирусу вводящим в заблуждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит президента США.

Трамп 11 октября написал: "Получил вчера полный отчет от врачей Белого дома. Это означает, что я не могу снова им заразиться (иммунитет), и не могу его передать".



Администрация Twitter пометила этот пост как нарушение правил о распространении заведомо ложной и потенциальной опасной информации о COVID-19, но не блокировала его, посчитав, что сообщение может представлять интерес для общественности.

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