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Новости Коронавирус и карантин
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Twitter пометил как дезинформацию пост Трампа о том, что он больше "не заболеет коронавирусом"

Twitter пометил как дезинформацию пост Трампа о том, что он больше

Twitter счел пост президента США Дональда Трампа об иммунитете к коронавирусу вводящим в заблуждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит президента США.

Трамп 11 октября написал: "Получил вчера полный отчет от врачей Белого дома. Это означает, что я не могу снова им заразиться (иммунитет), и не могу его передать".

Администрация Twitter пометила этот пост как нарушение правил о распространении заведомо ложной и потенциальной опасной информации о COVID-19, но не блокировала его, посчитав, что сообщение может представлять интерес для общественности.

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Twitter пометил как дезинформацию пост Трампа о том, что он больше не заболеет коронавирусом 01

дезинформация (346) карантин (16729) Twitter (134) Трамп Дональд (5842) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
привіт цензура! тепер адміністрація цвітера вирішує, яка інформація правдива.
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12.10.2020 10:08 Ответить
+2
И те и другие болеют, потому что не соблюдают карантин.
Богатые шляются по италиям и др. Курортам, ресторанам, клубам и прочим местам массового скопления людей.
Бедные не соблюдают элементарных норм гигиены, мытье рук, дезинфекция, ходят по всяким шарамыгам и базарам
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12.10.2020 10:38 Ответить
+1
Ну конечно... трампу пофиг ему врать не привыкать, а твиттеру прилетят миллиардные штрафы, когда начнут массово болеть по второму кругу.
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12.10.2020 10:18 Ответить
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привіт цензура! тепер адміністрація цвітера вирішує, яка інформація правдива.
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12.10.2020 10:08 Ответить
Ну конечно... трампу пофиг ему врать не привыкать, а твиттеру прилетят миллиардные штрафы, когда начнут массово болеть по второму кругу.
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12.10.2020 10:18 Ответить
И за распространение дезинформации, подвергающей опасности людей
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12.10.2020 10:33 Ответить
а хто має вирішувати шо є дезинформація, а що - ні?
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12.10.2020 10:47 Ответить
В данном случае Twitter, как собственник ресурса и ответственный за контент
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12.10.2020 10:54 Ответить
твіттер - не змі. надайте приклад юридичної відповідальності твіттера за контент
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12.10.2020 10:56 Ответить
до того ж твіттер - власник заліза і софта для зберігання даних, а не самих даних. власниками контенту є юзери
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12.10.2020 10:57 Ответить
Twitter несет ответственность за контент, который он размещает на своем ресурсе. Юзеры могут только юзать прав у них нет.
Создавайте свой собственный ресурс и устанавливайте там свои правила. Будьте готовы, что вас тоже могут засудить за распространение заведомо опасной дезинформации
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12.10.2020 11:02 Ответить
You retain your rights to any Content you submit, post or display on or through the Services. What's yours is yours - you own your Content (and your incorporated audio, photos and videos are considered part of the Content).
тобто власником є юзер і він, як власник, і має відповідати за свій контент. ток шо тут ви вже збрехали.

комічним виглядає ваше бахвальство "власними правилами" і тут же (або нижче) судовими позовами. так от, суд діє не по "вашим правилам", а по законодавству. єдина тут можливість - коли "ваші правила" не суперечать законодавству. а цензура - суперечить.
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12.10.2020 11:14 Ответить
В чому проблема ? Звертайтеся до американського суду
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12.10.2020 11:16 Ответить
який юридичний механізм накладання штрафів на твіттери? а от цензура прямо заборонена конституцією США, де юридично твіттери і діють.
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12.10.2020 10:54 Ответить
Можете обратиться в суд США))))
Я, думаю, что у Твиттера достаточно квалифицированные юристы, которые знают, что делают
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12.10.2020 11:04 Ответить
Ну а какой механизм того что цукерберг бегает на допросы по делу о вмешательстве в выборы в США? Твиттер это сайт, и владелец этого сайта решает что будет у него на сайте и потом несет за это ответственность соответсвенно.
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12.10.2020 11:07 Ответить
саме так, цекерберг бігав на допити по справі у втручання в вибори на предмет порушення адміністраціює твіттера законодавства США, що ще раз підтверджує, що функціонування твіттера регулюється законодавстаом США, і саме законодавство США забороняє цензуру.
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12.10.2020 11:24 Ответить
Комментировать - это ещё не цензура. Вот если-бы они его удалили, то да.
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12.10.2020 10:46 Ответить
так в тому-то і справа, що массово видаляють пости і банять аккаунти
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12.10.2020 10:48 Ответить
Если бы у нас так банили - предвыборная кампания зелебобы, опзж и прочей швали вообще бы не началась
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12.10.2020 11:11 Ответить
а якщо б почали банити їх опонентів, ви б цьому також раділи?
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12.10.2020 11:17 Ответить
за откровенную ложь? да
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12.10.2020 11:57 Ответить
в тому то і справа: хто вирішує де брехня, а де ні? адміністратор твіттера?
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12.10.2020 12:20 Ответить
как частная контора - хоть уборщица твиттера, это вопрос их личной репутации
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12.10.2020 14:43 Ответить
на щастя, приватна контора твіттер підпадає під юриздикцію правової системи США, а правова система США не наділяє прибиральниць владою вирішувати істинність тих чи інших тверджень незалежно від їх репутації.
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12.10.2020 16:54 Ответить
Если эта уборщица создаст свой твиттер, и в EULA к сервису, которым является твиттер пропишет "вы отвечаете за содержимое, но я могу удалить/заблокировать вас в любой момент" - будет иметь полное право, т.к. вы, пользуясь этим сервисом - принимаете его условия, вас им пользоваться никто не заставляет, и законы государства тут вообще боком
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12.10.2020 21:06 Ответить
Путлерская ***** не говорит правди в принципе.
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12.10.2020 12:06 Ответить
і яке це має відношення до цензури?
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12.10.2020 13:37 Ответить
Коронавирусом в Украине больше болеют богатые и неимущие, богатые болеют потому что так сейчас модно,а бедные болеют.потому, что богатые не платят налоги
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12.10.2020 10:14 Ответить
И те и другие болеют, потому что не соблюдают карантин.
Богатые шляются по италиям и др. Курортам, ресторанам, клубам и прочим местам массового скопления людей.
Бедные не соблюдают элементарных норм гигиены, мытье рук, дезинфекция, ходят по всяким шарамыгам и базарам
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12.10.2020 10:38 Ответить
Ну, в хороших клубах обычно хорошая вентилляция, что сильно уменьшает вероятность инфицирования. Но ведь клубы закрыты, да? Поэтому приходится устраивать подпольные вечеринки в необорудованных местах. (Можно сколько угодно кидаться тапками в несознательных граждан, но против человеческой природы не попрешь. А она требует развлечений)
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12.10.2020 11:24 Ответить
Вентиляция это не спасение от вирусов и инфекций. Клубы разве закрыты??
Бары, рестораны открыты . Но не важно где, всё равно - Дистанцию не соблюдают.
Тапками не кидаюсь, констатирую факты про пофигизм богатых и бедных. Мне было бы на них пофик, если бы они не разносили заразу и не тратили ресурсы "лечения" на себя.
Природа требует хотя бы социальных контактов.
А что делать? Приходится выбирать.
Вот сижу дома (((
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12.10.2020 12:36 Ответить
Вентилляция конечно-же влияет! Ещё и посильнее масок. Вирус через маску частично проходит и в замкнутом пространстве накапливается. Вентилляция уносит вирус наружу. (Но лучше и маски и вентилляция.)
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12.10.2020 15:23 Ответить
Клубы закрыты. Некоторые, правда, работают в полулегальном режиме. Не пойму, от чего это зависит - от наглости владельцев или еще от чего...
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12.10.2020 15:24 Ответить
Наглость владельцев зависит еще от чего )))
Я от закрытых клубов не очень страдаю. А вот отсутствие концертов, культурных мероприятий, путешествий, невозможности заводить новые знакомства, видеться со знакомыми - это, капец, как тяжело (((
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12.10.2020 16:47 Ответить
это всё о нормальных клубах, вообще-то - культура, знакомства, друзья
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12.10.2020 22:31 Ответить
Может я не знаю нормальных клубов. Еще от города зависит.
У нас тут клубы культурными не назовешь))
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13.10.2020 07:10 Ответить
Байден придёт - порядок наведёт. Байден придёт - Зеля уйдёт.
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12.10.2020 10:35 Ответить
Зеля уйди Байден порядок наведи!!!
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12.10.2020 11:08 Ответить
Ну, вообще-то правильно. Повторное заражение возможно.
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12.10.2020 11:35 Ответить
Если левацкий Твиттер становится и гл.врачом, то тады ой!
Другое дело, если отчет врачей - выдумка! Хотя навряд ли Трамп стал бы его искажать.
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12.10.2020 11:37 Ответить
Кацапня негодует, трампушку обижают!
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12.10.2020 12:03 Ответить
В субботу врач президента, доктор Шон Конли, выпустил меморандум, в котором говорилось, что президент "больше не представляет опасности для других" и "набор продвинутых диагностических тестов показывает, что больше нет свидетельств активного размножения вируса".
Но левая мразь (аналог которой в Украине ОПЗЖ) знает больше врачей!
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13.10.2020 00:23 Ответить
 
 