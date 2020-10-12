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Зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей, умер 17-летний парень с онкологическим заболеванием, - Степанов
В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.
"За сутки зафиксированы 43 летальных случая, среди которых один ребенок. Это парень 17 лет, он имел онкологическое заболевание", - сказал глава Минздрава.
Напомним, ранее сообщалось от коронавируса умер 13-летний мальчик на Ривненщине.
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+5 Тарас Зуб #451971
показать весь комментарий12.10.2020 10:15 Ответить Ссылка
+4 Володимир Мик
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+2 Антип61
показать весь комментарий12.10.2020 11:02 Ответить Ссылка
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перед ним был третий случай смерти подростка так же от онкологического заболевания но при этом у него был обнаружен короновирус. Записали, что умер от короновируса.