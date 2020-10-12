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Новости Коронавирус и карантин
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Зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей, умер 17-летний парень с онкологическим заболеванием, - Степанов

Зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей, умер 17-летний парень с онкологическим заболеванием, - Степанов

В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.

"За сутки зафиксированы 43 летальных случая, среди которых один ребенок. Это парень 17 лет, он имел онкологическое заболевание", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось от коронавируса умер 13-летний мальчик на Ривненщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 235 детей и 166 медработников, - Степанов

Автор: 

дети (6606) карантин (16729) смерть (9259) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Еще одно доказательство, что статистика барановируса полный фейк! Люди мрут от онкологии, а их записывают, как смерть от барановируса!
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12.10.2020 10:15 Ответить
+4
4-я смерть подростка от короновируса за более полгода карантина... а в реальности он умер от онкологического заболевания.
перед ним был третий случай смерти подростка так же от онкологического заболевания но при этом у него был обнаружен короновирус. Записали, что умер от короновируса.
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12.10.2020 10:07 Ответить
+2
При онкологии люди часто получают химиотерапию, которая практически полностью вірубает иммунитет. Для них банальній грипп смерти подобен. У меня знакомая год назад в маске ходила, чтобы случайно не подцепить. А этому парню не повезло. Где-то мимо него прошел веселый пофигист без маски, зато с ковидом.
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12.10.2020 11:02 Ответить
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4-я смерть подростка от короновируса за более полгода карантина... а в реальности он умер от онкологического заболевания.
перед ним был третий случай смерти подростка так же от онкологического заболевания но при этом у него был обнаружен короновирус. Записали, что умер от короновируса.
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12.10.2020 10:07 Ответить
От онкологии?
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12.10.2020 10:07 Ответить
умер 17-летний парень от коронавируса с онкологическим заболеванием, Может умер от онкологического заболевания с приобретённым в коридоре коронавирусом?
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12.10.2020 10:09 Ответить
Еще одно доказательство, что статистика барановируса полный фейк! Люди мрут от онкологии, а их записывают, как смерть от барановируса!
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12.10.2020 10:15 Ответить
Мож для Степанова отдельно колонку сделаете ...а то в общей он через новость : Степанов сказал ,Степанов показал
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12.10.2020 10:15 Ответить
в нас більше не розрізняють дитинство і юність?
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12.10.2020 10:16 Ответить
Ещё одно доказательство,что коронавирус лохотрон,а Степанов баран.
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12.10.2020 10:41 Ответить
Хоча б дітей не чіпали.
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12.10.2020 11:02 Ответить
При онкологии люди часто получают химиотерапию, которая практически полностью вірубает иммунитет. Для них банальній грипп смерти подобен. У меня знакомая год назад в маске ходила, чтобы случайно не подцепить. А этому парню не повезло. Где-то мимо него прошел веселый пофигист без маски, зато с ковидом.
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12.10.2020 11:02 Ответить
Пік чомусь співпаде з днем голосування і підрахунку голосів. Зелені йдуть на тупу фальсифікацію заради влади.
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12.10.2020 11:09 Ответить
очень жалко
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12.10.2020 21:18 Ответить
 
 