Зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей, умер 17-летний парень с онкологическим заболеванием, - Степанов

В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса среди детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.

"За сутки зафиксированы 43 летальных случая, среди которых один ребенок. Это парень 17 лет, он имел онкологическое заболевание", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось от коронавируса умер 13-летний мальчик на Ривненщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 235 детей и 166 медработников, - Степанов