Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа
Первый главный пункт минских договоренностей, обеспечить устойчивое прекращение огня, на сегодня выполнен.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя замечание журналиста о том, что на Донбассе нет ни мира, ни "тишины", а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 1400 нарушений режима прекращения огня, Зеленский сказал: "Сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы... Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, за такой же самый период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери. Результат - за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали".
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Та Воно дурніше за Януковича, Янукович в порівнянні із Зелебенським був Гігант Думки!!!!
Не давайте йому з,являтися на людях з промовами, бо "мучительно стЬІдно" за такого президента!
Хай краще мовчить з розумним виглядом!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
Или ты им пообещал капитулировать, они и не стреляют, ждут от тебя.
Война заканчивается либо победой, либо поражением.
то поражение - окончательная победа
Незнание - это сила.
Не реагировать на выстрелы врага - победа.
Капитулировать - окончательная победа.
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Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории ЛИЦЕМЕР И ТРУС УБИВАЮЩИЙ СВОИМ КАКАЯ РАЗНИЦА СОЛДАТ
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z Мальва Корська
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@Y2SKvRrN2hguu5z
·https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z/status/1315575133663358976 1 ч
Цієї ночі,у військовому шпиталіпомер хлопчина,Олександр Фарина.
Наш бієць,тяжко поранений снайпером.Йому було 26 років.Не уявляю,як почувається його тато,який фактично жив у тому шпиталі пів року,невибуваючи з реанімації.Сум і сльози за тобою,Саша.
Спи спокійно.
х-ло как будто нужна причина для экскалации конфликта!!!!
придурок, прочитай исследования про Чеченскую и Грузинскую войны!!!!
............. конченый!
Что за дни невезучие.
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Illya Ayzin
@Illya_Ayzin
головнокомандувач ВРАЖАЄ
Зеленський назвав перемогою загибель лише одного українського військового за 75 днів тиші на Донбасі "Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша ПЕРЕМОГА."???
Придуманная Кириллом Тимошенко фраза прочно зацепилась за пару клеток вовиного мозга ...
Вове кажется , что он президент 😂
На самом деле , Вова , ты подстилка хла и враг Украины, так как запретИть нашим воинам защищаться от московитов , может
только последняя дрянь и предатель!!
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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K0५EGAR
@Rage4oK
Янукович был дебилом нации. Порошенко мародером нации. После этого интервью зелемский стал её позором.