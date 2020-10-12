Зеленский о перемирии на Донбассе: "Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа"

Первый главный пункт минских договоренностей, обеспечить устойчивое прекращение огня, на сегодня выполнен.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя замечание журналиста о том, что на Донбассе нет ни мира, ни "тишины", а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 1400 нарушений режима прекращения огня, Зеленский сказал: "Сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы... Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, за такой же самый период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери. Результат - за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали".

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