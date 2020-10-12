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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа

Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа

Первый главный пункт минских договоренностей, обеспечить устойчивое прекращение огня, на сегодня выполнен.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя замечание журналиста о том, что на Донбассе нет ни мира, ни "тишины", а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 1400 нарушений режима прекращения огня, Зеленский сказал: "Сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы... Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, за такой же самый период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери. Результат - за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Донбасс (26958) перемирие (1689) минские соглашения (3229) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+95
Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа - Цензор.НЕТ 9569
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12.10.2020 10:19 Ответить
+62
Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога - Цензор.НЕТ 1150
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12.10.2020 10:30 Ответить
+56
была б пабеда если б ты сам лично в тех окопах сидел. И не реагировал.
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12.10.2020 10:21 Ответить
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Самая дорогая вещь на свете - это глупость: именно за нее приходится дороже всего платить. © Братья Вайнеры
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12.10.2020 11:07 Ответить
Хотя есть потери. Результат - за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа.,,,(смерть человека для "зе слуги" победа ).трагедия и невозвратимая потеря , для родственников защитника Украины ,становятся "зелеными победами"
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12.10.2020 11:10 Ответить
Да, когда тебя бьют ладошкой по хлебалку, а ты не реагируешь, это безусловная победа. Это верняк.
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12.10.2020 11:15 Ответить
Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога - Цензор.НЕТ 5634
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12.10.2020 11:17 Ответить
ага, вазелин так вазелин, очко так очко.
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12.10.2020 11:18 Ответить
О Всесвіте!!!!
Та Воно дурніше за Януковича, Янукович в порівнянні із Зелебенським був Гігант Думки!!!!
Не давайте йому з,являтися на людях з промовами, бо "мучительно стЬІдно" за такого президента!
Хай краще мовчить з розумним виглядом!!!
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12.10.2020 11:21 Ответить
Зеленский о перемирии на Донбассе: "Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
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12.10.2020 14:43 Ответить
Тогда, по зе-наркоманской логике, супер-сверх-афигенной пАбедой будет то, что мы "перестанет реагировать" на убийства наших солдат и захват территории?!!
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12.10.2020 11:27 Ответить
К этому все и идет ... например "это был одиночный захват Крыма - ну и хрен с ним"
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12.10.2020 13:07 Ответить
Как по Райкину: " Брательник с ножичком - одного, двух зарежет и опять тихий".
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12.10.2020 11:37 Ответить
Завтра орки откроют массированный огонь, и что клоун будешь говорить.
Или ты им пообещал капитулировать, они и не стреляют, ждут от тебя.
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12.10.2020 11:55 Ответить
Подвозят оружие , боеприпасы, строят укрепления, время не теряют...
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12.10.2020 16:21 Ответить
Это очень незначительная победа которая по сути ничего не значит.
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12.10.2020 11:59 Ответить
Странное у вас понятие о победе.
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12.10.2020 17:22 Ответить
Война не заканчивается путем принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю.
Война заканчивается либо победой, либо поражением.
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12.10.2020 12:05 Ответить
Если не стрелять во врага - победа,
то поражение - окончательная победа
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12.10.2020 12:08 Ответить
Рабство - это свобода.
Незнание - это сила.
Не реагировать на выстрелы врага - победа.
Капитулировать - окончательная победа.
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12.10.2020 12:08 Ответить
То, что стреляют в Украинцев и Украинцам запрещают стрелять в ответ - это Зе считает победой??? Пост президента занимает откровенный предатель и враг Украины!
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12.10.2020 12:18 Ответить
Да! С мая 2019г.
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12.10.2020 13:06 Ответить
НІ Він не зрадник, просто хитро взутий!
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12.10.2020 13:38 Ответить
..короче,еврей-пацифист
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12.10.2020 15:09 Ответить
А хорошо бы, в один день, всем тем, кто в ОПГ "Слуга народа" и во власти с клеймом "Слуга народа", а так же всем, кто голосовал за них, набили морды гопники. И они естественно не сопротевлялись бы. и это была бы ИХ ПОБЕДА.
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12.10.2020 12:30 Ответить
А представляете как ура-патриоты бы бесновались если бы такое было при Порохе! Почему сейчас молчат разные там нац жоны!?
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12.10.2020 12:30 Ответить
А потому, что НЕ патриоты, а мальчики по вызову.
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13.10.2020 01:13 Ответить
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z


https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории ЛИЦЕМЕР И ТРУС УБИВАЮЩИЙ СВОИМ КАКАЯ РАЗНИЦА СОЛДАТ

https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z Мальва Корська
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z 25%

@Y2SKvRrN2hguu5z

·https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z/status/1315575133663358976 1 ч

Цієї ночі,у військовому шпиталіпомер хлопчина,Олександр Фарина.
Наш бієць,тяжко поранений снайпером.Йому було 26 років.Не уявляю,як почувається його тато,який фактично жив у тому шпиталі пів року,невибуваючи з реанімації.Сум і сльози за тобою,Саша.
Спи спокійно.
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12.10.2020 13:01 Ответить
Напевно мама Рима пишається своїм синочком, що він вже виріс та не хоче грати у войнушку. Вава - пабєдітєль! Тільки так буду його називати з сьогоднішнього дня.
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12.10.2020 13:07 Ответить
Та ты не не реагируешь на одиночные обстрелы,а банально ссыш.
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12.10.2020 13:12 Ответить
Так и войдёт в историю Украины, как Вовка-победун.
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12.10.2020 13:15 Ответить
У меня уже закончились ВСЕ слова и выражения на высеры этой криворагульной сволочи.
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12.10.2020 13:26 Ответить
ЗЕянелох, ты тупой говнюк.
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12.10.2020 13:31 Ответить
был им, есть и будешь.
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12.10.2020 16:55 Ответить
Походу увеличил дозу кокса много заявлений у зелика.когда не ширяется молчит как баран
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12.10.2020 13:41 Ответить
Даешь победу не стореляя и не воюя!!!!
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12.10.2020 14:10 Ответить
В кино так бывает, а какая разница?
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12.10.2020 16:22 Ответить
кто спичрайтер у етого зеленского? какой придурок ему пишет речи?
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12.10.2020 14:43 Ответить
Погиб 1 человек.Совесть где?
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12.10.2020 15:34 Ответить
А она разве у него когда-то была?????
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12.10.2020 16:52 Ответить
ДИБИЛ!!!!
х-ло как будто нужна причина для экскалации конфликта!!!!
придурок, прочитай исследования про Чеченскую и Грузинскую войны!!!!
............. конченый!
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12.10.2020 15:41 Ответить
Ах ты-ж пабидитель наш вяликий ! Чемпионом по борьбе с коронавирусом уже был, теперь еще и пабидитель Путина будет !!! Рыдаем от счастья ...
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12.10.2020 15:50 Ответить
Зеленский не дебил , а враг Украины
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12.10.2020 16:09 Ответить
Как не зайду, обязательно будет фекальная морда этого ЗЕупыря.
Что за дни невезучие.
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12.10.2020 16:19 Ответить
https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin


https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin

Illya Ayzin

@Illya_Ayzin


головнокомандувач ВРАЖАЄ

Зеленський назвав перемогою загибель лише одного українського військового за 75 днів тиші на Донбасі "Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша ПЕРЕМОГА."???
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12.10.2020 16:48 Ответить
Ну и какая это твоя победа, что за чушь несёшь, враг ежедневно обстреливает, а ты не лох запретил стрелять, и это считаешь уже своей победой? Пацан ты ещё, коль так рассуждаешь, победа будет тогда, когда не будет ни единого выстрела со стороны врага. Твои слова: -"чтоб закончить войну, надо просто прекратить стрелять". Ну и что, прекратил стрелять и что - война уже окончена???
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12.10.2020 16:50 Ответить
Зеленский : после новых поставок из Колумбии ... я ни на шо не реагирую ...
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12.10.2020 16:55 Ответить
"Зеленский о Порошенко: Ему до сих пор кажется, что он президент"

Придуманная Кириллом Тимошенко фраза прочно зацепилась за пару клеток вовиного мозга ...
Вове кажется , что он президент 😂
На самом деле , Вова , ты подстилка хла и враг Украины, так как запретИть нашим воинам защищаться от московитов , может
только последняя дрянь и предатель!!
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12.10.2020 16:59 Ответить
Придурок.
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12.10.2020 17:24 Ответить
"И вообще, один раз - на пи..дорас" - добавил ********** и хитро улыбнулся.
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12.10.2020 17:48 Ответить
* не
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12.10.2020 17:48 Ответить
В Україні були різні президенти--комуняки,бжолярі. зекі,но такого придурка-шута ще не було. Гнобить і принижує Україно,зраджує і сіє хаос,але все думає,що він на сцені 95 кварталу.
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12.10.2020 17:49 Ответить
МУДАК.

https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ

https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина

https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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12.10.2020 18:17 Ответить
В нас стреляют, а мы не отвечаем и в этом наша победа. Больной бред.
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12.10.2020 18:34 Ответить
Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога - Цензор.НЕТ 1260
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12.10.2020 18:36 Ответить
Какую-то очередную белеберду нагородил. Все равно, что сказать, что у зеленского рост 2 метра, он засыпал инвестициями Украину, присоединил Крым к Украине. Ну конечно, если насилованная дама перестанет вырываться и кричать - то это её уже м не насилуют, а по согласию. Да какая разница, что говорит президент, если оно не то, что думать, а и говорить не умеет.
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12.10.2020 18:42 Ответить
Зеленский впервые встретил профессионального журналиста и был в акуe и в нокдауне. И как обычный совок перешел на истерический смех и оскорбления, заподозрив журналиста что его купил Порошенко. Стыдно что Украина выбрала себе такого лидера нации.
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12.10.2020 19:01 Ответить
вінине лідер він звичайно *****
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12.10.2020 19:19 Ответить
довбойоб
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12.10.2020 19:16 Ответить
ОТМОРОЗОК, а это зеленое мурло вообще на что -то реагирует?!
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12.10.2020 19:28 Ответить
да ты нарко-Дегенерат вообще не на что не реагируешь, кроме пистона от бени и ермака....
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12.10.2020 21:32 Ответить
сегодня на смене зебил,удаляет коменты про земразь.
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12.10.2020 22:01 Ответить
ОСОБЕННО В ЛИЧНОМ ТУАЛЕТЕ !?) ВСЁ НАШЕ И КРЫМ НАШ !!!???
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13.10.2020 04:41 Ответить
Вош на гребінці,знай,СВІТ жахається від тебе...а у нас тобі все сходить з рук!
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13.10.2020 05:17 Ответить
после интервью ВВС зеленский умер... оно даже на самые простые вопросы не отвечало, а мычало, гнусавило, говорило какую-то чушь... такого позора на весь мир давно не было видно... вопрос - а нафига ему, дебильному, еще и дебильное море советников, министров и т.п. нечисти...
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13.10.2020 07:33 Ответить
Надо начинать новый день для Нелоха одиночными подсрачниками, Пусть насладится победой в полной мере.
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13.10.2020 08:09 Ответить
Насколько нужно быть мразью, что бы с такими настроениями взять на себя обязательства главнокомандующего в воюющей стране
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13.10.2020 08:24 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1896653-zelenskiy-zayaviv-scho-yakscho-ne-zmozhe-zakinchiti-viynu-to-maye-priyti-insha-lyudina Зеленский заявил, что если не сможет закончить войну, то должен прийти другой человек .
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13.10.2020 09:09 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Янукович был дебилом нации. Порошенко мародером нации. После этого интервью зелемский стал её позором.
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13.10.2020 09:46 Ответить
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