Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 60,9%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина по-прежнему соответствует лишь Кировоградская область.

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