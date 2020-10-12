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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 60,9%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина по-прежнему соответствует лишь Кировоградская область.

Читайте также: Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях Украины, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3571

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12.10.2020 10:32 Ответить
В Киеве мест нет. Вчера соседку отказались госпитализировать даже в платную больницу. Мест нет 56% повреждение легких пневмонией, подтвержден кроновирус 39,8 температура. Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. Стеманов давай еще.
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12.10.2020 10:43 Ответить
В Кривом Рогу мест вообще нет!!! и что???
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12.10.2020 10:55 Ответить
В селах взагалі немає ні ліжок, ні лікарів, ні землі, ні роботи, а їм щей ковидлу підсунули.
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12.10.2020 11:06 Ответить
наглое вранье! В Киеве и области 80-70% ! В обычные терапии (не ковид) за сутки 50-80 скорых с непонятными пневмониями! Зачем Степанов так нагло врет?
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12.10.2020 11:12 Ответить
Срочно нужен жесткий карантин.
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12.10.2020 11:57 Ответить
 
 