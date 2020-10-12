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Новости Репрессии в Беларуси
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Глава МИД ФРГ Маас выступил за включение Лукашенко в черный список ЕС

Глава МИД ФРГ Маас выступил за включение Лукашенко в черный список ЕС

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что ЕС следует расширить санкции против Беларуси, включив в них, в частности, президента страны Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"ЕС должен расширить санкции против Беларуси", - приводит агентство слова Мааса, который прибыл на Совет ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам министра, он поддерживает идею включения Лукашенко в санкционный список ЕС.

"Маас выступает за включение Лукашенко в черный список ЕС", - сообщает Bloomberg.

Ранее в октябре совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов.

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В частности, в него попали заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балабу.

Однако Лукашенко под санкции не попал. При этом, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Беларуси.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) санкции (11569) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+5
А ***** за застосування хімічної зброї та ще й проти цивільних людей - НЄ, зарано?
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12.10.2020 10:56 Ответить
+4
Глав государств избегают включать в черный список за редким исключением. Вон ***** до сих пор не в черных списках...так что это по сути является непризнанием Лукашенко как главы Беларуси.
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12.10.2020 10:49 Ответить
+3
Таракана не в черный список надо включить, самое время "черную метку" вручить.
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12.10.2020 10:47 Ответить
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Давно пора
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12.10.2020 10:41 Ответить
Вообще-то с него нужно было и начинать. Но привычная европейская озабоченность немного мешает.
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12.10.2020 10:46 Ответить
Глав государств избегают включать в черный список за редким исключением. Вон ***** до сих пор не в черных списках...так что это по сути является непризнанием Лукашенко как главы Беларуси.
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12.10.2020 10:49 Ответить
Таракана не в черный список надо включить, самое время "черную метку" вручить.
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12.10.2020 10:47 Ответить
Без включения в списки Лукашенко и его двух сыновей, эти списки будут просто имитацией процесса.
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12.10.2020 10:48 Ответить
Ню-ню...............
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12.10.2020 10:52 Ответить
Бачу, що Захід сміливий лише проти "лукашенків".
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12.10.2020 10:54 Ответить
А ***** за застосування хімічної зброї та ще й проти цивільних людей - НЄ, зарано?
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12.10.2020 10:56 Ответить
рашистский мировой террорист "есе ист гросе френд фрау Меркель"
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12.10.2020 11:01 Ответить
Так он жыж законноизбранный типа
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12.10.2020 11:18 Ответить
У вельмі ветлівага Бацькі Лукі нават для міністра замежных спраў ФРГ Мааса заўсёды знойдзецца пара разумных слоў у межах выканання дыпламатычнага пратаколу:
«Пайшоў ты на Хайко!»
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12.10.2020 11:02 Ответить
Davno nado vesti ego v spiski , on nicego obcego neimejet so slovom prezident
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12.10.2020 11:53 Ответить
стурбован1, тобто
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12.10.2020 13:35 Ответить
а до этого он в белом и пушистом списке ЕС?
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12.10.2020 13:39 Ответить
 
 