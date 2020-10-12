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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов призвал врачей не назначать пациентам с COVID-19 антибиотики без надобности: Вырабатывается резистентность

Степанов призвал врачей не назначать пациентам с COVID-19 антибиотики без надобности: Вырабатывается резистентность

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил врачей не назначать антибиотики больным COVID-19 без соответствующих показаний.

Об этом министр рассказал на брифинге 12 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим о случаях от врачей-инфекционистов, когда человек только заболел COVID-19 с температурой 37,5, у него есть соответствующее подтверждение ПЦР-теста, и ему сразу начинают назначать по два антибиотика", - рассказал Степанов.

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Он попросил врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения.

"Вы же понимаете, что назначая сразу, без показаний, антибиотики, без пневмоний, без ничего, происходит соответствующая антибиотикорезистентность. Затем, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, действие этого антибиотика будет гораздо слабее, чем оно было бы, если бы полностью придерживались соответствующего протокола и стандарта" , - предупредил министр.

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А как остановить распространение в легкие без антибиотика (я не медик)?
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12.10.2020 11:04 Ответить
а дядя прокурор не спросит за нарушение протокола? протокола для ковид нет а вот для вирусной инфекции есть и антибиотики там прописаны, хотелось бы посмотреть на врача который рискнет неназначить цефтриаксон при поступлении
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12.10.2020 11:07 Ответить
О, не прошло и полгода и до жирафа дошло.
Давно говорилось, что в странах, где злоупотребляют антибиотиками, ситуация намного хуже.
Нехрен лечить головную боль всякими таблетками!
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12.10.2020 11:09 Ответить
а как же протокол?
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12.10.2020 11:14 Ответить
"Затем, когда человеку действительно понадобятся антибиотики" - если не лечить по протоколу, то могут и не понадобится потом... ну патамушта
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12.10.2020 11:17 Ответить
Учись, студент:
11:10 https://censor.net/ru/news/3224311/ves_kitayiskiyi_gorod_tsindao_s_naseleniem_v_9_mln_chelovek_protestiruyut_posle_vyyavleniya_treh_zarajennyh
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12.10.2020 11:31 Ответить
Какой необычайно умный главрач
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12.10.2020 23:19 Ответить
 
 