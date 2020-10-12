Степанов призвал врачей не назначать пациентам с COVID-19 антибиотики без надобности: Вырабатывается резистентность
Министр здравоохранения Максим Степанов попросил врачей не назначать антибиотики больным COVID-19 без соответствующих показаний.
Об этом министр рассказал на брифинге 12 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Мы слышим о случаях от врачей-инфекционистов, когда человек только заболел COVID-19 с температурой 37,5, у него есть соответствующее подтверждение ПЦР-теста, и ему сразу начинают назначать по два антибиотика", - рассказал Степанов.
Он попросил врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения.
"Вы же понимаете, что назначая сразу, без показаний, антибиотики, без пневмоний, без ничего, происходит соответствующая антибиотикорезистентность. Затем, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, действие этого антибиотика будет гораздо слабее, чем оно было бы, если бы полностью придерживались соответствующего протокола и стандарта" , - предупредил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давно говорилось, что в странах, где злоупотребляют антибиотиками, ситуация намного хуже.
Нехрен лечить головную боль всякими таблетками!
11:10 https://censor.net/ru/news/3224311/ves_kitayiskiyi_gorod_tsindao_s_naseleniem_v_9_mln_chelovek_protestiruyut_posle_vyyavleniya_treh_zarajennyh