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Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков

Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывал нардепов думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава парламента заявил в интервью изданию "Гордон".

По словам Разумкова, Верховная Рада - это отображение украинского общества со всеми его плюсами и минусами.

"У меня достаточное количество коллег, с которыми мы прошли всю избирательную кампанию. Сегодня они просто близкие для меня люди. Кто-то потерялся. По разным причинам. И это тоже определенный жизненный урок. Сама Верховная Рада - она может работать, она может объединяться, несмотря на политику, вокруг важных, стратегических вещей. И мы это с вами наблюдали и в начале нашей работы, и позже", - отметил спикер Рады.

В то же время Разумков добавил, что "тупость человеческая" в поступках некоторых нардепов его удивляет.

"Знаете, есть премия Дарвина… Некоторым за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", - подчеркнул Разумков.

"Есть поступки, которые и правда удивляют. Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна. Почему в этом плане Верховной Раде гораздо тяжелее? Верховная Рада - наиболее открытый государственный орган. Самый открытый, который может быть. Плюс еще и наслоение политики. Разной политики, разных идеологий, разных видений, разных месседжей. Ни в Офисе президента, ни в Кабинете Министров нет такого количества камер, которое есть в Верховной Раде", - добавил спикер парламента.

Также читайте: Кучма - один из лучших украинских президентов, - Разумков. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29302) депутат (3323) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+31
когда получил премией Дарвина в глаз..
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 5660
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12.10.2020 11:08 Ответить
+29
Чомусь коли у Раді були інтелектуали на кшталт Чорновола, Хмари, Лук'яненка, Юхновського, Павличка, Драча, Гончара, Слави Стецько, Тарасюка, Сироти, Ключковського, то такої тупості НЕ БУЛО!!!

То може просто треба інтелектуалів у Раду вибирати, а не весільних фотографів???
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12.10.2020 11:08 Ответить
+25
І це сказав той, хто назвав кучму найкращим президентом)))
Разумков сам себе тролить?
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12.10.2020 11:06 Ответить
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І це сказав той, хто назвав кучму найкращим президентом)))
Разумков сам себе тролить?
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12.10.2020 11:06 Ответить
"Тупой и еще тупее"
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12.10.2020 11:07 Ответить
Чомусь коли у Раді були інтелектуали на кшталт Чорновола, Хмари, Лук'яненка, Юхновського, Павличка, Драча, Гончара, Слави Стецько, Тарасюка, Сироти, Ключковського, то такої тупості НЕ БУЛО!!!

То може просто треба інтелектуалів у Раду вибирати, а не весільних фотографів???
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12.10.2020 11:08 Ответить
Стадо, какое мы видели в Санжарах например, будет выбирать "интеллектуалов"?
Смешно
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12.10.2020 11:52 Ответить
Чому ж у 90-х і на початку 2000-х їх все-таки обирали?? Ну навіть 10-15 років тому інтелектуальний рівень депутатів був ВИЩИМ!
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12.10.2020 11:55 Ответить
Развал совка - это шок. Люди дезориентированы и готовы голосовать за радикалов.
Под шумок, можно и непопулярные реформы делать, как например Польша в то время.
Сейчас те реформы даже в Польше не прокатили бы.
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12.10.2020 12:00 Ответить
Яких радикалів? Ну який радикал з поета Павличка чи Драча? Чи фізика академіка Юхновського? Це типові представники інтелігенції!

Радикали це УНА-УНСО тоді були...
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12.10.2020 12:02 Ответить
Да и то забрехали их, хотя.... "не можешь победить - возглавь".
И грамотно работают то - посеяли смятение. Хотя, вот, Тягнибок, за баблом ходил в штаб рыгов, а еще ржали с этого..... блин, Ореста Муца шо это сказал, и вот - вроде бы это и правда.
Грамотно гебня разрушает "вот это вот все".
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12.10.2020 12:11 Ответить
А где вы их найдешь то? Посм. на Тягнибока - тупо "пар выпускают".
Мы тупо про...(и ээээ, остров Бали) страну.
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12.10.2020 12:08 Ответить
когда получил премией Дарвина в глаз..
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 5660
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12.10.2020 11:08 Ответить
Базар
- Дайте ківі.
- Ти дурна, сама йому і давай.
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12.10.2020 11:10 Ответить
***
в маршрутці:
- зупиніть дебіла!
- ой.. можна подумати ваш Порошенко лучче був!
- водій, будь ласка, біля магазину Billa зупиніть!
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12.10.2020 11:31 Ответить
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12.10.2020 11:39 Ответить
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12.10.2020 11:25 Ответить
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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12.10.2020 11:28 Ответить
Зачем думать и оправдываться то? Просто сказать то за шо посл., ну, крайние новости - и готов.
Напор на то шо напр. наркоман ся не "вызнает" наркоманом, как и совки - им покажешь - сколько и чего имел Сралин и каковы шансы были у Вермахта = а вот это самое, а ты фощизд.
Так и тут - главное абы не Порошенко, а потом = (а ты сам виновен шо я выбрал г....но)
Примитивно, но рабочая тема.
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12.10.2020 12:16 Ответить
Що за "потік сплутаної свідомості"?...
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12.10.2020 12:32 Ответить
та то шоб ти задумався.
я за ДСВ.
Тупо на хл. розум - ніхто не вИзнає шо він (не) лох. просто так як і всі шо ти знаєш, совки - а вот у нас трава била вища, а шото, стояло крєпче.
Чи ти, в свої роки, не задумався шо тобі ніяка собака не скаже - я був лохом та бидлом(совки)?
Ось за що кажу. я був віруном, ну, вірив там в мужичків з пір.ями, але я не боюсь визнати шо був дурнем, вірячи в те шо "вдовбили".
А ти?
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12.10.2020 12:52 Ответить
Знаєш, я використовую давно вже прислів"я: "Не ищи смысла в бессмысленном, иначе поведишься мозгами...". От і тут я шукать не буду... Будь здоров, ходи, не кашляй...
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12.10.2020 13:30 Ответить
Цікаво, а розумні за них голосували? СН це гімно партєйка малороська.
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12.10.2020 11:08 Ответить
МАлАдиє регіонали.
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12.10.2020 11:10 Ответить
"Знаете, есть премия Дарвина… Некоторым за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист"

"Премия Дарвина - виртуальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F антипремия , ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 генофонд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества , тем самым потенциально улучшив его."

Разумков угрожает коллегам?
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12.10.2020 11:09 Ответить
От да, він би спочатку прочитав про премію Дарвіна... На неї навіть Ківа з Яременком поки не тягнуть ще!
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12.10.2020 11:10 Ответить
Или так, или даже хуже....угрожает, что кое-кому могут яйца оторвать или лишить жизни...
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12.10.2020 11:12 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks


https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks


Ну вот и все, маски сброшены. Качура про объединение "Слуг народа" и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать".
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12.10.2020 11:09 Ответить
"ни в Кабинете Министров нет такого количества камер, которое есть в Верховной Радде"

Ну да, ваш идиотизм легче прятать. А почему раДДа?
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12.10.2020 11:09 Ответить
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 4606
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12.10.2020 11:09 Ответить
Те що Верховна зРада ,це людський орган,то безумовно !!))
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12.10.2020 11:10 Ответить
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 1534
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12.10.2020 11:10 Ответить
а кто же их в раду привел?
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12.10.2020 11:13 Ответить
Премію Дарвіна слід дати як всій без виключення ЗЄшоблі так і їх виборцям.
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12.10.2020 11:13 Ответить
Думаєте, всі вони стали імпотентами?
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12.10.2020 11:15 Ответить
Згідно з умовами вручення премії Дарвіна, то вони, насправді, не заслуговують її, але своєю тупістю шкодять своєму матеріальному становищу так як і номінати премії шкодять своєму здоров'ю.
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12.10.2020 11:21 Ответить
Количество камер в Раде ничтожно по сравнению с количеством откровенных пи@ров разного пола(в данном контексте это не оскорбление и не мат, просто констатация факта), которые в Раду просочились под видом зеленых реформаторов. Так что на камеры, особо, пенять нечего.
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12.10.2020 11:15 Ответить
Ой і не кажи... там таких як блох на цуцику.
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12.10.2020 11:15 Ответить
Уже 30 лет смотрю на то как они ежедневно производят себе откаты премий Дарвина
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12.10.2020 11:15 Ответить
Веселый народ эти украинцы. Даже руководят ими юмористы, артисты, певцы. А у серьезных : политики, экономисты,производственники, военные. Скучно, девочки.
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12.10.2020 11:17 Ответить
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12.10.2020 12:17 Ответить
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 595
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12.10.2020 11:18 Ответить
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 3033
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12.10.2020 11:24 Ответить
І кого ж ви туди набрали???
Ви ж їх самі відбирали - не міг з'явитись ніякий весільний фотограф чи бомж у ВР, якщо би ви його не приперли туди...
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12.10.2020 11:27 Ответить
Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков - Цензор.НЕТ 277
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12.10.2020 11:27 Ответить
Лєсоповал...
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12.10.2020 11:40 Ответить
телектули...
судя по фейсу
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12.10.2020 13:32 Ответить
Это вошедшие в шорт-лист премии Дарвина? многх зеленых дибилов... и дедубов... в нем недостает...
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12.10.2020 18:17 Ответить
ну и рожи. интеллект тут не ночевал типичные морды лица имбецилов
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12.10.2020 18:32 Ответить
Так. Це не те, що цей хитруватий прокацапський комсюк і син комсюка "разумков". Цей веде Україну під кацапів тихо, але послідовно та невідворотньо.
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12.10.2020 11:28 Ответить
В Верховную раду 9-го созыва вошли 30 безработных.Так они должны быть марксистами-левоэсэрами, пламенными борцами за социальную справедливость,буревестниками социалистической революции. Но нет.Тише воды, ниже травы. Конверты победили. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"
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12.10.2020 11:29 Ответить
Удивил .. Да бОльшая половина Рады объекты исследований Дарвина.
Причем кучки этих "объектов" объединяются в общую стаю, как ОПеЗЖоп и СуНы.
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12.10.2020 11:31 Ответить
Это этот мудак заявил, что полковник кгб кучма лучший през Украины? Полудурок еще заявляет о тупости ))))))
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12.10.2020 11:31 Ответить
Разумков вполне достоин побороться за премию Дарвина, недаром он вождь зеленосоплих
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12.10.2020 11:40 Ответить
По словам Разумкова, Верховная Рада - это отображение украинского общества со всеми его плюсами и минусами. Источник: https://censor.net/ru/n3224307\\\\\\\\\\\\

О, так мы живем в Израиле что-ли?
Так, где мои 3тыс.?(ладно, не 4, смилуюсь уже?))
Где ПРО? Где авиация, глушащая орков после первой прилетевшей мины?
и т.д.
Че этот рыг несет то? В обществе нету таких долб...бов как в зраде
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12.10.2020 11:43 Ответить
Хороша самокритика, може з жаху об стіни Ради повбиваєтесь.
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12.10.2020 11:43 Ответить
премію дарвіна цьому тупаку!
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12.10.2020 11:47 Ответить
угу....
"тупак" - миллионер, а мы.... мрем на Цензоре, ну, то есть, ненавидим "тупаков".....
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12.10.2020 12:19 Ответить
ой, опечаточка...
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12.10.2020 12:20 Ответить
і... продовжіть свою думку
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12.10.2020 13:36 Ответить
есть пословица одна - если ты такой умный - где твое бабло?
у него, "тупака" - есть, а у тя? - шо у тя? Думаю шо миллионер бы тут не сидел и не постил бы коменты? А вы? Как думаешь то?
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12.10.2020 14:58 Ответить
Значит самые умные Ахметов, Порошенко, Коломойский...?
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12.10.2020 16:17 Ответить
Почему же?
Они могут быть вполне тупей, того кто их критикует, но критик может им показать что они тупые, напр. тем шо станет богаче их. А так - они справедливо критику скажут - ну че, умник, иди ко мне дворником, 2500 евро в месяц, а не 300 евро грузчиком как сейчас.(например)
Ну разве не так что-ли?
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12.10.2020 16:53 Ответить
здається ви плутаєте статус з інтелектом і з цієї плутинини вже робите безглузді висновки.
гроші можуть бути отримані різними шляхами: розумом, шахрайством, бандитизмом, талантом, або навіть успадковані. вони наділяють власника статусом, але не інтелектом.
а щодо вашого питання, то я відповім: якщо ти такий багатий і розумний, спробуй хоча б вирішити задачку https://www.youtube.com/watch?v=yZyx9gHhRXM про кота
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12.10.2020 17:04 Ответить
якщо ти такий багатий і розумний\\\\\\\\\\\

не багатий
не розумний
13хв. дивитись та ще й не по російськи, слішком тяжело, соррі.
а, ше й думати тра....
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12.10.2020 17:43 Ответить
ну да... Богуцкая назвала Качура "тупым ботинком", а Качур подал на нее в суд... вот мне интересно, что он будет доказывать - что не тупой, или что он не ботинок, или будет доказывать, что он "острый сапог"...... Там половине фракции надо давать премию Дарвина без обсуждений....
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12.10.2020 11:50 Ответить
Если б не человеческая тупость, то разумковые и пр. зеленские к власти не пришли бы. Так что вам, зеленым, на тупость молиться надо - это ваш Бог.
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12.10.2020 11:50 Ответить
"Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков" - нечему удивляться. В психушках, до того как их забрали в ВР, не удивлялись.
Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3080
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12.10.2020 12:08 Ответить
А разумкову надо выдать диплом ломбардного удава. Мы помним ,когда сидели по домам в карантин -это протолкнуло и разрешило своим ломбардам работать . Вот он -удав без маски.
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12.10.2020 12:19 Ответить
Рада это точно оооорган ,жопа по научному.
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12.10.2020 12:45 Ответить
Разумков - вы там все такие.
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12.10.2020 13:17 Ответить
...сказал однопартиец
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12.10.2020 13:34 Ответить
Выросла роза на навозной куче.
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12.10.2020 13:59 Ответить
Пан Спикер, а как вы допустили и подписали "Закон о рынке земли", который нарушает две статьи Конституции Украины из первого раздела? А эти статьи можно менять исключительно на всеукраинском референдуме!!!
А "Закон о НБУ" вы подписали и нарушили одинадцать статей Конституции Украины!
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12.10.2020 14:51 Ответить
мразь розумков претендент на первое место премии дарвина, конкурентов нет и не предвидится .
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12.10.2020 18:35 Ответить
І оце керує в Україні і її майбутнім?Як можна було сконцетрувати зразу скільки кінчених нікчем в одному місці?
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13.10.2020 04:26 Ответить
 
 