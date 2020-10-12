Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывал нардепов думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава парламента заявил в интервью изданию "Гордон".

По словам Разумкова, Верховная Рада - это отображение украинского общества со всеми его плюсами и минусами.

"У меня достаточное количество коллег, с которыми мы прошли всю избирательную кампанию. Сегодня они просто близкие для меня люди. Кто-то потерялся. По разным причинам. И это тоже определенный жизненный урок. Сама Верховная Рада - она может работать, она может объединяться, несмотря на политику, вокруг важных, стратегических вещей. И мы это с вами наблюдали и в начале нашей работы, и позже", - отметил спикер Рады.

В то же время Разумков добавил, что "тупость человеческая" в поступках некоторых нардепов его удивляет.

"Знаете, есть премия Дарвина… Некоторым за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", - подчеркнул Разумков.

"Есть поступки, которые и правда удивляют. Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна. Почему в этом плане Верховной Раде гораздо тяжелее? Верховная Рада - наиболее открытый государственный орган. Самый открытый, который может быть. Плюс еще и наслоение политики. Разной политики, разных идеологий, разных видений, разных месседжей. Ни в Офисе президента, ни в Кабинете Министров нет такого количества камер, которое есть в Верховной Раде", - добавил спикер парламента.

Также читайте: Кучма - один из лучших украинских президентов, - Разумков. ВИДЕО