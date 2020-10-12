Весь китайский город Циндао с населением в 9 млн человек протестируют после выявления трех зараженных COVID-19
Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом COVID-19 планируют протестировать весь город, в котором живет около девяти миллионов человек.
Об этом говорится в сообщении комиссии города по здравоохранению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"При активном содействии жителей города, тестирование продвигается, в течение трех дней полностью протестируем южный и северный районы города, а также районы Лицан, Лаошань и Чэнъян, в течение пяти дней проверим весь город, результаты тестов будут публиковаться сразу же", - говорится в сообщении.
Всего в городе уже провели более 277 тысяч тестов.
"После того, как в Циндао 11 октября обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом, сразу же началась масштабная проверка и тестирование, для теста на нуклеиновую кислоту уже взяли образцы у 277 968 человек", - сообщила комиссия города по здравоохранению.
По состоянию на 12:00 (07:00 мск) 12 октября в городе нашли уже 132 человека, близко контактировавших с зараженными, из них положительный тест на нуклеиновую кислоту только у девяти человек. Всех централизованно отправили на карантин.
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А их еще и обзывают "умники". Это как цыпленок орла бы обзывал - ты летать то и не умеешь, а я вот - 20см. от земли могу подпрыгнуть, Гиннесс, где ты, я рекорд поставил
Так мы и так знаем, нужно что бы друзья на дорогах заработки, а вы все о людях да о людях