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Новости Коронавирус и карантин
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Весь китайский город Циндао с населением в 9 млн человек протестируют после выявления трех зараженных COVID-19

Весь китайский город Циндао с населением в 9 млн человек протестируют после выявления трех зараженных COVID-19

Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом COVID-19 планируют протестировать весь город, в котором живет около девяти миллионов человек.

Об этом говорится в сообщении комиссии города по здравоохранению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При активном содействии жителей города, тестирование продвигается, в течение трех дней полностью протестируем южный и северный районы города, а также районы Лицан, Лаошань и Чэнъян, в течение пяти дней проверим весь город, результаты тестов будут публиковаться сразу же", - говорится в сообщении.

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Всего в городе уже провели более 277 тысяч тестов.

"После того, как в Циндао 11 октября обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом, сразу же началась масштабная проверка и тестирование, для теста на нуклеиновую кислоту уже взяли образцы у 277 968 человек", - сообщила комиссия города по здравоохранению.

По состоянию на 12:00 (07:00 мск) 12 октября в городе нашли уже 132 человека, близко контактировавших с зараженными, из них положительный тест на нуклеиновую кислоту только у девяти человек. Всех централизованно отправили на карантин.

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карантин (16729) Китай (3067) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вот это масштабы... Три выявленных и 9 миллионный город пройдет за несколько дней тесты.
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12.10.2020 11:12 Ответить
+6
Оперативно. У нас же зеленые педофилы не хотят даже тестировать тех, кто контактировал с зараженными, "Если у вас есть лишние 1500грн, то делайте тест" - то что дословно отвечают людям
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12.10.2020 11:12 Ответить
+4
Всё-таки Китай знает большее о СOVID, чем говорит..
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12.10.2020 11:19 Ответить
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Вот это масштабы... Три выявленных и 9 миллионный город пройдет за несколько дней тесты.
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12.10.2020 11:12 Ответить
Оперативно. У нас же зеленые педофилы не хотят даже тестировать тех, кто контактировал с зараженными, "Если у вас есть лишние 1500грн, то делайте тест" - то что дословно отвечают людям
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12.10.2020 11:12 Ответить
Они же уже как-то обещали весь Ухань протестировать. И шо?
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12.10.2020 11:17 Ответить
Всё-таки Китай знает большее о СOVID, чем говорит..
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12.10.2020 11:19 Ответить
Да уж...у киатйцев масштабы...9 млн за 5 дней...а как при этом соблюсти санитарные нормы - при таком потоке людей?
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12.10.2020 11:19 Ответить
Коммунисты, фиг ли...ну помрут миллионы...кто там считает тех китайцев
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12.10.2020 11:23 Ответить
Вчера начались усиленные страшилки от ВОЗ и всяких немецких ученых, а сегодня уже Китай город тестирует.
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12.10.2020 11:40 Ответить
Я не верю коммунистическим режимам... совсем не верю
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12.10.2020 11:42 Ответить
Та китайцы строят огромный мост раз в 150 быстрее чем у нас сраную эстакаду.
А их еще и обзывают "умники". Это как цыпленок орла бы обзывал - ты летать то и не умеешь, а я вот - 20см. от земли могу подпрыгнуть, Гиннесс, где ты, я рекорд поставил
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12.10.2020 11:33 Ответить
Круто.
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12.10.2020 11:33 Ответить
А зачем эта новость, показать на сколько убогая Украина с ее клоунами во главе ?
Так мы и так знаем, нужно что бы друзья на дорогах заработки, а вы все о людях да о людях
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12.10.2020 11:53 Ответить
 
 