"Слуга народа" Кравчук о заявлении Качуры по закупке российской вакцины: Это из такой же параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры, который допустил вероятность закупки российской вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью. Это не вакцина, это сыворотка. Нет ни одного нормального подтверждения, что она действует. Более того, я когда исследовала эту тему, я читала российскую прессу, которую еще можно назвать независимой, и там даже врачи против, чтобы ее вводить, и никто не хочет. Поэтому без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить. Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ", - прокомментировала Кравчук.

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Ранее нардеп СН Александр Качура заявил о том, что "если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать". Также Качура допустил объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать".