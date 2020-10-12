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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Кравчук о заявлении Качуры по закупке российской вакцины: Это из такой же параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры, который допустил вероятность закупки российской вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью. Это не вакцина, это сыворотка. Нет ни одного нормального подтверждения, что она действует. Более того, я когда исследовала эту тему, я читала российскую прессу, которую еще можно назвать независимой, и там даже врачи против, чтобы ее вводить, и никто не хочет. Поэтому без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить. Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ", - прокомментировала Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура

Ранее нардеп СН Александр Качура заявил о том, что "если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать". Также Качура допустил объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать".

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96420) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Качура Александр (170) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
о, спочатку вкинули, відслідкували реакцію і почалося:
1) не так зрозуміли
2)не то мали на увазі
3) слова були вирвані з конткексту
вже все проходили....
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12.10.2020 11:34 Ответить
+16
"Слуга народа" Кравчук о заявлении Качуры по закупке российской вакцины: Это из такой же параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6019
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12.10.2020 11:37 Ответить
+11
Зеленая, смердящая роса в глаза лохов.
Ваш член - медведчуковский член.

У Мін'юсті підтвердили, що "слуга народу" Качура керує підрозділом організації Медведчука
Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір".


https://lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html


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12.10.2020 11:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
о, спочатку вкинули, відслідкували реакцію і почалося:
1) не так зрозуміли
2)не то мали на увазі
3) слова були вирвані з конткексту
вже все проходили....
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12.10.2020 11:34 Ответить
Грамотно кстати. Правда на дураков рассчитано, но то таке
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12.10.2020 11:39 Ответить
Дурнів аж 73%. Тому можна і на них зосередиться
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12.10.2020 11:45 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про заяву Качури щодо закупівлі російської вакцини: Це з такої ж паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8839
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12.10.2020 11:49 Ответить
дурни те кто голосует за олигархив у которых семьи дома их счета на попечении транцнациональных корпораций и зеля с продажей земли там же . 73% не голосовали за слугу олигарха зелю, а за перемены ,но кандидат зеля обманул и такое бывает. А вот порохоботы это продажная челядь олигархата и не важно какого Фирташа, Ахметова или пороха они друг друга никогда не бросают в тюрьму только по дружески откаты гоняют друг другу по кругу
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12.10.2020 12:17 Ответить
Ахахаха! "дурни те кто голосует за олигархив", "73% не голосовали за слугу олигарха зелю", "обманул и такое бывает" - дякую за підтвердження моїх слів про 73% дурнів
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12.10.2020 13:43 Ответить
Юра ЛО(н)Х-транЦнациональный идиот!
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12.10.2020 16:24 Ответить
введиде ее всем слугам урода, вот и протестируем на животных
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12.10.2020 11:34 Ответить
Зеленая, смердящая роса в глаза лохов.
Ваш член - медведчуковский член.

У Мін'юсті підтвердили, що "слуга народу" Качура керує підрозділом організації Медведчука
Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір".


https://lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html


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12.10.2020 11:35 Ответить
Качура - первый претендент на премию Дарвина от Разумкова.
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12.10.2020 11:36 Ответить
В цій гімно партєйці всі номінанти на премію Дарвіна
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12.10.2020 11:41 Ответить
Мертвечуковскую подстилку качуру демонстративно посадить на бутылку с кацапской вакциной. Пусть лечится.
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12.10.2020 11:36 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о заявлении Качуры по закупке российской вакцины: Это из такой же параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6019
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12.10.2020 11:37 Ответить
Люди повинні мати змогу самим вирішувати - якою вакциною вакцинуватись.
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12.10.2020 11:38 Ответить
категорически правильно !

идиотов не жалко.
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12.10.2020 11:49 Ответить
По факту голосрвание против ВСК по делу "вагнеровцев" показало, что коалиция СН+ОПЗЖ уже давно существует.
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12.10.2020 11:39 Ответить
Качура - обычный олигофрен-любитель шария. Этож по его роже дебильно-отстраненной видно. За ним этой горе-фракции нужно постоянно подтирать.
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12.10.2020 11:45 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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12.10.2020 11:50 Ответить
Количество денег в конвертах для зешлюх в Раде может легко преобразовать параллельную реальность в перпендикулярную.
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12.10.2020 11:52 Ответить
Коаліція СН- ОПЗЖ існує де-факто, лишилось лише оформити де-юре !!)))
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12.10.2020 11:52 Ответить
У-у,как же я вас неперевариваю,Зелебобские...До тошноты,до рвоты!!!
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12.10.2020 11:56 Ответить
З вас станеться, недолугі
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12.10.2020 12:22 Ответить
Эксперты пишут, в настоящий момент в мире есть уже 7 вакцин, которые прошли 2 стадии проверки, в том числе и российская. Это 3 западные вакцины, это 4 китайские вакцины. Причем одна из них стала первой вакциной, которая получила разрешение на массовое, но ограниченное применение: её колют китайским военным. Индия тоже запускает третью фазу одной из своих вакцин. Пока что ни одна вакцина не прошла все 3 стадии проверки. Поэтому никакая вакцина пока ещё не продаётся на мировом рынке. Не факт, что российская вакцина пройдёт 3-ю стадию проверки раньше других, если пройдет вообще.
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12.10.2020 12:48 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про заяву Качури щодо закупівлі російської вакцини: Це з такої ж паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9556
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12.10.2020 14:41 Ответить
 
 